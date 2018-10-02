Кого сбивать собрались? ОБСЕ обнаружила на Донбассе ЗРК "Бук" ВСУ
Мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила принадлежащие Киеву зенитно-ракетные комплексы "Бук" в районе линии разграничения на Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.
Как сообщается на сайте ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат, запущенный наблюдателями миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для отслеживания незаконного нахождения тяжелого вооружения в районе линии разграничения согласно Минским соглашениям, зафиксировал украинские зенитно-ракетные комплексы "Бук", находившиеся на железнодорожной станции в населенном пункте "Рубежное" на подконтрольной Киеву территории. При этом, утверждают в ОБСЕ, 28 сентября на станции находились три ракетных комплекса 9Л37 "Бук" ВСУ, а 29 сентября беспилотник зафиксировал один из ЗРК на грузовике-платформе, приготовленным к отправке.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ЗРК "Бук" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, но ни одного из вышеперечисленных вооружений в ЛНР нет. Таким образом, не понятно, что же делают в районе линии разграничения украинские ЗРК "Бук".
Как сообщается на сайте ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат, запущенный наблюдателями миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для отслеживания незаконного нахождения тяжелого вооружения в районе линии разграничения согласно Минским соглашениям, зафиксировал украинские зенитно-ракетные комплексы "Бук", находившиеся на железнодорожной станции в населенном пункте "Рубежное" на подконтрольной Киеву территории. При этом, утверждают в ОБСЕ, 28 сентября на станции находились три ракетных комплекса 9Л37 "Бук" ВСУ, а 29 сентября беспилотник зафиксировал один из ЗРК на грузовике-платформе, приготовленным к отправке.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ЗРК "Бук" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, но ни одного из вышеперечисленных вооружений в ЛНР нет. Таким образом, не понятно, что же делают в районе линии разграничения украинские ЗРК "Бук".
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter