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Как «необразованный» Калашников смог создать совершенный автомат

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Автомат Калашникова был создан более 70 лет назад. Но его история до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии. Кто его создал? Как правильно его называть? Как человек, не имеющий профильного образования, мог сконструировать подобное оружие?

Существует байка о том, что на самом деле автомат был разработан немецким оружейником Хуго Шмайсером на базе штурмовой винтовки Sturmgewehr. Шмайсер действительно работал в Ижевске с 1946 по 1953 год. С технической точки зрения эта теория не выдерживает никакой критики – между двумя винтовками мало чего есть общего. Более того, изначально АК разрабатывался в Коврове, за тысячу километров от Ижевска. И поэтому немец физически не мог участвовать в создании «калаша».

Многие задаются вопросом, как неопытный конструктор Калашников смог разработать столь совершенное оружие? Но дело в том, что в 1946 году Калашников уже не был неопытным конструктором. К тому времени он успел разработать четыре разных образца: два пистолета-пулемета, один карабин и один ручной пулемет. Все эти проекты потерпели неудачу, но дали ему одно – опыт, который он использовал при создании АК.


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6 комментариев
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  1. Чичиков
    Чичиков Сегодня, 16:13
    +6
    Как «необразованный» Калашников смог создать совершенный автомат

    Точно так , как необразованный Левша подковал блоху, а крестьянские сыны громили образованный генералитет Вермахта и летали в космос!
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 18:18
      0
      Не серийные образцы Калашникова.
  2. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:37
    0
    Как человек, не имеющий профильного образования, мог сконструировать подобное оружие?

    Всего 2 слова - "НИПСВО" и "Ковров".
    Первый дал базу по серийной и опытной стрелковке со всего света и результатах её испытаний, а также методику стандартных испытаний оружия - что важно, а что - не очень. А второй - помощь КБ Дегтярёва.
  3. lucul
    lucul Сегодня, 16:39
    +3
    Цитата: Чичиков
    Как «необразованный» Калашников смог создать совершенный автомат

    Точно так , как необразованный Левша подковал блоху, а крестьянские сыны громили образованный генералитет Вермахта и летали в космос!

    Не-не - не.
    Говоря об "необразованном " Калашникове , все почему-то забывают (странно - не правда ли ? ) , что Хуго Шмайсер тоже не имел технического образования .
    Вместо тысячи слов
  4. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 17:03
    +2
    Иногда и полное среднее то образование мешает думать не так как все... smile
  5. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 17:58
    0
    Зачем обсуждать легенду и гордость нашей страны? Кто и с какой целью выностит это на обсуждение? То Ледового сражения не было, то Куликовская битва вымосел. Легенды и мифы всегда рядом. Прочь супостат от нашей истории.