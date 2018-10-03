Убить Kanyon: противодействие новой российской межконтинентальной ядерной торпеде

Поражение "Посейдона" при помощи гиперзвукового оружия. A - подлодка типа Virginia с модулем VPM; B - точка отделения ускорителя; C - гиперзвуковой аппарат-планер; D - сброс полезной нагрузки в воду; E - траектория "Посейдона"; F - встреча полезной нагрузки с целью