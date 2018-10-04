Избежит ли глава ДНР Денис Пушилин встречи с украинской ДРГ?

После убийства главы ДНР Александра Захарченко на Донбассе закончилась «русская весна». Прекрасную эпоху романтики, идеологии и борьбы за воссоединение с Россией, основной ориентир «русской весны», можно считать завершенной. Можно по-разному относиться к деятельности покойного Александра Захарченко в качестве главы ДНР, но он однозначно был человеком из 2014 года. С боевым опытом и пониманием местной специфики.Сегодня среди публичных людей Новороссии не осталось ни одного узнаваемого лица из 2014 года, если, конечно, не считать и. о. главы ДНР Дениса Пушилина и кандидата на пост главы Павла Губарева. Боевые командиры, идеологи и политики либо погибли (в основном от рук то ли мифических, то ли действительно неуловимых украинских ДРГ), либо выдавлены из республик.Идеализм и вольница «русской весны» на Донбассе осталась позади: на смену необученному, но отважному ополчению пришла народная милиция. Политических лидеров и полевых командиров заменили бюрократы и чиновники, причем многие из них являются тяжелым наследием Украины. Не секрет, что «возвращенцев» с украинской стороны хватает не только среди госслужащих, но и среди силовиков.Судя по «беспроигрышным» кандидатам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, пришло время отказаться от надежд на скорую интеграцию в состав РФ, победоносный поход на Киев или хотя бы возвращение утраченной части Донбасса. Вместо этого будет суррогат государственности и бесконечное балансирование на грани экономического коллапса.Впрочем, война не окончена. Ни вялотекущая на линии разграничения, ни вступающая в активную фазу война за власть в Донецке. Судя по началу предвыборной кампании (теракту на съезде КПРФ, в котором пострадал кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, и «отжиму» у Павла и Катерины Губаревых влиятельного общественного движения «Свободный Донбасс»), война за власть только начинается. Причем логично предположить, что бороться будут не только за пост главы республики.После низвержения с политического Олимпа Александра Тимофеева (Ташкент) и Александра Казакова в политических и деловых кругах республики однозначно появились вакантные ниши, занять которые желают многие. Можно лишь догадываться, о каких деньгах идет речь: вялотекущий процесс «национализации» (скорее, перевода предприятий под внешнее управление) — это однозначно золотое дно, тем более что он пока коснулся далеко не всех промышленных объектов. А есть ведь и другие, пусть и менее прибыльные, но все равно привлекательные сферы…Свои посты потеряли не только Ташкент и Казаков. Сместили немало высокопоставленных чиновников из их окружения; многие просто попали под горячую руку. Поэтому вполне вероятно, что в последующие месяцы в ДНР незаметно для широкой общественности пройдут локальные боевые действия, результатом которых станет перераспределение жизненных благ, феодов и сфер влияния. Жертвы этой войны останутся неизвестны или же будут объявлены внезапно выявленными врагами. Самые неудачливые станут жертвами неугомонных украинских ДРГ. На самом деле это уже происходит, просто никто этого не афиширует.Вся штука в том, что окаянные украинские ДРГ добились в своей деятельности таких успехов, что решительно никто из власть имущих в республике не может чувствовать себя в безопасности. Касается это и нынешнего и. о. главы ДНР Дениса Пушилина. Учитывая бурные события минувшего месяца, а также незавидную участь других видных деятелей 2014 года, шансов на благополучное окончание политической карьеры у Пушилина крайне мало.Вероятно, чтобы не кануть в безвестность, как Игорь Плотницкий, или не стать жертвой теракта, как Александр Захарченко, нужно постоянно предпринимать широкий спектр различных мер. Причем касаться они должны не только обеспечения личной безопасности. Неплохо бы также придерживаться нейтральной политики, стараться не наживать врагов, не брать чужого и т. д. То есть быть практически идеальным политиком.Бесспорно, учитывая, насколько тонок лед под ногами и. о. главы ДНР Дениса Пушилина, он должен быть очень и очень мотивирован. Но сможет ли он удержаться на этом льду? Весьма сомнительно. Впрочем, время покажет.