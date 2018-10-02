Посол США при НАТО: Мы готовы нанести удар по российским ракетам
Соединенные Штаты могут нанести по российским ракетным установкам средней и малой дальности ракетный удар, а также сбивать каждую российскую ракету в случае, если Москва продолжит разработку ракетных систем среднего радиуса. Об этом заявила посол США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, пишет Reuters. При этом отмечается, что хотя Россия все время отрицает факт проведения таких работ, в Соединенных Штатах уверены, что такое оружие у России появится в ближайшее время.
Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время конференции, проходящей в преддверии Совета министров обороны Альянса, который пройдёт 3-4 октября 2018 года в Брюсселе, заявила, что Россия занимается разработкой ракет в нарушение договора РСМД. Она утверждала, что США задокументировали все нарушения российской стороны в отношении ракеты "Новатор" 9М729 и передали все разведданные НАТО. При этом Хатчинсон подчеркнула, что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором".
Интересно, заявляя об уничтожении российских ракет посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон высказала официальную позицию Вашингтона?
Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время конференции, проходящей в преддверии Совета министров обороны Альянса, который пройдёт 3-4 октября 2018 года в Брюсселе, заявила, что Россия занимается разработкой ракет в нарушение договора РСМД. Она утверждала, что США задокументировали все нарушения российской стороны в отношении ракеты "Новатор" 9М729 и передали все разведданные НАТО. При этом Хатчинсон подчеркнула, что Соединенные Штаты будут сбивать все российские ракеты, разработанные в нарушение ДРСМД, так как "это является американским выбором".
Ответные меры будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора- заявила посол США при НАТО, добавив, что Россия должна остановить разработку секретных систем крылатых ракет, а иначе "Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты".
Интересно, заявляя об уничтожении российских ракет посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон высказала официальную позицию Вашингтона?
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