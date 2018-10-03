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Сменщик Джонсона сравнил ЕС с СССР. Негодование в Брюсселе

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Вступивший летом на пост министра иностранных дел Великобритании Джереми Хант перенял линию жесткой антироссийской политики своего предшественника Бориса Джонсона. Да и Великобритания в целом демонстрирует преемственность приемов и методов во внешней политике, например по дискредитации России.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на собрании правящей Консервативной партии в Бирмингеме пообещал вскоре «положить конец сети агентов ГРУ». Это заявление прозвучало на фоне затянувшегося расследования по «делу Скрипалей». По словам главы Форин-офиса, «России будет дорого стоить», если она не будет играть по международным правилам. Так может быть России стоит играть по правилам самой Великобритании?

Правила британских игр уже можно досконально изучить, потому что повторяются они из раза в раз. В 2003 году Россия не поддержала военную операцию в Ираке, и тогда британцы, как верные прислужники США, ответили на это мощной антироссийской истерией. Россию тогда обвинили в отравлении бывшего следователя ФСБ Александра Литвиненко. На разногласия по начавшимся в 2014 году событиям на Украине и в Крыму Великобритания ответила точно таким же методом, обвинив Россию в отравлении Скрипалей.


Эти две антироссийские кампании очень схожи. Одни и те же политики: Тереза Мэй в первом случае была министром внутренних дел, во втором случае она премьер-министр. В обоих случаях сразу названо отравляющее вещество, которое в основном производится в России. Приводилось огромное количество версий отравления именно Россией. Предъявлялись обвинения, но доказательств никаких не было. Не были опубликованы никакие официальные заключения экспертов.

Может быть, России последовать совету главы британского МИД и придумать что-то похожее? Кроме того, также дать ему совет, чтобы лучше изучал историю, потому что на той же самой конференции в Бирмингеме, политик сравнил ЕС с СССР, что вызвало шкал негодования у политиков и чиновников, как в Британии, так и в европейских странах.

Издание Times уже приводит цитаты нескольких бывших высокопоставленных сотрудников британского МИД, которые назвали недостойным уровня главы МИД сравнение Евросоюза, препятствующего выходу Британии, с СССР. А член Европарламента Гай Верхофстадт в интервью изданию Guardian сказал по этому поводу, что Маргарет Тэтчер и Уинстон Черчилль, «перевернулись в могилах» от заявлений министра.
Автор:
Виктор Курбатов
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:50
    0
    Хрен редьки не слаще!
    1. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:24
      0
      Если уж сравнивать с СССР, то в худших его проявлениях.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:17
        0
        перенял линию жесткой антироссийской политики своего предшественника Бориса Джонсона.

        Ха! Ну, не везёт Британии! lol
        Борька Джонсон под клоуна "косил". yes
        А этот новый руководитель МИД Великобритании Джереми Хант чем-то мне задиристого ВОРОБЬЯ напоминает. Явно своими птичьими глазами и "клювом"! laughing
      2. den3080
        den3080 Сегодня, 08:26
        0
        Ну Брежнев-то пофактурнее Юнкера с Туском был. Одними бровями 100 очков вперёд бы дал обоим (вместе взятым), не говоря уже про иконостас до пупа и поцелуи взасос.
    2. Тралл
      Тралл Сегодня, 07:25
      0
      Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал вскоре «положить конец сети агентов ГРУ»

      Глупенький, с сетевиками бороться бесполезно. Тем более, если сеть опутала уже всю Европу. Максимум, что можно сделать, это получить накопительную дисконтную карту и следить за акциями "Агентов ГРУ", зарегистрировавшись на специальном сайтеsmile
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    0
    Сменщик Джонсона сравнил ЕС с СССР
    Уходя нужно как можно громче хлопнуть дверью. Нынешние джентльмены" и "леди" поступают только так.
  3. mmk
    mmk Сегодня, 07:11
    +1
    Сейчас уже стало модно пугать своё население российской угрозой, а после этого делать триумфальные заявления супермена(вумена), о том как они будут бороться с этой угрозой и ничто их не остановит. Такое ссаньё в глаза и уши, отводит мысли людей о паскудной жизни в собственной стране.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:23
    +1
    политик сравнил ЕС с СССР, что вызвало шкал негодования у политиков и чиновников, как в Британии, так и в европейских странах.
    ...Тут гордиться надо.. smile , а не возмущаться...Хорошо, что ЕС с ИГИЛ(запрещена в России) не сравнил..А ежели бы сравнил, наверное возмущений не было... smile
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 09:18
      0
      В высшей степени не корректное сравнение если речь идет о том, что ЕС препятствует выходу Великобритании! Большевистское правительство например легко отдало и Царство Польское находившееся в составе Российской империи к тому времени более 100 лет.
      26 декабря 1991 года СССР вообще распался на 15 частей! Если говорить вообще то из рук СССР получили государственность масса народов ранее ее не имевших мало того, многие и народами то не были, а некоторые восстановили ее:
      -Финляндия 1918, до 1802 государственности не имела вообще;
      -Латвия и Эстония 1918, до этого государственности не имели вообще;
      -Литва 1918, восстановила государственность;
      -Польша дважды 1918 и 1944 восстановила государственность;
      -Армения с Грузией восстановили государственность после распада СССР;
      -Азербайджан, Туркмения, Киргизия, Казахстан никогда не были самостоятельными государствами ранее;
      -Молдавия стала независимым государством выделившись из СССР;
      -конечно Украина и Белоруссия тоже обрели государственность впервые только благодаря октябрьскому перевороту, а до этого "безмерно страдали в тюрьме народов", в 1991 году получили полную самостийность;
      -Израиль вообще был создан Сталиным, который как водится наплевал даже на сопротивление США и Великобритании ...
      Ну и не могу не сказать, что после победы над Гитлером СССР подарил независимость вообще большинству европейских стран!
      Надо еще разве, что упомянуть о решающей роли СССР в становлении таких государств, как КНР, МНР, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, КНДР, Индия! И да, чуть не забыл! Германию же ж тоже ж мы объединили! Так, что ЕС на СССР точно не похож! Глупый человек мог такое сказать! Уж в чем чем, но в бескорыстном спонсорстве и излишней благотворительности ЕС замечен не был! Такие дела...
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:34
    +1
    ну не зря же британию назвали континентальной прости-туткою европы-так ведь оно и есть,только мадам оказалась ещё и лживой дебоширкою.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    0
    Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на собрании правящей Консервативной партии в Бирмингеме пообещал

    ... сявкатня расходилась laughing ... страшно - аж жуть! laughing