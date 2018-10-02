На опытовом судне «Ладога» поднят флаг ВМФ
В понедельник в порту Ломоносова (Ленинградская область) состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне «Ладога», сообщает bmpd.
В мероприятии приняли участие представители главкомата ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, руководство завода-производителя и предприятий-смежников.
Судно проекта 11982 было заложено на судостроительном заводе «Пелла» в июле 2013 года. Передача «Ладоги» флоту планировалась на 2016 год, однако в указанном году ее только спустили на воду. К осени того же года были завершены заводские испытания.
Государственные испытания судна прошли в Финском заливе.
Проект 11982 разработан в Центральном морском КБ «Алмаз». Суда этого проекта предназначены для проведения испытаний специальных технических средств, научно-исследовательских и океанографических работ, а также могут быть задействованы в поисково-спасательных операциях.
Головное судно проекта – «Селигер» – построено на заводе «Янтарь» и передано заказчику в 2012 году, проходит службу на Черноморском флоте. Судно «Ладога» вошло в состав Балтийского флота.
Длина судна – 63 м, ширина – 10,8 м, дальность плавания – 1 тыс. миль, скорость – до 12 узлов. Автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек. Мест для пассажиров (членов экспедиций) – 20.
В мероприятии приняли участие представители главкомата ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, руководство завода-производителя и предприятий-смежников.
Судно проекта 11982 было заложено на судостроительном заводе «Пелла» в июле 2013 года. Передача «Ладоги» флоту планировалась на 2016 год, однако в указанном году ее только спустили на воду. К осени того же года были завершены заводские испытания.
Государственные испытания судна прошли в Финском заливе.
Проект 11982 разработан в Центральном морском КБ «Алмаз». Суда этого проекта предназначены для проведения испытаний специальных технических средств, научно-исследовательских и океанографических работ, а также могут быть задействованы в поисково-спасательных операциях.
Головное судно проекта – «Селигер» – построено на заводе «Янтарь» и передано заказчику в 2012 году, проходит службу на Черноморском флоте. Судно «Ладога» вошло в состав Балтийского флота.
Длина судна – 63 м, ширина – 10,8 м, дальность плавания – 1 тыс. миль, скорость – до 12 узлов. Автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек. Мест для пассажиров (членов экспедиций) – 20.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, Curious / forums.airbase.ru
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