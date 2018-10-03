Убить Kanyon: противодействие новой российской межконтинентальной ядерной торпеде
В марте этого года Россия впервые официально представила информацию о перспективной многоцелевой океанской системе, позже получившей название «Посейдон». Доступные данные об этой разработке стали серьезным поводом для беспокойства. Однако зарубежные специалисты смогли справиться с волнением и начали изучать опасный объект. Среди прочего, началась проработка вопросов противодействия «Посейдону».
Пожалуй, наиболее полный на данный момент материал о борьбе с перспективным российским образцом представил американский исследователь подводного флота Х.И. Саттон. Не так давно на собственном сайте Covert Shores он опубликовал объемную статью под названием «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes» – «Убить Kanyon: противодействие новой российской межконтинентальной ядерной торпеде». Темой этого материала, как следует из его заголовка, стала борьба с необычным оружием России.
В начале статьи автор отмечает, что перспективное изделие «Посейдон» (также известно как «Статус-6», Kanyon и «Скиф») отличается от существующих подлодок большей скоростью и глубиной хода, вследствие чего бороться с ним придется при помощи новых средств. Х.И. Саттон попытался определить, какие новые виды вооружения могут быть созданы в НАТО для борьбы с необычной угрозой.
Автор отмечает, что причины появления «Посейдона» до конца не ясны. Самое простое предположение связывает этот проект с развитием противоракетной обороны. Современная ПРО сокращает потенциал межконтинентальных ракет, и это требует перестраивать стратегические ядерные силы. Также возможно, что новый проект запустили в связи с договором о Сокращении наступательных вооружений. Новое оружие не подпадает под его действие, и потому его развертывание ограничено только некоторыми другими соглашениями самого общего характера. Наконец, в основе проекта «Посейдон» может лежать принцип повышения надежности. Специальная подлодка не зависит от спутниковой навигации, и благодаря этому может продолжать работу даже при поражении космической группировки.
Х.И. Саттон полагает, что поводом для появления проекта вряд ли могла стать скрытность подлодки. «Посейдон» не является бесшумной беспилотной лодкой, способной незаметно проникнуть в акваторию и без предупреждения нанести первый удар. Также он отмечает, что новую российскую разработку можно отнести к классу беспилотных аппаратов, однако по своей сути она является оружием. Следовательно, режимы работы и маршруты аппарата будут максимально простыми и надежными. Двигаясь по прямым маршрутам, «Посейдон» будет полагаться не на скрытность, а на скорость и глубину хода.
Автор называет «Посейдон» уникальным многоцелевым оружием, которое можно использовать в качестве стратегического или тактического средства доставки. В этом отношении изделие можно рассматривать как дальнобойную торпеду со специальным боезарядом. Ее целью могут стать прибрежные города или движущиеся надводные объекты.
В демонстрационных роликах изделие «Посейдон» показывалось в качестве тактического ядерного оружия, что делает особо важным вопрос противодействия ему. Применение такой системы в стратегических целях, в свою очередь, предотвращается угрозой ответного удара и взаимного гарантированного уничтожения. В этих условиях средства противодействия подобному вооружению не нужны или способны помешать, поскольку одна из сторон получает определенное преимущество. Такие аргументы часто используются в спорах вокруг ПРО, и, возможно, проект «Посейдон» был создан именно в качестве ответа на противоракетные системы.
Если «Посейдон» изначально разрабатывался в качестве стратегического оружия, то появляются ответы на некоторые вопросы. С его помощью, несмотря на развитие ПРО, сохраняется возможность эффективного ответного удара. В то же время, подобную систему можно использовать в качестве тактического ядерного оружия, что предъявляет иные требования к противодействию.
По мнению Х.И. Саттона, сразу две страны прямо заинтересованы в создании средств защиты от «Посейдона» – это США и Великобритания. Оба этих государства имеют развитые военно-морские силы, которые могут оказаться целью российских аппаратов в роли тактического оружия. Кроме того, их флоты располагают подлодками-охотниками, задачей которых является поиск российских подводных стратегических ракетоносцев. В будущем они должны будут освоить поиск и беспилотных аппаратов.
Предложенный вариант гидроакустического комплекса. A - поисковая гидроакустическая система; B - морская мина; C - система связи Seatooth; D - буй связи; E - торпеда; F - изделие "Посейдон"
Начиная с шестидесятых годов, западные подлодки-охотники создавались для того, чтобы следить за советскими кораблями, несущими баллистические ракеты. Они должны были иметь возможность немедленно атаковать и уничтожить свою цель, предотвратив старт ракет. Такие принципы до сих пор актуальны, но их реализация связана с определенными проблемами. Российские субмарины стали тише, а НАТО все чаще сталкивается с нехваткой своих подлодок для патрулирования. Поиск и уничтожение подлодок противника может осуществляться и с использованием различных автономных систем, однако в случае с «Посейдоном» все оказывается гораздо сложнее. Даже если все подлодки с ракетами удалось найти и уничтожить, флотам НАТО придется искать и поражать автономные аппараты, иначе сохраняется большая угроза.
Морские сетевые структуры со связью типа Seatooth
Перед атакой подводную цель следует найти, и Х.И. Саттон рассматривает вопрос дальнейшего развития противолодочных поисковых систем. Он полагает, что существующие стационарные гидроакустические комплексы нуждаются в особом дополнении. Последнее должно представлять собой быстроразвертываемую сеть средств наблюдения. В ее состав также могут входить собственные средства поражения. Наличие оружия позволит сократить время реакции, что критично в свете высокой скорости «Посейдона».
Подобные сети следует размещать на предполагаемом пути подводного аппарата противника. Автор считает, что попытка преследования и атаки из задней полусферы может не увенчаться успехом в связи с большой скоростью цели. По известным данным, «Посейдон» сможет развивать скорость около 70 узлов, что близко к максимальному пределу объектов по типу торпеды.
Для быстрого развертывания гидроакустических систем необходимо использовать патрульные самолеты или противолодочные вертолеты. Также необходимо проработать вопрос создания крылатой ракеты с кассетной головной частью, вмещающей необходимые приборы. Такое изделие позволит в кратчайшие сроки установить сеть средств наблюдения, в том числе в районе, находящемся под контролем противника, где исключается работа авиации.
Обычно для поиска подлодок используются гидроакустические буи, имеющие радиосвязь с самолетом / вертолетом-носителем или берегом. Однако большая глубина хода «Посейдона» может сделать их бесполезными. В таком случае необходимо использовать аппаратуру, устанавливаемую на дне. Подобные приборы имеют дополнительное преимущество перед буями: они не дрейфуют, и потому сеть может работать в течение длительного времени.
Современные средства обнаружения, укладываемые на морское дно, имеют характерный недостаток. Отдельные компоненты таких сетей соединяются при помощи кабелей – они увеличивают вес системы, а кроме того, подвержены несанкционированным подключениям. От этих проблем можно избавиться при помощи современных беспроводных систем связи, таких как Seatooth от компании WFS Technologies. Такая аппаратура на малых расстояниях может использовать акустическую связь, а с ростом дальности применяется радио. На минимальных дистанциях возможно применение оптической связи, обеспечивающей высочайшие скорости передачи. Важно, что каждый блок связи Seatooth включает приборы всех трех типов.
Поражение "Посейдона" при помощи гиперзвукового оружия. A - подлодка типа Virginia с модулем VPM; B - точка отделения ускорителя; C - гиперзвуковой аппарат-планер; D - сброс полезной нагрузки в воду; E - траектория "Посейдона"; F - встреча полезной нагрузки с целью
В состав системы перехвата могут входить морские мины и специальные донные торпедные аппараты. Их следует оснастить приборами Seatooth и интегрировать в общий комплекс. Такое построение сети, а также новые принципы обработки поступающей информации, среди прочего, могли бы сократить вероятность ложных тревог. Также появляется возможность обновления данных в аппаратуре торпеды по мере прохождения мимо новых узлов сети.
Размещение торпедных пусковых установок вдоль сети датчиков должно обеспечить правильное реагирование на угрозу в виде «Посейдона». За счет этого удастся получить самые серьезные преимущества перед стационарными минами. Также сетевой противолодочный комплекс сможет передавать данные на берег, что позволит привлекать к работе другие средства.
Поражение на большой дальности
Вертикальные шахтные пусковые установки, имеющиеся на множестве подлодок США, как считает Х.И. Саттон, могут использоваться для стрельбы перспективными гиперзвуковыми ракетами-планерами с той или иной полезной нагрузкой. Так, подобное оружие можно оснастить противолодочной торпедой или специальной боевой частью, в результате чего оно станет современным аналогом списанного комплекса UUM-44 SUBROC. Малое время полета и большая дальность планера дадут подлодке-носителю особые возможности. Фактически корабли, находясь в Северной Атлантике, смогут атаковать «Посейдон» в районе Северного Ледовитого океана. При этом боевая часть или торпеда прибудет в новый район до того, как беспилотный аппарат уйдет на большое расстояние от места обнаружения.
Альтернативой гиперзвуковым планерам могут стать ракеты «традиционного» вида или высокоскоростные аппараты с прямоточными двигателями. По известным данным, США в настоящее время разрабатывают сразу несколько проектов такого рода. Схожие системы создаются и за рубежом – Китай ведет проект DF-ZF, а в России создается изделие «4202» или «Авангард». Автор отмечает, что сравнительно большие размеры первой ступени ракеты подобного класса не позволят сделать ее носителями подлодки Великобритании.
Торпеды нового поколения
Существующие образцы торпедного вооружения, используемые военно-морскими силами Соединенных Штатов и Великобритании, создавались для борьбы с подводными лодками, способными развивать сравнительно высокие скорости и погружаться на достаточно большую глубину. Однако доступные данные о проекте «Посейдон» показывают, что характеристики современных торпед могут быть недостаточными для борьбы с перспективными угрозами. Это означает, что для противодействия новой российской разработке необходимо создать совершенно новые торпеды.
Перспективное торпедное вооружение. A - подлодка осуществляет пуск торпеды; B - торпеда поднимается на поверхность для поиска цели и получения целеуказания; C - погружение торпеды; D - торпеда направляется к цели; E - приближающийся аппарат "Посейдон"
Перспективное торпедное оружие, по всей видимости, будет мало отличаться от беспилотных подводных аппаратов. Следует ожидать, что такое оружие будет создаваться и в легком, и в тяжелом классах. Его калибр будет достигать 21 дюймов – 533 мм. Автор предполагает, что возможно появление тяжелой торпеды, способной нести несколько образцов легкого класса или беспилотники. Такое оснащение повысит вероятность успешного обнаружения цели, а затем упростит наведение на нее и последующее поражение.
Легкие торпеды нового типа должны отличаться малыми габаритами, которые позволят поместить их внутри 21-дюймовой торпеды-носителя. Последняя сможет нести две торпеды калибром 10,5 дюйма (267 мм) или три 9,5-дюймовые (228 мм). Таким образом, перспективная легкая торпеда оказывается заметно меньше существующих серийных изделий своего класса, состоящих на вооружении НАТО.
В итоге появляется необходимость в создании целой линейки торпедного вооружения трех типов. В нее следует включить 533-мм торпеду для применения подводными лодками, 324-мм боеприпасы для противолодочных вертолетов и надводных кораблей, а также изделия калибром 9,5 дюйма для применения с более крупными торпедами-носителями.
***
Из доступных сведений следует, что океанская многоцелевая система «Посейдон» представляет собой принципиально новый образец морской техники, способный решать различные задачи, в первую очередь, связанные с поражением разных надводных и береговых объектов. Получению высоких боевых качеств способствуют уникальные ходовые характеристики изделия.
Вполне понятно, почему проект «Посейдон» привлек внимание зарубежных специалистов. Даже ограниченный доступный объем данных об этой разработке показывает, насколько серьезной угрозой она является. Естественно, сразу после появления открытой информации зарубежные военные и эксперты попытались определить реальные возможности и угрозы подводного аппарата, а также найти способы противодействия ему.
Необходимо отметить, что с точки зрения технического облика «Посейдон» представляет собой нечто среднее между сверхтяжелыми торпедами и атомными подводными лодками, и объединяет те или иные их качества. В результате появляются особые технические характеристики, а вместе с ними и выдающиеся возможности разного рода. Тактико-технические характеристики и стратегия применения многоцелевой системы, в свою очередь, оказываются серьезным вызовом для иностранных военных и конструкторов.
Даже поверхностное изучение доступных данных показывает, что «Посейдон» способен без серьезных затруднений преодолеть сопротивление, как минимум, части современных противолодочных систем. Для обеспечения должного уровня защиты необходимы перспективные средства обнаружения и поражения с повышенными характеристиками. Х.И. Саттон в своем материале «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes» рассмотрел основные проблемы и вопросы создания подобной системы перехвата, а также сделал определенные предложения.
Мысли зарубежного автора выглядят правильными и логичными. Действительно, наличие стационарных и быстроразвертываемых гидроакустических сетей, а также применение перспективных торпед и высокоэффективных комплексов управления способны сократить угрозу «Посейдона». Однако на данный момент все эти средства отсутствуют. Появятся ли они, и сможет ли НАТО эффективно противостоять новым вызовам – покажет время. Россия сделала свой новый проект, и специалисты прокомментировали его. Следующий ход в этой партии за зарубежными военными и конструкторами.
Статья «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes»:
http://hisutton.com/Countering_Russian_Poseidon_Torpedo.html
Пожалуй, наиболее полный на данный момент материал о борьбе с перспективным российским образцом представил американский исследователь подводного флота Х.И. Саттон. Не так давно на собственном сайте Covert Shores он опубликовал объемную статью под названием «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes» – «Убить Kanyon: противодействие новой российской межконтинентальной ядерной торпеде». Темой этого материала, как следует из его заголовка, стала борьба с необычным оружием России.
В начале статьи автор отмечает, что перспективное изделие «Посейдон» (также известно как «Статус-6», Kanyon и «Скиф») отличается от существующих подлодок большей скоростью и глубиной хода, вследствие чего бороться с ним придется при помощи новых средств. Х.И. Саттон попытался определить, какие новые виды вооружения могут быть созданы в НАТО для борьбы с необычной угрозой.
Автор отмечает, что причины появления «Посейдона» до конца не ясны. Самое простое предположение связывает этот проект с развитием противоракетной обороны. Современная ПРО сокращает потенциал межконтинентальных ракет, и это требует перестраивать стратегические ядерные силы. Также возможно, что новый проект запустили в связи с договором о Сокращении наступательных вооружений. Новое оружие не подпадает под его действие, и потому его развертывание ограничено только некоторыми другими соглашениями самого общего характера. Наконец, в основе проекта «Посейдон» может лежать принцип повышения надежности. Специальная подлодка не зависит от спутниковой навигации, и благодаря этому может продолжать работу даже при поражении космической группировки.
Х.И. Саттон полагает, что поводом для появления проекта вряд ли могла стать скрытность подлодки. «Посейдон» не является бесшумной беспилотной лодкой, способной незаметно проникнуть в акваторию и без предупреждения нанести первый удар. Также он отмечает, что новую российскую разработку можно отнести к классу беспилотных аппаратов, однако по своей сути она является оружием. Следовательно, режимы работы и маршруты аппарата будут максимально простыми и надежными. Двигаясь по прямым маршрутам, «Посейдон» будет полагаться не на скрытность, а на скорость и глубину хода.
Автор называет «Посейдон» уникальным многоцелевым оружием, которое можно использовать в качестве стратегического или тактического средства доставки. В этом отношении изделие можно рассматривать как дальнобойную торпеду со специальным боезарядом. Ее целью могут стать прибрежные города или движущиеся надводные объекты.
В демонстрационных роликах изделие «Посейдон» показывалось в качестве тактического ядерного оружия, что делает особо важным вопрос противодействия ему. Применение такой системы в стратегических целях, в свою очередь, предотвращается угрозой ответного удара и взаимного гарантированного уничтожения. В этих условиях средства противодействия подобному вооружению не нужны или способны помешать, поскольку одна из сторон получает определенное преимущество. Такие аргументы часто используются в спорах вокруг ПРО, и, возможно, проект «Посейдон» был создан именно в качестве ответа на противоракетные системы.
Если «Посейдон» изначально разрабатывался в качестве стратегического оружия, то появляются ответы на некоторые вопросы. С его помощью, несмотря на развитие ПРО, сохраняется возможность эффективного ответного удара. В то же время, подобную систему можно использовать в качестве тактического ядерного оружия, что предъявляет иные требования к противодействию.
По мнению Х.И. Саттона, сразу две страны прямо заинтересованы в создании средств защиты от «Посейдона» – это США и Великобритания. Оба этих государства имеют развитые военно-морские силы, которые могут оказаться целью российских аппаратов в роли тактического оружия. Кроме того, их флоты располагают подлодками-охотниками, задачей которых является поиск российских подводных стратегических ракетоносцев. В будущем они должны будут освоить поиск и беспилотных аппаратов.
Предложенный вариант гидроакустического комплекса. A - поисковая гидроакустическая система; B - морская мина; C - система связи Seatooth; D - буй связи; E - торпеда; F - изделие "Посейдон"
Начиная с шестидесятых годов, западные подлодки-охотники создавались для того, чтобы следить за советскими кораблями, несущими баллистические ракеты. Они должны были иметь возможность немедленно атаковать и уничтожить свою цель, предотвратив старт ракет. Такие принципы до сих пор актуальны, но их реализация связана с определенными проблемами. Российские субмарины стали тише, а НАТО все чаще сталкивается с нехваткой своих подлодок для патрулирования. Поиск и уничтожение подлодок противника может осуществляться и с использованием различных автономных систем, однако в случае с «Посейдоном» все оказывается гораздо сложнее. Даже если все подлодки с ракетами удалось найти и уничтожить, флотам НАТО придется искать и поражать автономные аппараты, иначе сохраняется большая угроза.
Морские сетевые структуры со связью типа Seatooth
Перед атакой подводную цель следует найти, и Х.И. Саттон рассматривает вопрос дальнейшего развития противолодочных поисковых систем. Он полагает, что существующие стационарные гидроакустические комплексы нуждаются в особом дополнении. Последнее должно представлять собой быстроразвертываемую сеть средств наблюдения. В ее состав также могут входить собственные средства поражения. Наличие оружия позволит сократить время реакции, что критично в свете высокой скорости «Посейдона».
Подобные сети следует размещать на предполагаемом пути подводного аппарата противника. Автор считает, что попытка преследования и атаки из задней полусферы может не увенчаться успехом в связи с большой скоростью цели. По известным данным, «Посейдон» сможет развивать скорость около 70 узлов, что близко к максимальному пределу объектов по типу торпеды.
Для быстрого развертывания гидроакустических систем необходимо использовать патрульные самолеты или противолодочные вертолеты. Также необходимо проработать вопрос создания крылатой ракеты с кассетной головной частью, вмещающей необходимые приборы. Такое изделие позволит в кратчайшие сроки установить сеть средств наблюдения, в том числе в районе, находящемся под контролем противника, где исключается работа авиации.
Обычно для поиска подлодок используются гидроакустические буи, имеющие радиосвязь с самолетом / вертолетом-носителем или берегом. Однако большая глубина хода «Посейдона» может сделать их бесполезными. В таком случае необходимо использовать аппаратуру, устанавливаемую на дне. Подобные приборы имеют дополнительное преимущество перед буями: они не дрейфуют, и потому сеть может работать в течение длительного времени.
Современные средства обнаружения, укладываемые на морское дно, имеют характерный недостаток. Отдельные компоненты таких сетей соединяются при помощи кабелей – они увеличивают вес системы, а кроме того, подвержены несанкционированным подключениям. От этих проблем можно избавиться при помощи современных беспроводных систем связи, таких как Seatooth от компании WFS Technologies. Такая аппаратура на малых расстояниях может использовать акустическую связь, а с ростом дальности применяется радио. На минимальных дистанциях возможно применение оптической связи, обеспечивающей высочайшие скорости передачи. Важно, что каждый блок связи Seatooth включает приборы всех трех типов.
Поражение "Посейдона" при помощи гиперзвукового оружия. A - подлодка типа Virginia с модулем VPM; B - точка отделения ускорителя; C - гиперзвуковой аппарат-планер; D - сброс полезной нагрузки в воду; E - траектория "Посейдона"; F - встреча полезной нагрузки с целью
В состав системы перехвата могут входить морские мины и специальные донные торпедные аппараты. Их следует оснастить приборами Seatooth и интегрировать в общий комплекс. Такое построение сети, а также новые принципы обработки поступающей информации, среди прочего, могли бы сократить вероятность ложных тревог. Также появляется возможность обновления данных в аппаратуре торпеды по мере прохождения мимо новых узлов сети.
Размещение торпедных пусковых установок вдоль сети датчиков должно обеспечить правильное реагирование на угрозу в виде «Посейдона». За счет этого удастся получить самые серьезные преимущества перед стационарными минами. Также сетевой противолодочный комплекс сможет передавать данные на берег, что позволит привлекать к работе другие средства.
Поражение на большой дальности
Вертикальные шахтные пусковые установки, имеющиеся на множестве подлодок США, как считает Х.И. Саттон, могут использоваться для стрельбы перспективными гиперзвуковыми ракетами-планерами с той или иной полезной нагрузкой. Так, подобное оружие можно оснастить противолодочной торпедой или специальной боевой частью, в результате чего оно станет современным аналогом списанного комплекса UUM-44 SUBROC. Малое время полета и большая дальность планера дадут подлодке-носителю особые возможности. Фактически корабли, находясь в Северной Атлантике, смогут атаковать «Посейдон» в районе Северного Ледовитого океана. При этом боевая часть или торпеда прибудет в новый район до того, как беспилотный аппарат уйдет на большое расстояние от места обнаружения.
Альтернативой гиперзвуковым планерам могут стать ракеты «традиционного» вида или высокоскоростные аппараты с прямоточными двигателями. По известным данным, США в настоящее время разрабатывают сразу несколько проектов такого рода. Схожие системы создаются и за рубежом – Китай ведет проект DF-ZF, а в России создается изделие «4202» или «Авангард». Автор отмечает, что сравнительно большие размеры первой ступени ракеты подобного класса не позволят сделать ее носителями подлодки Великобритании.
Торпеды нового поколения
Существующие образцы торпедного вооружения, используемые военно-морскими силами Соединенных Штатов и Великобритании, создавались для борьбы с подводными лодками, способными развивать сравнительно высокие скорости и погружаться на достаточно большую глубину. Однако доступные данные о проекте «Посейдон» показывают, что характеристики современных торпед могут быть недостаточными для борьбы с перспективными угрозами. Это означает, что для противодействия новой российской разработке необходимо создать совершенно новые торпеды.
Перспективное торпедное вооружение. A - подлодка осуществляет пуск торпеды; B - торпеда поднимается на поверхность для поиска цели и получения целеуказания; C - погружение торпеды; D - торпеда направляется к цели; E - приближающийся аппарат "Посейдон"
Перспективное торпедное оружие, по всей видимости, будет мало отличаться от беспилотных подводных аппаратов. Следует ожидать, что такое оружие будет создаваться и в легком, и в тяжелом классах. Его калибр будет достигать 21 дюймов – 533 мм. Автор предполагает, что возможно появление тяжелой торпеды, способной нести несколько образцов легкого класса или беспилотники. Такое оснащение повысит вероятность успешного обнаружения цели, а затем упростит наведение на нее и последующее поражение.
Легкие торпеды нового типа должны отличаться малыми габаритами, которые позволят поместить их внутри 21-дюймовой торпеды-носителя. Последняя сможет нести две торпеды калибром 10,5 дюйма (267 мм) или три 9,5-дюймовые (228 мм). Таким образом, перспективная легкая торпеда оказывается заметно меньше существующих серийных изделий своего класса, состоящих на вооружении НАТО.
В итоге появляется необходимость в создании целой линейки торпедного вооружения трех типов. В нее следует включить 533-мм торпеду для применения подводными лодками, 324-мм боеприпасы для противолодочных вертолетов и надводных кораблей, а также изделия калибром 9,5 дюйма для применения с более крупными торпедами-носителями.
***
Из доступных сведений следует, что океанская многоцелевая система «Посейдон» представляет собой принципиально новый образец морской техники, способный решать различные задачи, в первую очередь, связанные с поражением разных надводных и береговых объектов. Получению высоких боевых качеств способствуют уникальные ходовые характеристики изделия.
Вполне понятно, почему проект «Посейдон» привлек внимание зарубежных специалистов. Даже ограниченный доступный объем данных об этой разработке показывает, насколько серьезной угрозой она является. Естественно, сразу после появления открытой информации зарубежные военные и эксперты попытались определить реальные возможности и угрозы подводного аппарата, а также найти способы противодействия ему.
Необходимо отметить, что с точки зрения технического облика «Посейдон» представляет собой нечто среднее между сверхтяжелыми торпедами и атомными подводными лодками, и объединяет те или иные их качества. В результате появляются особые технические характеристики, а вместе с ними и выдающиеся возможности разного рода. Тактико-технические характеристики и стратегия применения многоцелевой системы, в свою очередь, оказываются серьезным вызовом для иностранных военных и конструкторов.
Даже поверхностное изучение доступных данных показывает, что «Посейдон» способен без серьезных затруднений преодолеть сопротивление, как минимум, части современных противолодочных систем. Для обеспечения должного уровня защиты необходимы перспективные средства обнаружения и поражения с повышенными характеристиками. Х.И. Саттон в своем материале «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes» рассмотрел основные проблемы и вопросы создания подобной системы перехвата, а также сделал определенные предложения.
Мысли зарубежного автора выглядят правильными и логичными. Действительно, наличие стационарных и быстроразвертываемых гидроакустических сетей, а также применение перспективных торпед и высокоэффективных комплексов управления способны сократить угрозу «Посейдона». Однако на данный момент все эти средства отсутствуют. Появятся ли они, и сможет ли НАТО эффективно противостоять новым вызовам – покажет время. Россия сделала свой новый проект, и специалисты прокомментировали его. Следующий ход в этой партии за зарубежными военными и конструкторами.
Статья «Killing KANYON: Countering new Russian Intercontinental Nuclear Torpedoes»:
http://hisutton.com/Countering_Russian_Poseidon_Torpedo.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
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