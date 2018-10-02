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На опытовом судне «Ладога» поднят флаг ВМФ

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В понедельник в порту Ломоносова (Ленинградская область) состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне «Ладога», сообщает bmpd.

На опытовом судне «Ладога» поднят флаг ВМФ


В мероприятии приняли участие представители главкомата ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, руководство завода-производителя и предприятий-смежников.


Судно проекта 11982 было заложено на судостроительном заводе «Пелла» в июле 2013 года. Передача «Ладоги» флоту планировалась на 2016 год, однако в указанном году ее только спустили на воду. К осени того же года были завершены заводские испытания.

Государственные испытания судна прошли в Финском заливе.

Проект 11982 разработан в Центральном морском КБ «Алмаз». Суда этого проекта предназначены для проведения испытаний специальных технических средств, научно-исследовательских и океанографических работ, а также могут быть задействованы в поисково-спасательных операциях.

Головное судно проекта – «Селигер» – построено на заводе «Янтарь» и передано заказчику в 2012 году, проходит службу на Черноморском флоте. Судно «Ладога» вошло в состав Балтийского флота.



Длина судна – 63 м, ширина – 10,8 м, дальность плавания – 1 тыс. миль, скорость – до 12 узлов. Автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек. Мест для пассажиров (членов экспедиций) – 20.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, Curious / forums.airbase.ru
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Второе опытовое судно проекта 11982 "Ладога" вышло на заводские испытания
В Ленинградской области заложено гидрографическое судно «Ладога» для Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 16:48
    +2
    У ГУГИ столько всякого добра за последнее время прибавилось и ведь не договаривают чем занимаются. Заставляют иностранные спецслужбы напрягаться.
    «Селигер» — головное судно проекта 11982
  2. san4es
    san4es Сегодня, 16:52
    +2
    Суда этого проекта предназначены для проведения испытаний специальных технических средств, научно-исследовательских и океанографических работ, а также могут быть задействованы в поисково-спасательных операциях.

    2018-07-11 - Первый выход опытового судна "Ладога" проекта 11982 на испытания.
  3. дон сезар
    дон сезар Сегодня, 17:18
    0
    Красивый кораблик!