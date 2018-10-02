Подробности операции против Бен Ладена. США готовы мириться с Пакистаном?

Я иду на этот шаг не для выбивания долларов, а для того, чтобы исправить отношения, испортившиеся из-за известной ситуации. Мы долгое время были союзниками. Пора бы посмотреть на ситуацию с точки зрения взаимного уважения государственных интересов и всё исправить.

Перед встречей с представителями администрации президента США в МИД Пакистана заявили, что намереваются поднять вопрос американской операции по ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (*запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в Абботабаде. В частности, пакистанский министр иностранных дел желает обсудить ситуацию с доктором Шакилом Африди, который оказывал помощь ЦРУ в осуществлении операции, за финальным этапом которой в Вашингтоне следили в прямом эфире – через камеру, установленную на шлеме спецназовца.В США Африди представляется как герой антитеррористической борьбы, а в Пакистане – как изменник Родины и врач-убийца.Какова роль Африди в американской операции? Известно, что этот врач запустил поддельную программу вакцинации против гепатита в Абботабаде. В итоге у Африди оказались образцы ДНК одной из семей, проживающих в городе. Эти образцы были переданы через агентуру ЦРУ, где заявили, что ДНК соответствует биоматериалу террориста (на тот момент) номер один. При этом сам Африди постоянно работал не в Абботабаде, а в другом городе. И за некоторое время до финальной стадии операции США неожиданно для коллег убыл из клиники, прихватив с собой несколько контейнеров с вакциной, которые поступили в Пакистан по линии ВОЗ. Коллегам свой отъезд он попытался объяснить делами в Абботабаде – именно по «вакцинации населения».После ликвидации бен Ладена (а то, что террорист был ликвидирован в Абботабаде, утверждают в США) доктор Африди пытался выехать из Пакистана, но был остановлен правоохранителями. В итоге Африди был обвинён в госизмене и сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, за что суд приговорил его к наказанию в виде 33 лет лишения свободы. Через некоторое время приговор пересмотрели, и статья была изменена на «Убийство». Шакилу Африди припомнили смерть одного из пациентов по неосторожности врача. Итоговый срок – 8 лет тюрьмы.Пакистан взялся за Африди, будучи фактически обиженным тем, что Вашингтон проводил свою операцию без контактов с Исламабадом.Вашингтон пытался объясниться, заявляя, что контакты могли бы «привести к сливу важной информации». Отношения между США и Пакистаном начали налаживаться, но в 2017 году спецслужбы Пакистана получили информацию о том, что американцы готовят побег Африди из тюрьмы. Данные о побеге передал пакистанец, которого ранее завербовало ЦРУ. Неудачно завербовало.В итоге Шакила Африди перевели в другую тюрьму, а все последующие американские запросы о том, чтобы выдать им врача, официальный Исламабад стал оставлять без ответа, заявив, что США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Пакистана, игнорируя суверенитет страны. На это в администрации Трампа заявили, что Исламабад «занимается покрывательством террористов».Теперь в Пакистане отмечают, что отношения могут «потеплеть», если США перестанут вмешиваться в ситуацию с Африди и дадут справедливую оценку ситуации. При этом Африди в МИД Пакистана называют агентом ЦРУ. Кроме того, в Пакистане открыто говорят, что США пытаются искать контакты, сознавая, что без взаимодействия с Пакистаном нельзя добиваться успехов на афганском направлении.Глава МИД Пакистана перед встречей с Джоном Болтоном и Майком Помпео: