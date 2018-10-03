Аналитика

Как в старые времена. "Першинг-2" нацелят на Москву?

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Как известно, эпоха Горбачева и Шеварднадзе не баловала нас крупными дипломатическими успехами, если не наоборот. Однако нельзя сказать, что их не было совсем. Если хорошо подумать, можно привести пару примеров просто грандиозных дипломатических побед перестроечного советского МИДа.

Обе наши дипломатические победы относятся к разряду международных договоров об ограничении вооружений. Это советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Почему их можно назвать успехом нашей дипломатии? Хотя бы потому, что они были не особо выгодны США, и то, что Вашингтон пошел на их подписание, в каком-то смысле действительно является свидетельством либо американской глупости, либо, наоборот, какой-то совсем уж иезуитской дальновидности.




Договор по ПРО, как его обычно называют в повседневной политической и экспертной практике, был невыгоден США по той причине, что у СССР (а позднее и у России) в принципе не было необходимого плацдарма для размещения систем ПРО возле американской территории. А поскольку только в этом случае решается задача поражения ракет на разгонном участке траектории, и это наиболее эффективный способ организации какой-либо тотальной ПРО, для американцев в принципе не было угрозы с этого направления. Вся система ПРО СССР нацеливалась для защиты Москвы и московского промышленного района, что предполагало ограниченную эффективность и было, в общем, отражением априори пассивной оборонительной доктрины.

У американцев же уже существовала теоретическая база более агрессивной «ранней ПРО», нацеленной на уничтожение стартующих баллистических ракет. Кроме того, уже просматривались контуры размещения передовых эшелонов этой системы – Варшавский договор ещё не развалился, но был очень близок к тому.

Добавьте к этому то, что львиная доля американского ядерного оружия сосредоточена на подводных лодках (баллистическая компонента, система «Трайдент-2»), гуляющих по всему мировому океану, а также на надводных и воздушных носителях (крылатые ракеты «Томагавк», свободнопадающие авиабомбы). Построить систему раннего, упреждающего уничтожения стартующих баллистических ракет по всем периметру угроз СССР было невозможно даже в теории. А вот американцы всерьез рассчитывали перекрыть разгонные участки русских МБР, бывших главной частью нашего ядерного щита, и запереть наш атомный подводный флот в Баренцевом море, что делало их задачу вполне выполнимой.

То есть этот договор действительно был невыгоден мировому гегемону, стремительно подминающему под себя Восточную Европу. Невыгоден настолько, что мы можем смело предположить: американцы его подписали только для того, чтобы усыпить бдительность Горбачева и не мешать ему и дальше разваливать Варшавский договор.

Неудивительно, что американцы вышли из этого договора сразу, как только их теоретические выкладки начали превращаться в работающее «железо», способное поразить стартующую российскую МБР.

Однако для 1987 года подписание договора по ПРО было все-таки грандиозным успехом. И он наверняка до сих пор приносил бы большую пользу нашей стране, если бы в тот период ею управляли не настолько бездарные личности.

Столь же выгодным для СССР, а потом и России, был и договор по РСМД. Чтобы оценить его выгодность для нашей стороны, нужно понимать всего несколько базовых положений.

Первое: американские ракеты средней дальности были размещены в Европе и угрожали оттуда непосредственно СССР и России. Советские ракеты тоже были размещены в Европе, и угрожали только американским союзникам и местам базирования американских войск. То есть американский пистолет был приставлен непосредственно к нашему виску, а наш – к виску американских сателлитов.

Думаю, нет смысла объяснять, насколько это было неравнозначно. То, что американцы запросто пожертвовали бы своими европейскими союзниками, если взамен у них появлялся шанс уничтожить своего главного противника, не вызывает ни малейших сомнений. Да, они бы прислали огромный красивый венок на похороны ФРГ, но такова уж природа англосаксов – одним глазом пускать крокодиловы слезы, а другим присматривать, не осталось ли на убитом чего ценного.

Второе: качество угрозы. Американская ракета «Першинг-2» долетала до Москвы за 6 минут. Возможно, за это время можно эвакуировать обитателей Кремля, но на большее надеяться невозможно. Радиус действия ракеты позволял ей перекрывать значительную часть европейской территории СССР, включая всю Украину и Белоруссию, а также значительную часть европейской территории РСФСР. Точность ракеты для того времени была высочайшей – круговое вероятное отклонение составляло не более 30 метров, что для ядерной БЧ фактически равно прямому попаданию в цель.

Именно появление «Першингов» с их выдающимися на тот момент ТТХ привело к разработке американцами концепции так называемого «обезглавливающего удара» — внезапной атаки, уничтожающей высшее политическое и военное руководство СССР, а также ключевые объекты военной и промышленной инфраструктуры. И эта угроза оценивалась в том числе и советскими военными как критическая.

То есть для США отказ от такого инструмента был не очень выгоден. И тем не менее, руководству СССР удалось подписать этот договор, хоть и с большими уступками по линии крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Договор об РСМД до сих пор действует, и это позволяет России несколько комфортнее себя чувствовать. Однако, всё чаще возникают ситуации, в которых просматривается желание США найти повод для того, чтобы из этого договора выйти.

В последние годы со стороны США было уже несколько обвинений России в якобы имевшем место нарушении Договора об РСМД. В частности, не нравились американцам размещенные в Калининградской области ОТР «Искандер-М» и нас обвиняли в том, что реальные ТТХ этих ракет занижены. Также постоянно муссируется информация разработке Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, якобы, тоже не вписывается в действующий договор.

Нынешнее заявление посла США при НАТО Кей Бейли Хадчисон на самом деле является продолжением американских усилий, направленных на дискредитацию России и выполнения ею своих обязательств по Договору о ликвидации РСМД. Иначе ведь и не объяснить, зачем России понадобилось нарушать договор, со всех сторон для неё выгодный, и разрабатывать крылатую ракету наземного базирования, когда у нас хватает воздушных и морских носителей, равно как и ракет соответствующего класса.

Поэтому давайте исходить из того, что это заявление не является чистой глупостью (хотя именно так оно и выглядит), а продолжает ту «артиллерийскую подготовку», которая должна в достаточно скором времени привести к выходу американцев из Договора о ликвидации РСМД.

Угрозы и вызовы, с которыми мы в этом случае столкнемся, весьма серьезны. Но об этом, наверное, как-нибудь в следующий раз.
Автор:
Виктор Кузовков
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18 комментариев
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  1. Pax tecum
    Pax tecum Сегодня, 05:26
    +3
    Как в старые времена. "Першинг-2"...

    Как в старые времена группы спецназа "Охотники за "Першингами"" снова будут в деле?
    К примеру, в Европе бригада СпН, стоявшая в Германии, в час "Х" должна была уничтожить стартовые площадки американских "Першингов".
    Хотя, в наше время высокоточного оружия, противоракет очень маловероятно. А, какие были спецы!
    1. Megatron
      Megatron Сегодня, 06:57
      +3
      Если штаты в одностороннем порядке разорвут договор и начнут разворачивать ракеты средней дальности в европе, то нам останется только одно, безапеляционно заявить, что такие действия будут приравнены к началу войны и установки будут уничтожены превентивными ударами.

      Другой вопрос, что наши на это не пойдут, тк виллы и дети у них за границей.
      1. Mestny
        Mestny Сегодня, 09:39
        -1
        Хватит уже ныть про виллы за границей.
        В каждой новости.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:48
          +1
          Цитата: Mestny
          Хватит уже ныть про виллы за границей.

          А что не так? У Вас тоже там детишки?
        2. Дырокол
          Дырокол Сегодня, 10:23
          0
          Цитата: Mestny
          Хватит уже ныть про виллы за границей.
          В каждой новости.

          Это констатация факта, который вам явно хочется забыть.
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 09:48
      +1
      Стартовые площадки проще уничтожить Калибрами и Искандерами, а спецы понадобятся в другом месте, но об этом никому. bully
  2. Мур
    Мур Сегодня, 06:03
    +7
    Хотя бы потому, что они были не особо выгодны США, и то, что Вашингтон пошел на их подписание, в каком-то смысле действительно является свидетельством либо американской глупости, либо, наоборот, какой-то совсем уж иезуитской дальновидности.

    Невыгоден настолько, что мы можем смело предположить: американцы его подписали только для того, чтобы усыпить бдительность Горбачева и не мешать ему и дальше разваливать Варшавский договор.

    Это был классический гамбит: пожертвовать малым ради победы. В данном случае пожертвовали даже не союзниками, а плохо летающими сырыми изделиями - факт из истории утилизации "Першингов" по договору говорит об отвратительной их надежности. Американцы согласно договору пытались утилизировать часть ракет пусками, столкнулись с большими проблемами, плюнули и просто распилили.
    У нас "Пионеры" методом пуска утилизировали 4рд и 23рд - только одна ракета упала хз где на Дальнем Востоке.
    Построить систему раннего, упреждающего уничтожения стартующих баллистических ракет по всем периметру угроз СССР было невозможно даже в теории. А вот американцы всерьез рассчитывали перекрыть разгонные участки русских МБР, бывших главной частью нашего ядерного щита, и запереть наш атомный подводный флот в Баренцевом море, что делало их задачу вполне выполнимой

    Невозможно и противоречило договору по ПРО. Наши защищали и защищают до сих пор Московский пр. р-н и Москву, американцы тогда выбрали ракетную базу Гранд-Форкс.
    Что касается перекрытия разгонных участков ударами с боевых космических лазерных (с ядерной накачкой) станций - Меченный с подручными плохо играли в покер и блеф приняли за флеш рояль у соперника. Более того, говорливый Горби при первом же удобном случае разболтал предложения советских ученых по ассиметричному ответу на американскую фантастику.
    Как-то так...
    1. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 06:17
      +1
      Что касается перекрытия разгонных участков ударами с боевых космических лазерных (с ядерной накачкой) станций - Меченный с подручными плохо играли в покер и блеф приняли за флеш рояль у соперника

      Генерал-майор Владимир Семенович Белоус, издавший в 2002-м капитальную работу "ПРО и оружие XXI в.", - с Вами решительно не согласен!! bully
      1. Мур
        Мур Сегодня, 08:58
        +1
        Цитата: Сергей Гончаров
        Генерал-майор Владимир Семенович Белоус, издавший в 2002-м капитальную работу "ПРО и оружие XXI в.", - с Вами решительно не согласен!! bully

        Ну мне ли, жалкому переписчику чужих речей, ученику учеников, спорить с сиятельными корифеями... smile
        Тем не менее, генерал пишет:
        Действительно, в результате многолетних работ и значительных финансовых затрат США так и не смогли приступить к развертыванию системы ПРО территории страны. В техническом отношении они оказались неподготовленными для решения этой чрезвычайно сложной задачи, о чем свидетельствуют и события последних лет.
        Однако следует признать, что проводившиеся в те годы исследования и разработки привели к серьезным успехам в области технологий двойного назначения, заложили солидный фундамент для создания принципиально новых видов противоракетного оружия, которые в будущем, по мере их усовершенствования, могут стать основой перспективной ПРО, обладающей повышенной эффективностью в борьбе с атакующими ракетами. То, что сегодня выглядит как научно-фантастическая идея, в будущем может приобрести вполне реальное воплощение. Поэтому, рассматривая недалекое прошлое, мы тем самым в большой степени обращаемся и к будущему системы национальной ПРО США.

        Иными словами, на момент "игры" у Рейгана на руках был только бутор в виде мультиков и возможно перспективных исследований, а у Горби "2+3" в виде дешёвого, быстрого ассиметричного ответа. Но Меченный засветил карты и позорно пасанул.
        А играли ли они с шулером в четыре руки - то нам неведомо...
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:52
          +1
          Цитата: Мур
          Но Меченный засветил карты и позорно пасанул.

          Горби сдал все карты. Хотелось ему человеком мира стать, на Гаити с Раиской купаться, вместе с Марго Тэтчер на одном пляже.
  3. Сергей Гончаров
    Сергей Гончаров Сегодня, 06:12
    +3
    Однако для 1987 года подписание договора по ПРО было все-таки грандиозным успехом.

    Ну - так-то да... Только... Это если не считать того "мелкого" обстоятельства, что Договор об ограничении систем ПРО был подписан СССР и США в 1972-м. tongue hi
    1. BigBraza
      BigBraza Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: Сергей Гончаров
      Однако для 1987 года подписание договора по ПРО было все-таки грандиозным успехом.

      Ну - так-то да... Только... Это если не считать того "мелкого" обстоятельства, что Договор об ограничении систем ПРО был подписан СССР и США в 1972-м. tongue hi

      Прошу прощения, это я дату подписания договора о ликвидации РСМД не туда написал. Каюсь :(
      1. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:28
    -1
    Одна дипломата ..... пошутила, а уже волна пошла!
    Вот так и просится мировая политика.
    1. семург
      семург Сегодня, 07:30
      +1
      Цитата: rocket757
      Одна дипломата ..... пошутила, а уже волна пошла!
      Вот так и просится мировая политика.

      Если США смогут затянуть РФ на гонку вооружений , думаю к концу этой гонки останется одна сверхдержава Китай.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:05
        -1
        Да уж, текст у меня косячный получился wassatс утреца, ладно, хоть по смыслу понятно.
        Цитата: семург
        Если США смогут затянуть РФ на гонку вооружений


        На счёт гонки вооружений - такое ощущение, шо у некоторых не есть самоцель вооружится от и до и лучше всех!!! Там реально за прибыль, обогащение все напрягаются!
        У нас ведь тож не есть всё гладко, хотя "бедность", ограниченность финансовых ресурсов, накладывает необходимость лучшей эффективности в использование и финансов тож ... насколько получается, уследили те кому должно!
        Так шо такого уж безусловного противостояния в приобретении технического, тактического преимущества, это вряд ли! Обогащаются, пилят, воруют .... и всех делов!
        Хотя и в таком варианте МИР безопаснее не становится!
  5. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 09:17
    0
    От куда должна стартовать противоракета и какие иметь параметры, чтобы догнать на стартовом участке МБР , стартующую из Забайкалья в сторону США через Северный полюс???
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 09:41
      -1
      Ниоткуда.
      В том то и дело.
      Значит надо что? Правильно. Сделать так, что бы было не Забайкалье, а забайкальская народная республика, например.
      А для этого надо свернуть власть в Москве. Для чего в свою очередь "народ" должен выйти на площади и начать скакать.
      Горячая интернет-поддержка движению за Правду уже работает в полный рост - достаточно почитать хотя бы обсуждения любой статьи даже на ВО.
  6. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 10:04
    0
    Почитал название статьи
    Как в старые времена. "Першинг-2" нацелят на Москву?


    В конце статьи
    Угрозы и вызовы, с которыми мы в этом случае столкнемся, весьма серьезны. Но об этом, наверное, как-нибудь в следующий раз.


    После этого так и хочется взять и маркером на мониторе написать другое название у статьи или поменять содержимое статьи.

    Ну да ладно по сути статьи при выходе США из РСМД РФ необходимо быть готовой к возможности нанесения ядерного удара по Москве штабам, узлам связи, центрам управления группами войск и так далее... Причем на сегодняшний день данный удар ничем толком отразить возможности не имеется.

    Из вариантов ответки просматриваются:
    Перенос столицы в Зауралье или поближе к Северу... Однако это растянет коммуникации...
    Создание в металле многочисленной не менее чем в двое, а то и втрое большей числа военно-морских баз США и Европы группировки подводных аппаратов типа "Статус-6" ну или чего-то работающего на тех же принципах... Хотя это вариант честно говоря дорогой и малоэффективный ведь пока такой пусть и автономный и сверхскоростной и не имеющий аналогов в мире аппарат от места запуска дойдет до цели пройдет достаточно длительное время и фактически он прибудет после того, как все остальные средства ядерного нападения РФ уже сработают то есть ракеты долетят самолеты тоже уже отстреляются и ракеты с них тоже уже достигнут (или нет?) целей, ракеты с подводных лодок к этому времени также уже куда-нибудь да упадут. Вот и получается что такое оружие как "Статус-6" не только не гарантирует победу, но и не является средством помощи другим средствам доставки ядерного заряда на территорию США (именно США, а не какого-то там условного противника поскольку под условным противником для РФ на сегодня и на обозримых лет 100-200 будет именно США).
    Как вариант ответки пусть и достаточно дорогой может быть поклажа болта на неразмещение оружия в космосе. Размещение орбитальной группировки ядерных ракет гарантирует, ну если не превосходство, то хотя бы паритет и равновесие в плане обмена неожиданными ядерными ударами между РФ и США. Кстати ценник у этого варианта может оказаться сравним с первыми двумя вариантами.