Как в старые времена. "Першинг-2" нацелят на Москву?
Как известно, эпоха Горбачева и Шеварднадзе не баловала нас крупными дипломатическими успехами, если не наоборот. Однако нельзя сказать, что их не было совсем. Если хорошо подумать, можно привести пару примеров просто грандиозных дипломатических побед перестроечного советского МИДа.
Обе наши дипломатические победы относятся к разряду международных договоров об ограничении вооружений. Это советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Почему их можно назвать успехом нашей дипломатии? Хотя бы потому, что они были не особо выгодны США, и то, что Вашингтон пошел на их подписание, в каком-то смысле действительно является свидетельством либо американской глупости, либо, наоборот, какой-то совсем уж иезуитской дальновидности.
Договор по ПРО, как его обычно называют в повседневной политической и экспертной практике, был невыгоден США по той причине, что у СССР (а позднее и у России) в принципе не было необходимого плацдарма для размещения систем ПРО возле американской территории. А поскольку только в этом случае решается задача поражения ракет на разгонном участке траектории, и это наиболее эффективный способ организации какой-либо тотальной ПРО, для американцев в принципе не было угрозы с этого направления. Вся система ПРО СССР нацеливалась для защиты Москвы и московского промышленного района, что предполагало ограниченную эффективность и было, в общем, отражением априори пассивной оборонительной доктрины.
У американцев же уже существовала теоретическая база более агрессивной «ранней ПРО», нацеленной на уничтожение стартующих баллистических ракет. Кроме того, уже просматривались контуры размещения передовых эшелонов этой системы – Варшавский договор ещё не развалился, но был очень близок к тому.
Добавьте к этому то, что львиная доля американского ядерного оружия сосредоточена на подводных лодках (баллистическая компонента, система «Трайдент-2»), гуляющих по всему мировому океану, а также на надводных и воздушных носителях (крылатые ракеты «Томагавк», свободнопадающие авиабомбы). Построить систему раннего, упреждающего уничтожения стартующих баллистических ракет по всем периметру угроз СССР было невозможно даже в теории. А вот американцы всерьез рассчитывали перекрыть разгонные участки русских МБР, бывших главной частью нашего ядерного щита, и запереть наш атомный подводный флот в Баренцевом море, что делало их задачу вполне выполнимой.
То есть этот договор действительно был невыгоден мировому гегемону, стремительно подминающему под себя Восточную Европу. Невыгоден настолько, что мы можем смело предположить: американцы его подписали только для того, чтобы усыпить бдительность Горбачева и не мешать ему и дальше разваливать Варшавский договор.
Неудивительно, что американцы вышли из этого договора сразу, как только их теоретические выкладки начали превращаться в работающее «железо», способное поразить стартующую российскую МБР.
Однако для 1987 года подписание договора по ПРО было все-таки грандиозным успехом. И он наверняка до сих пор приносил бы большую пользу нашей стране, если бы в тот период ею управляли не настолько бездарные личности.
Столь же выгодным для СССР, а потом и России, был и договор по РСМД. Чтобы оценить его выгодность для нашей стороны, нужно понимать всего несколько базовых положений.
Первое: американские ракеты средней дальности были размещены в Европе и угрожали оттуда непосредственно СССР и России. Советские ракеты тоже были размещены в Европе, и угрожали только американским союзникам и местам базирования американских войск. То есть американский пистолет был приставлен непосредственно к нашему виску, а наш – к виску американских сателлитов.
Думаю, нет смысла объяснять, насколько это было неравнозначно. То, что американцы запросто пожертвовали бы своими европейскими союзниками, если взамен у них появлялся шанс уничтожить своего главного противника, не вызывает ни малейших сомнений. Да, они бы прислали огромный красивый венок на похороны ФРГ, но такова уж природа англосаксов – одним глазом пускать крокодиловы слезы, а другим присматривать, не осталось ли на убитом чего ценного.
Второе: качество угрозы. Американская ракета «Першинг-2» долетала до Москвы за 6 минут. Возможно, за это время можно эвакуировать обитателей Кремля, но на большее надеяться невозможно. Радиус действия ракеты позволял ей перекрывать значительную часть европейской территории СССР, включая всю Украину и Белоруссию, а также значительную часть европейской территории РСФСР. Точность ракеты для того времени была высочайшей – круговое вероятное отклонение составляло не более 30 метров, что для ядерной БЧ фактически равно прямому попаданию в цель.
Именно появление «Першингов» с их выдающимися на тот момент ТТХ привело к разработке американцами концепции так называемого «обезглавливающего удара» — внезапной атаки, уничтожающей высшее политическое и военное руководство СССР, а также ключевые объекты военной и промышленной инфраструктуры. И эта угроза оценивалась в том числе и советскими военными как критическая.
То есть для США отказ от такого инструмента был не очень выгоден. И тем не менее, руководству СССР удалось подписать этот договор, хоть и с большими уступками по линии крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Договор об РСМД до сих пор действует, и это позволяет России несколько комфортнее себя чувствовать. Однако, всё чаще возникают ситуации, в которых просматривается желание США найти повод для того, чтобы из этого договора выйти.
В последние годы со стороны США было уже несколько обвинений России в якобы имевшем место нарушении Договора об РСМД. В частности, не нравились американцам размещенные в Калининградской области ОТР «Искандер-М» и нас обвиняли в том, что реальные ТТХ этих ракет занижены. Также постоянно муссируется информация разработке Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, якобы, тоже не вписывается в действующий договор.
Нынешнее заявление посла США при НАТО Кей Бейли Хадчисон на самом деле является продолжением американских усилий, направленных на дискредитацию России и выполнения ею своих обязательств по Договору о ликвидации РСМД. Иначе ведь и не объяснить, зачем России понадобилось нарушать договор, со всех сторон для неё выгодный, и разрабатывать крылатую ракету наземного базирования, когда у нас хватает воздушных и морских носителей, равно как и ракет соответствующего класса.
Поэтому давайте исходить из того, что это заявление не является чистой глупостью (хотя именно так оно и выглядит), а продолжает ту «артиллерийскую подготовку», которая должна в достаточно скором времени привести к выходу американцев из Договора о ликвидации РСМД.
Угрозы и вызовы, с которыми мы в этом случае столкнемся, весьма серьезны. Но об этом, наверное, как-нибудь в следующий раз.
Обе наши дипломатические победы относятся к разряду международных договоров об ограничении вооружений. Это советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Почему их можно назвать успехом нашей дипломатии? Хотя бы потому, что они были не особо выгодны США, и то, что Вашингтон пошел на их подписание, в каком-то смысле действительно является свидетельством либо американской глупости, либо, наоборот, какой-то совсем уж иезуитской дальновидности.
Договор по ПРО, как его обычно называют в повседневной политической и экспертной практике, был невыгоден США по той причине, что у СССР (а позднее и у России) в принципе не было необходимого плацдарма для размещения систем ПРО возле американской территории. А поскольку только в этом случае решается задача поражения ракет на разгонном участке траектории, и это наиболее эффективный способ организации какой-либо тотальной ПРО, для американцев в принципе не было угрозы с этого направления. Вся система ПРО СССР нацеливалась для защиты Москвы и московского промышленного района, что предполагало ограниченную эффективность и было, в общем, отражением априори пассивной оборонительной доктрины.
У американцев же уже существовала теоретическая база более агрессивной «ранней ПРО», нацеленной на уничтожение стартующих баллистических ракет. Кроме того, уже просматривались контуры размещения передовых эшелонов этой системы – Варшавский договор ещё не развалился, но был очень близок к тому.
Добавьте к этому то, что львиная доля американского ядерного оружия сосредоточена на подводных лодках (баллистическая компонента, система «Трайдент-2»), гуляющих по всему мировому океану, а также на надводных и воздушных носителях (крылатые ракеты «Томагавк», свободнопадающие авиабомбы). Построить систему раннего, упреждающего уничтожения стартующих баллистических ракет по всем периметру угроз СССР было невозможно даже в теории. А вот американцы всерьез рассчитывали перекрыть разгонные участки русских МБР, бывших главной частью нашего ядерного щита, и запереть наш атомный подводный флот в Баренцевом море, что делало их задачу вполне выполнимой.
То есть этот договор действительно был невыгоден мировому гегемону, стремительно подминающему под себя Восточную Европу. Невыгоден настолько, что мы можем смело предположить: американцы его подписали только для того, чтобы усыпить бдительность Горбачева и не мешать ему и дальше разваливать Варшавский договор.
Неудивительно, что американцы вышли из этого договора сразу, как только их теоретические выкладки начали превращаться в работающее «железо», способное поразить стартующую российскую МБР.
Однако для 1987 года подписание договора по ПРО было все-таки грандиозным успехом. И он наверняка до сих пор приносил бы большую пользу нашей стране, если бы в тот период ею управляли не настолько бездарные личности.
Столь же выгодным для СССР, а потом и России, был и договор по РСМД. Чтобы оценить его выгодность для нашей стороны, нужно понимать всего несколько базовых положений.
Первое: американские ракеты средней дальности были размещены в Европе и угрожали оттуда непосредственно СССР и России. Советские ракеты тоже были размещены в Европе, и угрожали только американским союзникам и местам базирования американских войск. То есть американский пистолет был приставлен непосредственно к нашему виску, а наш – к виску американских сателлитов.
Думаю, нет смысла объяснять, насколько это было неравнозначно. То, что американцы запросто пожертвовали бы своими европейскими союзниками, если взамен у них появлялся шанс уничтожить своего главного противника, не вызывает ни малейших сомнений. Да, они бы прислали огромный красивый венок на похороны ФРГ, но такова уж природа англосаксов – одним глазом пускать крокодиловы слезы, а другим присматривать, не осталось ли на убитом чего ценного.
Второе: качество угрозы. Американская ракета «Першинг-2» долетала до Москвы за 6 минут. Возможно, за это время можно эвакуировать обитателей Кремля, но на большее надеяться невозможно. Радиус действия ракеты позволял ей перекрывать значительную часть европейской территории СССР, включая всю Украину и Белоруссию, а также значительную часть европейской территории РСФСР. Точность ракеты для того времени была высочайшей – круговое вероятное отклонение составляло не более 30 метров, что для ядерной БЧ фактически равно прямому попаданию в цель.
Именно появление «Першингов» с их выдающимися на тот момент ТТХ привело к разработке американцами концепции так называемого «обезглавливающего удара» — внезапной атаки, уничтожающей высшее политическое и военное руководство СССР, а также ключевые объекты военной и промышленной инфраструктуры. И эта угроза оценивалась в том числе и советскими военными как критическая.
То есть для США отказ от такого инструмента был не очень выгоден. И тем не менее, руководству СССР удалось подписать этот договор, хоть и с большими уступками по линии крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Договор об РСМД до сих пор действует, и это позволяет России несколько комфортнее себя чувствовать. Однако, всё чаще возникают ситуации, в которых просматривается желание США найти повод для того, чтобы из этого договора выйти.
В последние годы со стороны США было уже несколько обвинений России в якобы имевшем место нарушении Договора об РСМД. В частности, не нравились американцам размещенные в Калининградской области ОТР «Искандер-М» и нас обвиняли в том, что реальные ТТХ этих ракет занижены. Также постоянно муссируется информация разработке Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, якобы, тоже не вписывается в действующий договор.
Нынешнее заявление посла США при НАТО Кей Бейли Хадчисон на самом деле является продолжением американских усилий, направленных на дискредитацию России и выполнения ею своих обязательств по Договору о ликвидации РСМД. Иначе ведь и не объяснить, зачем России понадобилось нарушать договор, со всех сторон для неё выгодный, и разрабатывать крылатую ракету наземного базирования, когда у нас хватает воздушных и морских носителей, равно как и ракет соответствующего класса.
Поэтому давайте исходить из того, что это заявление не является чистой глупостью (хотя именно так оно и выглядит), а продолжает ту «артиллерийскую подготовку», которая должна в достаточно скором времени привести к выходу американцев из Договора о ликвидации РСМД.
Угрозы и вызовы, с которыми мы в этом случае столкнемся, весьма серьезны. Но об этом, наверное, как-нибудь в следующий раз.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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