Взрыв на пароме в Балтийском море. Паром шёл под флагом Литвы
Срочные сообщения приходят из Балтийского региона. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о том, что на литовском пассажирском пароме прогремел взрыв. В сообщении говорится, что на момент взрыва паром находился в международных водах Балтийского моря примерно в 135-140 км от Калининграда.
Также сообщается, что после взрыва на борту судна вспыхнул пожар. В этот момент на пароме находились не менее 330 человек, среди которых 37 членов команды. На данный момент о состоянии людей на пароме, как и о состоянии самого пассажирского судна, не сообщается.
Наиболее популярными паромными маршрутами из Литвы являются маршруты в Швецию и Германию.
Обстоятельства, приведшие к взрыву и пожару, устанавливаются. Известно, что экипаж парома подал сигнал SOS, на который отреагировали сразу несколько кораблей, идущих под разными флагами.
Речь идёт о пароме Regina Seaways, который следовал из Клайпеды в шведский порт Карлсхамн. Известно, что взрыв произошёл в машинном отделении судна. По последним данным, спасательная операция координируется из Калининграда.
Также сообщается, что после взрыва на борту судна вспыхнул пожар. В этот момент на пароме находились не менее 330 человек, среди которых 37 членов команды. На данный момент о состоянии людей на пароме, как и о состоянии самого пассажирского судна, не сообщается.
Наиболее популярными паромными маршрутами из Литвы являются маршруты в Швецию и Германию.
Обстоятельства, приведшие к взрыву и пожару, устанавливаются. Известно, что экипаж парома подал сигнал SOS, на который отреагировали сразу несколько кораблей, идущих под разными флагами.
Речь идёт о пароме Regina Seaways, который следовал из Клайпеды в шведский порт Карлсхамн. Известно, что взрыв произошёл в машинном отделении судна. По последним данным, спасательная операция координируется из Калининграда.
- Использованы фотографии:
- asosnin.livejournal.com
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