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Джебхат-ан-Нусра заявила о самороспуске. Правда, пока только в Идлибе

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Запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" заявила о роспуске своих вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, сообщает издание Al-Watan.

Джебхат-ан-Нусра заявила о самороспуске. Правда, пока только в Идлибе


Согласно данным издания, полученным от источников в рядах сирийской вооруженной оппозиции, главарь «ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани и полевые командиры провели несколько встреч с представителями турецкой разведки, после чего приняли решение о роспуске группировки и, согласно турецкому ультиматуму, решили "навсегда" покинуть демилитаризированную зону. При этом говорится о самороспуске "ан-Нусры" только в провинции Идлиб.


Процесс самоликвидации займет около трех месяцев и будет происходить в несколько этапов. Сначала планируется вывести из буферной зоны тяжелую бронетехнику террористов, затем будет распущена назначенная боевиками гражданская администрация, управляющая подконтрольными "ан-Нусре" территориями. После этого территория переходит под контроль турецкой армии и российской военной полиции, которые будут осуществлять патрулирование демилитаризованной зоны.

Необходимо отметить, что в Идлибе запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра" контролировала около 60% всей территории провинции.

В сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в САР. Президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров, которую будет контролировать российская военная полиция и ВС Турции.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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Сирия Новости 28.12.2012
Главарь "Джебхат ан-Нусра" объявил о "ребрендинге" террористической группировки
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7 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 17:55
    +2
    Распускать эту нечисть не им самим,а нашим ВКС ...причем сразу,в расход.
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: НЕКСУС
      Распускать эту нечисть не им самим,а нашим ВКС ...причем сразу,в расход.

      Потом можно , но суть в том ,что черти эти официально признали сдачу . И это ,маленькая ,но все же Победа ! Неплохая новость все же , в том сохранятся жизни мирных жителей ,ну и в политическом плане ..Сейчас начнут кричать ,что турки оккупируют Сирию, есть такое подозрение,но с ними договоримся ..Главное МИР и прекражение бойни в Сирии, а потом и на БВ !
      Так считаю . soldier
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 17:57
    0
    Всех главных персонажей перевезли в Лондон, чего то подобного следовало ожидать.. Скоро, где то, опять приступ терроризма проявится..
  3. Yrec
    Yrec Сегодня, 17:59
    +2
    Распустится ан-Нусра сразу появится ещё какая-нибудь эль-Нусрия. Сомнительно, что они растворятся в атмосфере аки духи бесплотные.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:02
    0
    Бери Шанель, вали домой! В Великобританию, Швецию, Германию, Францию...
    Правильно, а где же еще харчеваться?
  5. SGarnik
    SGarnik Сегодня, 18:08
    0
    Реджеп им другую работу нашел. Часть их перебросили в Нахиджеван на границу с Арменией. По всей видимости весной начнутся широкомасштабные действия т.н. Азербайджанской армии при поддержки турок и всей шушары находящейся в Идлибе. Думаю ВВП в курсе ,посмотрим чего стоит ОДКБ.
  6. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 18:15
    0
    Хорошо, что без боя сваливают. Не очень хорошо, - а как потом оттуда турков выковыривать?
    Будем следовать примеру Жванецкого, - переживать неприятности по мере поступления. Так что сейчас - радоваться.