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Посол США при НАТО: Мы готовы нанести удар по российским ракетам

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Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам средней и малой дальности ракетный удар, а также сбивать каждую российскую ракету в случае, если Москва продолжит разработку ракетных систем среднего радиуса. Об этом заявила посол США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, пишет Reuters. При этом отмечается, что хотя Россия все время отрицает факт проведения таких работ, в Соединенных Штатах уверены, что такое оружие у России появится в ближайшее время.

Посол США при НАТО: Мы готовы нанести удар по российским ракетам


Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время конференции, проходящей в преддверии Совета министров обороны Альянса, который пройдёт 3-4 октября 2018 года в Брюсселе, заявила, что Россия занимается разработкой ракет в нарушение договора РСМД. Она утверждала, что США задокументировали все нарушения российской стороны в отношении ракеты "Новатор" 9М729 и передали все разведданные НАТО. При этом Хатчинсон подчеркнула, что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором".


Ответные меры будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора
- заявила посол США при НАТО, добавив, что Россия должна остановить разработку секретных систем крылатых ракет, а иначе "Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты".

Интересно, заявляя об уничтожении российских ракет посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон высказала официальную позицию Вашингтона?
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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168 комментариев
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  1. dorz
    dorz Сегодня, 18:50
    +58
    Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам

    Бабке нужно разъяснить, что Россия обладает ядерным оружием и ответка может не понравится американцам. sad
    1. самый главный
      самый главный Сегодня, 18:56
      +50
      Цитата: dorz
      Бабке нужно рассказать, что Россия обладает ядерным оружием и ответка может не понравится американцам.

      Бабка уже в маразме... ей уже никакой рассказ не поможет выйти из умственной комы. Да и речи она свои ведет для таких же умственных инвалидов. Трампушка унизил всё это НАТО назначив такого посла с отсутствием мозга. И ЭТО руководит ими....
      1. татарин 174
        татарин 174 Сегодня, 19:06
        +24
        Вы уверены, что это заявление бабульки-посла не согласовано с их госдепом или не с их подачи высказано?
        1. Комментарий был удален.
        2. bulvas
          bulvas Сегодня, 19:15
          +13
          При этом Хатчинсон подчеркнула, что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором".



          Это как?

          Следует ли понимать, что наши ракеты, не нарушающие ДРСМД, смогут беспрепятственно долететь до целей?

          Может, наш армянский друг пояснит?

          Ау, дружище, растолкуйте нам мнение армянской стороны




          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 19:43
            +5
            Цитата: bulvas
            Это как?

            А вот так! Хатчинсон разрешила запускать по странам НАТО Сатану, Синеву и Булаву.
            Цитата: bulvas
            Следует ли понимать, что наши ракеты, не нарушающие ДРСМД, смогу беспрепятственно долететь до целей?

            Так до америки не долетят ДРСМД, а европу можем уничтожить демократичными Калибрами с ХА - 102 или той же Сатаной, через южный полюс или с Камчатки
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 20:17
              +10
              Цитата: Tusv
              Хатчинсон разрешила запускать по странам НАТО Сатану

              Ну, мне кажется, что это трудности перевода laughing бабка наверное имела ввиду, что в ответ разместят какие-нибудь противоракеты дабы сбивать, а если нет, то тогда Альцгеймер ей друг wassat
              1. bulvas
                bulvas Сегодня, 20:23
                +7
                Цитата: хрыч
                а если нет, то тогда Альцгеймер ей друг


                Один из ее друзей известен, это Джон Маккейн

                в сенате у них почти все Альцгеймеры, не удивительно, что они и друг друга плохо "переводят"

              2. Злой543
                Злой543 Сегодня, 22:28
                0
                По данным исследований американских исследователей каждая вторая женщина в возрасте страдает болезнью альцгеймера, либо деменцией
            2. Ныробский
              Ныробский Сегодня, 21:32
              +1
              Цитата: Tusv
              Так до америки не долетят ДРСМД, а европу можем уничтожить демократичными Калибрами с ХА - 102 или той же Сатаной, через южный полюс или с Камчатки

              Собственно говоря, этого американцы и добиваются. Европа по их мнению должна, нет, она просто обязана, снова стать их кормовой базой. Устранение конкурентов через изматывающую войну, которая обеспечит максимальную загрузку американской экономики, это мечта американцев. Ну а там, как это уже было в июне 1944 года матрасы посмотрят на чьей стороне близкая победа и примкнут к ней, дабы оторвать от неё свой кусок.
          2. yustas
            yustas Сегодня, 19:56
            +2
            Да, видимо ракеты, не по падающие под данный договор спокойно долетит до целей, ибо уничтожать будут только ракеты вне договора
          3. Петр1
            Петр1 Сегодня, 20:46
            +5
            Это как?
            Это следует понимать,что сша будут наносить удары по складам и цехам где такие ракеты присутствуют на территории России.
        3. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 19:35
          +3
          шла бы она уже на ферме огурцы выращивать,старческий маразм не менее опасен,чем юношеский максимализм,еще пусть попытаются подвести нас под такую байду как Ирак.
        4. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 19:38
          +2
          Это тот случай, когда одни маразматики передают официальную позицию, других маразматиков.
        5. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 20:02
          +8
          АБСОЛЮТНО УВЕРЕН, п.индосовские ссыкуны вообще не способны на подобные действия. Да и не смогут при всём желании. В новой книге "Страх", повествующей о хаосе, царящем в администрации Трампа, автор(бывший высокопоставленный чиновник Белого дома) Вудворд приводит момент, когда Россия заявила Мэттису, что в ответ на агрессию против ВС РФ на Балтике без колебаний применит тактическое ЯО и уничтожит все близлежащие базы США. После этого Пентагон назвал РФ угрозой своему существованию. Но провокации в регионе прекратил полностьюsmile.
        6. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 21:21
          +1
          Какая-то у американцев прогрессирующая шизофрения...То блокаду объявляют, то ракеты пуляют)))

          Хочется им увидеть четырех всадников Апокалипсиса.....
          1. майор147
            майор147 Сегодня, 22:40
            +1
            Цитата: Ilya-spb
            Какая-то у американцев прогрессирующая шизофрения...То блокаду объявляют, то ракеты пуляют)))

            Хочется им увидеть четырех всадников Апокалипсиса.....

            А может это "дымовая завеса" для этого:
            Не моё!

            В ночь с 1–го на 2–е октября 2018 года прошло ровно 24 часа с момента демонстративного запуска Ираном ракет средней дальности, одна из которых, как сообщается, упала возле американской военной базы в сирийском районе Al–Tanf.
            Однако ни со стороны Белого Дома, ни стороны Пентагона не поступило никаких заявлений на этот счет.
            Hal Turner, первым поднявший тревогу, в течении суток слал официальные электронные письма в Пентагон и пытался иными способами связаться со своими другими источниками в этой организации. Вразумительного официального ответа он так и не получил, в то время как другие его источники молчат.
            На этом, видимо основании Хэл вывесил у себя на сайте предупреждение для читателей, в котором рекомендует еще раз проверить запасы еды, воды, патронов и прочей кризисной амуниции. И мы его озабоченность полностью разделяем.
            Если бы Иран врезал баллистическими ракетами даже не по Сирии, а где то по своему полигону еще с год назад – в прессе бы несколько дней стоял вой до небес и другой политический резонанс. Израиль бы кричал об иранской ракетной угрозе, Вашингтон делал заявления про иранский ядерный реактор и так далее.
            А тут вдруг полная тишина.
            И даже более того.
            1-го октября The Wall Street Journal сообщает, что по информации высокопоставленных военных на днях Пентагон резко сократил свое присутствие в Персидском заливе.
            Что кроется за этим скупым сообщением?
            Объясняем.
            В начале сентября в Персидском заливе находился Пятый флот США с флагманом USS Theodore Roosevelt (CVN–71). В конце сентября в Персидский залив направлялась амфибийная группа во главе с USS Essex (LHD–2), куда должная была прибыть туда для испытательных боевых вылетов F–35.
            Однако в Персидском заливе амфибийная группа замечена так и не была, нанеся удар по Афганистану из Аравийского моря.
            Поэтому, сократить своё авиационное присутствие в заливе Пентагон мог только выведя оттуда USS Theodore Roosevelt, то есть всю АУГ.
            Зачем?
            Единственная причина присутствия Пятого флота в Персидском заливе – это демонстрация мощи Ирану и не более того, поскольку ширина залива порядка 200 километров, то есть он простреливается насквозь даже береговыми ракетными батареями образца 1960–х.
            Поэтому, если США надумают когда–нибудь наносить удар по Ирану – это будет сделано из Аравийского моря, на дистанции порядка 1000 километров.
            Так что, если АУГ из залива вывели – значит удар может быть нанесен в любой момент.
            И именно о такой вероятности развития событий заставляет думать исчезновение USS Theodore Roosevelt (CVN-71) со всех сервисов, которые сообщают что CVN-71 сейчас как бы в порту.
            Та же история сейчас с USS George Washington (CVN-73), который в последний раз видели у южной оконечности Африки и с тех пор об АУГ ни слуху ни духу.
            Отправилась ли она в порт или дежурит в Аравийском море, ожидая соединения с основными силами? Из открытых источников это узнать уже невозможно.
            Однако всё те же открытые источники полным ходом обсуждают давно циркулирующие слухи, что Израиль готовится нанести грандиозный удар по военным объектам на территории Сирии.
            Сначала назвалась дата 27 сентября, сейчас говорят “в течении недели” , однако незнание точной даты операции самого удара не отменяет
            ***
            Теперь посмотрим, что слышно с другой стороны конфликта.
            Для начала отметим, что ежедневные караваны транспортных Ил–76 из Моздока в Хмеймим сменились караванами Ан–124, которых на сегодня прибыло уже пять рейсов:
            Что прилетает на Ан–124 сказать сложно. Грузоподъемность Ил–76 – 60 тонн, грузоподъемность Ан–124 – 120 тонн, поэтому скорее всего речь идет не о тяжелых, а об крупногабаритных грузах.
            Ил–76 изначально был спроектирован так, чтобы в него влезла любая из единиц техники, стоящая на вооружении сухопутных войск, поэтому скорее всего речь идет о каких–то комплексах ПВО последних поколений и последних модификаций, размеры которых в Ил–76 не вписываются.
            Далее, 1 октября РБК сообщает, что в России начались тотальные учения ГО–МЧС “на случай внезапной внешней агрессии”:
            “Учения пройдут по сценарию, согласно которому в стране обостряется внешнеполитическая обстановка и появляется угроза от условного внешнего врага. Организаторы отработают действия по маскировке объектов экономики разных регионов, по эвакуации населения и пр. В тренировке примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти всех российских регионов и подразделения МЧС”.
            А в день начала упражнений Гражданской Обороны начинают учения и военные Южного Военного Округа:
            “….Основные действия войск пройдут в условиях прибрежной, горно–лесистой и степной местности на восьми общевойсковых полигонах. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до 7 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов”.
            Военные учения как и учения ГО, учения МЧС – это тоже как бы нормально если бы не пара но.
            Во–первых, учения этой осенью как–то немыслимо участились: не успевают закончится одни – тут же начинаются другие.
            Во–вторых, посмотрим на фото с полигонов ЮВО:
            Как можно видеть, вся техника, принимающая участие в осенних учениях, имеет так называемые «полосы вторжения» – элементы быстрой визуальной идентификации техники, используемые вооруженными силами в военных конфликтах для снижения случаев её поражения собственными войсками.
            Как правило полосы быстрой визуальной идентификации используются различными вооружёнными формированиями для отличия своей военной техники (авиации, бронетехники) от аналогичной у противника.
            Последний раз советские танки массово получали такие “наклейки” в 1968 году – при вводе войск в Чехословакию.
            Какая была необходимость наносить полосы распознавания на этот раз – для всех на данный момент загадка, хотя мысли высказываются разные – вплоть до возможного столкновения военных округов между собой.
            Однако общая ситуация для всех очевидна и однозначна: в мире вот–вот начнется одна большая война.
            И судя по тому, что мировые политики вдруг все приумолкли и не делают никаких угрожающих или там осуждающих заявлений – очень похоже на то, что война может начаться без оповещения мирового сообщества в прессе, начаться внезапно, спонтанно и практически в любой момент.
      2. artak
        artak Сегодня, 19:09
        -26
        Бабка в свое время немало мужиков свела с ума. yes А насчет ее заявления - мне бесконечно жаль,что ваши отношения с Западом ухудшились до такой степени.Жаль..
        1. Неплохой
          Неплохой Сегодня, 19:22
          +9
          Цитата: artak
          Бабка в свое время немало мужиков свела с ума. yes А насчет ее заявления - мне бесконечно жаль,что ваши отношения с Западом ухудшились до такой степени.Жаль..

          Жалко у пчелки, вот если повелись бы у запада на поводу, то к Вам бы присоединился и горевали и жалели бы вместе smile .
          1. artak
            artak Сегодня, 20:19
            +1
            Странно - на мой невинный комментарий о том,что мне жаль такого ухудшения российско - американских отношений я получил два десятка минусов.Я удивлен - я ,что,должен был написать,что рад такому ухудшению американо- русских отношений и что Россия одной левой отправит коллективный Запад в глубокий нокаут?Боюсь,это будет ложью.
            1. Неплохой
              Неплохой Сегодня, 20:52
              +3
              Цитата: artak
              Странно - на мой невинный комментарий о том,что мне жаль такого ухудшения российско - американских отношений я получил два десятка минусов.Я удивлен - я ,что,должен был написать,что рад такому ухудшению американо- русских отношений и что Россия одной левой отправит коллективный Запад в глубокий нокаут?Боюсь,это будет ложью.

              Дружище, да всё правильно Вы отметили и искренне, только вот вы не видите оттенки серого, отсюда и недопонимание Вами сказанного. hi
            2. Orkraider
              Orkraider Сегодня, 20:57
              0
              Цитата: artak
              Странно - на мой невинный комментарий о том,что мне жаль такого ухудшения российско - американских отношений я получил два десятка минусов.Я удивлен - я ,что,должен был написать,что рад такому ухудшению американо- русских отношений и что Россия одной левой отправит коллективный Запад в глубокий нокаут?Боюсь,это будет ложью.

              К сожалению, Вы правы. Я тоже огорчен, немного, ухудшение отношений всегда плохо..
              Но Запад не монолитен и не коллективен, там следы разделения видны невооруженым взглядом. Этим надо пользоваться и разделять, сорить и веосить раздрай.. Сирия явный пример, Турция, Германия с СП-2, Австрия. Так что про коллективный)))) это Вы тут зря)))
              Но плюсик от меня Вам, пжаласта hi
        2. Nychego
          Nychego Сегодня, 20:38
          -1
          Цитата: artak
          насчет ее заявления - мне бесконечно жаль,что ваши отношения с Западом ухудшились до такой степени.Жаль..

          Да в общем-то этот абстрактный "Запад" не прочь развязать маленькую победоносную холодную войну. Точнее, он её уже вполне успешно развязал и судя по состоянию содержимого холодильников 1/6 части россиян пока всё идёт для "Запада" ровненько и ожидаемо.
          Устроить ещё и гонку РСМД - очередной шаг к победе того самого "Запада" в той самой комплексной (не люблю тупого определения "гибридной") "холодной" войне. Бжезински умер, но технологии его пока живы!
          1. Orkraider
            Orkraider Сегодня, 20:47
            +2
            Цитата: Nychego
            Цитата: artak
            насчет ее заявления - мне бесконечно жаль,что ваши отношения с Западом ухудшились до такой степени.Жаль..

            Да в общем-то этот абстрактный "Запад" не прочь развязать маленькую победоносную холодную войну. Точнее, он её уже вполне успешно развязал и судя по состоянию содержимого холодильников 1/6 части россиян пока всё идёт для "Запада" вполне успешно.
            Устроить ещё и гонку РСМД - очередной шаг к победе того самого "Запада" в той самой комплексной (не люблю тупого определения "гибридной") "холодной" войне. Бжезински умер, но технологии его пока живы!

            Вообще-то, как раз в настоящее время, содержание холодильников на 1/6 улучшилось. Множество продуктов стали реально Российскими, а не по этикеткам, снова закладываются сады интенсивного плодоношения и промышленые холодильники, теплицы, КРС растет. Даже по посадочному материалу кардинальные сдвиги.
            А вот 8 лет назад, по продовольственной безопастности была беда...и холодильник реально мог стать пустым.
            Внезапно. По желанию потенциальных "партнеров"
            1. Nychego
              Nychego Сегодня, 21:27
              +2
              Цитата: Orkraider
              содержание холодильников на 1/6 улучшилось

              Что, были пустыми, а теперь пустые и чистые?
              Почти 23 млн. с доходами ниже прожиточного минимума это ОФИЦИАЛЬНАЯ цифирь, при этом не забывайте про тех пенсов, околонищенскими доходами которых пользуются нищие родственники. Это ещё несколько миллионов реально бедных. Ну и те, кто статистикой попросту не учтён. 1/6 пустых холодильников - очень оптимистично.
              У нас, большинства на форуме, минимум три бутылки пива, полкило колбасы и соусы-майонезы не переводятся, ну дык мы работаем на 2-3 работах, а у многих ещё и пенсион капает, но смею уверить, так отнюдь не у всех россиян. Увы, имел возможность лично убедиться - зрелище такое, что окажись в тот миг рядом Кудрин, Медведев, Дерипаска, Роттенберги, Сечин, АК и пара рожков набитых, я бы лишних сомнений не испытывал...
              1. Orkraider
                Orkraider Сегодня, 21:44
                +3
                Почти 23 млн. с доходами ниже прожиточного минимума это ОФИЦИАЛЬНАЯ цифирь

                Существует три вида лжи: первая — неправда, вторая — прямая ложь, и, наконец, самое страшное — это статистика».
                Один из моих сотрудников, обедает каждый день в ресторане и ездит на неплохом авто, но по статистики - он за чертой прожиточного.Почему так сложилась, долгая история, но к нашей теме - незабывайте, что мы живем в России и тут другие, кхм, правила.

                Но так как мы с Вами отклонились от темы, hi
        3. aiden
          aiden Сегодня, 20:40
          +1
          Рафик, ты чтоли? Давно тебя не видел
        4. Симон
          Симон Сегодня, 21:04
          0
          Это ваших, а наши на это не клюют и если надо, то в ответ кулаком дают! stop
        5. 30 вис
          30 вис Сегодня, 22:08
          0
          artak (artak)
          Бабка в свое время немало мужиков свела с ума. yes А насчет ее заявления - мне бесконечно жаль,что ваши отношения с Западом ухудшились          ----------- hi А мне искренне жаль ваших испорченных отношений с Турцией и Азербайджаном ... Надеюсь Армяне уступят ,помирятся с Азербайджанцами и турками ... tongue
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 20:09
        +1
        Цитата: самый главный
        Бабка уже в маразме...

        такие заявы самостоятельно не делаются
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 18:56
      +16
      Совсем "партнеры" оборзели.. что наши на это ответят интересно. Страсти накаляются... амеров никто не во что не ставит, вот истерики начинаются..
    3. ivanec
      ivanec Сегодня, 18:57
      +6
      Боюсь они просто не успеют оценить-понравится или нет wassat у
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 20:09
        +2
        Цитата: ivanec
        Боюсь они просто не успеют оценить-понравится или нет

        боюсь что ни кто не успеет оценить
    4. фигвам
      фигвам Сегодня, 18:58
      +16
      Об этом заявила посол США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон

      Политикум штатов - это нескончаемый кладезь идиотов.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 19:03
        +13
        Насчёт идиотов Вы неправы.Эти особи просто живут в параллельной реальности.Да и говорят то ,чего от них хотят.Работа просто такая..
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 19:17
          +1
          Цитата: 210окв
          Насчёт идиотов Вы неправы.Эти особи просто живут в параллельной реальности.Да и говорят то ,чего от них хотят.Работа просто такая..

          А наша реальность лучше? Сорос предрекает кризис очередной,и тут поднялся снова плач про бензин,тяжелую жизнь и что не на что очередной айфон покупать.
          Сравните,какая реальность была раньше,без беспроводного безлимитного инета,он ин клюзива в отелях,и айфонов....и потом скажите в какой реальности мы живем,в какой они,и какая вообще реальность должна быть.
          Где-то в глубинке в России,в деревне,плевали и на кризисы и на нашу и их реальность...эти люди живут как жили их предки сотнями лет и они точно знают где реальность,а где пыль в глаза и полный бред.
          Я не призываю всем срочно перебираться в Тайгу и жить там в избах ,как при царе...я говорю о том,что когда рассуждаем о реальностях,может и на свою глянуть,и понять,что и в ней чей-то не то.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 19:33
            +14
            Андрей,я с Вами соглашусь.Да,в глубинке(я ведь живу в сельской местности,хоть и на "благословенной Кубани)людям по большому счету наплевать что там наверху,тем более забугорные.Заняты повседневной жизнью,как прокормить семью,выучить детей итд.Даже касаемая всех пенсионная реформа не вызвала НИКАКОГО ажиотажа...Вот она НАША реальность.А там где политики..."так правительство на другой планете..."к.ф."Кин-дза-дза"Данелия.
            1. yustas
              yustas Сегодня, 20:02
              +7
              Это, вы то в глубинке? Приезжайте к нам в Красноярск, Красноярский край, Сибирский федеральный округ, наши люди вас сильно могут удивить. И дети в ввжигалу на площадках и походы в лес, тайгу, на озера и т. Д. Вы сами себя к интернету приковали)
            2. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 20:11
              +1
              Цитата: 210окв
              Даже касаемая всех пенсионная реформа не вызвала НИКАКОГО ажиотажа...

              а вот цены на дизель будоражат
            3. aiden
              aiden Сегодня, 20:42
              0
              Согласен, у нас в СК нк до реформ и не до митингов навальных. Люди работают, и им не до этого
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 20:10
          +1
          Цитата: 210окв
          Эти особи просто живут в параллельной реальности.

          да нет просто ушло поколение политиков которые знали что такое война, а эти насмотревшись кино и мультиков реально считают что выживут
    5. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:01
      +8
      Кей Бейли Хатчисон посол США при НАТО

      Они специально на западе таких подбирают...?
      Тут поневоле на кнопку "пуска" нажмешь увидев таких ..Свят ,свят.!
      Русским угрожать, себя неуважать.. soldier Мы себя защищаем,то что осталось от СССР и защитим и потом все восстановим, а если не нравится ,ваши проблемы господа .
      P.S. Все вопросы к нашему меченному иуде , он медаль от вас получил за "победу над ссср". Подписывая все договора и разоружая Советский Союз в одностороннем порядке и выводя все войска и т.д.
      1. Неплохой
        Неплохой Сегодня, 19:16
        +1
        В стадо баранов проникла очередная паршивая овца, но она его не испортит, всё произошло ещё до неё, гораздо раньше. smile
    6. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:13
      +13
      обратите внимание,что всё чаще сша заявляют устами своих представителей из разных учреждений,в том числе и госдепа,о готовности начать военные действия против нашей страны.распаляя себя сша и их шавки готовятся реально воевать против России,и тут похоже всё решено,и дело только в дате начала войны.
    7. Санче
      Санче Сегодня, 19:34
      +1
      Цитата: dorz
      Бабке нужно разъяснить, что Россия обладает ядерным оружием и ответка может не понравится американцам

      Глядя на действия в Сирии, очень сомнительно что ответка будет. Вот озабоченности да, будут
      1. asv363
        asv363 Сегодня, 22:02
        0
        Озабоченность в ответ на удар по конкретному объекту на территории России?!
        ...а иначе "Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты".
    8. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:38
      +1
      А смысл? Все равно не поймет. " Что ты с бабы возьмешь? Дура." (с) Как у нас говорят- то чего не дал аллах, мулла дать не сможет. winked
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 20:12
        0
        Цитата: Пленник
        " Что ты с бабы возьмешь? Дура."

        вы уверенны?!
    9. МВГ
      МВГ Сегодня, 19:42
      +3
      Поверьте на слово, у этой, так называемой "бабы", все выступления и заявления согласованы и одобрены на самом высоком уровне. Другое дело, что это понт корявый или за этим что то серьезное кроется...
    10. Седой
      Седой Сегодня, 20:56
      +2
      Не пугайте швабру! А то она Бабу Ягу Клитор позовёт! Застоялась швабра в туалете. По летать захотелось в виде радиоактивной пыли. laughing
    11. Кент0001
      Кент0001 Сегодня, 21:28
      0
      Бабке пофиг, она уверовала в свою "исключительность"......
  2. sir_obs
    sir_obs Сегодня, 18:51
    +3
    Из кабинета можно нести любую пургу, особенно, если не особо отягощен интеллектом и войну видел лишь по голливудским киношкам. А памперсов хватит на случай ответного удара?
    1. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 18:59
      +5
      Цитата: sir_obs
      Из кабинета можно нести любую пургу, особенно, если не особо отягощен интеллектом и войну видел лишь по голливудским киношкам. А памперсов хватит на случай ответного удара?

      Эх,бабка,нам ли быть в печали! Весь вопрос успеешь ли ты напоследок принять Эспумизан, а впрочем зачем...! negative
    2. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 19:06
      +3
      Цитата: sir_obs
      А памперсов хватит на случай ответного удара?

      Думаю, они уже не понадобятся. Никому.
  3. Слесарь
    Слесарь Сегодня, 18:52
    +10
    Она тоже ,в смысле пострадала во Вьетнаме ? Или это заразное ,маккейн видимо "подарил" ,переходная невменяемость третьей степени.
    1. Govorun
      Govorun Сегодня, 18:54
      +6
      Да Маккейн там всех похоже инфицировал, зомбоапокалипсис какой то в США поголовный....
  4. басмач
    басмач Сегодня, 18:52
    +3
    Старость не радость. Ума не добавляет.
  5. loginovich
    loginovich Сегодня, 18:53
    -4
    Прошло четыре года со времен научно-фантастического фильма
  6. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 18:54
    +3
    что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором".

    Не вопрос...попробуйте.
    1. Orkraider
      Orkraider Сегодня, 20:16
      +4
      В бывшем Гегемоне не все дома. Явно. Мировых лидеров, как Де Голь, Черчиль, Сталин - просто нет, бал правят клоуны, реально ВВ смотрится шикарно но фоне этих недоумков..но в связи с отсутствием здравых людей, северный зверь может и прийти.
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 18:55
    +9
    конечно это позиция официального Вашингтона,идёт активная подготовка к войне,развёртывается система ПРО,появляются новые базы возле наших границ,набирают в НАТО всё больше стран,а вот когда они решат,что готовы...
  8. bk316
    bk316 Сегодня, 18:55
    +11
    Уже пора выйти на трибуну ООН и сказать: "а мы в ответ камня на камне от США не оставим. И минимум каждого второго американца на тот свет отправим. Что милая готова уполовинить электорат американский"
    1. Санче
      Санче Сегодня, 19:39
      +3
      А как быть с детьми, которые учатся и живут на западе?
      1. Rusland
        Rusland Сегодня, 19:48
        +5
        У них есть родители, пусть и думают, прикидывают всякие дела к носу. smile
      2. Telur
        Telur Сегодня, 20:24
        +6
        Цитата: Санче
        А как быть с детьми, которые учатся и живут на западе?

        Эти дети потеряны для России, мозги промыты и зомбированы. Расчитывать на них не стоит, в Россию они не вернутся. Еще бы и их родителей туда переселить...
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:16
      +5
      Цитата: bk316
      Уже пора выйти на трибуну ООН и сказат

  9. astepanov
    astepanov Сегодня, 18:56
    +31
    А почему бы России не заявить о готовности провести удар по американским складам химического оружия, которое, вопреки договору об его уничтожении, продолжает храниться? И заодно о готовности уничтожить лабораторию в Солсбери, специалистами которой были отравлены российские граждане? Ведь, в отличие от ситуации с нашими "нарушающими договор об РМСД" ракетами, факт хранения хим.оружия не отрицают сами Штаты, ну, а с Солсбери и факты не нужны - просто "симметричный ответ... Интересно, какая реакция последует?
    1. Симон
      Симон Сегодня, 20:59
      0
      А какая реакция - они злее будут слюной брызгать в нашу сторону. wink laughing
  10. Zubr
    Zubr Сегодня, 18:59
    +4
    smile Мадам бредит...
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 19:33
      +4
      hi Скорее мадемуазель, они к исходу дней своих становятся особенно грустными. smile
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:16
      +3
      Цитата: Zubr
      Мадам бредит...

      да нет, это осознанный пробный шар
  11. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 19:00
    +6
    Цитирую автора статьи: Интересно, заявляя об уничтожении российских ракет посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон высказала официальную позицию Вашингтона? А почему это интересно? В том смысле кому наш МИД будет посылать удивление и озабоченность? Или какие еще соображения?
    1. Govorun
      Govorun Сегодня, 21:23
      0
      А тут совсем не важно,что бы наш МИД знал кому озабоченность посылать, главное,что наше МО РФ знает....
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:02
    +5
    У них там конкурс, отобрать самых страшных и при этом еще и самых глупых баб, назначить из "послихами"! Это - лиц Америки, посмотрите на него - во так оно выглядит, вот так оно думает.
    Прямо-таки не лицо, а ... ладно не буду.
    Вот никогда не ожидал, что вся надежа только на пентагоновских генералов останется, им приходится быть более здравомыслящими, чем собственным презикам и послихам. Потому что, попробовав что-то сбивать, они первыми ощутят на себе суровость законов. Не штатовких поганых придумок, а Законов физики: что ни один американский генерал и даже адмирал не сможет выдержать температуру в несколько тысяч градусов. Хоть по Цельсию, хот по Кельвину, хоть по Фаренгейту.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:17
      +1
      Цитата: faterdom
      У них там конкурс, отобрать самых страшных и при этом еще и самых глупых баб

      ну про страшных это их проблемы, а насчет глупых не обольщайтесь, дураков там нет, они могут косить под идиотов
  13. Громобой
    Громобой Сегодня, 19:02
    +10
    Мы готовы нанести удар по российским ракетам
    По заголовку подумал,что США угрожает нашим батареям в Сирии.
    А это оказывается продолжается дипломатическая тягомотина по РСМД.Ничего нового,товарищи---зудит у натовцев от наших "Искандеров".И это хорошо.
  14. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 19:03
    +8
    Ответные меры будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора

    Я интересуюсь,а сбивать наши ракеты они собираются где?
    что Россия должна остановить разработку секретных систем крылатых ракет, а иначе "Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты".

    Прям как с Ираном говорят,а не со страной,которая их на ноль способна помножить...
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 19:19
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      Прям как с Ираном говорят,а не со страной,которая их на ноль способна помножить..

      они нас и равняют с Ираном и Сев Кореей
      кстати странно, что форумчане даже не обсуждают о наличии у нас ракет средней дальности, я вот понятия не имею, есть они или нет, ну а что о бабаньке говорить....она все сказала и это ее диагноз
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 19:45
        +1
        Придёт время и мы все эти ракеты БР средней дальности увидим - на Красной площади 9 мая.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 20:18
        +1
        Цитата: Сандор Клиган
        я вот понятия не имею, есть они или нет

        да поровну, думаю не моло ли картошки заготовил, да и соли прикупить надо
    2. Беринговский
      Беринговский Сегодня, 19:30
      -3
      Ага, как с Ираном, позорище...
      как это случилось, ведь Путин поднялсколен, Армия переворужилась, Россия сверхдержава и все такое(смотреть 1й канал)
  15. zenion
    zenion Сегодня, 19:05
    +7
    "То тарелками пугают, дескать подлые летают". Владимир Высоцкий. "Канатчиковая дача".
  16. БВС
    БВС Сегодня, 19:06
    +1
    А почему в статье нет ссылки на номер Reuters, где размещено данное заявление посола США в Североатлантическом альянсе?
  17. БВС
    БВС Сегодня, 19:09
    +1
    Первоисточник ( Reuters.) в студию в оригинале, переведем сами.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:20
      +1
      голос америки вас устроит?
      https://www.golos-ameriki.ru/a/4596096.html
  18. vladcub
    vladcub Сегодня, 19:10
    +4
    " мы готовы нанести удар по российским ракетам" и начать ТМВ. Она хоть отдает себе отчет,что мелет? Ей богу Петя лучше: он с бодуна веселит, а это каза драная
    1. Dart
      Dart Сегодня, 21:12
      0
      именно, что "КАЗА"!!!
  19. ivanec
    ivanec Сегодня, 19:12
    +6
    ]https://m.youtube.com/watch?v=EIHg39yq1vI][media=https://m.youtube.com/watch?v=EIHg39yq1vI]]
  20. shans2
    shans2 Сегодня, 19:17
    +2
    После КНДР сразу к нам , угу)
  21. KryoWarrior1978
    KryoWarrior1978 Сегодня, 19:18
    +2
    Как бы нам это не нравилось, это их политика, их образ жизни, их образ выживания в этом мире. Хрен куда от них отвяжешься. Нам, держаться вместе, не давать себя укусить, бить по их слабым местам сразу же, не глядя. Ничего личного, это геополитика.
  22. gla172
    gla172 Сегодня, 19:19
    +3
    ........ В своём выступлении во время подписания договора о присоединении Крымского полуострова и города Севастополя, Владимир Владимирович Путин прямо обвинил Запад в нарушении договоров, в двойных стандартах по одному и тому же вопросу и во многом другом, что мы все видим и понимаем.......... Это была речь лидера, который показал, что Запад с его ракетами и флотами ему не указ, Россия не боится ни Америки, ни объединённой Европы, что всё изменилось: с этого момента однополярный мир стал двухполярным. И это только начало. Мы слышали речь лидера независимого могучего государства, осмелившегося бросить вызов нашим врагам на Западе. Уши слышали, а сознание отказывалось верить. Что тут скажешь? Для нас, россиян, это был праздник. Настоящий, великий! Первый после стольких лет предательств и угнетения. Его подарила нам железная воля, хладнокровие и ум той группы нормальных людей, которая сплотилась вокруг нашего президента. Нечего скрывать, президент и его окружение взяли курс на возрождение империи, и русская имперская душа, понятное дело – ликует! Как ей не ликовать, если все мы так устроены. Это радость нашей природы.......... К тому же мы все понимаем, что процесс «сбора камней» только начат, впереди подобных праздников будет не один, и не два. Но не надо забывать, что западные стратеги, мы имеем в виду визитёров и тех, которые заодно с ними, всегда делают ставку на «пятую колонну» предателей. Она всегда являлась их главным оружием в борьбе с нами. .......
  23. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:20
    +3
    При этом Хатчинсон подчеркнула, что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором". Ну все то уж сбивать не надо, пусть хоть парочка полетает. А, вооще, откуда эта "красавица" появилась? Чёт не видел раньше её (и слава Богу crying )
    1. Rusland
      Rusland Сегодня, 19:43
      +1
      Гена, добрый вечер hi С такой-то внешностью наверное была отличницей, от мужиков ноль внимания, вот от безысходности и выстроила политическую карьеру. smile
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:49
        +1
        Цитата: Rusland
        Гена, добрый вечер hi С такой-то внешностью наверное была отличницей, от мужиков ноль внимания, вот от безысходности и выстроила политическую карьеру. smile

        Привет, Паша, приветствую, коллеги hi Всё же народ точно подметил: "...что на что похоже, то оно и есть!". Уверен, первые, на её "дипломатические" слова, повертят пальцем у виска, сами же американцы fool
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:47
      +1
      По ходу это сводная сестра Маккейна.
      1. Олег Салов
        Олег Салов Сегодня, 20:32
        +1
        Скорей всего сестра Псаки.
  24. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 19:24
    +3
    Всё! Убедили. Россия вмешивалась в выборы в США..Ну, кто еще будет делать все возможное для того, чтобы сплотить народ вокруг Путина после "пенсионной реформы", ндс, бензина... . Только Трамп. Сами посудите, угрозы морской блокады, нанесения ударов по России. Хотя, нет. В соседней ветке израильтяне рассуждают о небольшой войнушке с Россией, где они тоже выйдут победителями. Завтра иду в военкомат с "тревожным чемоданчиком".
    Если серьезно, а посла-то ихнего хоть вызывали апосля таких высказываний?
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:48
      0
      А у вашего тревожного чемоданчика, есть тревожная кнопка?
      1. Был Мамонт
        Был Мамонт Сегодня, 20:32
        0
        Цитата: Вадим237
        А у вашего тревожного чемоданчика, есть тревожная кнопка?
        Надеюсь, рядом с тревожной кнопкой надежные люди. Я пособить, если чё. "Старый конь борозды не портит... ."
  25. albert
    albert Сегодня, 19:26
    +3
    Посол или возомнила себя бессмертной, или перебрала дури .Одно из двух.
  26. ljoha_d
    ljoha_d Сегодня, 19:37
    0
    Надо уже бахнуть этих У_родо_в, а то что то много стали базарить
  27. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 19:37
    0
    заменили слово "атака" на слово "удар" и вроде как и не война уже .уже можно всё по чесному
  28. ShM05
    ShM05 Сегодня, 19:38
    +2
    За такие заявления надо отзывать своего посла и выслать американского к чертовой матери. Сколько уже можно терпеть ? Уже как с банановой республикой разговоривают с нами. Но у кремля душка не хватит как обычно.
    1. Orkraider
      Orkraider Сегодня, 20:35
      +6
      отзывать своего посла

      А зачем?
      Сколько уже можно терпеть ?

      Не терпите, не надо. Это вредно для здоровья. wink
      А если серьезно, то в геополитике нет места подобным чувствам.
      как с банановой республикой

      С банановой республикой не разговаривают, ее бомбят в лучшем случаи, или просто не знают о ее существовнии.
      у кремля душка не хватит как обычно.

      Душёк обычно бывает от другого, от испортившихся продуктов например, от мнений ряда иностранных комментаторов на ТВ или с В/На приглашенных.

      Не в обиду будет сказано, но Ваш комментарий, наверное, от души, но не от разума. А так нельзя. Все действия, именно действия, должны быть выверены и продуманы.

      А обращать внимание на гавканье собачек - нет смысла. Это гавкание, как раз факт и подтверждение, что Россия беспокоит. Наших Вероятных Противников.
      Вот единственно, что я думаю, в этой ситуации можно сделать, это задать официальный вопрос от МИДа: России следует относится к НАТо и странам входящим в него, как к демократическим государствам-партнерам или как к вероятному противнику? Интересно будет услышать ответ, Европа далеко не монолитна, и просторов для дипломатии много..
  29. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 19:40
    0
    У гомосексуалистов - размягчение мозга. yes
  30. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 19:41
    +2
    Киса, Ваше политическое кредо?
    Всегда!
  31. лысова
    лысова Сегодня, 19:42
    +1
    Оскобительно - для наших - женщин -ну вот так смотрю,простите мои хорошие - да пошли они в жопу - вы наши святые - за вас пасть порву
  32. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 19:42
    +1
    Эти убогие претендуют на мировое господстно. Грустно.
  33. segamegament
    segamegament Сегодня, 19:46
    +1
    Что они там курят? Они в абстракции прибывают? Или считают, что разговаривают с Анголой или Мозамбиком? Бу-га-га-га))))
  34. 1536
    1536 Сегодня, 19:51
    +9
    По законам жанра эту пожилую женщину надо об’явить в розыск и осудить заочно в соответствии с УК РФ за призывы к терроризму и войне против российского народа. Ну, хватит уже этого либерализма к американским гражданам-террористам!
  35. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 19:53
    0
    Сейчас Македония войдет в НАТО и конец России....Иначе без шуток - спасибо, что ваш Президент терпеливая и разумная личность! На его месте другой уже скакал бъ на красной кнопке...
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:18
      +3
      Да просто кабзец России будет, если НАТО получит такую мощнейшую армию как Македонскую.
  36. yustas
    yustas Сегодня, 19:54
    0
    Извиняюсь, я конечно, не психиатр, но они точно адэкватные люди? И люди ли в принципе? Они, на что надеются то?
  37. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:58
    +2
    Я б на месте гейропейцев все ж задумался, а на чью голову это всё будет сыпаться??? Ядовитое, убийственное по сути, даже в сбитом, разрушенном варианте!!!
    1. казак 471
      казак 471 Сегодня, 20:14
      +1
      Вьетнам забылся и это поколение вполне серьёзно собирается "надрать задницу русским " . С каждым годом риторика всё воинственнее . но скорее всего им захочется раздуть пожар у нас на границе а сами попробуют погреть на нем руки ..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:26
        0
        На границе все это не серьёзно! Брехливые шавки, они шавки и есть. Брешут не от того,шо могут, а от того шо знают, шо им за то ничего не будет ....
        Вот только большой брат из за бугра по своему пологает и может подставить свою свору по полной, ему то с того шо будет!
        К счастью там ещё есть те, которые знают, шо за океаном теперь не отсидеться ... не те времена, не те возможности и у нас!
  38. sledak
    sledak Сегодня, 20:05
    +6
    Нормальный ход сетентрической войны. США стали готовить мировую общественность к возможности реального нанесения ракетного удара по нам. Видимо они понимают, что по-другому им своё мировое господство не сохранить. И предсказанный другом Сороса кризис их может только быстрее подтолкнуть к горячей фазе войны, поскольку госдолг запредельный долго фантики с мертвяками не продержатся, а потенциальный успех (ну если посчитали всё и пришли к этому) укрепит их фантики и их мировую гегемонию. А старая бабка - удачный способ для начала формирования общественного мнения, не более.
    Дай Бог нам и детям этого избежать!
  39. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:08
    +1
    это уже за гранью, или они уверовали в свое бессмертие?!
  40. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 20:08
    +1
    Как страшно жить. Жуть одна.
  41. Вальдемар
    Вальдемар Сегодня, 20:10
    +2
    Как же им неймется. Натуральные психопаты
  42. afrikanez
    afrikanez Сегодня, 20:12
    +2
    Этой старушенции можно делать такие заявления, ей жить то осталось два понедельника, а после неё хоть потоп, хоть ядерная война. Альцгеймер видать прогрессирует. fool
  43. denart50
    denart50 Сегодня, 20:13
    0
    "Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам средней и малой дальности ракетный удар, а также сбивать каждую российскую ракету"...

    Ох уж эти современные воинствующие "амазонки"... И министры обороны, и представители при ООН, НАТО и в прочих гадюшниках... Их фееричные заявления заставляют зачастую тупо спрашивать самого себя: "Что это было ?"...

    И, собственно, где, чем, и как будут сбиваться разрабатываемые в нарушение договора по РСМД российские ракеты ? fool
  44. часовщик
    часовщик Сегодня, 20:16
    +2
    У полосатых вообще есть кто—то, кто контролирует бред этих их политиков на серьезных должностях, а так же разного рода мелких сошек, прифрактованных к госдепу и всякого рода подобиям?
    Из США порой раздаются такие заявления и угрозы в адрес России, что в пору нужно нажать КНОПКУ и забыть об этом континеньте раз и на всегда!
  45. Олег Салов
    Олег Салов Сегодня, 20:20
    +2
    Да что же в Америке все бабы такие агрессивные,но и бестолковые,мужики те поумнее,так им такая чушь в голову не приходит,они -то понимают,что у нас есть ракеты,против которых американское ПРО бессильно,а попробуй это объяснить вот такой чиновнице,до неё всё равно не дойдёт,она думает мы будем спокойно наблюдать как они будут наносить удары по нашим ракетным установкам,ну бабы есть бабы.
    1. Симон
      Симон Сегодня, 20:47
      0
      Так у неё наверно образование куплено и на это место она случаем попала! laughing
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 21:19
        0
        На такие места, там обычно девахи через постель попадают.
  46. Санче
    Санче Сегодня, 20:21
    +1
    Ух сколько шапок полетело...
  47. rudolff
    rudolff Сегодня, 20:28
    +9
    Противно как то на душе. Противно не от того, что кто то угрожает, не в первой. Противно то, каким языком с Россией начали разговаривать. Никогда не думал, что доживу до такого позорища.
    1. Симон
      Симон Сегодня, 20:44
      0
      Так они ничего не могут придумать, вот и приходится им устрашающе щелкать языком. wink
  48. Gado
    Gado Сегодня, 20:30
    +1
    Дуры они и в правительстве США дуры.
  49. Darth Gazgkull
    Darth Gazgkull Сегодня, 20:31
    +2
    Давай, старая дура! wassat Весь мир в труху! am Уничтожим либерастию и толерастию! am Да здравствует Экстерминатус! am
  50. spartak2014
    spartak2014 Сегодня, 20:32
    +1
    Что она мелит,от имени кого? И кто будет ее слушать..
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:26
      +1
      От имени мирового маразматизма.
  51. keeper03
    keeper03 Сегодня, 20:36
    0
    Готовы ?! wassat Ну так давай - ПЛИ ! laughing Вот только потом не плачьте ! yes angry soldier
  52. Фанис
    Фанис Сегодня, 20:41
    +1
    Да уж приплыли мы стыдоба... Сколько можно это проглатывать am Сейчас какой нибудь наш госдеятель что нибудь потролит (могу забить пари) в инстаграм а кто-то и калинкой с резким осуждением станцует.. Ээх не так надо - вызвать посла мерикоского отодрать, выгнать Чубайса и иже с ним компанию к ним же и пусть у них тоже всё ПрихВатизирует и доллар обрушит (да много что смогло бы сделать, уважающее себя государство) ... Ааа что я говорю их дети на Западе, тайные договорняки.. Нуда нуда тогда терпим терпим... sad
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:20
      0
      На сумасшедших внимания не обращаем - динамим их.
  53. Симон
    Симон Сегодня, 20:42
    0
    Заявила посол США при НАТО, добавив, что Россия должна остановить разработку секретных систем крылатых ракет, а иначе "Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты".
    --- Если у них найдутся такие средства, которые смогут бороться с нашими новейшими ракетными разработками! laughing
  54. NF68
    NF68 Сегодня, 20:43
    +2
    Ковбои. Этак вы можете и крепко обалжаться и весь ваш удар придётся по вашим же штанам.
  55. Separ
    Separ Сегодня, 20:46
    +1
    Тётенька похожа на Бабу-Ягу в балаганном кукольном театре...как всегда Баба-Яга против
  56. Олег Салов
    Олег Салов Сегодня, 20:47
    +2
    Ну если США решат нанести удар по российским установкам,то сначала пусть вспомнят,что 5 поправка здесь не пройдёт,так как она действует только если будет совершено нападение на одну из стран членов НАТО,но если страна -член НАТО первая совершит акт нападения,то поправка уже не работает и сколько стран последует за США никто не знает,даже они сами.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 22:56
      0
      С или без поправок - поляки, англичане и все. Я других самоубийц в Европе не вижу.
  57. milton
    milton Сегодня, 20:47
    +2
    Походу Альцгеймер разыгрался! Млин что то забористая у них трава, если старуху так плющит! Или опять наехать и смотреть реакцию? А вообще печалит что матрасники провоцируют ТМВ, не понимая что это их последнее движение в этом мире, а Европа и другие шестерки штатов весело подтявкивают думая остаться в стороне наивные fool
  58. Господь Бог
    Господь Бог Сегодня, 20:55
    -9
    Возлюбленные россияне, приготовьтесь, скоро начнется Большая Ракетная Война, покайтесь, перестаньте грешить, освятитесь, неверующим надо постараться обратиться и уверовать во Христа Иисуса, ибо многие погибнут.

    Господь Бог
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:23
      +1
      Действительно покайся - тебе скидка на том свете будет.
    2. gland
      gland Сегодня, 21:32
      +1
      иже мы сподобимся, и ответим по полной программе таким как вы, и вы вразумите, что Бог есть Русь единая и не прикланённная!!!!!!
  59. Dart
    Dart Сегодня, 21:04
    +2
    Шта? бабуся, сколько вам лет, деменция лучшая подруга, пора того, завещание писать , а не рассуждать на темы.
  60. razved
    razved Сегодня, 21:08
    +1
    А по сопатке в обратку они готовы получить? Заявление этой старухи это что: окончательная потеря берегов, истерика от бессилия или что-то еще?
  61. kefan
    kefan Сегодня, 21:11
    0
    Матрасники, походу, вообще берега окончательно попутали.
  62. Хорон
    Хорон Сегодня, 21:11
    +1
    Посол США при НАТО: Мы готовы нанести удар по российским ракетам

    Да ну? belay Не так давно такие угрозы были направлены в сторону Ына, пока его ракета не пролетела над Японией, потом я помню как долго пытались дать удобоваримое обоснование, почему американская ПРО не смогла её перехватить. lol Российские ракеты, как минимум, на пару поколений превосходят корейские, как бы потом опять не пришлось искать причины расхождения слов с возможностями! winked
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:25
      +3
      Морская блокада России уже закончилась, дальше ракетные удары по России.
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 22:09
        0
        Цитата: Вадим237
        Морская блокада России уже закончилась, дальше ракетные удары по России.


        Дальше по больному будут бить. Оккупируют Якутию и Ненецкий автономный округ.
  63. sds87
    sds87 Сегодня, 21:21
    +1
    Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам средней и малой дальности ракетный удар, а также сбивать каждую российскую ракету в случае, если Москва продолжит разработку ракетных систем среднего радиуса.

    Я не понял: где эти росийские ракетные установки США собирается бомбить? На территории России или еще где? В любом случае: США оборезели полностью. И очень плохо, что российская "элита" так тесно повязана западом, что, банально, ради своего личного блага на настоящий конфликт с западом не пойдет.
    1. ser65
      ser65 Сегодня, 21:42
      0
      расскажите нам, как же она (элита )повязана?
  64. gland
    gland Сегодня, 21:25
    0
    голова отсутствует.....просто....
  65. gig334
    gig334 Сегодня, 21:32
    +5
    Вообще-то, это уже объявление войны, это произнесли официальные лица США(их руководство, без согласования с белым домом, она бы такие слова не произнесла). И Россия уже должна прекратить после этого все отношения с США, закрыть там свои посольства и выслать их послов из России. И так же на словах ответить США, что если это произойдёт, Россия незамедлительно ответит, используя свои вооружённые силы. И хочу напомнить, что это последствия неответки за СУ-24, за безнаказанные ракетные удары по союзникам России(сирийская армия) и т д. Этим вы открыли ящик пандоры, подкормили наглость США, которая перешла уже не один раз красную черту. Если не воспримите эту угрозу, не ответите соответственно,, значит наглость США будет только нарастать, что неизбежно приведёт к третьей мировой. Она начнётся спонтанно, от очередной наглой провокации США, которые можно предотвратить , если ВВП перестанет играть в кота Леопольда .
  66. ser65
    ser65 Сегодня, 21:40
    0
    климакс+деменция+отягощенная наследственность=государственный деятель США и Великобритании.
  67. Жорж Помпиду
    Жорж Помпиду Сегодня, 21:41
    0
    Они уже не знают какой найти повод.
  68. alta
    alta Сегодня, 21:45
    +1
    Видимо, идет политическая борьба в США : некоторые горячие головы предлагают отключить Россию от SWIFT (это продвигал и Маккейн) , что отрежет российский бизнес и банки от остального мира и экономика рухнет, как это произошло в Иране
    Против отключения России от SWIFT выступает Трамп , а угрозы нанесения удара по российским ракетам - это отголоски этой борьбы
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 22:03
      0
      И как же они Россию от SWIFT отключат?
  69. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 22:04
    +1
    Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам средней и малой дальности ракетный удар, а также сбивать каждую российскую ракету в случае, если Москва продолжит разработку ракетных систем среднего радиуса

    Был такой стишок: Если б я имел коня - это был бы номер,
    Если б конь имел меня, я б наверно помер...
  70. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 22:06
    +2
    Прочитал несколько раз. Не понял алгоритм. Как сбивать ракеты, нарушающие договор? Как отличить нарушающую от ненарушающей? На ненарушающей - наклейка с Микки Маусом, а на нарушающей - поясной портрет Кужегетыча? Как сбить ракету если ее еще не запустили? Бабка что-то знает? Нанесение удара по установкам - вообще за гранью. Срочно Петрова/Боширова к бабке. Нови.. НОВОПАССИТ!!!
  71. Приговор
    Приговор Сегодня, 22:14
    +1
    Заявления американцев о “морской блокаде” и о том, что кто-то будет там чего-то сбивать есть прямое следствие наших беззубых действий, а вернее бездействий, на Донбассе в отношении обнаглевшей украины, а так же в отношении не менее обнаглевшего Израиля в ходе инцидента с ИЛ-20. Пока нам угрожают чиновники средней руки, по сути никто и звать их никак, но сам факт говорит о многом. Без одобрения сверху эти попки и рта б не смели открыть. Война близко, а тот кто нам рассказывал, что если драка неизбежна, то нужно бить первым, почему-то молчит... в лучшем случае мычит что-то не вразумительное о “трагическом стечении обстоятельств”. Понятно, что нас для чего-то правоцируют, но не отвечая мы только приблизим неизбежное. На это есть целый штат аналитиков, военных и прочих. Ответы должны быть очень жёсткими, выверенными и быстрыми. С военной и политической точек зрения, а не с точки зрения сбережений в западных банках.
  72. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 22:23
    0
    Даа, с бабами на западе беда, мужики внимание не уделяют, вот и умом тронулись...
  73. LVMI1980
    LVMI1980 Сегодня, 22:23
    0
    Бабушка, а отдача не замучит?
  74. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 22:30
    0
    Это будущий пепел пытается говорить на Россию?
    У американцев вообще не осталось адекватных политиков, сплошные клоуны.
  75. HMR333
    HMR333 Сегодня, 22:54
    0
    ну если есть факты предъяви а нет так к плинтусу прибейся вошь серогорбая! Напугала ежа голой сракой сбивать они будут сбивалка не выросла)))) ей бы в тятре выступать с такими зарисовками!
  76. DPN
    DPN Сегодня, 23:06
    0
    Старушка с ума сошла,она не знает что запасами СССР ,Россия просто уничтожит США,в общем старческий маразм.
  77. Tektor
    Tektor Сегодня, 23:10
    0
    Давно уже ждём... Когда-ж уж? Тут ещё один молотилка языком, как попало, про блокаду энергоносителей заявлял... И что? А то же, что и всегда.
  78. nikoliski
    nikoliski Сегодня, 23:30
    0
    Старушка похоже умирает от рака мозга как Маккейн и ей терять нечего wink