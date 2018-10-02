Как «необразованный» Калашников смог создать совершенный автомат
Автомат Калашникова был создан более 70 лет назад. Но его история до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии. Кто его создал? Как правильно его называть? Как человек, не имеющий профильного образования, мог сконструировать подобное оружие?
Существует байка о том, что на самом деле автомат был разработан немецким оружейником Хуго Шмайсером на базе штурмовой винтовки Sturmgewehr. Шмайсер действительно работал в Ижевске с 1946 по 1953 год. С технической точки зрения эта теория не выдерживает никакой критики – между двумя винтовками мало чего есть общего. Более того, изначально АК разрабатывался в Коврове, за тысячу километров от Ижевска. И поэтому немец физически не мог участвовать в создании «калаша».
Многие задаются вопросом, как неопытный конструктор Калашников смог разработать столь совершенное оружие? Но дело в том, что в 1946 году Калашников уже не был неопытным конструктором. К тому времени он успел разработать четыре разных образца: два пистолета-пулемета, один карабин и один ручной пулемет. Все эти проекты потерпели неудачу, но дали ему одно – опыт, который он использовал при создании АК.
Существует байка о том, что на самом деле автомат был разработан немецким оружейником Хуго Шмайсером на базе штурмовой винтовки Sturmgewehr. Шмайсер действительно работал в Ижевске с 1946 по 1953 год. С технической точки зрения эта теория не выдерживает никакой критики – между двумя винтовками мало чего есть общего. Более того, изначально АК разрабатывался в Коврове, за тысячу километров от Ижевска. И поэтому немец физически не мог участвовать в создании «калаша».
Многие задаются вопросом, как неопытный конструктор Калашников смог разработать столь совершенное оружие? Но дело в том, что в 1946 году Калашников уже не был неопытным конструктором. К тому времени он успел разработать четыре разных образца: два пистолета-пулемета, один карабин и один ручной пулемет. Все эти проекты потерпели неудачу, но дали ему одно – опыт, который он использовал при создании АК.
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