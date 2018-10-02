Китай показал новые колёсные САУ
На прошлой неделе китайский ОПК продемонстрировал две новейшие колесные артиллерийские установки (САУ), сообщает Российская газета.
Одной из них стала установка на базе трехосного бронеавтомобиля корпорации Dongfeng. Машина вооружена короткоствольной гаубицей, предположительно, калибра 122 мм. Некоторым экспертам она напомнила российскую разработку на основе бронеавтомобиля «Волк III» со 120-мм орудием 2Б16. При этом они отметили некоторые различия в монтаже самой артиллерийской части.
Ранее Китай уже представлял подобные самоходки. Так, в 2007 году на военной выставке в Абу-Даби был показан экспортный вариант SH2, вооруженной гаубицей калибра 122 мм – копией российской Д-30. Тогда сообщалось, что орудие может вести огонь модернизированными снарядами на дальность до 22 км, а также способна применять активно-реактивные боеприпасы, максимальная эффективная дальность которых – 27 км.
Кроме того, китайские пользователи впервые выложили в Сеть фотографии самоходной 155-мм гаубицы SH11. Съёмка проводилась в цеху предприятия-изготовителя. Видно, что в качестве образца для подражания китайцы использовали германскую RCH155 на базе БТР Boxer.
Вместе с тем сообщается, что китайская боевая машина получилась более компактной. Она оснащена автоматизированными системами наведения и заряжания.
Ожидается, что более подробная информация о новинках будет обнародована на оборонной выставке в Чжухае, которая пройдет в ноябре 2018 года.
Одной из них стала установка на базе трехосного бронеавтомобиля корпорации Dongfeng. Машина вооружена короткоствольной гаубицей, предположительно, калибра 122 мм. Некоторым экспертам она напомнила российскую разработку на основе бронеавтомобиля «Волк III» со 120-мм орудием 2Б16. При этом они отметили некоторые различия в монтаже самой артиллерийской части.
Ранее Китай уже представлял подобные самоходки. Так, в 2007 году на военной выставке в Абу-Даби был показан экспортный вариант SH2, вооруженной гаубицей калибра 122 мм – копией российской Д-30. Тогда сообщалось, что орудие может вести огонь модернизированными снарядами на дальность до 22 км, а также способна применять активно-реактивные боеприпасы, максимальная эффективная дальность которых – 27 км.
Кроме того, китайские пользователи впервые выложили в Сеть фотографии самоходной 155-мм гаубицы SH11. Съёмка проводилась в цеху предприятия-изготовителя. Видно, что в качестве образца для подражания китайцы использовали германскую RCH155 на базе БТР Boxer.
Вместе с тем сообщается, что китайская боевая машина получилась более компактной. Она оснащена автоматизированными системами наведения и заряжания.
Ожидается, что более подробная информация о новинках будет обнародована на оборонной выставке в Чжухае, которая пройдет в ноябре 2018 года.
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