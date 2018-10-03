"Чёрный дом". Как в России установили полуколониальный режим
25 лет назад, 3-4 октября 1993 года, состоялось народное восстание. Попытку сбросить антинародный режим Ельцина утопили в крови.
Формально противостояние было вызвано конституционным кризисом, развивавшимся с 1992 года. В стране существовали две ведущие политические силы: с одной стороны — президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, правительство во главе с председателем В. С. Черномырдиным, мэр Москвы Ю. М. Лужков и ряд региональных руководителей, часть народных депутатов — сторонники Ельцина; с другой стороны — руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов во главе с Р. И. Хасбулатовым, а также вице-президент России А. В. Руцкой и некоторые другие представители законодательной власти.
Ельцин и другие представители плутократии (политический режим, где решения государственных органов определяются мнением не народа, а группировками богатых людей, «элиты», мафиозной олигархии) выступали за скорейшее принятие новой конституции, усиление президентской власти и либеральные экономические реформы, то есть за обрушение остатков советской государственности и возможность личного обогащения, разворовывания народного богатства при полной поддержке Запада. Верховный Совет и Съезд выступал за сохранение всей полноты власти у Съезда народных депутатов (до принятия конституции) и против излишней поспешности, необдуманности и злоупотреблений (т. н. шоковая терапия) при проведении радикальных экономических реформ (по сути, социально-экономического геноцида русского народа, который привёл к вымиранию населения России). Сторонники Верховного Совета опирались на действовавшую Конституцию, согласно ст. 104 которой высшим органом государственной власти являлся Съезд народных депутатов. Кроме того, Съезд сопротивлялся попыткам ратифицировать беловежское соглашение о прекращении существования СССР и исключить из текста Конституции Российской Федерации — России (РСФСР) упоминание о Конституции и законах СССР.
Таким образом, Съезд олицетворял остатки советской государственности и оказывал попытки сопротивления ельцинской «элитарной» банде, которая стремилась законодательно оформить и завершить «приватизацию» — грабеж народной собственности и богатств страны в интересах центральных и региональных кланов, а также Запада.
21 сентября 1993 года Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что Указ №1400 не подлежит исполнению. Руцкой принимает президентскую присягу и обращается к народу с «патриотическими лозунгами» (при этом пытается получить и одобрение американского посольства). 23 сентября Ельцин и его сторонники устанавливают блокаду здания Верховного Совета (т. н. Белого дома), отключают коммуникации. В здание для его защиты стекаются патриоты, члены оппозиционных групп, «приднестровцы» (бойцы сопротивления против геноцида русских в Приднестровье и Молдавии), ветераны Великой Отечественной войны, казаки сотни Морозова, бойцы РНЕ («Русского национального единства» А. Баркашова) и т. д. 24 сентября X чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов, созванный Верховным Советом, также заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа №1400 и оценил его действия как государственный переворот. Ельцин, однако, де-факто продолжил осуществлять полномочия президента России, сохранив контроль над правительством и силовыми структурами. Вокруг Белого дома усиливается блокада.
В период с 27 сентября по 2 октября в Москве проходили массовые народные акции в поддержку Верховного Совета. 3 октября началось народное восстание — прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, захват группой сторонников Верховного Совета во главе с генералом А. Макашовым здания московской мэрии и попытка вооружённого захвата телецентра «Останкино». Фактически это был момент, когда Ельцин утратил власть. Вооруженные силы выжидали, не желая защищать режим и участвовать в бойне. Сторонники Ельцина готовились к эвакуации из России. Осталось только объявить народу России, что колониальный режим свергнут, что народная власть восстанавливается. Но момент был упущен. В Москве было объявлено чрезвычайное положение, и 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники. События сопровождались большой неразберихой и кровью.
Таким образом, восстание имело все шансы на успех, учитывая его массовость и первоначальную растерянность сторонников Ельцина. А также пассивность большей части силовиков, которые просто выжидали или даже морально поддерживали восстание (генералитет был ещё советским). Однако нерешительность и двойная игра Хасбулатова и Руцкого, не готовых к решительным и активным действиям по борьбе с прозападными олигархическими силами, поддерживавшими Ельцина, привели к тому, что восстание утопили в крови. По сути, Хасбулатов, Руцкой и Ельцин вели свои подковёрные игры, вели борьбу за власть, а крайними оказались простые люди. При этом, очевидно, режим Ельцина напрямую поддержал Запад. В частности, весьма показательно появление неизвестных снайперов, которые своими действиями вызвали огонь силовиков по простому народу. Режим Ельцина спасла поддержка со стороны американского посольства. В итоге октябрьское народное восстание было жесточайшим образом подавлено.
Стоит отметить, что вина в неудаче октябрьского восстания лежит не только на его лидерах, которые в условиях, когда народ массово поднялся на борьбу, оказались не готовы идти на решительную битву с антинародным режимом (это были политики, а не народные вожди), отказались выдать людям имеющееся в Верховном Совете оружие, не организовали должной обороны Белого дома и т. д. Но и в псевдокоммунистической партии Г. Зюганова, которая с самого начала и до наших дней выполняет роль троцкистов-провокаторов, придворной «оппозиции» правящего режима. Лидеры компартии фактически запретили активным русским коммунистам участвовать в восстании. Зюганов помог ликвидировать народное сопротивление, создав вместо реальной оппозиции псевдооппозицию, которая создавала иллюзию существования в России «демократического общества» и плюрализма мнений. Схожая роль и у главы церкви Алексия II, который оказался не с народом, а с плутократическим режимом.
Формально противостояние было вызвано конституционным кризисом, развивавшимся с 1992 года. В стране существовали две ведущие политические силы: с одной стороны — президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, правительство во главе с председателем В. С. Черномырдиным, мэр Москвы Ю. М. Лужков и ряд региональных руководителей, часть народных депутатов — сторонники Ельцина; с другой стороны — руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов во главе с Р. И. Хасбулатовым, а также вице-президент России А. В. Руцкой и некоторые другие представители законодательной власти.
Ельцин и другие представители плутократии (политический режим, где решения государственных органов определяются мнением не народа, а группировками богатых людей, «элиты», мафиозной олигархии) выступали за скорейшее принятие новой конституции, усиление президентской власти и либеральные экономические реформы, то есть за обрушение остатков советской государственности и возможность личного обогащения, разворовывания народного богатства при полной поддержке Запада. Верховный Совет и Съезд выступал за сохранение всей полноты власти у Съезда народных депутатов (до принятия конституции) и против излишней поспешности, необдуманности и злоупотреблений (т. н. шоковая терапия) при проведении радикальных экономических реформ (по сути, социально-экономического геноцида русского народа, который привёл к вымиранию населения России). Сторонники Верховного Совета опирались на действовавшую Конституцию, согласно ст. 104 которой высшим органом государственной власти являлся Съезд народных депутатов. Кроме того, Съезд сопротивлялся попыткам ратифицировать беловежское соглашение о прекращении существования СССР и исключить из текста Конституции Российской Федерации — России (РСФСР) упоминание о Конституции и законах СССР.
Таким образом, Съезд олицетворял остатки советской государственности и оказывал попытки сопротивления ельцинской «элитарной» банде, которая стремилась законодательно оформить и завершить «приватизацию» — грабеж народной собственности и богатств страны в интересах центральных и региональных кланов, а также Запада.
21 сентября 1993 года Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что Указ №1400 не подлежит исполнению. Руцкой принимает президентскую присягу и обращается к народу с «патриотическими лозунгами» (при этом пытается получить и одобрение американского посольства). 23 сентября Ельцин и его сторонники устанавливают блокаду здания Верховного Совета (т. н. Белого дома), отключают коммуникации. В здание для его защиты стекаются патриоты, члены оппозиционных групп, «приднестровцы» (бойцы сопротивления против геноцида русских в Приднестровье и Молдавии), ветераны Великой Отечественной войны, казаки сотни Морозова, бойцы РНЕ («Русского национального единства» А. Баркашова) и т. д. 24 сентября X чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов, созванный Верховным Советом, также заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа №1400 и оценил его действия как государственный переворот. Ельцин, однако, де-факто продолжил осуществлять полномочия президента России, сохранив контроль над правительством и силовыми структурами. Вокруг Белого дома усиливается блокада.
В период с 27 сентября по 2 октября в Москве проходили массовые народные акции в поддержку Верховного Совета. 3 октября началось народное восстание — прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, захват группой сторонников Верховного Совета во главе с генералом А. Макашовым здания московской мэрии и попытка вооружённого захвата телецентра «Останкино». Фактически это был момент, когда Ельцин утратил власть. Вооруженные силы выжидали, не желая защищать режим и участвовать в бойне. Сторонники Ельцина готовились к эвакуации из России. Осталось только объявить народу России, что колониальный режим свергнут, что народная власть восстанавливается. Но момент был упущен. В Москве было объявлено чрезвычайное положение, и 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники. События сопровождались большой неразберихой и кровью.
Таким образом, восстание имело все шансы на успех, учитывая его массовость и первоначальную растерянность сторонников Ельцина. А также пассивность большей части силовиков, которые просто выжидали или даже морально поддерживали восстание (генералитет был ещё советским). Однако нерешительность и двойная игра Хасбулатова и Руцкого, не готовых к решительным и активным действиям по борьбе с прозападными олигархическими силами, поддерживавшими Ельцина, привели к тому, что восстание утопили в крови. По сути, Хасбулатов, Руцкой и Ельцин вели свои подковёрные игры, вели борьбу за власть, а крайними оказались простые люди. При этом, очевидно, режим Ельцина напрямую поддержал Запад. В частности, весьма показательно появление неизвестных снайперов, которые своими действиями вызвали огонь силовиков по простому народу. Режим Ельцина спасла поддержка со стороны американского посольства. В итоге октябрьское народное восстание было жесточайшим образом подавлено.
Стоит отметить, что вина в неудаче октябрьского восстания лежит не только на его лидерах, которые в условиях, когда народ массово поднялся на борьбу, оказались не готовы идти на решительную битву с антинародным режимом (это были политики, а не народные вожди), отказались выдать людям имеющееся в Верховном Совете оружие, не организовали должной обороны Белого дома и т. д. Но и в псевдокоммунистической партии Г. Зюганова, которая с самого начала и до наших дней выполняет роль троцкистов-провокаторов, придворной «оппозиции» правящего режима. Лидеры компартии фактически запретили активным русским коммунистам участвовать в восстании. Зюганов помог ликвидировать народное сопротивление, создав вместо реальной оппозиции псевдооппозицию, которая создавала иллюзию существования в России «демократического общества» и плюрализма мнений. Схожая роль и у главы церкви Алексия II, который оказался не с народом, а с плутократическим режимом.
- Автор:
- Самсонов Александр
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