Страна Лукашенко, страна социализма

Довольно странное поведение лидера соседнего государства (а особенно в сложных, критических ситуациях) можно объяснить. Тут ведь вопрос в чём? Где ставить нулевую точку отсчёта во взаимоотношениях? То есть ту точку, когда никто никому ничего не должен. Если кто имеет серьёзный опыт переговоров, то он подтвердит, что кто-то будет весьма искренне полагать, что сам факт сотрудничества с его замечательной фирмой — это уже здорово, прекрасно, великолепно для контрагента. Это уже здорово, даже при работе в ноль. И даже при работе… в небольшой минус. Потому что само по себе подобное сотрудничество — это уже ценность, уже опыт, уже репутация и уже перспективы.Переубедить подобных «партнёров» бывает достаточно сложно. А уж практика предложить ударно поработать «в ноль» или чуть ли не за свой счёт своими инструментами «за корм» достаточно распространена. Как и практика, когда монструозная «забугорная» компания, выдвигая к кандидату на вакансию невероятно высокие требования… предлагает ему «бесконечно малую зарплату». И люди абсолютно искренни, они… они ждут результата.Я таки думаю, любой из нас был в ситуации, когда переговоры осложнялись… как раз полной и абсолютной неадекватностью противной стороны. Ну, когда эта «сторона» — пятилетний ребёнок, тогда понятно, но когда это взрослый дядя… возникает определённое чувство беспомощности. Неловкости, что ли. Ты не знаешь, что и сказать. Когда у тебя пытаются получить всё за «одну трудовую копейку» и ещё требуют сдачи (очень старый анекдот про Чебурашку).Вот как раз всё вышесказанное имеет прямое и непосредственное отношение к белорусско-российским взаимоотношениям. Любой, кто так или иначе погружался в белорусское информационное пространство, подтвердит: белорусы не испытывают абсолютно никакой благодарности за полученные российские дотации. Вообще никакой. Звучит странно, не так ли? То есть вопроса: за что, как и почему на нас свалились такие деньги и что с нас за это потребуют взамен (вполне логичный вопрос для любогочеловека), не возникает ни у кого и никогда. И вот это по-настоящему настораживает… хотя, как уже было сказано, в самых крутых и продвинутых отраслях (как у нас, так и на Западе) вполне распространена работа «за еду», и это никого не шокирует.То есть«нулевой» ситуацией белорусы как раз и считают полный доступ на российский рынок, в том числе рынок труда, «внутренние российские цены на энергоносители», безвозвратные «кредиты» ну и так далее, по списку. «Взамен» при этом предоставлять что-то считается абсолютно излишним. То есть миллионы людей считают именно эту ситуацию вполне нормальной и естественной. А почему нет? Им так удобно, значит, именно так должно быть. Возможно, это своего рода наследие социализма и его «постоянно растущих потребностей трудящихся». Если кто не помнит, то при социализме были не только вещи положительные, но и откровенное социальное иждивенчество.То есть качественно и много работать было зачастую не так выгодно, как «качать права» и «строчить жалобы». Активнейшее недовольство и готовность «бороться за свои попранные права» — это тоже характерная черта социализма. То есть «засучить рукава и молча пахать» было не лучшей стратегией по сравнению с написанием многочисленных жалоб и хождением по инстанциям. И один из недостатков социализма (на котором тот во многом и сгорел) — как раз те самые «непрерывно растущие потребности трудящихся»… Чем больше человек получал, тем больше он возмущался и требовал… И этот процесс конца не имел, как и путь к горизонту.Понимаете, из анализа поведения позднесоветских граждан становится абсолютно ясно: это общество не могло не «сгореть». Приведу пример: начало 90-х, объединённая Германия, очередь за какой-то там «благотворительностью»… так вот, во главе длинной змеи разнообразных «покоцанных» жизнью немецких стариков и старушек — группа бывших совграждан мужского пола и вполне себе в расцвете сил и лет. То есть они «подвинули всю очередь» за счёт силы и организованности. Удивлённая корреспондентка подходит к ним с простым вопросом: «Товарищи, а вы-то что тут делаете?» «Немцы нас сюда привезли… немцы и кормить обязаны», — таков был ответ. То есть любой «социализм» горит на одной простой вещи: вследствие «социяльной» пропаганды рано или поздно вырастает поколение крепких мужиков, уверенных в том, что им кто-то что-то должен. После чего «социально-ориентированное» общество сыплется.Беда белорусов как раз в том, что у них есть опыт «советского социализма» и псевдосоциального общества г-на Лукашенко. То есть их исторический опыт немного отличается от нашего. Поэтому такие понятия, как «чувство благодарности» и готовность что-то давать взамен у них отсутствуют, а вот готовность возмущаться и требовать как раз присутствует в полный рост. Просто подобный «тип социального поведения» в определённых условияхвесьма и весьма выгоден. Просто это быстро забывается… хотя не до конца.Пример из текущей российской реальности: предпринимательница решила-таки проявить социальную ответственность и стала ежедневно в 9 утра раздавать хлеб неимущим. Этак в стиле римских цезарей. В своём же магазине. Свой же хлеб. Ну, и стала собираться очередь неимущих к 9-ти утра. Потом по каким-то соображениям она перенесла раздачу на 10 утра. Ну, хозяин — барин? Не так ли? Так вот народ массой ломанулся на неё жаловаться в органы власти: наш хлеб разворовывают… То есть из всей «благодарности» она получила только проблемы. Чуть ли не собственноручно организованный мини-майдан у ворот собственной «лавки». Женщина была сильно шокирована.То есть когда белорусы искренне заявляют, что России самой очень выгодно содержать РБ за свой счёт, то они не лгут. Они искренне в это верят. Ни Европа, ни Китай, ни Штаты им не помогают, поэтому они ничего с них и не требуют. Они постоянно чего-то требуют с России и постоянно выражают громкое недовольство. Ничего удивительного, если немного порыться в памяти: нормальный советский навык выживания в условиях, когда ресурсы, необходимые для жизни, не зарабатываются, а распределяются. Советский тип социального поведения сформировался не на пустом месте.Любому, кто искренне восхищается «завоеваниями социализма», рекомендуется повнимательнее посмотреть на тот самый «островок социальной справедливости в Европе». Как-то плохое забывается, а хорошее остаётся в памяти. Но вот ситуация, когда люди «скушали» росдотаций на десятки миллиардов долларов, а в ответ мы слышим только оскорбления и угрозы уйти в НАТО (база НАТО под Оршей как белорусская национальная идея) и никому при этом не стыдно абсолютно, вот как раз такая ситуация заставляет усомниться в абсолютном моральном превосходстве того самого «общества социальной справедливости», ну или его наследников.Всё-таки наряду с откровенным негативом мы за последние 25 лет приобрели и положительные социальные навыки. Как, например, то, что «за всё надо платить». Но социализм в головах умирает медленно. Другой российский предприниматель, владелец пекарни (ближе к Сибири) тоже решил устроить раздачу хлеба… Получилось ещё смешнее: за бесплатной булкой стали приезжать люди на дорогих машинах и угрожать продавцам в случае отсутствия бесплатной булки, вполне доступной в свежем состоянии за 20 рублей…Во многом советский социализм сгорел именно на этом, люди не ценили получаемые ими блага фактически никак: обыкновенный токарь с оборонного завода имел бесплатную благоустроенную квартиру и, говоря современным языком, полный «ультрасоцпакет». Было это господа, было. Но никакой благодарности к советской власти он при этом не испытывал и испытывать не собирался. Он крыл её матом почём зря. «А вот в Америке зарплаты по тысяче долларов!». Ну что ж, дети, дайте только срок, будет вам и Америка, будет и ваучерная приватизация…Любой адекватно мыслящий человек понимает: «оккупация» Россией Украины в начале 21-го века была абсолютно невозможна по чисто экономическим причинам: слишком большая, слишком бедная, а в случае западенцев ещё и слишком чужая. Любой адекватно мыслящий человек понимает: принятиеРБ в состав России — это чистой воды благотворительность (стоящая чудовищных денег) и то, о чём адекватные люди в РБ должны только. РБ сегодня — это миллионов девять «социально-ориентированных» и страшно обнищавших граждан, а также полностью неэффективная экономика (она умеет работать только в минус) и страшные долги. Особых «активов» в РБ просто не осталось. Золотовалютные резервы формируются… из займов, инфраструктура критически изношена (по всей стране из строя выходят мосты советской постройки).Но жители Белоруссии очень ценят независимость и абсолютно искреннероссийских дотаций и преференций, при этом демонстрируя искреннюю приверженность «европейскому выбору». И это не маразм — это как раз советский тип мышления, то есть мышления вне и помимо экономики (но как раз строго в рамках господствующей идеологии)… То есть психически нормальный белорус сегодня должен просто молиться о принятии его «державы» в состав России (и не из эмоционально-исторических, а чисто из шкурных побуждений). Это бы гарантировало наличие куска хлеба, пенсий и отопления. И отсутствия стрельбы на улицах его города. Но, похоже, таковых в РБ фактически не осталось. Большинство мечтает о Европе, меньшинство сохраняет ностальгические воспоминания о СССР, но адекватно ситуацию (и возможные риски!) никто не оценивает и оценивать не хочет, примерно как жители СССР в одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году.То есть понимать страну Белоруссию как раз проще всего исходя из советского опыта, а не постсоветского… Вспомните, насколькобыли «адекватны» в конце 80-х… Я понимаю, многие будут сильно ругаться матом, но мы в России имеем успешный рыночный опыт. Белорусы такого опыта не имеют, украинцы почти не имеют. Как только на Украине экономика начинала потихоньку идти на подъём, случался «майдан». Людей надо было избавить от «иллюзии», что они и сами могут порешать свои проблемы. Без Запада.Потому два «майдана» на Украине. В Белоруссии никаких «подъёмов» не было ни разу. Было проедание доступных ресурсов. Почему нам сегодня не очень интересен Запад? Мы знаем, что: а) «заграница» нам не поможет; б) мы и сами неплохо справимся. После 90-х/00-х психология граждан России кардинально поменялась. Были гиперинфляция и «беззарплатица», были теракты и две чеченские, был «полураспад» страны и был «Норд-Ост»… Там потом евросудьи ещё с нас денег хотели стрясти за ущерб жертвам теракта…Потом была война в Осетии, одновременно финансовый кризис (мировой!), потом Сирия/Украина и санкции… Это так, вкратце. Просто мы как бы втянулись… мы привыкли… мы тут живём. Мы забыли, что бывает по-другому. У нас который год сплошной «форс-мажор». У белорусов всё немного по-другому. Как, впрочем, и у украинцев. Мы верим (уже на подсознательном уровне), что способны сами решать свои проблемы, а они не верят в это принципиально. Там народ считает, что «путь к счастью» под полным и безраздельным контролем Запада. А так как люди хотят жить «хорошо», то отсюда и растут ноги такой вот полной и безраздельной «лояльности» перед западными господами.И тут уже ситуация доходит до откровенного бреда: «независимая» Беларусь 25 лет живёт на российские деньги и под российским ядерным «зонтиком» (до последнего момента так было). Но в 2008-м страна категорически отказывается признать Ю. Осетию. Причина? Вы таки будете смеяться: страх перед неудовольствием Запада. Фрау Меркель нас накажет… То есть реально люди тратят российские деньги… но до одури боятся западных экономических санкций. И это при том, что де-факто режим Лукашенко — изгой на европейском полуконтиненте, и Запад его вообще никак не финансирует (ни тогда, ни сейчас) и финансировать не собирается.Но при принятии решения роль играют не вполне себе реальные российские миллиарды, текущие в Минск, а некая абстрактная (будущая) финансовая благодать с Запада. Её бы не упустить! В 2011-м вследствие сокращения российской помощи финансовые проблемы нарастают, уровень жизни падает и народ бежит протестовать на площадь… его активно утюжат дубинками. Кстати, жесточайший политический, экономический и эмоциональный кризис белорусского общества — переломный момент в истории РБ. Причина —Осетии.Как-то, знаете, чрезмерно дорого заплатили белорусы за территориальную целостность республики Грузия. Избыточно дорого. Далее весьма странная позиция по Сирии/Крыму — и окончательный разрыв с Россией. При этом люди теряют вполне осязаемые российские миллиарды, но продолжают грезить о сближении с Западом. Нам это кажется странным, а для них — это нечто вполне естественное. То есть, в отличие от нас, они мыслят не понятиями реальной экономики, а рассуждают исключительно в идеологическо-пропагандистких рамках (то есть и белорусы, и украинцы (до того) искренне верили, что «заграница им поможет).Тьфу на эти русские миллиарды (и на связанную с Россией промышленность) — «сблизимся с Западом», будем жить как короли! Именно так «рассуждали» украинцы, именно так «рассуждают» белорусы (да и мы так рассуждали ещё четверть века назад). Именно поэтому то, что в РФ вызывает искреннее изумление (разрыв экономических связей), там проходило/проходит на ура. Люди просто-напросто не мыслят «экономически» — не умеют, да и не хотят. Ещё раз: нам сегодня их понять крайне сложно, но если мы вспомним типовое советское мышление конца 80-х, то многое проясняется. Да, именно там (в позднем СССР) они и застряли.То есть мы ни о чём не договоримся с белорусами именно поэтому — у нас уже очень разный тип мышления, несмотря на общий язык. Ну и полуофициальная русофобия сделала своё «доброе» дело.