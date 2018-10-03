Принести войну в российский дом. Экспорт революции с Украины
На днях экс-главарь запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский актуализировал в эфире передачи «Украинский контекст» задачи Украины в отношении нашей страны.
По его мнению, Украина должна стать прибежищем, базой и плацдармом для любого антироссийского элемента, всевозможных отщепенцев, террористов, экстремистов.
«Кроме всего прочего, Украина действительно должна стать приютом для всех врагов нашего врага. Тут мы должны создать тыл для северокавказского сопротивления и вообще для всех тех, кто работает в России против Путина и этого людоедского режима. Тем людям, которые воюют на нашей стороне на восточном фронте, просто автоматически надо давать гражданство», – заявил Корчинский.
Вся эта публика должна быть использована Киевом против России, как только для этого наступит благоприятный момент. И это время, убежден Корчинский, приближается.
«Несколько таких вот ситуаций – мы видим, что раз в двадцать лет в среднем происходит серьёзный кризис, которым можно пользоваться. Следующий кризис будет, и будет он скоро. Нам надо им обязательно воспользоваться, и тут мы должны понимать, что мы не должны повторить ошибок прошлого. А все они были связаны с тем, что мы хотели воевать исключительно на собственных огородах. А воевать придётся в глубину РФ, нужно будет принимать активное участие в тех событиях, которые будут в Москве, вместе с кавказцами и со всеми, кто тоже захочет принять участие в тех событиях. Надо бить врага в сердце. Когда в России будет кризис, мы должны принести войну им в дом», – заявил националист.
Несмотря на всю его экстравагантность, нет ни малейших оснований считать Корчинского фриком и городским сумасшедшим, которые во множестве после переворота оказались в фокусе общественного внимания, стали медиаперсонами и ньюсмейкерами в украинском информационном пространстве.
Корчинский – дело особое. Он один из тех, кто стоял у истоков нынешнего неонацистского движения на Украине, причем в самой его радикальной форме, предполагающей «прямое действие» — насильственные акции штурмовиков. Он находился и находится в тесной связи с западными спецслужбами, именно через него осуществлялась отправка украинских наемников для участия в боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии (на стороне Грузии) и на Северном Кавказе (на стороне террористов).
Примечательно, что это обстоятельство не мешало ему иметь контакты в высших эшелонах российской власти, о чем, в частности, свидетельствует участие Корчинского в 2005 году в летнем лагере «Наших». На Селигере он читал активистам движения лекции о методах противостояния городским беспорядкам.
Впрочем, есть основание полагать, что параллельно он занимался подготовкой этих самых беспорядков. Есть информация о том, что Корчинский и его люди проводили в России «семинары» для боевиков радикальных группировок именно по организации массовых беспорядков. В частности, в ноябре 2005 года на базе отдыха «Чайка» у деревни Хлябово в Подмосковье, были проведены «сборы» для сотни футбольных фанатов, где их, помимо техники и проведения уличных боев и погромов, обучали «правильному национальному мышлению».
А в октябре 2009 года Корчинский готовил в Киеве проведение «Первого съезда Русской антисистемной радикальной оппозиции», в пресс-релизе которого говорилось, что «цель съезда — выработка общей стратегии для всех… находящихся в реальной оппозиции нынешней антинародной, антирусской власти в РФ и согласных с тезисом о неизбежном распаде РФ как результате всей политики Кремля за последние десятилетия».
Как мы видим, Корчинский вполне себе в теме и давно трудится на поприще высевания плевел на российское поле. В связи со сказанным им можно вспомнить интервью данное украинскому изданию «Фокус» бывшим депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия», а ныне беглым подозреваемым в уголовном преступлении Ильей Пономаревым, в котором он заявил, что киевская хунта должна помочь российской оппозиции оружием и развернуть сеть учебных лагерей для подготовки боевиков к террористической войне против России.
«Если уж совсем фантазировать, то, коль РФ финансирует вооруженных людей на украинской территории, то почему Украина не помогает людям, которые сделали бы то же самое на российской территории? Сейчас, например, в Ростовской области большое шахтерское движение, недовольное закрытием шахт, забастовка шахтеров в Гуково. У нас периодически появляются очаги вооруженного сопротивления режиму — то «приморские партизаны», то антиникелевый протест в Воронежской области, то рабочие выступления. Такие вещи надо использовать по полной программе, протягивать руку тем, кто хочет демонтажа путинской системы», — рассуждал Пономарев.
«Поддерживать можно по-разному — мы же не хотим под украинским прапором идти на Кремль, у нас свой имеется. Немалая часть российской оппозиции хотела бежать в Украину, перегруппироваться тут и вернуться назад. Но здесь не помогают, скорее палки в колеса ставят», — негодовал беглый депутат, подчеркивая, что задача беглецов отнюдь не участие в украинских делах. Их задача, по мнению Пономарева, другая: «Приехали в Украину, пошли в лагерь, получили винтовку и тренируются, готовятся вернуться в Россию — разве это проблема?»
Как мы видим, заявление содержит в себе состав преступления, то есть вещь более чем серьезная, которую списать на инфантильность или отсутствие опыта никак нельзя получится. Тем более что Пономарев – провокатор со стажем, причем известный своей осторожностью.
Нельзя предположить и то, что он таким образом отрабатывал своим выступлением киевское «гостеприимство», как некие другие беглые.
Бывший депутат, можно сказать, элита среди беглецов. Он достиг того, о чем большинство из них не может даже мечтать – у него есть собственный дом в Соединенных Штатах и вид на жительство в этой стране. И при этом он не ушел на покой, а остается «в игре».
То есть Украина для него вовсе не убежище, а место служебной командировки, в которой он выполняет задачи, поставленные его истинными хозяевами – американскими спецслужбами.
Озвучивание им изысков киевских пропагандистов, как и собственные импровизации, исключены – он строго выполняет указание своих начальников.
Конечно, его претензии к украинским властям, «которые не помогают, скорее палки в колеса ставят» антироссийским силам, не соответствуют действительности. На Украине находят приют все отбросы российского общества – уголовники, извращенцы, неонацисты, оккультисты-язычники, дьяволопоклонники, русофобы, провокаторы и профессиональные предатели. Всех хунта принимает и старается использовать против их Родины.
Многие из них служат в карбатах, осваивая технику убийства и террора, другие проходят подготовку в специальных учебных центрах ВСУ и СБУ под руководством иностранных инструкторов. Так что своим утверждением об отсутствии помощи он скорее маскирует активность бандеровского режима в подготовке российской «пятой колонны».
Собственно, все, к чему Пономарев призывал Киев год назад, делается уже давно, еще с 2014 года. Более того, как мы видим из краткого экскурса в биографию Корчинского, российские неонацисты использовали учебные площадки своих украинских коллег, созданные при участии спецслужб Запада, еще до «евромайдана».
Разумеется, все это прекрасно известно беглому экс-депутату. И, следовательно, все сказанное в интервью «Фокусу» было обращено не к Киеву, а к российским единомышленникам Пономарева, которые должны знать, куда им обращаться за «помощью».
Ведь, помимо скоординированной и хорошо управляемой внесистемной оппозиции, частью которой является сам Илья Пономарев, на территории России есть и не имеющие внешних контактов автономные группы и одиночки. Вроде тех же упомянутых в интервью «приморских партизан», скинхедовских банд или группировок радикальных «антифа».
И весь этот потенциал, еще не охваченный координаторами внесисистемной оппозиции, или, вернее, эмиссарами западных спецслужб, враги России постараются задействовать в своих планах против нашей страны и нашего народа.
Не является секретом и намерение Киева использовать против нашей страны террористов с Ближнего Востока из запрещенных в России террористических организаций ИГ и «Джебхат ан-Нусра».
Украина уже стала центром легализации боевиков ИГ. В отчете Агентства ООН по делам беженцев указывается, что вопрос о допуске на территорию Украины «продолжает вызывать беспокойство в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев», а «пограничный контроль имеет очень ограниченный характер».
И эта тревога связанна именно с тем, что дыры в миграционном законодательстве привлекают халифатчиков.
Бывшие боевики стремятся попасть на Украину, чтобы отсидеться и получить документы. Натурализация джихадистов поставлена на поток. Причем если раньше этим занималось СБУ, теперь с ней начинает конкурировать ведомство Авакова.
В частности, спецслужбы ЛНР располагают сведениями, что «Луганское управление» Государственной миграционной службы Украины, действующее на оккупированной Киевом территории ЛНР, продает паспорта Украины боевикам ИГ и «Ан-Нусры».
Причем это не «перегибы на местах», а отработанная схема, в которой задействовано руководство МВД Украины, включая главу ведомства Арсена Авакова.
Собственно говоря, сегодня боевики ИГ уже находятся в рядах ВСУ (особенно много их в карательном полку «Азов»), но разбросаны по разным подразделениям.
Впрочем, надежда на то, что халифатчики спят и видят, как бы им стать «шахидами» в боях за киевскую хунту, довольно наивна. Они уже ведут на Украине свою игру.
Одним из главных координаторов и вдохновителей ИГ на Украине является муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА», шейх Саид Исмагилов, который делает все, чтобы укрепить в стране положение своих единомышленников и усилить их влияние.
По данным Межрегионального общественного фонда содействия стратегической безопасности, мощные ячейки ИГ созданы на территории Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей, где они, помимо всего прочего, занимаются рэкетом — обкладывают местных предпринимателей «закятом», «налогом» на «джихад», часть из которого отправляется на Ближний Восток.
То есть, как видим, то, о чем говорит Корчинский, уже давно стало целенаправленной деятельностью Киева.
Напомним также, что, стоило Владимиру Жириновскому приблизиться к сторонникам Навального, митингующим на этот раз против пенсионной реформы, как у него немедленно возник конфликт с одним из участников акции — гражданином Украины, «случайно» оказавшемся в рядах протестующих.
Впрочем, в контексте всего вышеизложенного поверить в случайность крайне сложно. Сколько таких хорошо подготовленных «активистов», визуально и вербально неотличимых от россиян, готовы направить народный протест в «нужном направлении», уже находятся в России, или могут приехать к нам в ближайшее время?
Добавим, что пенсионная реформа, социальные нормы энергопотребления и подобные замечательные инициативы властей предержащих как будто имеют целью максимально облегчить задачи украинским и российским провокаторам, работающим в одной упряжке в деле уничтожения нашей Родины.
По его мнению, Украина должна стать прибежищем, базой и плацдармом для любого антироссийского элемента, всевозможных отщепенцев, террористов, экстремистов.
«Кроме всего прочего, Украина действительно должна стать приютом для всех врагов нашего врага. Тут мы должны создать тыл для северокавказского сопротивления и вообще для всех тех, кто работает в России против Путина и этого людоедского режима. Тем людям, которые воюют на нашей стороне на восточном фронте, просто автоматически надо давать гражданство», – заявил Корчинский.
Вся эта публика должна быть использована Киевом против России, как только для этого наступит благоприятный момент. И это время, убежден Корчинский, приближается.
«Несколько таких вот ситуаций – мы видим, что раз в двадцать лет в среднем происходит серьёзный кризис, которым можно пользоваться. Следующий кризис будет, и будет он скоро. Нам надо им обязательно воспользоваться, и тут мы должны понимать, что мы не должны повторить ошибок прошлого. А все они были связаны с тем, что мы хотели воевать исключительно на собственных огородах. А воевать придётся в глубину РФ, нужно будет принимать активное участие в тех событиях, которые будут в Москве, вместе с кавказцами и со всеми, кто тоже захочет принять участие в тех событиях. Надо бить врага в сердце. Когда в России будет кризис, мы должны принести войну им в дом», – заявил националист.
Несмотря на всю его экстравагантность, нет ни малейших оснований считать Корчинского фриком и городским сумасшедшим, которые во множестве после переворота оказались в фокусе общественного внимания, стали медиаперсонами и ньюсмейкерами в украинском информационном пространстве.
Корчинский – дело особое. Он один из тех, кто стоял у истоков нынешнего неонацистского движения на Украине, причем в самой его радикальной форме, предполагающей «прямое действие» — насильственные акции штурмовиков. Он находился и находится в тесной связи с западными спецслужбами, именно через него осуществлялась отправка украинских наемников для участия в боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии (на стороне Грузии) и на Северном Кавказе (на стороне террористов).
Примечательно, что это обстоятельство не мешало ему иметь контакты в высших эшелонах российской власти, о чем, в частности, свидетельствует участие Корчинского в 2005 году в летнем лагере «Наших». На Селигере он читал активистам движения лекции о методах противостояния городским беспорядкам.
Впрочем, есть основание полагать, что параллельно он занимался подготовкой этих самых беспорядков. Есть информация о том, что Корчинский и его люди проводили в России «семинары» для боевиков радикальных группировок именно по организации массовых беспорядков. В частности, в ноябре 2005 года на базе отдыха «Чайка» у деревни Хлябово в Подмосковье, были проведены «сборы» для сотни футбольных фанатов, где их, помимо техники и проведения уличных боев и погромов, обучали «правильному национальному мышлению».
А в октябре 2009 года Корчинский готовил в Киеве проведение «Первого съезда Русской антисистемной радикальной оппозиции», в пресс-релизе которого говорилось, что «цель съезда — выработка общей стратегии для всех… находящихся в реальной оппозиции нынешней антинародной, антирусской власти в РФ и согласных с тезисом о неизбежном распаде РФ как результате всей политики Кремля за последние десятилетия».
Как мы видим, Корчинский вполне себе в теме и давно трудится на поприще высевания плевел на российское поле. В связи со сказанным им можно вспомнить интервью данное украинскому изданию «Фокус» бывшим депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия», а ныне беглым подозреваемым в уголовном преступлении Ильей Пономаревым, в котором он заявил, что киевская хунта должна помочь российской оппозиции оружием и развернуть сеть учебных лагерей для подготовки боевиков к террористической войне против России.
«Если уж совсем фантазировать, то, коль РФ финансирует вооруженных людей на украинской территории, то почему Украина не помогает людям, которые сделали бы то же самое на российской территории? Сейчас, например, в Ростовской области большое шахтерское движение, недовольное закрытием шахт, забастовка шахтеров в Гуково. У нас периодически появляются очаги вооруженного сопротивления режиму — то «приморские партизаны», то антиникелевый протест в Воронежской области, то рабочие выступления. Такие вещи надо использовать по полной программе, протягивать руку тем, кто хочет демонтажа путинской системы», — рассуждал Пономарев.
«Поддерживать можно по-разному — мы же не хотим под украинским прапором идти на Кремль, у нас свой имеется. Немалая часть российской оппозиции хотела бежать в Украину, перегруппироваться тут и вернуться назад. Но здесь не помогают, скорее палки в колеса ставят», — негодовал беглый депутат, подчеркивая, что задача беглецов отнюдь не участие в украинских делах. Их задача, по мнению Пономарева, другая: «Приехали в Украину, пошли в лагерь, получили винтовку и тренируются, готовятся вернуться в Россию — разве это проблема?»
Как мы видим, заявление содержит в себе состав преступления, то есть вещь более чем серьезная, которую списать на инфантильность или отсутствие опыта никак нельзя получится. Тем более что Пономарев – провокатор со стажем, причем известный своей осторожностью.
Нельзя предположить и то, что он таким образом отрабатывал своим выступлением киевское «гостеприимство», как некие другие беглые.
Бывший депутат, можно сказать, элита среди беглецов. Он достиг того, о чем большинство из них не может даже мечтать – у него есть собственный дом в Соединенных Штатах и вид на жительство в этой стране. И при этом он не ушел на покой, а остается «в игре».
То есть Украина для него вовсе не убежище, а место служебной командировки, в которой он выполняет задачи, поставленные его истинными хозяевами – американскими спецслужбами.
Озвучивание им изысков киевских пропагандистов, как и собственные импровизации, исключены – он строго выполняет указание своих начальников.
Конечно, его претензии к украинским властям, «которые не помогают, скорее палки в колеса ставят» антироссийским силам, не соответствуют действительности. На Украине находят приют все отбросы российского общества – уголовники, извращенцы, неонацисты, оккультисты-язычники, дьяволопоклонники, русофобы, провокаторы и профессиональные предатели. Всех хунта принимает и старается использовать против их Родины.
Многие из них служат в карбатах, осваивая технику убийства и террора, другие проходят подготовку в специальных учебных центрах ВСУ и СБУ под руководством иностранных инструкторов. Так что своим утверждением об отсутствии помощи он скорее маскирует активность бандеровского режима в подготовке российской «пятой колонны».
Собственно, все, к чему Пономарев призывал Киев год назад, делается уже давно, еще с 2014 года. Более того, как мы видим из краткого экскурса в биографию Корчинского, российские неонацисты использовали учебные площадки своих украинских коллег, созданные при участии спецслужб Запада, еще до «евромайдана».
Разумеется, все это прекрасно известно беглому экс-депутату. И, следовательно, все сказанное в интервью «Фокусу» было обращено не к Киеву, а к российским единомышленникам Пономарева, которые должны знать, куда им обращаться за «помощью».
Ведь, помимо скоординированной и хорошо управляемой внесистемной оппозиции, частью которой является сам Илья Пономарев, на территории России есть и не имеющие внешних контактов автономные группы и одиночки. Вроде тех же упомянутых в интервью «приморских партизан», скинхедовских банд или группировок радикальных «антифа».
И весь этот потенциал, еще не охваченный координаторами внесисистемной оппозиции, или, вернее, эмиссарами западных спецслужб, враги России постараются задействовать в своих планах против нашей страны и нашего народа.
Не является секретом и намерение Киева использовать против нашей страны террористов с Ближнего Востока из запрещенных в России террористических организаций ИГ и «Джебхат ан-Нусра».
Украина уже стала центром легализации боевиков ИГ. В отчете Агентства ООН по делам беженцев указывается, что вопрос о допуске на территорию Украины «продолжает вызывать беспокойство в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев», а «пограничный контроль имеет очень ограниченный характер».
И эта тревога связанна именно с тем, что дыры в миграционном законодательстве привлекают халифатчиков.
Бывшие боевики стремятся попасть на Украину, чтобы отсидеться и получить документы. Натурализация джихадистов поставлена на поток. Причем если раньше этим занималось СБУ, теперь с ней начинает конкурировать ведомство Авакова.
В частности, спецслужбы ЛНР располагают сведениями, что «Луганское управление» Государственной миграционной службы Украины, действующее на оккупированной Киевом территории ЛНР, продает паспорта Украины боевикам ИГ и «Ан-Нусры».
Причем это не «перегибы на местах», а отработанная схема, в которой задействовано руководство МВД Украины, включая главу ведомства Арсена Авакова.
Собственно говоря, сегодня боевики ИГ уже находятся в рядах ВСУ (особенно много их в карательном полку «Азов»), но разбросаны по разным подразделениям.
Впрочем, надежда на то, что халифатчики спят и видят, как бы им стать «шахидами» в боях за киевскую хунту, довольно наивна. Они уже ведут на Украине свою игру.
Одним из главных координаторов и вдохновителей ИГ на Украине является муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА», шейх Саид Исмагилов, который делает все, чтобы укрепить в стране положение своих единомышленников и усилить их влияние.
По данным Межрегионального общественного фонда содействия стратегической безопасности, мощные ячейки ИГ созданы на территории Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей, где они, помимо всего прочего, занимаются рэкетом — обкладывают местных предпринимателей «закятом», «налогом» на «джихад», часть из которого отправляется на Ближний Восток.
То есть, как видим, то, о чем говорит Корчинский, уже давно стало целенаправленной деятельностью Киева.
Напомним также, что, стоило Владимиру Жириновскому приблизиться к сторонникам Навального, митингующим на этот раз против пенсионной реформы, как у него немедленно возник конфликт с одним из участников акции — гражданином Украины, «случайно» оказавшемся в рядах протестующих.
Впрочем, в контексте всего вышеизложенного поверить в случайность крайне сложно. Сколько таких хорошо подготовленных «активистов», визуально и вербально неотличимых от россиян, готовы направить народный протест в «нужном направлении», уже находятся в России, или могут приехать к нам в ближайшее время?
Добавим, что пенсионная реформа, социальные нормы энергопотребления и подобные замечательные инициативы властей предержащих как будто имеют целью максимально облегчить задачи украинским и российским провокаторам, работающим в одной упряжке в деле уничтожения нашей Родины.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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