Новости

СМИ: Россия выбрала правильный путь для победы над США

18
Air Force Magazin недавно опубликовал материал, раскрывающий подробности крушения американского стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk, которое произошло в июне 2017 года.



Инцидент показал критическую зависимость американской военной техники от информационной инфраструктуры, в частности от системы глобальной навигации


По данным ресурса, после вылета с базы в Калифорнии RQ-4 начал вести себя странно: совершал недопустимые маневры, развивал недопустимую скорость. Всё это привело к падению беспилотника в пустынной горной местности близ самой высокой точки хребта Сьерра-Невада. Причем Global Hawk начал разваливать еще в воздухе. Позднее специалисты выяснили, что причиной крушения стал навигационный датчик беспилотника, начавший выдавать некорректную информацию.

Убыток от потери БЛА военные оценили в $79 млн. Сообщается, что крушение не оказало серьезного влияния на окружающую среду, однако ВВС и Лесная служба США до сих пор очищают район падения от обломков беспилотника.

Ранее о серьёзной зависимости американской техники от информационной радиоэлектронной инфраструктуры рассказывал также российский эксперт Алексей Леонков. По его словам, отечественная техника в меньшей степени зависят от подобных систем.

В тоже время, Россия опережает Соединённые Штаты в развитии средств РЭБ, способных на всех частотах подавлять сигналы от различных устройств навигации и связи.

Например, GPS – эту систему используют авиация, комплексы высокоточного оружия и войска, вышедшие на незнакомую местность. Если же отвечающие за навигацию приборы будут заблокированы, то войска просто не смогут выполнить поставленную задачу эффективно, приводит слова эксперта Лента.ру.

Как заявил аналитик американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт, российские системы РЭБ представляют собой «зрелую технологию», которая продолжает развиваться после развала СССР.
Использованы фотографии:
Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 14:37
    +4
    Оно то конечно...русский Иван всегда был мастером не только чего то создавать и блох подковывать,но и ломать...как в "Формуле любви" сказано было-если кто то собрал,другой завсегда разобрать могёть.
    1. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 14:43
      +2
      Не...
      Сломали мы, видать, больше чужого, чем своего.
      Ну, своё ломали, да... Но потом всё таки обратно строили.
    2. artak
      artak Сегодня, 15:01
      -14
      Система РЭБ - не панацея на все случаи жизни .Эти глушилки выдают свое местоположение за сотни км,их легко подбить.Победить надо США по уровню жизни,по уровню пенсий и зарплат.Мне жаль...
      1. eleronn
        eleronn Сегодня, 15:22
        +4
        Только не надо петь мантры о всеобщем благоденствии в США. Здесь большинство умеет пользоваться своим головным мозгом!
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 15:33
        +2
        Цитата: artak
        Победить надо США по уровню жизни,по уровню пенсий и зарплат.
        Это конечно так...Но посмотрим, что с янки будет когда ФРС перестанет бесконтрольно печатать унылых енотов! И амская валюта перестанет монополить в международной системе расчетов и торговли...
        И второе. Москва тоже не сразу строилась. Закончится программа перевооружения ВС РФ и средства будут по-другому перераспределяться. Хватит и на пенсии и на образование со здравоохранением.
        1. artak
          artak Сегодня, 15:54
          -2
          Уважаемый,сколько вам лет,и вы верите в то,что написали?
      3. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 16:14
        +2
        Цитата: artak
        Победить надо США по уровню жизни,по уровню пенсий и зарплат.Мне жаль...

        Для этого надо, всего лишь, развязать 2 мировых войны на чужом материке и раздать уцелевшим кредитов под грабительский процент, а так же развалить пару сверхдержав, выкупив за копейки их "мозги" - лучших специалистов.
        1. Ю-81
          Ю-81 Сегодня, 17:19
          0
          Этого явно недостаточно. Всего 2 мировых войны. Нужно на протяжении 2 столетий высасывать соки из своих соседей, использовать рабский труд, обеспечивать продажу наркоты и осуществлять повсеместный рекет по всей планете.
          Ну и 2 мировых войны это конечно тоже.
          1. YarSer88
            YarSer88 Сегодня, 17:25
            0
            Рабский труд у нас был - крепостное право. Поэтому про это промолчу. А вот наркоторговля - да. Хотя, без мировых войн, не уверен, что хватило бы. Ключевой момент - раздать кредитов разоренной Европе, прикарманить золотой запас и начать диктовать с этой позиции свои условия, по сути установив колониальный режим в Европе.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 14:39
    +1
    тупые, не могли два датчика поставить )))))))))))))))))))0
    1. Vard
      Vard Сегодня, 14:44
      +4
      Тогда уж три... и выбирать какому доверять... голосованием...
      1. Mestny
        Mestny Сегодня, 14:53
        +1
        Да. Три унитаза - золотой, серебряный и платиновый. Но добежать не успели ни до одного.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 15:17
      +2
      Цитата: poquello
      тупые,

      Причем единственные в мире, кто создал экономику способную зарабатывать на войнах.
      Именно поэтому деньги на разработку систем БПЛА RQ-4 формально затрачены из расчета противостояния с такими странами как Россия и Китай, а фактически потолок этих БПЛА это бармалеи в Афганистане и Ираке. Разница, естественно, положена в карман владельцев военных корпораций.
  3. dgonni
    dgonni Сегодня, 16:04
    0
    Ндя, гэксперд строит выводы на факте поломки датчика на дроне. Он видать не знает что у дрона есть такой функционал как инерционалка! То биш в случаи утери сигналов он весело летит дальше как старички фау-1 на гироскопах, или если что не так то разворот и обратно по старому маршруту. А то что упал дрон из-за некорректных показаний датчика? Ну дык он же не вышел из строя! Поэтому ПО дрона и ничего не поняло. Поставят ещё 2 датчика и обновят ПО. Вуаля! Делов то!
  4. Forestol
    Forestol Сегодня, 16:06
    0
    Автор, что за бред？！
    Даже обладая таким средством РЭБ, никто, ни один в мире заранее такие карты раскрывать бы не стал！У нас в СССР на любом комплексе в ЦУ РТВ и ЗРВ стояли красные кнопки под плексигласовыми защитными щитками, называлась “Боевой режим”, и могли включаться только по особому приказу！ Корейский Боинг заходил в зону сбития в 1983 году ради вскрытия данных режимов ПВО...
    Все глобальные БПЛА имеют самый главный и огромный недостаток в военное время, управление идет через спутник. Любой ядерный взрыв на высоте от 80 км приводит к полной утрате минимум на час спутниковой связи, управления и сигналов GPS. Если у штатников КР подвязаны под эти данные, превентивный взрыв НАД СВОЕЙ территорией ядерного заряда полностью ослепит всю систему наведения и управления. Наведение по полярной звезде, как у МХ1, ни крылатым ракетам, ни БПЛА не доступно. Поэтому, делая вывод, заглушить 200-500 ваттный сигнал со спутника в современном ВКС элементарно, только вот нужно ли раньше времени это показывать？
  5. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 16:27
    +1
    зависимость американской военной техники от информационной инфраструктуры,

    России бы не стоило слишком увлекаться этими технологическими штучкам ..Ведь в случае серьезного конфликта вырубят все . Надеюсь в военных вузах наших не забывают изучать Азбуку морзе и по бумажным картам ориентироваться с компасом .Слава русского солдата основана именно на смекалке и умению выживать в практически безнадежных ситуациях ..Нельзя забывть этого нашему МО и прочим восхваляющим потенциального противника ..
  6. renics
    renics Сегодня, 16:51
    0
    (зависимости американской техники от информационной радиоэлектронной инфраструктуры рассказывал также российский эксперт Алексей Леонков) На западе хватает и своих экспертов которые критически расписывают подобные проекты. В xастности есть интересная статья расписывающая всю пагубность проекта истребителя 5 поколения F-35. Статья с заголовком: (The F-35 Is a $1.4 Trillion National Disaster) Dan Grazier. F-35 - национальное бедствие за $1,4 триллиона. Дэн Грэзир. https://medium.com/war-is-boring/the-f-35-is-a-terrible-fighter-bomber-and-attacker-and-unfit-for-aircraft-carriers-c6e36763574b
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:34
    0
    Цитата: Вини-Пух
    Надеюсь в военных вузах наших не забывают изучать Азбуку морзе и по бумажным картам ориентироваться с компасом

    Сомневаюсь я что-то. Это, к слову, что а достаточно ли у нас этих военных ВУЗов? А то кое-кто их так лихо нарезал, что даже не смотря на последующие потуги восстановления - я лично не уверен.
    P. S. Был тут месяц назад в "Музее железных дорог России" в Питере (за Балтийским вокзалом, кому интересно). Современный музей, всего год назад построен, предельно IT-технологиями насыщен. И вот среди прочих экспонатов вижу телеграфный ключ - и экранчик к нему - буквы показывает. Стучу "Х" (четыре точки) - показывает "Х". Стучу "З" (два тире две точки) показывает "Х". Стучу еще что-то из четырех знаков - показывает "Х".
    Я понимаю, что у нас все "Х". Для меня различия по напеву этих букв -очевидны. Персонал музея: "Вы слишком быстро выстукиваете". Хотя, я этим более 20 лет уже не занимался, и насчет "слишком быстро" - тут навряд ли.
    И не хотел бы я попасть под командование полководцам, которые и по бумажным картам меня вот так в бой поведут. "Кое-какеры", такое определение вроде оставил нам в наследство Михаил Николаевич Задорнов.