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Минобороны предлагает увеличить штрафы за неявку призывников в военкоматы

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Министерство обороны России предлагает внести изменения в законодательство и увеличить размер штрафа за неявку призывника в военкомат. Об этом заявил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Виктор Глотов.

Минобороны предлагает увеличить штрафы за неявку призывников в военкоматы


Согласно заявлению Глотова, в настоящее время необходимость внесения изменений в законодательство уже назрела. Административная ответственность в виде денежного штрафа за неявку призывника в военкомат должна быть увеличена, так как на сегодняшний день нарушения в области воинского учета наказываются незначительной суммой. Санкции статьи 21.5 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают наказание за это в виде штрафа на сумму от 100 до 500 рублей. Малая сумма штрафа, по мнению генерал-майора, способствует
совершению ими административных правонарушений в области воинского учёта.


При этом Глотов уточнил, что в первую очередь речь идет о неявке граждан в военкомат после получения повестки.

Необходимо отметить, что административная ответственность предусмотрена только на начальных этапах уклонения от службы. Для "злостных уклонистов" существует статья 328 Уголовного Кодекса РФ, санкции которой куда более строги по сравнению с "административкой": штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы до двух лет.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 16:33
    0
    Либерастня как всегда косит и всякие можоры..Я бы ввел еще ,хотя нормально предлагают ,согласен..
    Страна практически окружена и на военном положении по факту .
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 18:05
      0
      а кто привел к такой ситуации,та же либерастня и родители высокопоставленных мажоров(которые в случае пожара как всегда будут в глубоком тылу,если вообще будут в стране),чтобы простые граждане хотели защищать свою страну,надо чтобы им было что защищать,а власть все делает для абсолютно обратного результата,вот в чем главная проблема,а штрафы можно хоть по мильену вводит,смысл если их заплатить не с чего.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:36
    0
    это даже не штраф,а насмешка над законом-сумма по любому должна быть минимум четырехзначной,с максимально возможной цифрой.
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 16:37
    +5
    Что то в том году, говорили, что военкоматы ломятся от призывников.. видно ситуация изменилась..
    1. Петр1
      Петр1 Сегодня, 17:33
      -1
      Нет не изменилась,просто наше правительство старается пополнять бюджет любыми ,любыми возможными иму средствами.Ведь призывник может неприйти,да мало ли причин,вот зыбыл например или забрлел ,а штрафы щас без нас уже высчитыват.боказывай потом.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:46
        +2
        Цитата: Петр1
        Нет не изменилась,просто наше правительство старается пополнять бюджет любыми ,любыми возможными иму средствами.Ведь призывник может неприйти,да мало ли причин,вот зыбыл например или забрлел ,а штрафы щас без нас уже высчитыват.боказывай потом.

        Ваши "забрлел", думаю означают "заболел", можно будет подтвердить справкой, а вот "забыл" - это явный откос. Почему, при всеобщей обязанности, одни должны служить, а другие отмазываться?
        Пы.Сы. Рекомендую, перед тем, как вставить свой комментарий, проверить его на наличие ошибок/опечаток. У Вас их море. hi
  4. raw174
    raw174 Сегодня, 16:53
    +2
    Думаю что нужно вводить возможность от армии "откупиться". Не хочешь в сапоги, внесли в кассу тысяч пятьсот и гуляй. И казне доход и коррупции меньше и балласта в ВС меньше.
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:56
    +2
    Ой да ладно, сейчас призывники, у которых есть каша в голове, не сачкуют.
    Мажоры с богатеньким папой может и будут. Но это глупо.

    Сколько историй слышал, что в войсках избыточность призывников, некоторые с отсрочкой сидят до конца призывного возраста))
  6. Ипатий
    Ипатий Сегодня, 17:02
    +1
    Разрушая традиции и воспитание, глупо надеяться только на карательную силу. Власти, коя показательно игнорирует людей и справедливость, не стоит надеятся лишь на штыки карателей. Даже умные люди (на этом сайте) ловят от этого т.н. "когнитивный диссонанс". Скажу попроще: шраф ничто, миро-воз-зрение всё.
  7. edeligor
    edeligor Сегодня, 17:20
    0
    Единственное что необходимо изменить в ФЗ №53, это который об воинской обязанности и военной службе, так это отменить повестки для явки в военный комиссариат - коли вы ГРАЖДАНИН и, извиняюсь, пысаете стоя, то по достижении призывного возраста ОБЯЗАНЫ. В противном случае ответственность в соответствии с временными заслугами. И всё... Что мешает это сделать? Мне совершенно непонятно. Да, теоретикам, которые предлагают откупаться от призыва или laughing пользоваться отсрочками до 27 лет - первое вернёт старое название типа рабоче-крестьянской (только на новый лад) и вобьёт ещё один немаленький клин в наше общество, второе - практически нереально при правильной трактовке закона.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:07
    0
    С утра до вечера рассказывают про повышенную явку призывников. Неужто лгут?
  9. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 18:08
    0
    А Минобороны не желает наказывать главврачей военкоматов за выдачу военных билетов за деньги?