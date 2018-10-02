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Кого сбивать собрались? ОБСЕ обнаружила на Донбассе ЗРК "Бук" ВСУ

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Мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила принадлежащие Киеву зенитно-ракетные комплексы "Бук" в районе линии разграничения на Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.

Кого сбивать собрались? ОБСЕ обнаружила на Донбассе ЗРК "Бук" ВСУ


Как сообщается на сайте ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат, запущенный наблюдателями миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для отслеживания незаконного нахождения тяжелого вооружения в районе линии разграничения согласно Минским соглашениям, зафиксировал украинские зенитно-ракетные комплексы "Бук", находившиеся на железнодорожной станции в населенном пункте "Рубежное" на подконтрольной Киеву территории. При этом, утверждают в ОБСЕ, 28 сентября на станции находились три ракетных комплекса 9Л37 "Бук" ВСУ, а 29 сентября беспилотник зафиксировал один из ЗРК на грузовике-платформе, приготовленным к отправке.


Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ЗРК "Бук" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, но ни одного из вышеперечисленных вооружений в ЛНР нет. Таким образом, не понятно, что же делают в районе линии разграничения украинские ЗРК "Бук".
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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23 комментария
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:05
    +4
    Ждет своего Боинга.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 17:06
      +3
      Провокацию видно готовят.. все мутят чего то..
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:45
        +1
        Цитата: Svarog
        Провокацию видно готовят.. все мутят чего то..

        Так ажиотаж то вокруг Украины утихает,а бабок за лай в сторону РФ уже привыкли получать...выдрессированы,как собака Павлова.
    2. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 17:10
      +4
      Цитата: faterdom
      Ждет своего Боинга.

      США подгонят ...А возможно боятся Российских ВКС ,бандеровцы обнаглели в конец ,палят из всех стволов и мирные гибнут массово на Донбассе. Напряженность возрастает ,как и долг Киева в геометрической прогрессии ..Хотят кровью опять расплатиться с МВФ ?
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 17:20
        +1
        Цитата: Вини-Пух
        бандеровцы обнаглели в конец

        Михан, как там в Канаде, бандеровцев не видно? hi Все таки их вторая родина. wink
      2. Безликий
        Безликий Сегодня, 17:23
        0
        Современные системы РЭБ, установленные на самолетах ВКС РФ делают бессмысленными БУКи советского производства, стоящие на вооружении ВС Украины. У нас не так давно уже был конфликт, где другая сторона камазами использованные контейнеры от БУКов вывозила. Результаты же работы были очень скромны.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 17:28
          +1
          Это не тот конфликт, где Ту22 и три Су25 сбили?
        2. Сергей Гончаров
          Сергей Гончаров Сегодня, 17:57
          0
          Современные системы РЭБ, установленные на самолетах ВКС РФ делают бессмысленными БУКи советского производства, стоящие на вооружении ВС Украины

          Ага. lol Особенно те, что "стоят" на Су-25 и Ми-24... laughing laughing
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 17:18
      +1
      Скорее чужого.Насчет "своего"я не уверен что у них есть.
    4. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:31
      +1
      Провокация - излюбленный метод укровермахта
    5. Балу
      Балу Сегодня, 17:39
      0
      Цитата: faterdom
      Ждет своего Боинга.

      Первое о чем и я подумал.
  2. ПалБор
    ПалБор Сегодня, 17:06
    +1
    Решили ударить по республикам с наступлением морозов? А "Буки" против ВКС? Во дают...
  3. БВС
    БВС Сегодня, 17:22
    0
    Можно ли уточнить - в каком отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине размещнга эта информация, то есть за какое число.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:35
    +1
    феномен-слепые обсешники ''бук'' заметили, и,даже рассмотрели что укроинский,а не с эмблемой Москвы или Тамбова,к примеру. wassat
  5. 178
    178 Сегодня, 17:36
    +1
    Не нами придумано . " Где хохол прошёл , там еврею делать нечего "
    У меня был знакомый . Так вот , когда он общался с евреями - он позиционировал себя как еврей . Когда общался с хохлами - он хохол . Ну , а , соответственно , с русскими - он русский .
    Я не мог понять , кто он по национальности . И тут недавно я узнал , что ( держитесь за стул ) мама его хохлущка , а папа еврей .
    Гремучая смесь
    Так это я всё хотел сказать про Потрошенко
    1. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 17:51
      +1
      И кто же он по национальности? У евреев национальность по матери передается (то есть - не еврей), у украинцев по отцу (то есть - и не хохол), так кто же?
      1. Голован Джек
        Голован Джек Сегодня, 17:56
        0
        Цитата: YarSer88
        так кто же?

        Цитата: Почти Пушкин
        ... не енота, не лягушка,
        А неведома зверушка

        laughing
  6. Жорж Помпиду
    Жорж Помпиду Сегодня, 17:43
    0
    Цитата: Svarog
    Провокацию видно готовят.. все мутят чего то..

    Теперь уже провокация провалилась.
  7. Vard
    Vard Сегодня, 17:50
    0
    Я думаю собьют какой либо из украинских самолётов... и опять повесят на ополченцев...
  8. Jerk
    Jerk Сегодня, 17:53
    0
    МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Киев не согласился с предложением запретить обстрелы гражданских объектов в Донбассе, заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.
    Также идея предполагала запрет на диверсии и разведку на территориях сторон конфликта. Предложение поддержали ОБСЕ, Москва и самопровозглашенные ДНР и ЛНР, однако Украина выступила против.

    РИА Новости https://ria.ru/world/20181002/1529825086.html
  9. Сергей Гончаров
    Сергей Гончаров Сегодня, 17:54
    0
    Что особенно забавно - ЗРК "Бук" с Донбасса ВС Украины на самом деле никогда и не выводились. laughing laughing
  10. Троль
    Троль Сегодня, 17:58
    0
    Если не ерничать и не ехидничать, то развернув буки они правильно сделали. Современные войска должны распологать каким -никаким ПВО защищающее от потенциальных угроз. Вон в Сирии у бармалеев летаков тоже нет и не предвидится, но несмотря на это Россия оборудовало там ПВО, которое уже даже поигодилось.
    Не надо недооценивать ВСУ, не совсем уж там и безголовые служат.
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 18:13
      0
      Есть там литаки ИГИЛ. С шестиконечными звездами