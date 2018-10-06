300 лет армейской кухни. Собственно, сами кухни

Да, я решил сделать маленькую паузу в делах кухонно-полевых, но пошло на пользу. И моя коллекция фотографий пополнилась аж четырьмя экземплярами. Так что вместе с немецкой кухней, о которой писал в прошлом году, — пять!И вот новые приобретения я и решил выложить, сопроводив своими комментариями.Начинаем с прародителя всего — "универсального переносного очага" подполковника Турчанинова. Кто-то очень знающий скажет: а немецкий инженер Карл Рудольф из компании Fissler опередил русского изобретателя: в 1892 году он получил патент на изобретение походной армейской кухни — Feldkochherd ("полевая плита").Подумаешь, патент... С помощью патента каши не сварить. Кухня нужна для этого. У нас кухня была еще в русско-японскую, а у немцев? А у немцев и прочих только к Первой Мировой и поспели. Так что в топку патенты, мы о кухнях, собственно.Ну не прелесть? Легкая, мобильная, благодаря двигателю в одну лошадиную силу способна заехать бог ведает куда и там, в тигулях, сварить обед!Кстати, реально легкая. И ремонтопригодность на высшем уровне.Не "Пирелли" или "Нокия", но пройдет где угодно. А запчасти в ближайшем лесу.Универсальный инструмент для ремонта, заготовки дров и приготовления растопки.Ящик. В движении — сиденье возницы (повар он когда делом занят), а под поварским задом, естественно, что? Правильно, продуктовый запас соли, сахара, чая, круп и прочих ништяков для обеда.Деревянные ручки — это умилительно.Кстати, когда был учрежден знак "Отличный повар", что на нем было изображено?Далее у нас уже советская модернизация. Полевая кухня для кавалерийских частей РККА (1920-1930 годы).Кухня также могла накормить до 200 человек за раз, привод был все тот же, одной лошадью, но сама кухня несколько изменилась.Привод остался тот же, что у кухни Турчанинова, а вот подвеска изменилась. Уже пневматические шины...Скорость и мягкость хода, однозначно, возросли. Но это не главное достоинство кухни, хотя она потяжелела по сравнению с предыдущей моделью на 180 кг. За счет увеличившегося котла (200 л. против 90), колес и прочих элементов.Для дров появился "закут" вокруг котла, что было неплохо, так как сырые дрова могли успеть просохнуть рядом с горячим котлом и не дымить, демаскируя кухню.Ящик для продуктов тоже потяжелел, поскольку вместо 100 человек кухня кормила вдвое больше.Впрочем, если по большому счету, не сильно изменилась кухня. Потолстела, да. Потяжелела. Но суть осталась прежней, как ни крути. А чего ее крутить? Залил воды, закинул продукты, и вари!Дальше... Дальше у нас кухня-герой. Участница Финской, Великой Отечественной и многих других войн, и не обязательно в советской армии.Понятно, что речь пойдет о КП-42, КП-42М, КП-43, КП-43М это все фактически одно и то же. Одна и та же кухня.Да, снова увеличение веса. 800 кг против 700 у кавалерийской. И уже задумываешься над тем, сколько и каких лошадок надо, чтобы утащить ее, правда?Но тут уже намек на то, что требуется автомобиль. В кузове которого будут канистры с водой, ящики с тушенкой или пара полутуш говяжьих, если зима на дворе и так далее. Хозяйство, одним словом.Но и кухонька снова в талии раздалась. Уже на 250 человек рассчитана.И вот уже действительно хозяйство. В комплект кухни входят термосы, к которым еще прикрепляются подносчики пищи.Конечно, есть некий намек, что эта кухня уже всюду не проедет. Да и не намек, а констатация факта. Или зачем тогда термоса?Собственно, больше рассказывать и нечего. Только показывать. Прошла кухня от Сталинграда до Берлина, и даже дальше.Вот, в Берлине работает стоит. Бюргеров кормят наши солдаты.Ну и в завершении — американка. Если я не ошибаюсь, MFK, первая модель.Разительно отличается от всего что было выше. И в первую очередь — массой. Почти две тонны все удовольствие. Тут уже о лошадях даже не думаем, глазами ищем тягач. Ибо не всякий "Виллис" или "Джип" эту прелесть уволочет.Неспроста все это, согласны?Особенно о проверке давления напоминалка.Три топки, которые грели четыре котла и один ящик типа духового шкафчика. Роскошь в металле.Но вот это чудо уже на передовую как-то не очень. Тяжелая, медленная, одних дров сколько надо. Зато вполне можно нарисовать роскошный обед из трех блюд с какао, если сильно капитану Смиту приспичит.Нет, кухня мне, как человеку сведущему в вопросах поесть, однозначно понравилась. Но она хоть и полевая, но не для передовой.Функциональная, но уж слишком здоровенная.Наши однозначно получше смотрятся. И не потому, что наши, а потому что действительно полевые и мобильные. С помощью нашей кухни можно притащив ее Сивкой или любым другим коньком-горбунком в ближайшую лесополосу с ящиком продуктов и сварганить горячую еду. С американской — сомнительно.Не знаю, стоит ли расписывать боевой путь каждой из участниц? Или, в принципе, достаточно того, что есть?