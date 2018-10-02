Столтенберг: Россия нарушила договор РСМД. Это подтвердили все страны НАТО

Североатлантический альянс обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в преддверии Совета министров обороны стран НАТО заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Согласно заявлению Столтенберга, абсолютно все страны, входящие в альянс, считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением договора. На проходящей перед советом пресс-конференции, генсек НАТО сообщил, что разведданные альянсу предоставили Соединенные Штаты и по ним сразу стало понятно, что Россия нарушила договор, начав развертывание ракет 9М729 "Новатор".При этом Столтенберг призвал Россию выполнить свои обязательства по ДРСМД, так как НАТО "остается озабоченным" невыполнением международных договоренностей.В конце ноября 2017 года в Соединенных Штатах заявили, что российская ракета "Новатор 9М729" нарушает ДРСМД. По мнению американских военных ракета представляет собой сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса "Калибр-НК" для применения на ОТРК "Искандер-М" и имеет радиус действия от 500 до 5500 километров.В Госдуме уже отреагировали на данное обвинение, заявив, что Москва не нарушает Договор РСМД. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, который добавил, что в настоящее время "на западе выстроилась очередь желающих обвинить Россию во всех грехах. Мода у них там такая".