СМИ: Медведев на днях утвердит план по дедолларизации экономики России
Издание The Bell публикует материал, в котором утверждается, что Россия задумала отказ от долларовой основы экономики. В материале заявлено, что правительство Дмитрия Медведева готовит проект так называемой дедолларизации экономики РФ, и проект этот якобы будет утверждён в течение ближайшей недели, максимум двух.
Основой законопроекта должен стать (опять-таки, по заявлению источников издания) вариант главы ВТБ Андрея Костина. Ранее Костин представил свою разработку на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Заключается этот вариант в следующем. Никакого полного запрета на использование доллара как внутри страны, так и для взаиморасчёта с другими странами, не ожидается. Главная цель состоит в создании работоспособной системы расчёта в нацвалютах и облегчения контроля над потоками валют. Это, по плану инициаторов, должно снизить риски вывода капиталов за рубеж, включая те капиталы, которые получены криминальным путём.
В материале говорится о том, что разработкой итогового документа занимаются ВТБ, Банк России, другие банки страны, а также крупнейшие компании-экспортёры, для которых сама тема взаиморасчётов в долларах на фоне американских санкций стала крайне острой в последние несколько лет.
Отмечается, что создаются системы и механизмы, которые бы без лишних издержек на двойную конвертацию позволили осуществлять взаиморасчёты между компаниями в любых валютах стран мира.
Одновременно с этим решается вопрос по переводу адресов российских холдингов исключительно в российскую юрисдикцию. И этот вариант также предусматривается как защита от иностранных санкций.
Основой законопроекта должен стать (опять-таки, по заявлению источников издания) вариант главы ВТБ Андрея Костина. Ранее Костин представил свою разработку на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Заключается этот вариант в следующем. Никакого полного запрета на использование доллара как внутри страны, так и для взаиморасчёта с другими странами, не ожидается. Главная цель состоит в создании работоспособной системы расчёта в нацвалютах и облегчения контроля над потоками валют. Это, по плану инициаторов, должно снизить риски вывода капиталов за рубеж, включая те капиталы, которые получены криминальным путём.
В материале говорится о том, что разработкой итогового документа занимаются ВТБ, Банк России, другие банки страны, а также крупнейшие компании-экспортёры, для которых сама тема взаиморасчётов в долларах на фоне американских санкций стала крайне острой в последние несколько лет.
Отмечается, что создаются системы и механизмы, которые бы без лишних издержек на двойную конвертацию позволили осуществлять взаиморасчёты между компаниями в любых валютах стран мира.
Одновременно с этим решается вопрос по переводу адресов российских холдингов исключительно в российскую юрисдикцию. И этот вариант также предусматривается как защита от иностранных санкций.
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