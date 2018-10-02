Новости

Проект «Сармат»: от бросковых испытаний к лётным

21
Первые летные испытания новой межконтинентальной ракеты «Сармат» планируются на начало 2019 года, передает ТАСС сообщение источника в российском оборонно-промышленном комплексе.



Старт летно-конструкторским испытаниям МБР «Сармат» будет дан в начале следующего года, сказал собеседник.


Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении двух бросковых испытаниях ракеты. По словам представителя ведомства, оба испытания завершились с положительным результатом, что позволило перейти к подготовке летных испытаний системы.

Источник уточнил, что двух успешных «бросков» оказалось достаточно, чтобы завершить этот этап испытаний, поэтому до начала следующего (летного) будет выполняться только наземная отработка агрегатов комплекса.

Напомним, РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2) – стратегический ракетный комплекс 5-го поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Разрабатывается Государственным ракетным центром (ГРЦ) им. Макеева. Создание ракеты обусловлено двумя основными причинами: моральное устаревание «Воеводы» (Р-36М, стоит на вооружении с 1988 года), а также необходимость прекращения зависимости от украинского ОПК. Как сообщали в военном ведомстве, масса забрасываемой головной части ракеты составит 10 тонн. Первые поставки в войска запланированы на 2020 год.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Опасное будущее стратегических сил США ("PetroleumWorld", Венесуэла)
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

21 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 15:35
    +3
    К 20 году,Сармат должен уже идти на замену Воеводам,тк продлевать срок службы последнего уже некуда.И так трижды это делали. А последний срок продления у Воеводы ,как раз 20 год.
    А вот когда поставят на дежурство Сарматы,тогда вони в ООН,ОБСЕ и даже в ВАДЕ будет столько,будто канализацию в Нью Йорке прорвало...
    1. Терский
      Терский Сегодня, 15:45
      +3
      Цитата: НЕКСУС
      тогда вони в ООН,ОБСЕ и даже в ВАДЕ будет столько,будто канализацию в Нью Йорке прорвало...

      Пора завязывать нашим дипломатам в ООН, ОБСЕ ходить по гражданке, пора доставать спрятанные в гардеробной штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке мундиры КГБ, ГРУ, СРВ bully . Как говорится обвинили в том чего нет - получите это в реалии! Чтобы все представители США и Британии в зал заседаний ООН входили по стеночке, и робко переспрашивая у заместителей Небензи разрешения присутствовать. Вот только не уверен что вони убавится, скорее прибавится, но уже с другим характерным запахом. laughing Андрей, drinks !
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:54
        0
        Цитата: Терский
        Андрей, !

        Витя hi
        Цитата: Терский
        Пора завязывать нашим дипломатам в ООН, ОБСЕ ходить по гражданке, пора доставать спрятанные в гардеробной штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке мундиры КГБ, ГРУ, СРВ

        Ну да...я прям вижу дергающийся глаз Никки Хейли и стремительное худение Карен Пирс,при входе наших дипломатов в таком наряде. wassat Ну а Лаврову бы не мешало разок зайти в ООН вот так...
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:17
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      когда поставят на дежурство Сарматы,тогда вони в ООН,ОБСЕ и даже в ВАДЕ будет столько,будто канализацию в Нью Йорке прорвало...

      Андрей??? Ну что так-то...Да, штаб-квартира ООН -- в Нью-Йорке; Шт-кв ОБСЕ -- в Вене, шт-кв ВАДА -- в Монреале... Может лучше все-таки Вашингтон!!! Пусть там Трампппп и вся его администрация... воняет!
      Но к Сарматам. 10 тонн забрасываемого веса позволят разместить под обтекателем вместе с "морковками" и N десятков ТЛЦ. А вот отделить "агнецов от козлищ" -- амская ПРО не в состоянии...Поэтому, что перехватывать, когда "все небо в алмазах" -- один аллах ведает!
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: Удав КАА
        10 тонн забрасываемого веса позволят разместить под обтекателем вместе с "морковками" и N десятков ТЛЦ. А вот отделить "агнецов от козлищ" -- амская ПРО не в состоянии...

        А если через Южный полюс,при этом маневрирующие цели? А по поводу Вашингтонской канализации...так я образно.Думаю там канализацию во всех штатах прорвет. При этом не только это произойдет в США ,но и в Англии.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:56
    -3
    Есть у России хорошая ракета - Ярс.
    Достаточно для потенциала сдерживания и концепта взаимного уничтожения.
    Сармат сделают в конце концов, но он высосет из бюджета огромные деньги, не принеся никакого увеличения безопасности.
    1. maxim947
      maxim947 Сегодня, 16:03
      +3
      Национальная особенность - считать чужие деньни. А по-поводу результата, в ГШ думаю лучше знают.
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: voyaka uh
      Есть у России хорошая ракета - Ярс.

      У России есть много разных хороших ракет. К примеру Рубеж,который должны были уже в серию пускать по душу ЕС...а по поводу Сармата,так не на один день делается,при этом точно матрассы будут знать,что в случае шухера,мало не покажется.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:59
        -2
        Они и так это знают. Ядерные потенциалы обеих стран раскрыты. Того, что есть - достаточно за глаза. Сармат - лишь очередной скачок в гонке вооружений. Вспомните, к чему привела гонка вооружений Советский Союз.
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 16:56
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Есть у России хорошая ракета - Ярс.

      Ракета замечательная, но нам нужно стирать континенты с лица земли, чем и займется Сармат, также он может нести сверхмощные термоядерные заряды в десятки мегатонн, ну и несколько маневрирующих блока. Ибо Ур100УТТХ, в простонародье (американском) именуемом Стилет, может нести только один маневрирующий Авангард. А деньги свои мы уж сами посчитаем wassat Во сколько нам обойдется уничтожить Израиль там и пр. wassat
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:31
        0
        Цитата: хрыч
        может нести только один маневрирующий Авангард.

        Очень спорно...вы путаете Стилет с Пионером...РСД-10(Пионер) несла один блок,а вот челомеевская УР100НУ была способна нести 6 блоков по 0,75 мегатонн каждый.
        Кстати,Стилет ,на сколько мне известно,самая надежная МБР в мире.Из всего количества пусков,только три признаны неудачными. При этом мы то выкупили ,если мне не изменяет склероз более 30 Стилетов у Украины,так сказать которые были на складе в" масле"...вот вам и носители под Авангарды.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 17:44
        -2
        Ракеты Сармат поместят в шахты Воевод. Значит их диаметр и длина не превышают диаметр и длину Воевод. Я не слышал, чтобы было создано более эффективное жидкое топливо. Возможно, у новых ракет сделают более легкий корпус, чтобы увеличить дальность полета. Но, в целом, ракета, сравнимая по ТТХ с Воеводой. Это следует из ее габаритов.
        ---
        "но нам нужно стирать континенты с лица земли,"////
        ---
        Это не ко мне - к санитарам. Можете даже галактики стирать, я не возражаю smile
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 18:10
          0
          "я не слышал, чтобы было создано более эффективное жидкое топливо"laughing wassat tongue. Знатная трава, почему не делитесь?
          Если что, по ТТХ она превосходит "Воеводу" более чем в 1,5 раза.
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:59
      +1
      Вояка, завязывайте уже с инфантилизмом. Даже моим детям смешно читать такие сообщения.
  3. Чичиков
    Чичиков Сегодня, 16:21
    0
    Напомним, РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2)
    Поспешили они ее так назвать! После постановки на БД придется переименовывать на что-то реальное, типа - "Апокалипсис -1" или "Звиздец-1".
  4. Nait
    Nait Сегодня, 16:33
    +1
    Цитата: voyaka uh
    +1
    Есть у России хорошая ракета - Ярс.
    Достаточно для потенциала сдерживания и концепта взаимного уничтожения.
    Сармат сделают в конце концов, но он высосет из бюджета огромные деньги, не принеся никакого увеличения безопасности.

    Какие там деньги?
    На РВСН тратятся копейки по сравнению с общим военным бюджетом.
    В том и прелесть, что тратить много не надо, и в то же время РВСН - основная сила.
    Любая цель на планете, включая авианосцы с их группами...
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: Nait
      На РВСН тратятся копейки по сравнению с общим военным бюджетом.

      Ну, конечно средства огромные, изделие дорогущее, опять конечно в эксплуатации проще и дешевле, сидит себе в шахте спокойно до первого и последнего полета. Правда в связке с титаническими системами СПРН и боевыми спутниками. Но опять таки шахту нужно защищать системами ПВО и ПРО, чтоб ДРГ не прорвалась и пр. Все относительно конечно.
    2. ПалБор
      ПалБор Сегодня, 17:52
      0
      Американцы посчитали, что, якобы, из-за дешевизны рабсилы и экономии на масштабах Россия тратит на РВСН (от разработок до утилизации) всего 13% от оборонного бюджета. Меньше, чем Франция или даже ВБр.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 18:03
        -1
        Вспомним эпопею с Булавой.
        Вроде бы была несложная задача: запустить твердотопливный Тополь с подводной лодки.
        Но сколько лет и неудач заняло чтобы поставить на вооружение.
        Но там был оборонный смысл - сделать эквивалент Трайдента.
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:16
    0
    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2)

    Надо будет Сатановского пригласить на торжественный пуск.
  6. 123456789
    123456789 Сегодня, 18:14
    0
    масса забрасываемой головной части ракеты составит 10 тонн

    высокий тоннаж забрасываемого веса позволяет Сармату стать носителем сверхмощной боеголовки, которая достаточна для пробивания довольно тонкой коры Йеллоустоунской кальдеры и провоцирования извержения супервулкана Йеллоустоун. В прошлом мегаизвержения этого вулкана фактически создавали глобальную катастрофу с покрытием пеплом большей территории современных США и выходом около 1000 км³ магмы с изменением географических характеристик и очертания континента Северной Америки.