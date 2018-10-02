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Взрыв на пароме в Балтийском море. Паром шёл под флагом Литвы

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Срочные сообщения приходят из Балтийского региона. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о том, что на литовском пассажирском пароме прогремел взрыв. В сообщении говорится, что на момент взрыва паром находился в международных водах Балтийского моря примерно в 135-140 км от Калининграда.

Взрыв на пароме в Балтийском море. Паром шёл под флагом Литвы


Также сообщается, что после взрыва на борту судна вспыхнул пожар. В этот момент на пароме находились не менее 330 человек, среди которых 37 членов команды. На данный момент о состоянии людей на пароме, как и о состоянии самого пассажирского судна, не сообщается.


Наиболее популярными паромными маршрутами из Литвы являются маршруты в Швецию и Германию.

Обстоятельства, приведшие к взрыву и пожару, устанавливаются. Известно, что экипаж парома подал сигнал SOS, на который отреагировали сразу несколько кораблей, идущих под разными флагами.

Речь идёт о пароме Regina Seaways, который следовал из Клайпеды в шведский порт Карлсхамн. Известно, что взрыв произошёл в машинном отделении судна. По последним данным, спасательная операция координируется из Калининграда.
Использованы фотографии:
asosnin.livejournal.com
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40 комментариев
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 15:49
    +12
    И, как обычно, помощь придет от российских пограничных кораблей.
    1. Dimontius
      Dimontius Сегодня, 15:51
      -25
      а как вы хотели, потом еще путевки детишкам в артек, где уже 1500 кубинцев веселятся.
      1. Терский
        Терский Сегодня, 16:12
        +23
        Цитата: Dimontius
        уже 1500 кубинцев веселятся.

        Кубинцы на Кубе, а в Артеке - ДЕТИ, не кубинцы, не сирийцы,не........
        1. Комментарий был удален.
          1. Терский
            Терский Сегодня, 16:20
            +2
            Цитата: Dimontius
            Может все такие будет градация, между своими и чужими?

            Появилось желание пофлудить? Перечитайте правила сайта, может что то для себя полезное найдете.
      2. пищак
        пищак Сегодня, 17:27
        +3
        Цитата: Dimontius
        а как вы хотели, потом еще путевки детишкам в артек, где уже 1500 кубинцев веселятся.

        Кубинцы, не считаясь ни с чем, безвозмездно лечили и оздоравливали десятки тысяч наших советских и постсоветских детей-чернобыльцев!
        Так что ничего страшного, если 1500 юных кубинцев весело отдохнут в Артеке-это детям впечатлений на всю жизнь, пусть будут для них и всех других деток эти дни Солнечными, самыми Лучшими!
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:53
        -1
        Цитата: Dimontius
        а как вы хотели, потом еще путевки детишкам в артек, где уже 1500 кубинцев веселятся.

        Чем тебе, навальненок, кубинские дети не нравятся? Методичка ответить не позволяет? Жаль, что здесь модеры суровые, а то бы ты услышал о себе то, что и сам не знал. negative
      4. Грац
        Грац Сегодня, 18:04
        0
        а чем вам кубинцы то не угодили?
        Вы знаете что Куба приглашала отдыхать и проходить реабилитацию абсолютно бесплатно к себе детей после чернобыльской катастрофы из зоны заражения, причем всё это в 90е годы , когда ни мы ни они богатыми странами не были
    2. Deck
      Deck Сегодня, 16:16
      +2
      И, как обычно, помощь придет от российских пограничных кораблей.


      От Морспасслужбы. Пограничники на своих катерках так далеко не заходят
  2. albert
    albert Сегодня, 15:55
    +7
    Надеюсь, не обвинят в этом агентов "КГБ" России.
    1. serezhasoldatow
      serezhasoldatow Сегодня, 16:01
      +9
      Это было первое, что пришло в голову. Строительство СП-2 виновато и ... ФСБ.
      P.S. Только бы жертв не было.
      1. Варага
        Варага Сегодня, 16:38
        +1
        Строительство СП-2 виновато

        Вполне вероятно, что вы правы. Пин-досия, руками своих "шестерок" в русофобских странах, сделает все, чтобы если не развалить снова нашу страну, то хотя бы попытается устроить нам экономическую блокаду. Со всеми вытекающими.
    2. asv363
      asv363 Сегодня, 16:13
      +3
      Нет, не обвинят. У них есть более "раскрученный" бренд - скромные офицеры спецназа ГРУ Боширов и Петров.
      1. den3080
        den3080 Сегодня, 17:21
        0
        Считаете, что Боширов/Петров уже плывут к этому парому? брассом?
        а Чепига уже на борту?
    3. novobranets
      novobranets Сегодня, 16:47
      +1
      А кого же еще. Кошка бросила котят... помните? Сейчас в вашингтоне уже все стоят на ушах, придумывая душераздирающие подробности о злобных агентах России взорвавших мирный демократический паром и опрыскавшие выживших "новичком" из ковшика. И т.д. и т.п.
    4. mavrus
      mavrus Сегодня, 17:19
      0
      Опять вездесущий Боширов
  3. Jerk
    Jerk Сегодня, 15:59
    -1
    Наиболее популярными паромными маршрутами из Литвы являются маршруты в Швецию

    Вот новые шведы, поди и шалят с воплем алахакбар
    1. пищак
      пищак Сегодня, 17:45
      0
      Цитата: Jerk
      Наиболее популярными паромными маршрутами из Литвы являются маршруты в Швецию

      Вот новые шведы, поди и шалят с воплем алахакбар

      Там и среди "старых скандинавов", наверное, непойманных брейвиков хватает winked ?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:03
    +3
    Наверно Васечкин и Петров неправильную солярку литвинам подогнали!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:06
      +3
      Или невидимая рука рынка не давала вложиться в ремонт движков парома.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:13
        0
        Мож оно и не так, но указание на машинное отделение, это диагноз! Раз-гильдяйство или жадность.
  5. goland72
    goland72 Сегодня, 16:09
    +1
    Да вроде как идёт полным ходом в Клайпеду: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/shipid:353594/zoom:10
    1. san4es
      san4es Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: goland72
      Да вроде как идёт полным ходом в Клайпеду: ....


      Киль......февр. 2017 г
      1. goland72
        goland72 Сегодня, 16:22
        0
        По ссылке позиция судна в реальном времени: скорость, курс, осадка.
        1. san4es
          san4es Сегодня, 16:23
          +1
          Цитата: goland72
          По ссылке позиция судна в реальном времени:...

          hi ...В курсе...С Германии чешет.

          г. Киль
          1. goland72
            goland72 Сегодня, 16:30
            0
            Мне интересно, кто ошибается: РИА Новости или MarineTraffic?
            1. san4es
              san4es Сегодня, 16:35
              +1
              Цитата: goland72
              Мне интересно, кто ошибается: РИА Новости или MarineTraffic?

              -- РИА подстраховалась smile

              ...Всё! (говорят) Потушили уже! laughing
              sad ...Хоть-бы левые картинки не вставляли.
  6. СЕРГОЛА
    СЕРГОЛА Сегодня, 16:13
    0
    Опять Башаров и Петров выполняли спецзадание
    1. mavrus
      mavrus Сегодня, 17:24
      0
      И опять Петров с Бошировым провалили операцию ГРУ. Паром не затопили... Теперь их по камерам наблюдения вычислят, как бы они не гримировались. Ждём санкций.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:15
    -5
    Зачем России спасать чужое судно? Вряд ли прижимистые балты оплатят расходы.
    1. ltc35
      ltc35 Сегодня, 17:56
      0
      Морской закон. Спасают те, кто ближе и имеет возможность прийти на помощь.
  8. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 16:16
    +1
    Всё...Россия - больше некому request wassat А конкретно сам Путин взрывчатку залаживал - камеры наблюдения в порту докажут laughing Русские ,конечно,будут отрицать, но сам Госдеп укажет на виновного ,ведь Америка никогда не лжёт wassat
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:27
    0
    вроде как всех эвакуировали,и все живы hi
  10. renics
    renics Сегодня, 16:30
    +1
    За бугром ни одно новостное издание не пишет об этом ЧП, глухая тишина. Если бы это было связано с Россией расписали бы по чёрному.
    1. yustas
      yustas Сегодня, 16:43
      0
      Но и белого не пишут, не платят за это, за то потом можно будет исказить ситуацию, до неузнаваемости и тут все потянутся, мы плохие, не от воспитания, а от рождения для них (
  11. shubin
    shubin Сегодня, 16:32
    0
    По последним данным, пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет, версия со взрывом не подтвердилась, перед возгоранием была сильная вибрация, которую и приняли за взрыв.
  12. UMA-UMA
    UMA-UMA Сегодня, 16:34
    +6
    Для тех кто не в курсе: любое судно, получившее сигнал бедствия обязано отклониться от курса и прийти на помощь любому судну, терпящему бедствие. Любой - любому. Так было и так будет. И дай Бог, что бы никто не пострадал, всех спасли.
    1. yustas
      yustas Сегодня, 16:45
      +1
      Для тех, кто не ходил, не поймут, а многие тут только плавали... Был бы повод (
  13. loki565
    loki565 Сегодня, 17:49
    0
    Цитата: СЕРГОЛА
    Опять Башаров и Петров выполняли спецзадание

    Там Чепига кочегарам работал, инфа 100%)))
  14. nznz
    nznz Сегодня, 17:57
    0
    была такая авария-но кончилась хуже.Страховка интересно какая у этого парома...
  15. Дачник452
    Дачник452 Сегодня, 18:06
    +1
    Тут что,все больные на голову?По любому поводу злорадствуете.Ну уж точно,не русские люди.