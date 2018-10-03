История

"Чёрный дом". Как в России установили полуколониальный режим

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25 лет назад, 3-4 октября 1993 года, состоялось народное восстание. Попытку сбросить антинародный режим Ельцина утопили в крови.

Формально противостояние было вызвано конституционным кризисом, развивавшимся с 1992 года. В стране существовали две ведущие политические силы: с одной стороны — президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, правительство во главе с председателем В. С. Черномырдиным, мэр Москвы Ю. М. Лужков и ряд региональных руководителей, часть народных депутатов — сторонники Ельцина; с другой стороны — руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов во главе с Р. И. Хасбулатовым, а также вице-президент России А. В. Руцкой и некоторые другие представители законодательной власти.

"Чёрный дом". Как в России установили полуколониальный режим



Ельцин и другие представители плутократии (политический режим, где решения государственных органов определяются мнением не народа, а группировками богатых людей, «элиты», мафиозной олигархии) выступали за скорейшее принятие новой конституции, усиление президентской власти и либеральные экономические реформы, то есть за обрушение остатков советской государственности и возможность личного обогащения, разворовывания народного богатства при полной поддержке Запада. Верховный Совет и Съезд выступал за сохранение всей полноты власти у Съезда народных депутатов (до принятия конституции) и против излишней поспешности, необдуманности и злоупотреблений (т. н. шоковая терапия) при проведении радикальных экономических реформ (по сути, социально-экономического геноцида русского народа, который привёл к вымиранию населения России). Сторонники Верховного Совета опирались на действовавшую Конституцию, согласно ст. 104 которой высшим органом государственной власти являлся Съезд народных депутатов. Кроме того, Съезд сопротивлялся попыткам ратифицировать беловежское соглашение о прекращении существования СССР и исключить из текста Конституции Российской Федерации — России (РСФСР) упоминание о Конституции и законах СССР.

Таким образом, Съезд олицетворял остатки советской государственности и оказывал попытки сопротивления ельцинской «элитарной» банде, которая стремилась законодательно оформить и завершить «приватизацию» — грабеж народной собственности и богатств страны в интересах центральных и региональных кланов, а также Запада.

21 сентября 1993 года Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что Указ №1400 не подлежит исполнению. Руцкой принимает президентскую присягу и обращается к народу с «патриотическими лозунгами» (при этом пытается получить и одобрение американского посольства). 23 сентября Ельцин и его сторонники устанавливают блокаду здания Верховного Совета (т. н. Белого дома), отключают коммуникации. В здание для его защиты стекаются патриоты, члены оппозиционных групп, «приднестровцы» (бойцы сопротивления против геноцида русских в Приднестровье и Молдавии), ветераны Великой Отечественной войны, казаки сотни Морозова, бойцы РНЕ («Русского национального единства» А. Баркашова) и т. д. 24 сентября X чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов, созванный Верховным Советом, также заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа №1400 и оценил его действия как государственный переворот. Ельцин, однако, де-факто продолжил осуществлять полномочия президента России, сохранив контроль над правительством и силовыми структурами. Вокруг Белого дома усиливается блокада.

В период с 27 сентября по 2 октября в Москве проходили массовые народные акции в поддержку Верховного Совета. 3 октября началось народное восстание — прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, захват группой сторонников Верховного Совета во главе с генералом А. Макашовым здания московской мэрии и попытка вооружённого захвата телецентра «Останкино». Фактически это был момент, когда Ельцин утратил власть. Вооруженные силы выжидали, не желая защищать режим и участвовать в бойне. Сторонники Ельцина готовились к эвакуации из России. Осталось только объявить народу России, что колониальный режим свергнут, что народная власть восстанавливается. Но момент был упущен. В Москве было объявлено чрезвычайное положение, и 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники. События сопровождались большой неразберихой и кровью.

Таким образом, восстание имело все шансы на успех, учитывая его массовость и первоначальную растерянность сторонников Ельцина. А также пассивность большей части силовиков, которые просто выжидали или даже морально поддерживали восстание (генералитет был ещё советским). Однако нерешительность и двойная игра Хасбулатова и Руцкого, не готовых к решительным и активным действиям по борьбе с прозападными олигархическими силами, поддерживавшими Ельцина, привели к тому, что восстание утопили в крови. По сути, Хасбулатов, Руцкой и Ельцин вели свои подковёрные игры, вели борьбу за власть, а крайними оказались простые люди. При этом, очевидно, режим Ельцина напрямую поддержал Запад. В частности, весьма показательно появление неизвестных снайперов, которые своими действиями вызвали огонь силовиков по простому народу. Режим Ельцина спасла поддержка со стороны американского посольства. В итоге октябрьское народное восстание было жесточайшим образом подавлено.

Стоит отметить, что вина в неудаче октябрьского восстания лежит не только на его лидерах, которые в условиях, когда народ массово поднялся на борьбу, оказались не готовы идти на решительную битву с антинародным режимом (это были политики, а не народные вожди), отказались выдать людям имеющееся в Верховном Совете оружие, не организовали должной обороны Белого дома и т. д. Но и в псевдокоммунистической партии Г. Зюганова, которая с самого начала и до наших дней выполняет роль троцкистов-провокаторов, придворной «оппозиции» правящего режима. Лидеры компартии фактически запретили активным русским коммунистам участвовать в восстании. Зюганов помог ликвидировать народное сопротивление, создав вместо реальной оппозиции псевдооппозицию, которая создавала иллюзию существования в России «демократического общества» и плюрализма мнений. Схожая роль и у главы церкви Алексия II, который оказался не с народом, а с плутократическим режимом.
Автор:
Самсонов Александр
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15 комментариев
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  1. апро
    апро Сегодня, 05:54
    +3
    Нарыв вскрылся....
    Кризис советского целеполагания начавшийся с неудавшигося смещения хруща и замороженный ЛИБрежневым прорвался.нищета идеологии познего КПСС привела к деградации и даже если защитники белого дома устояли это ничего не изменило.перерождение затронуло все сферы государства.
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 05:57
    +4
    Фактически, этот сценарий повторился и в Украине и в Грузии, а сейчас и Армению готовят к нему. Находят вот таких продажных подобных Ельцину алкашей, приводят их к власти и грабят страну под видом демократии и общеевропейской системы ценностей.
  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 05:57
    +9
    Путч ельцина и расстрел им Парламента России-величайшее преступление против России.

    Ибо он нарушил ВСЕ законы России, которые только было можно, наплевав на волю народа, растоптал демократию и убил массу русских людей-патриотов..

    В статье не написано главного: указ 1400 Ельцина и его действия признаны АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМИ КС РФ, а вице-президент Руцкой стал законным Президентом России.

    из решения КС России:

    "Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи 1215, статье 1216, части второй статьи 1218, статьям 1651, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 12110 или 1216 Конституции Российской Федерации.

    Председатель
    Конституционного Суда
    Российской Федерации
    В. Д. Зорькин"

    Печально то, что армия не выполнила приказов нового Президента...

    Вечная память погибшим защитникам Белого дома.
    1. Alexkorzun
      Alexkorzun Сегодня, 06:38
      +2
      Получается ,что нынешний успешно продолжает антиконституционную деятельность Эльцина. По делам смотрим, а не по словам.
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:48
      +1
      Цитата: Ольгович
      Печально то, что армия не выполнила приказов нового Президента...

      Вы текст присяги знаете? "...Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик...". Мы ни какому президенту присягу не давали. Дело военных - защита государства от внешних врагов, а не принимать участие во внутри политической борьбе.
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 08:32
        0
        Цитата: Boris55
        Дело военных - защита государства от внешних врагов

        В Армии был большой бардак, не платили месяцами, много "военного народа" перемещалось по просторам бывшего Союза в поисках угла, или перемещались за его пределами, или........... Короче, даже до внешнего врага делов не было, и про присягу все забыли,и плевать все хотели на всех - и на коммунистов,и на демократов,и на свою же власть и на чужую.И,чего такая армия могла делать?
      2. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 09:03
        +2
        Цитата: Boris55
        Вы текст присяги знаете? "...Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик...".


        Какая присяга СССР в ....1993 году, что с Вами? belay
        Цитата: Boris55
        Мы ни какому президенту присягу не давали.

        Вы давали присягу Народу и Родине (см. текст). Родина в лице Главнокомандующего и верховного совета приказала, армия и МВД-не выполнили.
        Цитата: Boris55
        Дело военных - защита государства от внешних врагов, а не принимать участие во внутри политической борьбе.

        Дело армии-выполнять Приказы Главнокомандующего.
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 09:40
          +1
          Цитата: Ольгович
          Какая присяга СССР в ....1993 году, что с Вами?

          Для тех, кто в танке:
          ВОЕННАЯ ПРИСЯГА СССР

          " Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников .

          Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству .

          Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

          Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся".

          Вы сейчас о чём сожалеете, что танки не начали наматывать толпу на гусеницы?


        2. Boris55
          Boris55 Сегодня, 10:06
          -1
          В дополнение. Присягу принимают один раз. Если каждый раз присягать на верность кому попало, то она теряет свой смысл. По поводу быть преданным народу. Именно по этому армия и не выступила против народа. Лозунг: "Народ и армия едины" висел в каждой части на самом видном месте.

  4. Фил77
    Фил77 Сегодня, 07:24
    +1
    О как,уже 25 лет минуло!А я как раз в том году со своей познакомился и как раз осенью.Живём,надо будет сегодня на цветы ей разориться!
  5. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:57
    +2
    Никакого народного восстания не было,автор сильно преувеличивает, всем (подавляещему большинству) было безразлично,что происходит в Москве, это ещё хорошо - если и не глумились по этому поводу.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:02
      +1
      Цитата: bober1982
      Никакого народного восстания не было

      Совершенно верно. Власть, которая отвернулась от народа, народу не нужна.
    2. alebor
      alebor Сегодня, 09:57
      +2
      К тому же нужно учесть, что основные СМИ и прежде всего телевидение занимали проельциновскую позицию и подавали информацию в пользу Ельцина. А поскольку большинство народа видят и знают тот мир, который ему показывают по телевизору (интернета у людей ещё не было), то большинство, естественно, сочувствовало "демократу" Ельцину и было против "красно-коричневого" Верховного Совета.
  6. parma
    parma Сегодня, 08:19
    0
    Опять во всем запад виноват.... А по факту гражданская война началась и быстро закончилась в центре Москвы за пару дней... Прими Верховный совет другое решение - вооружи он своих сторонников и начти активно сопротивляться, это могло выплеснуться за пределы Москвы.... А гражданская война в стране с огромным ядерным арсеналом, ИМХО ни к чему хорошему не ведет...
  7. Комментарий был удален.
  8. Karenius
    Karenius Сегодня, 10:19
    0
    Москва. Большой театр... Репетиция перед премьерой новой оперы... Тенор:"Православные!"
    Дирижер:"Смотрите в зал - в оркестре православных нет."