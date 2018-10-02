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США сертифицировали ядерные авиабомбы B61-12 и для самолётов Tornado ВВС ФРГ

26
Завершён процесс сертификации новой американской тактической ядерной авиабомбы B61-12. Теперь, как заявляют в американском Национальном департаменте по ядерной безопасности, B61-12 начнут производиться серийно на заводе "Pantex" в районе города Амарилло (Техас, США) - уже в текущем месяце. Заявлено, что новая ядерная авиабомба заменит все основные предыдущие варианты, включая B61-3, -4, -7 и -10, что в конечном итоге призвано снизить расходы на обслуживание этого смертоносного оружия США.

США сертифицировали ядерные авиабомбы B61-12 и для самолётов Tornado ВВС ФРГ


Исследования B61-12 продолжались около трёх лет и в конечном итоге подтвердили соответствие требуемым Пентагоном параметров, включая такой параметр, как зона поражения. В сертификации участвовали 12 независимых экспертов, как сообщает Defense News.


Отмечено, что сертифицирована эта ядерная бомба для таких носителей, как B-52, B-2, F-15, F-16, F/A-18, а также для многоцелевых истребителей ВВС Британии и Германии Tornado. Заявлено, что сертификация боеприпаса для самолётов европейских партнёров США осуществлялась «на основании соглашения в рамках НАТО». Значит ли это, что США готовы передать ядерные бомбы B61-12 той же Германии, которая не имеет статуса ядерной державы? Хотя США давно превратили ФРГ фактически в европейский склад тактического ядерного оружия, разместив ещё несколько десятков лет назад тактические ядерные авиабомбы предыдущих поколений на своих военных базах на немецкой территории.

В этой связи заявление американского генерала Роналда Аллена, представляющего упомянутый «ядерный» департамент, выглядит крайней степенью цинизма:
Это свидетельствует о неизменной приверженности нашей совместной команды выполнению прочных требований безопасного и эффективного ядерного сдерживания.


Ещё бы добавил "нераспространения".

В материале Defense News говорится, что точку в испытаниях поставило применение B61-12 на полигоне Тонопа (Невада, США). Испытания были признаны успешными, и комиссия приняла решение разрешить серийное производство этих боеприпасов.

Программа обновления тактического ядерного авиаарсенала обойдётся Пентагону в 9,5 млрд долларов. Однако уже сейчас заявлено, что существующего финансирования недостаточно.
Использованы фотографии:
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США завершили испытания тактической термоядерной бомбы B61-12
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26 комментариев
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  1. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 19:46
    +3
    ядерные авиабомбы B61-12 и для самолётов Tornado ВВС ФРГ

    Опять немцев хотят натравить на Россию ? Первая мировая, вторая и третья немцы с русскими биться должны ? Ну хитрецы ростовщики ..
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 19:48
      +2
      Цитата: Вини-Пух
      ядерные авиабомбы B61-12 и для самолётов Tornado ВВС ФРГ

      Опять немцев хотят натравить на Россию ? Первая мировая, вторая и третья немцы с русскими биться должны ? Ну хитрецы ростовщики ..

      В этот раз думаю немцы не поведутся.. руками поляков, хохлов воевать планируют..
      1. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 19:57
        +2
        Цитата: Svarog
        В этот раз думаю немцы не поведутся.. руками поляков, хохлов воевать планируют..

        Я тоже надеюсь на это..Но Германию наводнили мигрантами всех мастей, как бы не для этого именно
        Призовут в Армию вооружат и вперед на Россию ..))) Главное начать , а там подтянут других со всех границ России ..Думаете это не реально? Я лично не удивлюсь ..
        Но это думаю их последний "крестовый поход" будет в сторону России... soldier
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 19:58
          +1
          Цитата: Вини-Пух
          Цитата: Svarog
          В этот раз думаю немцы не поведутся.. руками поляков, хохлов воевать планируют..

          Я тоже надеюсь на это..Но Германию наводнили мигрантами всех мастей, как бы не для этого именно
          Призовут в Армию вооружат и вперед на Россию ..))) Главное начать , а там подтянут других со всех границ России ..Думаете это не реально? Я лично не удивлюсь ..
          Но это думаю их последний "крестовый поход" будет в сторону России... soldier

          Все возможно...
      2. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 20:08
        +1
        Они помоему вообще надеются со всех сторон ударить....
      3. milton
        milton Сегодня, 20:40
        0
        А что у поляков торнады есть? Если так узнал нечто новое для себя wassat
        1. Alex_You
          Alex_You Сегодня, 22:05
          0
          У поляков Ф-16 имеются.
      4. Рав Рав
        Рав Рав Сегодня, 22:13
        0
        И не надейтесь в ФРГ мигранты останутся,немок насиловать кто будет?У них мужиков почти не осталось.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 19:51
      +3
      Отмечено, что сертифицирована эта ядерная бомба для таких носителей, как B-52, B-2, F-15, F-16, F/A-18, а также для многоцелевых истребителей ВВС Британии и Германии Tornado.

      Я смотрю, янки просто главные приверженцы по не распространению ядерного оружия. Немецкие лётчики должны будут бомбить кого-то в Европе, ядерными боеприпасами! Теперь мне понятно почему лётчики в Германии стали увольняться со службы.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 19:56
        0
        Цитата: фигвам
        Теперь мне понятно почему немецкие лётчики стали увольняться со службы.

        Откуда у вас эта информация?
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 20:30
          +2
          Цитата: Svarog
          Откуда у вас эта информация?

          В немецких СМИ была информация, что сразу 7 военных лётчиков подали рапорта на увольнение.
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 20:36
            -1
            Цитата: фигвам
            Цитата: Svarog
            Откуда у вас эта информация?

            В немецких СМИ была информация, что сразу 7 военных лётчиков подали рапорта на увольнение.

            А с чем связано, что они на увольнение подали.. интересно.. может учже реально, что то планируют..война на пороге?
            1. фигвам
              фигвам Сегодня, 21:03
              +3
              Ну если на учениях немецким лётчикам впервые предлагают начать обучаться применению американского тактического ЯО, то у умных начинает срабатывать инстинкт.
              1. Вини-Пух
                Вини-Пух Сегодня, 21:15
                +2
                Цитата: фигвам
                то у умных начинает срабатывать инстинкт.

                Скорее всего историческая память , как Германие уже несколько раз подставили... hi
                Нам русским все равно уже кто там у нас "на новенького" ,мы в вечной обороне обычно и ждемс..Кто следующий захочет попробывать на зубок Россию . soldier Мало нас стало ,но и в этот раз выдержим , уверен.
                1. Svarog
                  Svarog Сегодня, 21:31
                  +3
                  Цитата: Вини-Пух
                  Мало нас стало ,но и в этот раз выдержим , уверен.

                  В это раз мало всех станет..а кого то и вообще не станет..
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 22:43
        0
        Цитата: фигвам
        Отмечено, что сертифицирована эта ядерная бомба для таких носителей, как B-52, B-2, F-15, F-16, F/A-18, а также для многоцелевых истребителей ВВС Британии и Германии Tornado.

        А где в списках "оруженосцев" супер-пупер F-35??? Или он не сертифицирован под свободно падающую В61-12? Вот блин, незадача...А ведь как расписывали что ему нет равных в прорыве систем ПВО/ПРО...
  2. 320423
    320423 Сегодня, 19:54
    0
    а почему бы нам тяо не складировать в сирии, приднестровье, сербии, ну на луне laughing laughing laughing
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 20:17
      +2
      То-то веселья будет, когда после этого оно обнаружится в руках какой нибудь ячейки ИГИЛ на Северном Кавказе.
  3. лысова
    лысова Сегодня, 19:57
    -1
    А как ещё , при своих СМС вертется . Думали Россия просто так ?! Хрен - всем заколебаитесь . Я сказал , имею право.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:00
    +2
    А подумать, на кого это всё посыпается??? Мы, если шо, постараемся мочить это всё над их головами! А оно даже разрушенное, это смерть на многие поколения потом!!!
  5. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 20:22
    0
    Ядерные бомбы (!) - опять же оружие исключительно против папуасов, не имеющих нормальной противовоздушной и воздушной компоненты. Так что если США столь низко оценивают нашу обороноспособность (или настолько высоко свои шансы разом выбить эти компоненты нам) - ну, им же хуже.
    Ядерные бомбы - это реально оружие прошлого века, не этого. Даже тактические ядерные фугасы смотрятся намного предпочтительнее.
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 20:26
    0
    Однако уже сейчас заявлено, что существующего финансирования недостаточно.

    А лесопилка-то все работает...
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:28
    +3
    Надо нам сертифицировать свои Х-55 для иранской и сирийской авиации. А немцы должны понимать: если они хоть одну такую бомбу хоть когда-нибудь хоть на кого-нибудь скинут - никакой Германии больше никогда не будет. Я до сих пор считаю, что мы зря позволили ее воссоздать после второй мировой.
  8. keeper03
    keeper03 Сегодня, 20:43
    +2
    Почему бы России не внести проект в ООН о нераспространении тактического ядерного оружия ?! request Сколько можно матушку Землю зас..ать ?! am no soldier
  9. razved
    razved Сегодня, 21:10
    +2
    Ядерные бомбы для страны, не обладающей ядерным оружием, это разве не нарушение договора О нераспространении?
    1. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 23:00
      0
      Цитата: razved
      Ядерные бомбы для страны, не обладающей ядерным оружием, это разве не нарушение договора О нераспространении?

      Для США и Израиля нет конечно.