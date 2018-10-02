Минобороны предлагает увеличить штрафы за неявку призывников в военкоматы

Министерство обороны России предлагает внести изменения в законодательство и увеличить размер штрафа за неявку призывника в военкомат. Об этом заявил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Виктор Глотов.Согласно заявлению Глотова, в настоящее время необходимость внесения изменений в законодательство уже назрела. Административная ответственность в виде денежного штрафа за неявку призывника в военкомат должна быть увеличена, так как на сегодняшний день нарушения в области воинского учета наказываются незначительной суммой. Санкции статьи 21.5 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают наказание за это в виде штрафа на сумму от 100 до 500 рублей. Малая сумма штрафа, по мнению генерал-майора, способствуетсовершению ими административных правонарушений в области воинского учёта.При этом Глотов уточнил, что в первую очередь речь идет о неявке граждан в военкомат после получения повестки.Необходимо отметить, что административная ответственность предусмотрена только на начальных этапах уклонения от службы. Для "злостных уклонистов" существует статья 328 Уголовного Кодекса РФ, санкции которой куда более строги по сравнению с "административкой": штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы до двух лет.