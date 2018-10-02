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Столтенберг: Россия нарушила договор РСМД. Это подтвердили все страны НАТО

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Североатлантический альянс обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в преддверии Совета министров обороны стран НАТО заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг: Россия нарушила договор РСМД. Это подтвердили все страны НАТО


Согласно заявлению Столтенберга, абсолютно все страны, входящие в альянс, считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением договора. На проходящей перед советом пресс-конференции, генсек НАТО сообщил, что разведданные альянсу предоставили Соединенные Штаты и по ним сразу стало понятно, что Россия нарушила договор, начав развертывание ракет 9М729 "Новатор".


При этом Столтенберг призвал Россию выполнить свои обязательства по ДРСМД, так как НАТО "остается озабоченным" невыполнением международных договоренностей.

В конце ноября 2017 года в Соединенных Штатах заявили, что российская ракета "Новатор 9М729" нарушает ДРСМД. По мнению американских военных ракета представляет собой сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса "Калибр-НК" для применения на ОТРК "Искандер-М" и имеет радиус действия от 500 до 5500 километров.

В Госдуме уже отреагировали на данное обвинение, заявив, что Москва не нарушает Договор РСМД. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, который добавил, что в настоящее время "на западе выстроилась очередь желающих обвинить Россию во всех грехах. Мода у них там такая".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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42 комментария
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  1. Govorun
    Govorun Сегодня, 15:31
    +5
    Опять этот вшивый про баню...
    1. bulvas
      bulvas Сегодня, 15:33
      +6
      Логика у них такая:

      - если 9М729 можно запускать с Искандера - по договору РСМД Россия должна уничтожить все установки Искандер.

      Всего-навсего

    2. dorz
      dorz Сегодня, 15:38
      +6
      США сами начинают разработку новых ракет нарушающих РСМД. Речь о ракете Strategic Fires Missile, которая должна обладать дальностью до 2250 км.
  2. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 15:33
    +6
    Россия уже все нарушила,даже то,что нарушить невозможно... wassat и чё?! feel
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 15:51
      +2
      Кто то очень хочет вбить клин между Россией и США поглубже. Отменить все договорённости во всех сферах
      1. Alexey-74
        Alexey-74 Сегодня, 16:38
        +2
        Думаю это сами США хотят вбить поглубже......
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 15:35
    +4
    Дыа. Создала и разместила в Европе системы ПРО.
  4. naidas
    naidas Сегодня, 15:35
    +1
    А новичек подтверждает,без подтверждения новичка нарушение договора не действительно
  5. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 15:36
    +1
    Поплачь Столтенберг.Поплачь.
  6. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:37
    +3
    Это подтвердили все страны НАТО

    Ну а по другому и не могло быть , что америкосы скажут то и эти "члены" подтвердят . Интересно другое что наши им ответят или просто будут оправдываться как провинившийся ребёнок.
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: частное лицо
      Интересно другое что наши им ответят или просто будут оправдываться как провинившийся ребёнок.

      Хорош ребеночек скажу я вам в одиночку противостоящий всему НАТО и ввергнувший всех его "благородных" членов в состояние глубочайшей и постоянной озабоченности! Посмотрите на фотографию главного НАТОвца... Это же просто один сплошной крик его НАТОвской души - рууууууссскиееееее идут!!!
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 16:26
        0
        Куда идут? Пока что только посылают.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:58
        0
        Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США могут нанести удар по России, если разработка систем среднего радиуса действия продолжится, пишет Reuters.
        Life.ru
        18:30
  7. dvina71
    dvina71 Сегодня, 15:39
    +3
    Ну у НАТо базы ПРО в Европе же против Ирана..,а у нас ракета 9м729 вписывается в нормативы РСМД..и даже подтвердить можем..на бумаге.
  8. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 15:39
    +2
    Ети скандинавы, поляки и прибалты уже всех задрали драпатся с русскими....надоели до невозможности....Не знаю русским они надоели или нет, но у нас уже никто им и внимания не обращает - и в СМИ и везде. Ето достало уже каждый божий день, какой нибудь долбоящер из НАТО или из Америкостана, несет чушь собачью...
  9. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:40
    +2
    Россия нарушила договор РСМД. Это подтвердили все страны НАТО


    Это когда вор кричит : "Держи вора")) Сами янки по сути уже вышли.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +1
    Да им сбрехать, как другому помочится.
    С другой стороны, шоб оно не вякало, нам должно быть поф от слова совсем!
  11. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 15:46
    +4
    А ракеты-мишени для тестирования ПРО не являются нарушением договора? А универсальные ПУ МК41 в Европе? Кто запретит засунуть туда томагавки вместо ракет-перехватчиков? У самих рыльце в пушку по уши, а кричат что виновата Россия.
  12. Imper
    Imper Сегодня, 16:01
    +3
    Договор просто устарел, появились БПЛА по сути те же крылатые ракеты, только возвращающиеся, новые материалы позволяющие создать лёгкую МБР по габаритам РСД 78-80-х годов, поэтому большой вопрос, кто и что нарушает.
  13. Jerk
    Jerk Сегодня, 16:01
    +1
    крылатой ракеты 9М729 нарушением договора
    laughing Они не включены в договор вообще, именно потому, что они у США были, а у РФ - нет
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: Jerk
      Они не включены в договор вообще, именно потому, что они у США были, а у РФ - нет

      Увы, но новые КР наземного базирования средней дальности подпадают под Договор о ликвидации РСМД - под Статью I в терминах Статьи II.
      Статья I
      В соответствии с положениями настоящего Договора, который включает являющиеся его неотъемлемой частью Меморандум о договоренности и Протоколы, каждая из Сторон ликвидирует своих ракеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет такие средства в дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре.

      Статья II
      1. Термин "баллистическая ракета" означает ракету, большая часть полета которой осуществляется по баллистической траектории. Термин "баллистическая ракета наземного базирования (БРНБ)" означает баллистическую ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия.
      2. Термин "крылатая ракета" означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы. Термин "крылатая ракета наземного базирования (КРНБ)" означает крылатую ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия.
      3. Термин "пусковая установка БРНБ" означает стационарную пусковую установку или мобильный транспортно-установочный пусковой механизм наземного базирования для пуска БРНБ.
      4. Термин "пусковая установка КРНБ" означает стационарную пусковую установку или мобильный транспортно-установочный пусковой механиизм наземного базирования для пуска КРНБ.
      5. Термин "ракета средней дальности" означает БРНБ или КРНБ, дальность которой превышает 1000 километров, но не превышает 5500 километров.
      6. Термин "ракета меньшей дальности" означает БРНБ или КРНБ, дальность которой равна или превышает 500 километров, но не превышает 1000 километров.

      Кстати, у СССР КР НБ были - готовился к развёртыванию РК-55.
      1. NKT
        NKT Сегодня, 17:04
        0
        А если ракета летит на дистанцию от 450 км до 5700 км, она нарушает договор? ))
  14. Proton
    Proton Сегодня, 16:09
    0
    Что нарушаем,что нет,один черт вопят laughing так не лучше ль оправдать вопли,все равно обвинят,да и для дела полезней,пока очухаются,а оно уже есть.
  15. Barzha
    Barzha Сегодня, 16:12
    +2
    Это подтвердили все страны НАТО

    Еще бы они не подтвердили! Сразу бы пришлось 5% ВВП в кассу внести.
    А вообще, эта фраза почему-то навеяла воспоминания о старой рекламе: "Жевательные подушечки "Орбит", единственные в мире жевательные подушечки, обладающие всеми качествами "Орбит"!"
  16. Eklmn24
    Eklmn24 Сегодня, 16:26
    0
    Андрей Красов - бывший начальник РВВДКУ
  17. 178
    178 Сегодня, 16:26
    0
    Америкосики , родненькие вы наши . Вам же сказал , дорогой наш , Никита Сергеевич , что мы делаем ракеты , как пирожки печём .
    А теперь думайте .
  18. yustas
    yustas Сегодня, 16:32
    0
    Да кому вы нужны, д. б. © Россия всего лишь делает то, что поможет ей от вашей экспансии, сунетесь, огребете
  19. dgonni
    dgonni Сегодня, 16:38
    -2
    В своё время разместив Пионеры в европе, СССР фактически подписал себе смертный приговор! Это кстати плохой звоночек для России. ПРобуют и щупают. Но если что? То нефть на продовольствие будет подарком! Ну а системы ПРО во всех странах бывшего СЭВ как данность!
    1. VIK1711
      VIK1711 Сегодня, 16:58
      0
      А с Чукотки "Пионер" простреливал КНР, Канаду и пол-США...
      И после сокращений хватало зарядов на МБР и БРПЛ...
      Да только потом количество БЧ подрезали и кое-кто стал считать, что в ядерной войне можно выиграть!
  20. Гуру
    Гуру Сегодня, 16:39
    0
    ракет 9М729 "Новатор"
    Ух-ты почти Новичек.Очередная страшилка для запада laughing
  21. Чичиков
    Чичиков Сегодня, 16:40
    +2
    "на западе выстроилась очередь желающих обвинить Россию во всех грехах. Мода у них там такая"
    ВВП посещает татами и хоккейную площадку, а с подиумом "западной моды", как то не сложилось. Но, на всякий случай предупредил всех модниц
    9 октября 2017 года на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора о РСМД «ответ России будет мгновенным и зеркальным»
    1. Николай Фёдоров
      Николай Фёдоров Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Чичиков
      ВВП ... предупредил всех модниц
      9 октября 2017 года на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора о РСМД «ответ России будет мгновенным и зеркальным»

      В словах Путина не было слова "зеркальным". Просто мгновенным... И это правильно.
  22. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 16:40
    +2
    А еще они верили в пробирку Коллина Пауэла, химические атаки Асада, отравление Скрипалей и пр. бред. Их слова дешевле навоза.
  23. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:41
    0
    Как то и не ожидали от вас другого.
  24. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 16:48
    0
    После этих слов звонок Путина Столтенбергу: - Вот это ракета на 500 километров! ( Херакс и нет старой штаб квартиры НАТО ) -А вот это межконтинентальная! ( И новой штаб квартиры НАТО нет) . - Как видите на собственном примере не ракет с дальностью от500 до 5500 километров у России на вооружении нет
  25. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 16:53
    +2
    А НАТО тут при каких?
    Что лично страны НАТО (кроме США) сократили по ДРСМД?
    И есть доказательства о дальности полета 9М729 свыше 500 км?
    ДокУменты в студию!
  26. Severok
    Severok Сегодня, 17:37
    -1
    Честно говоря всё это надоело. Гарант РФ не гарантирует конституционные права граждан и соблюдение конституции, штаты не гарантируют соблюдение международных договоров, израиль не гарантирует вообще ничего, ну а правительство РФ и госдупа выражают "обеспокоенность" обеспокоенностью обеспокоенных на западе какой-то там европы.
    Слушайте, а когда кто-то реально начнёт что-то делать?! Так, чтобы на западе боялись чихнуть в сторону России (не эРэФ), чтобы штаты на коленках просили предоставить им ШАНС на закупку сырья в России, чтобы рабочий день в России был 6 часов в день и 36 часов в неделю, чтобы пенсионеры России, самые простецкие, могли себе позволить питаться каждый день в ресторанах Питера и Москвы, чтоб японцы по пластунски ползли просить о заключении мирного договора!?

    Когда в России будут что-то делать ДЛЯ РОССИИ?
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 17:48
      +1
      Цитата: Severok
      чтобы рабочий день в России был 6 часов в день и 36 часов в неделю

      Это как? belay

      PS: про все прочее - даже спрашивать неохота laughing
    2. vredlo
      vredlo Сегодня, 17:52
      0
      А что у кого то хоть когда то так было, ну а для идеального нужны идеальные люди, а где их взять
  27. ioan-e
    ioan-e Сегодня, 17:50
    0
    Истерика НАТО слух ласкает! Значит правильно все делаем! good
  28. UMA-UMA
    UMA-UMA Сегодня, 17:51
    0
    Пока мы будем позволять: безнаказанно бомбить в 20 км от наших баз, сбивать наши самолеты, убивая за раз 15 офицеров, захватывать наши суда из крыма. По ка мы будем это позволять нас всегда будут обвинять во всех грехах.
  29. Николай Фёдоров
    Николай Фёдоров Сегодня, 18:01
    0
    Цитата: из статьи
    Согласно заявлению Столтенберга, абсолютно все страны, входящие в альянс, считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением договора.

    Эй, страны НАТО! Вы чего там рты пооткрывали? Заткнитесь и отойдите в сторонку, т.к. вы вообще не при чём. Договор ДРСМД был заключён между СССР и США и подписан Горбачёвым и Рейганом в 1987 году. Мы предлагали многим странам присоединиться к договору, т.к. он накладывает ограничения только на СССР и на США, а нам бы хотелось иного. Но никто не захотел присоединяться. Так что, страны НАТО, заткнитесь и стойте в сторонке.
    Цитата: из статьи
    В Госдуме уже отреагировали на данное обвинение, заявив, что Москва не нарушает Договор РСМД. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

    Что?! Не слышу?!! Что там прошамкала беззубая беззлобная (к чужим) старушенция Госдума? Опять оправдывается? Ну, ладно, хоть не покаялась...