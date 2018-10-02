Джебхат-ан-Нусра заявила о самороспуске. Правда, пока только в Идлибе

Запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" заявила о роспуске своих вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, сообщает издание Al-Watan.Согласно данным издания, полученным от источников в рядах сирийской вооруженной оппозиции, главарь «ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани и полевые командиры провели несколько встреч с представителями турецкой разведки, после чего приняли решение о роспуске группировки и, согласно турецкому ультиматуму, решили "навсегда" покинуть демилитаризированную зону. При этом говорится о самороспуске "ан-Нусры" только в провинции Идлиб.Процесс самоликвидации займет около трех месяцев и будет происходить в несколько этапов. Сначала планируется вывести из буферной зоны тяжелую бронетехнику террористов, затем будет распущена назначенная боевиками гражданская администрация, управляющая подконтрольными "ан-Нусре" территориями. После этого территория переходит под контроль турецкой армии и российской военной полиции, которые будут осуществлять патрулирование демилитаризованной зоны.Необходимо отметить, что в Идлибе запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра" контролировала около 60% всей территории провинции.В сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в САР. Президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров, которую будет контролировать российская военная полиция и ВС Турции.