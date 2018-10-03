Взрослые ушли, остались дети. Карго-культ донецкой политики

«Утром около 10 вышла из дома, чтобы поехать на съезд. Меня попросили подъехать на беседу, где мне было доведено, что пройдет съезд Свободного Донбасса без моего участия. В списке Свободного Донбасса я шла номером один. Теперь в списке меня вообще нет. Через время меня отпустили, отдав все мои вещи. Всем огромное спасибо за поиск и поддержку! Потом попала к Д. Пушилину».

Всего месяц назад, до трагической гибели Александра Захарченко, политика в исполнении высших эшелонов власти в ДНР зачастую граничила с гротеском. Сегодня создается впечатление, что взрослые куда-то ушли, оставив без присмотра детей, которые понарошку играют во взрослые «дела» — политику, выборы. Но игры эти пахнут порохом и кровью.Выборы начинались с нелепой «инициативы» общественников из организаций – кровь от крови «Партии регионов» (чего стоит хотя бы обязательное членство в них для бюджетников?). Продление полномочий действующих глав было вполне обоснованно, и вполне можно было обойтись без игр в народовластие, но было принято иное решение. Все стало только хуже, когда был убит Захарченко.Последовавший после убийства главы ДНР разворот на 180 градусов, свержение столпов местной политики Тимофеева и Козакова, неизвестные населению кандидаты на пост главы республики – все как будто предсказывало: то, что плохо началось, хорошо не кончится.В субботу, 29 сентября, во время заседания компартии ДНР в Донецке произошел взрыв. Четыре человека получили ранения средней тяжести. В том числе кандидат на пост главы республики Игорь Хакимзянов. Судя по всему, взрывное устройство было без оболочки. То есть люди, подложившие его, явно не планировали кровавую баню. По крайней мере, нет повода говорить о неуловимом украинском ДРГ.Уже вечером в местных СМИ появились мнения о том, что теракт был спланирован с целью привлечь внимание к кандидатуре Хакимзянова. Сам Игорь Хакимзянов назвал инцидент «фиаско для всех служб» и выразил уверенность, что обвинения в его адрес связаны с тем, что «найти виновных не могут, вот и ищут крайних. А здесь ситуация ломающая расклад с выборами».В тот же день другой кандидат на пост главы ДНР, Павел Губарев, сообщил об исчезновении его супруги Катерины, которая должна была участвовать в заседании общественного движения «Свободный Донбасс». Речь на мероприятии должна была идти о преодолении фракционного раскола и формировании общего выборного списка. Позже Катерина Губарева, являющаяся депутатом Народного совета ДНР, вышла на связь. В своем аккаунте «Фейсбук» депутат объяснила свое исчезновение следующим образом:Судя по всему, речь идет об «отжиме» политической силы четы Губаревых. У Павла Губарева уже бы печальный опыт: в октябре 2014 года на него якобы произошло покушение (сомнения вызвали незначительные повреждения на корпусе внедорожника, который якобы врезался в столб), после чего Губарев снял свою кандидатуру с выборов. Неизвестно, будет ли Павел Губарев бороться за свой основной ресурс в этих выборах, или отступится от политических притязаний, как это было в 2014. Судя по фееричному началу предвыборной гонки, борьба может быть опасна для жизни.Происходящее в ДНР сложно назвать политикой – это скорее карго-культ, попытки имитировать политические процессы в ситуации, когда глобальные вопросы находятся под внешним управлением, а все локальные нюансы решаются при помощи силовых структур, оружия и терактов.Попытка инсценировать народовластие провалилась. Популярного Ходаковского просто не впустили в республику. Губарева лишили влияния в Народном совете. Рядом с Хакимзяновым взорвалось взрывное устройство. Что это, если не попытки принести дары на алтарь демократии, при этом комплексно избавляясь от конкурентов методами, присущими скорее тоталитарному государству?А стоило ли вообще играть в демократию? Не лучше было бы уже откровенно заявить населению, что выборов не будет, потому что они не нужны, и население влиять на выбор кандидатуры главы республики не может и не будет? Попытаться как-то аргументировать такое положение вещей? Ведь происходящее — это уже даже не нивелирование мнения электората, это издевательство над ним и над здравым смыслом. Это потеря лица и добровольная сдача позиций врагу в информационной войне. И, безусловно, это оскорбление народа Новороссии, который и так пятый год мужественно сносит все тяготы военного времени.Остается надеяться, что в дальнейшем процессе «всенародного выбора» единственно верного главы республики никто не пострадает.