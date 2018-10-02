Новости

МО Грузии похвасталось «лучшими в мире системами» ПВО

30
Армия Грузии получила на вооружение, поставленные французскими компаниями Thales Las и MBDA, радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, сообщает bmpd со ссылкой на Минобороны республики.

МО Грузии похвасталось «лучшими в мире системами» ПВО


В понедельник посмотреть на новую технику могли все желающие. В этот день на военной базе Алексеевка (близ Тбилиси) прошли мероприятия, посвященные Дню военной авиации.


Контракты на поставку техники были подписаны в 2015 году. Их общая стоимость – более $100 млн. Согласно контрактам были поставлены: подвижная РЛС дальнего обнаружения Ground Master GM403, две подвижных РЛС средней дальности GM200, подвижные командные пункты ПВО, а также ЗРК ближнего действия MBDA Mistral ATLAS.



Товар был приобретен в кредит. Средства предоставил французский банк Societe General.

ЗРК Mistral ATLAS выполнен на шасси автомобилей ACMAT VLRA 2 (4х4) и представляет собой двухзарядную опорную пусковую установку (с ручным управлением) для ракет ПЗРК Mistral/ Mistral 2, дальность стрельбы которого не превышает 6,5 км.



В релизе Минобороны Грузии утверждается, что закупленные комплексы являются «лучшими в мире» в своем классе. Они могут использоваться как для операций поддержки, так и для охраны особо важных объектов.
Использованы фотографии:
Минобороны Грузии
Мы в Яндекс Дзен
Грузия получила РЛС дальнего обнаружения GM403
Эстония завершила работы над системой радиолокационного наблюдения
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

30 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 16:07
    +1
    Как по мне, на фото: Камаз, Газ, Тигр и Игла...
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 16:11
      -1
      Их общая стоимость – более $100 млн.

      Щедрая Грузия ..Наверное партией мандаринов и Боржоми будут рассчитываться ? lol
      1. Yujanin
        Yujanin Сегодня, 16:49
        0
        Наверное партией мандаринов и Боржоми будут рассчитываться ?


        США обещали им с финансами серьезно помочь.Грузия практически вступил в НАТО. На этой части Южного Кавказа вопрос плацдарма закрыт. Мавр там свое дело уже сделал. Теперь он суется в другую часть этого региона.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 17:16
          +1
          Насчёт "серьезно помочь" у заштатников это мы наслышаны.
          1. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 17:50
            0
            Так не им же отхлебывать.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:37
        0
        Цитата: Вини-Пух
        Их общая стоимость – более $100 млн.

        Щедрая Грузия ..Наверное партией мандаринов и Боржоми будут рассчитываться ? lol

        "Цинандали-Ркацители" гораздо дороже
    2. 17085
      17085 Сегодня, 16:13
      0
      Судя по цене, там их колонна должна стоять
      1. Yujanin
        Yujanin Сегодня, 18:04
        0
        Принцип соотношения "цена – качество" еще никто не отменял.
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 16:13
    +2
    Кто на грузинов нападать собирается? К чему такие глупые расходы.. если от нас таким образом хотят защищаться, то они нам совсем не нужны.. ну а если возбудят, то не поможет им пво..
    1. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 16:55
      +1
      самоуспокоение и попил откатов ) врядли без кэшбека обошлось
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: Svarog
      К чему такие глупые расходы..

      За грузинский бюджет переживаете? Да пусть тратят. Вам то что за печаль? Лишь бы никуда не лезли. Надеюсь сочетание цифр 08.08.08 им надолго запомнилось. Пусть обороняются. Вот только кому они нужны? request
  3. NF68
    NF68 Сегодня, 16:13
    +5
    Как бы грузины и имея на вооружение и новые системы ПВО в случае серьёзного военного конфликта не стали драпать чтолько пятки засверкают как они это сделали 8.8.2008 года. Чуть не снесли пограничников Турции, Армении или Азербайджана вместе со шлагбаумами.
    1. Урал-4320
      Урал-4320 Сегодня, 16:58
      +2
      Что за "урякальство"?
      Напомнить потери авиации? "Во время боевых действий было потеряно три Су-25, два Су-24 и один Ту-22М3". Источник Топвар.
      https://topwar.ru/2756-080808-poteri-storon.html
      1. Yujanin
        Yujanin Сегодня, 17:19
        +1
        Напомнить потери авиации?

        Там из ПВО Грузии особо отличились израильские "Спайдеры". Вот у какой страны нужно было закупать системы ПВО.
  4. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 16:17
    -1
    подвижная РЛС дальнего обнаружения Ground Master GM403, две подвижных РЛС средней дальности GM200, подвижные командные пункты ПВО, а также ЗРК ближнего действия MBDA Mistral ATLAS.
    ЗРК Mistral ATLAS выполнен на шасси автомобилей ACMAT VLRA 2 (4х4) и представляет собой двухзарядную опорную пусковую установку (с ручным управлением) для ракет ПЗРК Mistral/ Mistral 2, дальность стрельбы которого не превышает 6,5 км.

    Мне кажется или все это добро с лихвой переплюнет Панцирь-М или Тор-М если придать ему РЛС обнаружения среднего радиуса?
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 16:53
      +2
      Ключевое тут "всё это добро". Один Панцирь может и переплюнет.
      "Большая стая дятлов при должной организации может задолбать небольшого слона"
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 16:57
        -1
        Про дятлов звучит двояко: то ли РЛС будут задалбывать цели, то ли РЛС будут задалбывать персонал. smile
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:36
      0
      Было бы прекрасно если отзовутся ребята которые,что называется в" теме". А то знаете у каждого самый умный диван и можем воду в ступе толочь.
  5. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 16:20
    0
    В 2008 году уже "видели".
  6. shans2
    shans2 Сегодня, 16:20
    +1
    огромный радар с ПЗРК)
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:32
    0
    автор hi вы в названии банка последнюю букву проглотили belay банк называется Societe General hi исправьте в тексте hi
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:32
    0
    Ну, ну мы уже видели "лучшее в мире оружие" в руках грузинских вояк...не прижилось... laughing
  9. Феникс_Львов
    Феникс_Львов Сегодня, 16:44
    0
    Грузия в своё время имела одни из лучших в своём классе ЗРК - "Буки", но это ей особо не помогло.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:32
      0
      Цитата: Феникс_Львов
      Грузия в своё время имела одни из лучших в своём классе ЗРК - "Буки", но это ей особо не помогло.

      Но рулили там "шумеры"
  10. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 16:52
    0
    Наше ЛУЧШЕЕ В МИРЕ по многим позициям в вооружении я понять могу !! Но чтоб французк е ПВО ( любые) были лучшими в мире)))))) ЭТО БЛТЬ КВН ))))
    1. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 17:07
      0
      Но чтоб французк е ПВО ( любые) были лучшими в мире)

      Не то, что ПВО, у них и истребители самые лучшие в мире. Ливийцы могут подтвердить.
  11. БелоМор
    БелоМор Сегодня, 16:56
    0
    ЗРК в кредит good Жовто-блакитным идейку подкинуть нужно что оружие под тады раздают они кредиты любят.
  12. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:07
    0
    Грузины, ешьте сациви и пейте Хванчкару и танцуйте лезгинку. Что же вам неймется? Лучше бы деньги на инфраструктуру потратили. А то бомжатник как был, так и остался.
  13. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 17:27
    0
    Так то у этого банка есть дочерние банки в России. Надо бы поподробнее к их деятельности присмотреться
  14. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:30
    0
    "лучшие в мире в своём классе" очень удобная формулировка: как угодно можно трактовать. По качеству фиг его знает?