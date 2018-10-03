Сменщик Джонсона сравнил ЕС с СССР. Негодование в Брюсселе

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на собрании правящей Консервативной партии в Бирмингеме пообещал вскоре «положить конец сети агентов ГРУ». Это заявление прозвучало на фоне затянувшегося расследования по «делу Скрипалей». По словам главы Форин-офиса, «России будет дорого стоить», если она не будет играть по международным правилам. Так может быть России стоит играть по правилам самой Великобритании?Правила британских игр уже можно досконально изучить, потому что повторяются они из раза в раз. В 2003 году Россия не поддержала военную операцию в Ираке, и тогда британцы, как верные прислужники США, ответили на это мощной антироссийской истерией. Россию тогда обвинили в отравлении бывшего следователя ФСБ Александра Литвиненко. На разногласия по начавшимся в 2014 году событиям на Украине и в Крыму Великобритания ответила точно таким же методом, обвинив Россию в отравлении Скрипалей.Эти две антироссийские кампании очень схожи. Одни и те же политики: Тереза Мэй в первом случае была министром внутренних дел, во втором случае она премьер-министр. В обоих случаях сразу названо отравляющее вещество, которое в основном производится в России. Приводилось огромное количество версий отравления именно Россией. Предъявлялись обвинения, но доказательств никаких не было. Не были опубликованы никакие официальные заключения экспертов.Может быть, России последовать совету главы британского МИД и придумать что-то похожее? Кроме того, также дать ему совет, чтобы лучше изучал историю, потому что на той же самой конференции в Бирмингеме, политик сравнил ЕС с СССР, что вызвало шкал негодования у политиков и чиновников, как в Британии, так и в европейских странах.Издание Times уже приводит цитаты нескольких бывших высокопоставленных сотрудников британского МИД, которые назвали недостойным уровня главы МИД сравнение Евросоюза, препятствующего выходу Британии, с СССР. А член Европарламента Гай Верхофстадт в интервью изданию Guardian сказал по этому поводу, что Маргарет Тэтчер и Уинстон Черчилль, «перевернулись в могилах» от заявлений министра.