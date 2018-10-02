Посол США при НАТО: Мы готовы нанести удар по российским ракетам

Ответные меры будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора

Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам средней и малой дальности ракетный удар, а также сбивать каждую российскую ракету в случае, если Москва продолжит разработку ракетных систем среднего радиуса. Об этом заявила посол США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, пишет Reuters . При этом отмечается, что хотя Россия все время отрицает факт проведения таких работ, в Соединенных Штатах уверены, что такое оружие у России появится в ближайшее время.Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время конференции, проходящей в преддверии Совета министров обороны Альянса, который пройдёт 3-4 октября 2018 года в Брюсселе, заявила, что Россия занимается разработкой ракет в нарушение договора РСМД. Она утверждала, что США задокументировали все нарушения российской стороны в отношении ракеты "Новатор" 9М729 и передали все разведданные НАТО. При этом Хатчинсон подчеркнула, что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором".- заявила посол США при НАТО, добавив, что Россия должна остановить разработку секретных систем крылатых ракет, а иначе "Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты".Интересно, заявляя об уничтожении российских ракет посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон высказала официальную позицию Вашингтона?