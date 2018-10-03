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СМИ: Медведев на днях утвердит план по дедолларизации экономики России

72
Издание The Bell публикует материал, в котором утверждается, что Россия задумала отказ от долларовой основы экономики. В материале заявлено, что правительство Дмитрия Медведева готовит проект так называемой дедолларизации экономики РФ, и проект этот якобы будет утверждён в течение ближайшей недели, максимум двух.

СМИ: Медведев на днях утвердит план по дедолларизации экономики России


Основой законопроекта должен стать (опять-таки, по заявлению источников издания) вариант главы ВТБ Андрея Костина. Ранее Костин представил свою разработку на встрече с президентом Владимиром Путиным.


Заключается этот вариант в следующем. Никакого полного запрета на использование доллара как внутри страны, так и для взаиморасчёта с другими странами, не ожидается. Главная цель состоит в создании работоспособной системы расчёта в нацвалютах и облегчения контроля над потоками валют. Это, по плану инициаторов, должно снизить риски вывода капиталов за рубеж, включая те капиталы, которые получены криминальным путём.

В материале говорится о том, что разработкой итогового документа занимаются ВТБ, Банк России, другие банки страны, а также крупнейшие компании-экспортёры, для которых сама тема взаиморасчётов в долларах на фоне американских санкций стала крайне острой в последние несколько лет.

Отмечается, что создаются системы и механизмы, которые бы без лишних издержек на двойную конвертацию позволили осуществлять взаиморасчёты между компаниями в любых валютах стран мира.

Одновременно с этим решается вопрос по переводу адресов российских холдингов исключительно в российскую юрисдикцию. И этот вариант также предусматривается как защита от иностранных санкций.
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72 комментария
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  1. Ванёк
    Ванёк Сегодня, 05:47
    +6
    Один доллар шестьдесят три копейки?

    hi
    1. Titsen
      Titsen Сегодня, 06:49
      +16
      Я, конечно, продолжаю верить в сказки, но скорее поверю в Дела Мороза, чем в выполнение Вашего прогноза...
      1. Ванёк
        Ванёк Сегодня, 06:57
        +2
        Цитата: Titsen
        чем в выполнение Вашего прогноза...


        А я не прогнозирую. Я вопрос задаю.

        Цитата: Ванёк
        Один доллар шестьдесят три копейки?


        hi
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 07:25
          +7
          А мне начинает казаться, что сказкой являются слова о дедолларизации России.
          Уж сколько про это болтают. Начиная с 2008-ого, а особенно с 2014-ого. А сказка про Белого Бычка и ныне там.
          Тем более, если это собирается озвучить Медведев. Не припомню я ни одного его "озвучивания", из которого бы потом что путное (чуть не написал путинское) вышло.
          1. AUL
            AUL Сегодня, 08:10
            +2
            Цитата: Shurik70
            Уж сколько про это болтают. Начиная с 2008-ого, а особенно с 2014-ого. А сказка про Белого Бычка и ныне там.
            Тем более, если это собирается озвучить Медведев. Не припомню я ни одного его "озвучивания", из которого бы потом что путное (чуть не написал путинское) вышло.

            Стоит только посмотреть, для чего это делается и кто разрабатывает этот закон -
            Это, по плану инициаторов, должно снизить риски вывода капиталов за рубеж, включая те капиталы, которые получены криминальным путём.

            В материале говорится о том, что разработкой итогового документа занимаются ВТБ, Банк России, другие банки страны, а также крупнейшие компании-экспортёры, для которых сама тема взаиморасчётов в долларах на фоне американских санкций стала крайне острой в последние несколько лет.
            и становится понятным, что с того получится. Кто-то нехило наварится на этой ситуации, а бакс будет себе переть в гору, как и раньше. Плавали, знаем!
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 09:28
              +3
              СМИ: Медведев на днях утвердит план по дедолларизации экономики России

              Заявление ДАМа предполагает только одно - проведение в нашей стране - не далее, чем через месяц - среди населения очередной ФИСКАЛЬНОЙ денежной реформы в пользу финансового капитала - т.н. "хозяев денег".
              Ещё ни одна финансовая реформа банкиров "хозяев денег" ни в одной стране не проводилась при капитализме не в пользу банковских воротил.

              Пенсионная реформа в РФ со стороны либерального правительства и гаранта Конституции РФ - это также ФИСКАЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ мероприятие по отношению к российскому народу.
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 08:22
            0
            Цитата: Shurik70
            Не припомню я ни одного его "озвучивания", из которого бы потом что путное (чуть не написал путинское) вышло.

            Ну почему же. Коровы не доятся, надо время перевести. what
          3. AlexG83
            AlexG83 Сегодня, 10:10
            0
            Цитата: Shurik70
            А мне начинает казаться, что сказкой являются слова о дедолларизации России.
            Уж сколько про это болтают. Начиная с 2008-ого, а особенно с 2014-ого. А сказка про Белого Бычка и ныне там.
            Тем более, если это собирается озвучить Медведев. Не припомню я ни одного его "озвучивания", из которого бы потом что путное (чуть не написал путинское) вышло.

            НПК МИР?
        2. Stas157
          Stas157 Сегодня, 07:47
          +2
          Медведев на днях утвердит план по дедолларизации экономики России

          Это лицемерие. На самом деле этот план утвердили американцы своими санкциями, а Медведев пытается этому противодействовать. Но, то чтобы наша элита совсем отказалась от доллара, это даже не из области сказок, а из области помешательства. Пчелы никогда не будут против меда.
          1. DenZ
            DenZ Сегодня, 08:02
            0
            Цитата: Stas157
            Пчелы никогда не будут против меда

            Это кто пчелы? Медведева скорее с трутнем можно сравнить. Если кто и пчелы в контексте экономики так это реальный сектор или с натяжкой банкиры. И именно банкиры выступили против меда и пожаловались трутням, поскольку уж слишком горьким стал мед в последнее время. Как то так видится smile
            1. Lycan
              Lycan Сегодня, 09:02
              +1
              Цитата: DenZ
              Медведева скорее с трутнем можно сравнить

              Подозреваю, что Медведя поставили в рамки и теперь он - инструмент в руках тех, кто действительно "против мёда". А сам-то он, думаю - не против.
        3. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:19
          0
          Цитата: Ванёк
          Один доллар шестьдесят три копейки?

          Как же, размечтались. Один долляр за бочку с нефтью.
        4. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 08:43
          0
          А в самом деле может ли кто-нибудь ответить мне внятно, без ругани, ответить, что случится. если доллару назначат 63 коп. разумеется при одновременной посадке уличенных валютных спекулянтов лет на 15. Возражения, что все равно будут спекулировать не принимаются - в СССР тоже были спекулянты, но их было мало и погоды в экономике они не делали.
          1. raw174
            raw174 Сегодня, 09:19
            +2
            Цитата: mikh-korsakov
            А в самом деле может ли кто-нибудь ответить мне внятно, без ругани, ответить, что случится. если доллару назначат 63 коп.

            Наш бюджет лопнет с диким треском, ведь дорогой доллар (по отношению к рублю), обеспечивает наполнение казны рублями за счёт экспорта товаров. Благодаря этому курсу, есть профицит будущего бюджета.
            1. Голован Джек
              Голован Джек Сегодня, 09:28
              -1
              Цитата: raw174
              Наш бюджет лопнет с диким треском

              Это только одно из последствий. Второе - валютные резервы ЦБ растают, как снежинка на костре. И РФ останется с голой, звиняйте, попой. Потому как курс нудно не только

              Цитата: mikh-korsakov
              ... назнача́т...

              , но еще и этот "назначенный" курс поддерживат request
      2. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 07:10
        +12
        Все эти законы, на самом деле будут направлены против простых граждан, которые, чтобы сберечь свои мизерные сбережения на "черный день" покупали валюту и держали ее или на счетах в российских банках или в "чулках". Почему никто не "озаботился" валютными ограничениями для граждан раньше? Даже правительство Примакова, в свое время не пошло на этот шаг. во время кризиса, а теперь вот, "вдру"г такая необходимость возникла. А дело в том, что в стране стала рушится "кредитная" кудриномика, главным постулатом которой является правило-в стране не должно быть "свободных" денег-должны быть только "кредитные деньги". Народ просто перестал брать кредиты в банках под грабительские проценты и "специальные условия"( всякие "условия", например на покупку автомобиля в России, доходят иногда до 20-30% от всей суммы кредита, дополнительно к процентной ставке!). В связи с падением доходов, основная часть населения, уже, не имеет средств для кредитной кабалы, или уже закредитована, а другая часть-та, которая откладывала деньги "на потом", предпочитала и предпочитает держать их в валюте, пытаясь сохранить их, таким образом, от постоянного обесценивания.. Это привело к тому, что российские банки вдруг, лишились притока кредитных денег. Вот банкиры и решили, под удобным предлогом-типа "ограничение хождения валюты" заставить людей держащих, как считают и банкиры и в правительстве, "мертвым грузом" накопления граждан в валюте(а это, по разным оценкам, до 140 млрд. долларов), перевести их в рубли и выкинуть эти рубли на "кредитный рынок"-то есть, лишив людей накоплений, возможности накапливать, подсадить их опять на кредитную "иглу" или на вкладывание этих денег в так называемые "банковские инструменты"-деривативы, страховки, облигации, пифы и пр. -то что гражданину не приносит прибыли являясь убыточными инструментами сохранения или приносит самый мизер- едва покрывающий инфляцию на 75%, но которые принося прибыль банкам, увеличивая их капитализацию, принося возможность оперировать с деньгами длительные сроки не опасаясь выплат и пр. Так, что не с "долларом" в России собрались бороться, а с оставшимися накоплениями простых граждан, которые согласно словам госпожи Набиулиной "лежат мертвым грузом и надо заставить эти средства "работать". А что касается богатых людей, то вы и сами понимаете, что ни один богатый человек, в здравом уме, не будет держать свои деньги в Российских банках и тем более в рублях..
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 08:09
          0
          Вот меня лично как то не волнует в какой валюте они расплачиваются с заграницей и кто в какой валюте держит кубышку прозапас, у меня валюты нет и тратить ее негде crying
          1. Lycan
            Lycan Сегодня, 09:06
            +1
            Цитата: Злой543
            Вот меня лично как то не волнует в какой валюте они расплачиваются с заграницей и кто в какой валюте держит кубышку прозапас, у меня валюты нет и тратить ее негде

            Это голос того, кто не не был в теме времён 90-х с последующим дефолтом и девальвацией рубля?
            1. Mestny
              Mestny Сегодня, 09:34
              0
              Это голос того, кто живёт в реальном 2018 году.
              В реальности подавляющему большинству граждан РФ абсолютно по барабану сколько стоит доллар - они зарабатывают и тратят в рублях.
              Ну и кончено читайте внимательно - никаких ограничений по валютным операциям не будет. Будет только система взаиморасчётов в нацвалютах.
              Каким образом данная система может помешать большинству граждан?
              А то пишут тут про какие то кубышки.
              1. Голован Джек
                Голован Джек Сегодня, 09:50
                0
                Цитата: Mestny
                А то пишут тут про какие то кубышки

                У кого чего болит... тот о том и пишет.

                ИМХО так yes
        2. Константин Шевченко
          Константин Шевченко Сегодня, 08:12
          0
          Хороший пост.
          "ограничение хождения валюты"
          но кто это сказал? А, что будет, если Китаю газ продавать за юань, а Европе за евро? И допустим нефтегазовый сектор будет покупать оборудование, технику и материалы за теже валюты?
      3. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 07:43
        +3
        Нынешняя цена на нефть была в середине 2010 года. Тогда доллар стоил в районе 30 рублей. Поэтому "дедолоризация" правительства выражена просто- "доллары нам, фантики электорату".
        1. Комментарий был удален.
    2. Banshee
      Banshee Сегодня, 08:24
      +2
      Цитата: Ванёк
      Один доллар шестьдесят три копейки?


      Нет. Просто россиянам запретят иметь эти самые доллары. Как в СССР. Заработал доллар - продай государству. А хранить деньги надо будет в Сбербанке. В рублях. А доллары пригодятся на другое.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:06
        +1
        Цитата: Banshee
        Просто россиянам запретят иметь эти самые доллары. Как в СССР.

        Т.е., в нынешних условиях (при финансовом капитализме) это означает только одно - очередную правительственную ФИСКАЛЬНО-ДЕНЕЖНУЮ реформу среди населения в стране. Причём о денежной реформе в стране слухи ходят уже пару последних месяцев.

        ИТОГО имеем в планах либерального правительства Медведева следующее:
        1. ФИСКАЛЬНО-геноцидную (тоже денежную) пенсионную реформу по повышению базового пенсионного возраста для ж/м с 55/60 на 60/65.
        2. На пороге теперь, по сути, ФИСКАЛЬНАЯ денежная реформа в РФ для населения со стороны правительства РФ. Что в очередной раз уничтожит т.н. "СРЕДНИЙ класс" в нашей стране.
    3. den3080
      den3080 Сегодня, 08:40
      +2
      полагаю, что суть плана проста:
      доллары для избранных - крупные экспортёры, банки и... когда-то был такой термин “социально близкие”.
      для остальных - рубли, тотальный контроль и...не больше 10 долларов в одни руки wink два раза очередь не занимать, детей и других членов семьи не использовать.
    4. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:10
      0
      Можно уже сейчас провести деноминацию рубля. 100 к 1.
  2. Vard
    Vard Сегодня, 05:48
    +9
    Ну если получиться... То я им все прощу... очень хочется при жизни увидеть ро... Лица американцев...от такого события...
    1. фрезер
      фрезер Сегодня, 06:12
      +5
      Цитата: Vard
      Ну если получиться... То я им все прощу... очень хочется при жизни увидеть ро... Лица американцев...от такого события...

      А вам сколько лет?
      Помнится, что в советское время это было. Не помогло.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:00
      +3
      Цитата: Vard
      очень хочется при жизни увидеть ро...

      При этом хочется надеяться, что это безусловно позитивное событие благотворно скажется на жизни всего народа, а не только на "лучшей" его части. hi
  3. Antidote
    Antidote Сегодня, 05:54
    +5
    Снизить риски вывода капиталов зарубеж? Или автор или Медведев что-то пишут не так. Или так задумано?
    1. Titsen
      Titsen Сегодня, 06:50
      +3
      Так задумано - дарить головы ЕЛЕКТОРАТУ!
  4. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 05:59
    +3
    Одновременно с этим решается вопрос по переводу адресов российских холдингов исключительно в российскую юрисдикцию.Ну природными ресурсами так понял будем торговать как и раньше в долларах
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:01
    +1
    То есть с рынка нефти надо убрать процентов 20 долларов? А также металлов, леса, угля... И куда американцы денут эти доллары? Их и выпускали для ОБСЛУЖИВАНИЯ этих рынков. А пользоваться валютой ВРАГА - лишний раз подставляться.
  6. raw174
    raw174 Сегодня, 06:03
    +3
    Уйти от доллара не выйдет, но снизить риски и иметь возможность работать в нацвалютах необходимо.
    1. Александр Галактионов
      Александр Галактионов Сегодня, 06:05
      +1
      В нацвалютах ,в евро и юанях ?
      1. raw174
        raw174 Сегодня, 09:22
        0
        Цитата: Александр Галактионов
        В нацвалютах ,в евро и юанях ?

        Видимо имеет смысл иметь гибкую систему, с разными портнерами вести взаиморасчеты в разной валюте.
  7. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 06:07
    +11
    Это не тот, который говорил о принудительной конвертации валютных вкладов граждан в рубли по "специальному, "удобному" для банков" курсу? Если- "да",- то тогда понятно, что ждет рядовых вкладчиков.... winked
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 06:35
      +7
      Цитата: Улиточник N9
      о принудительной конвертации валютных вкладов граждан в рубли по "специальному, "удобному" для банков" курсу? Если- "да",- то тогда понятно, что ждет рядовых вкладчиков....

      Лежали у меня пару тысяч долларов, как заначка в одном банке, на днях пошёл их и забрал, очень не хотели отдавать,уговаривали не волноваться, мол пусть лежат в банке ведь это надёжно, но я настоял и забрал. Теперь заначка лежит под матрасом, сплю спокойно, морковку этим банкирским рожам tongue
  8. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:12
    +11
    Когда-то "сам Гарант" пытался быть "промоутером" рубля и уверял, что кто купит руль выше 35 - "тот проиграет"....Инсайд от "белл" - такая же "медиаигра". На действенное ограничение вражеской валюты "господа-товарищи" не способны.
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 06:30
      -2
      Цитата: samarin1969
      На действенное ограничение вражеской валюты "господа-товарищи" не способны

      Гм... Не в защиту Ведмедева (я его люблю не больше Вашего), но - Вы, наверное, знаете правильный рецепт, как отказаться от зеленого змия, и ничего при этом не поломать.

      Поде́литесь, может? wink
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:22
    +2
    через месяц после введения санкций против нас обамой этот закон должен был быть принят.
    1. mmk
      mmk Сегодня, 06:39
      +4
      Еще тогда на пресс-конференции один журналист задал ВВП этот вопрос про отказ от доллара, на что последний ответил, что быстро это сделать не получится, но двигаться в этом направлении нужно. В послевоенное время Сталин был согласен с введением мировой резервной валюты, а И.В. был далеко не глупый человек, просто штатовская элита разбухла от жира и оборзела, а теперь диктует свои условия игры на рынке.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:26
    +2
    Ой, "хана" зелёному!
    Ха, ха, единожды .... Ой не единожды .... пошутившему, "посмеемся" вместе!
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    +1
    Если это действительно так да еще и получится, то можно только поприветствовать. Глядишь за Россией потянутся и другие страны, которые уже делали заявления по этому поводу. Тогда американцам придется чесать репу и задуматься над тем, а не заигрались ли они в санкции и торговые войны.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:22
      -1
      Мечты, мечты, опять же кому верить то, если и в гаранта веру мы как то терять начали ....
      Хотя, как идея.... план действий, такое надо было начинать реализовывать даж не вчера!!!
      Ой да потихоньку, ой да помалэньку, само пошло бы, глядишь, до чего то теперь уже и дошло!!! А у наших как всегда - В ж-ж-ж-филей клюнул жареный ПЕТУХ! - если б только НАС, они б и не чухались, похоже и ИХ некоторых зацепить могёт???
  12. loginovich
    loginovich Сегодня, 06:50
    +5
    Медведев на днях утвердит план по дедолларизации экономики России[b][/b] Дима-айфон? не смешите мои тапочки.Там ни извилен ни воли нет.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:05
      +2
      Дело не в его извилинах - за него есть кому думать. А вот истинные цели этого шоу мы узнаем как всегда попозже.
  13. sabotage
    sabotage Сегодня, 07:07
    +2
    Оппа, пора баксы покупать... Эти красавчики-министры сейчас пакости с глупостями будут как с конвейера выдавать.
  14. gla172
    gla172 Сегодня, 07:09
    0
    ....ну хоть одна позитивная нотка от" Димона".....
    1. Altona
      Altona Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: gla172
      ну хоть одна позитивная нотка от" Димона"

      -------------------------
      Позитивная? Помнится Дмитрий Нанотольевич занимался национальными проектами. Один из них "доступное жилье" (скорее "преступное жулье"). Так вот, приличные квартиры тогда стоили каких-то "недоступных" 300 тысяч рублей. Сейчас они стоят "доступные" 3 миллиона. wink
  15. Синьор Помидор
    Синьор Помидор Сегодня, 07:12
    +5
    Неужели??? Неужели это случилось? Неужели, наконец-то перейдем на шекели???
    Урааа, товарищи!!!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:55
      +2
      синьор помидор hi - разочарую crying новая мировая валюта теперь монгольские тугрики laughing в соотношении 1 к100,то есть, за один тугрик сто долларов wassat good
      1. Altona
        Altona Сегодня, 08:43
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        за один тугрик сто долларов

        ---------------------------
        В одни руки-1 тугрик со справкой, что с него уплачены все налоги и он не является коррупционным. laughing
  16. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 07:18
    +1
    Видать сильно их прижали....
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 07:19
    0
    Цитата: Ванёк
    Один доллар шестьдесят три копейки?

    hi

    Ну если провести реформу, и обменять рубль 1/100. laughing hi
  18. Altona
    Altona Сегодня, 07:20
    +6
    Цитата: Monster_Fat
    Вот банкиры и решили, под удобным предлогом-типа "ограничение хождения валюты" заставить людей держащих, как считают и банкиры и в правительстве

    --------------------------------
    Дополнительные налоги и поборы тоже направлены на то, чтобы изъять избыточную по их мнению наличность у населения. Денег у человека должно быть максимум на 2 недели, чтобы он потом в панике искал выход из ситуации и шел в "кредитную" организацию. Есть еще один нюанс, само государство охотно играет в разного рода пирамиды- ОФЗ(облигации федерального займа), пенсионные фонды и прочую финансовую муть. Но как только кто-то другой захочет поиграть, то тут же включается мощный пропагандистский аппарат о "доходности и рисках". Хотя на примере пенсионной реформы мы наглядно увидели, что никаких "пенсионных счетов" нет, есть просто абстрактные цифирки на сайте госуслуг, которые прикрывают пенсионную пирамиду.
  19. Altona
    Altona Сегодня, 07:22
    +1
    Цитата: Синьор Помидор
    Неужели, наконец-то перейдем на шекели?

    -----------------------------
    Ага, щазз. Это не для челяди. Для нас введут обращение какой-нибудь африканской валюты. laughing
  20. Million
    Million Сегодня, 07:54
    +4
    Где Медведев - там худо!
  21. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:11
    +6
    Цитата: "правительство Дмитрия Медведева готовит проект так называемой дедолларизации экономики РФ"
    Это конечно хорошо, но от правительства, а точнее от "гаранта" ждали демедведизации России...
    Жаль, не оправдал
  22. ваняватный
    ваняватный Сегодня, 08:37
    +1
    сколько с меня?...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: ваняватный
      сколько с меня?...

      Три рубля, однако. На цветочек аленький, на домовину, и на тапочки.
  23. prior
    prior Сегодня, 08:47
    0
    Если Медведев за что-то берётся - всё получается с точностью до наиборот.
    1. ваняватный
      ваняватный Сегодня, 09:20
      +2
      да ни хрена вообще не получается , или откуда у них на каждый закон терриконы поправок , окончательно топящих любую их идиотскую идею ?ну не получается поперек законов природы воплощать бредовые идеи гнойных выкормышей из вшэ , уже почти тридцать лет ни хрена не выходит , уже целое поколение(егэ) вырастили , но нет , вымирающую страну кучка жуликоватых экспериментаторов продолжает тянуть в неведомое будущее , согласно постулатам мертворожденной теории , вколоченной в нашу почву , как лом : сколько еще ждать, пока приживется?Все осознают , что огромной стране особо то нечем гордиться , кроме великих предков ? и ведь несмотря на гигантскую дыру в генофонде , проделанную в прошлом веке , талантами то земля не оскудела , а толку ? эта вертикаль власти( предмет
      чьей то гордости ) давно выродилась в становой хребет кастового общества ,видели их экономические форумы ? ходят раскормленные , степенно обсуждая способы увеличения надоев с населения , вопрос о проблемах главенствующей экономической теории вообще не поднимается , почему то данностью считается , что, верной дорогой идем , товарищи , забавно , но , даже куда идем, не говорят , а ведь уже и гаранту кто то веки в прошлом году приоткрыл: оказывается , нас идет все меньше и меньше , хотя год назад что то он там говорил про то , что на несколько тысяч рождаемость превысила смертность ... и на тебе , вдруг эхо войны ...
  24. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 08:52
    +5
    Расскажу-ка я вам старый анекдот:
    В очень богатой еврейской семье дедушка поучает внука:
    - А теперь, Йосик, я открою тебе самый большой секрет нашего процветания. Однажды президент скажет, что не меняет бездарное правительство только потому, что "эти уже опытные" и "пережили кризисы". С этого момента ты должен быть настороже. Запомнил?
    - Запомнил, дедушка.
    - Потом глава этого самого правительства вдруг скажет, что всем советует держать деньги именно в рублях. Тут ты должен приготовиться, собрать все свои рубли в одну кучу. И даже занять их где только сможешь.
    - Хорошо, дедушка.
    - Ну а когда министр финансов начнёт успокаивать: "Не покупайте доллары. У правительства и Центробанка есть все инструменты для обеспечения финансовой стабильности государства"...
    - Тут я должен успокоиться?
    - Идиёт! Именно в этот момент хватай всю эту кучу и срочно, слышишь, СРОЧНО беги в банк менять их на доллары! Это 100% означает, что ОНИ хотят всех кинуть и опять мутят кризис!
    hi
  25. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:56
    0
    Дело-то хорошее. Плохо, что Медведев.
  26. Лесс
    Лесс Сегодня, 09:19
    +2
    правительство Дмитрия Медведева готовит проект так называемой дедолларизации экономики РФ,
    Опять бензин подорожает...
  27. Mestny
    Mestny Сегодня, 09:36
    +1
    Цитата: Banshee
    Просто россиянам запретят иметь эти самые доллары. Как в СССР. Заработал доллар - продай государству. А хранить деньги надо будет в Сбербанке. В рублях. А доллары пригодятся на другое.

    В обсуждаемой статье про это и речи нет.
    Вы что там читаете? Лозунги Зюганова?
  28. вылет
    вылет Сегодня, 09:41
    0
    почти всё, что подписывает димон, в лучшем случае бесполезно, а в худшем... его фамилия, как лакмусовая бумажка на очередную задницу
  29. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:46
    +1
    (опять-таки, по заявлению источников издания)

    ... ну раз "источники заявили" - так оно и будет... bully
  30. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 10:08
    0
    Вот примерные предложения. https://www.rbc.ru/finances/06/09/2018/5b9138329a79477f7ed8d193
    Как мы видим, вроде нет ничего, говорящего за "валютные ограничения" для граждан. Однако, читаем вот этот пункт
    норматив по достаточности капитала «Базель III» предусматривает, что крупнейшие российские банки должны держать капитал на 3% выше, чем любые другие банки. Для ВТБ это означает 450 млрд руб. дополнительного необходимого капитала с 2017-го по 2019 год, что равносильно 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в России.

    Вот оказывается "где собака порылась" и почему господин Костин, так "забегал"! Kак, я и писал в самом первом посте-российским банкам нужны деньги и именно "кредитные деньги"(всего-лишь больше денег и только (и плевать на "дедоллоризацию"), а кредиты как раз и перестали брать. Отсюда следует, что будут разработаны и меры по "стимулированию населения" не держать деньги на валютных счетах, или в долларах "под подушкой", а вкладывать их в кредиты или деривативы, для пущей капитализации российских банков. Причем, это единственное, что реально может сделать правительство, все остальные пункты вне юрисдикции.....ну, например, как заставить западных клиентов перейти на российские "трейдовые площадки"? Да никак-пока будут существовать альтернативные.
  31. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:14
    0
    Умные люди сначала опыты на животных ставят, а эти дуболомы сразу на людях. Подумал бы Медведев, что будет с его могилой, потом, когда-нибудь. Принесет ли кто нибудь хоть один цветочек, или .....
  32. Forestol
    Forestol Сегодня, 10:31
    0
    с каждым годом, почему то, общий уровень интеллекта, образования и горизонт интересов сужается у нашей уважаемой публики. Аналитические способности народонаселения вообще никакущие. А ведь факты просто кричат！
    Первое. Трамп победил глобалистское олигархическое теневое правительство мира, лозунг Трампа “Америка прежде всего” ставит крест на разных ТАНАПах и прочее. А ведь эти олигархи есть учредители ФРС США！
    Второе. Мечта наших либералов во власти стать “единым целым с цивилизованным Западом”（на самом деле, шестерками и пассивными гомосексуалистами）полностью провалилась после захвата этим Западом Украины и вынужденным срочным возвратом Крыма, буквально за мгновение до высадки там сил НАТО. Все санкции и есть ОТКАЗ взять нашу “ылиту” в свой глобалистский проект.
    Третье. хранение долларов в размере 340 миллиардов, замороженых на годы в нашем ЦБ, рассекреченное Федоровым, поставило крест на наших компрадорах, им уже опасно выплачивать дань США без риска закончить свои жизни, как Чаушеску.
    Четвертое и главное. Наша “ылита” поняла, что их разуют через западные банки по одному движению пальца. Создан российский офшор, пиратская бухта финансового мира, где ограбители народа, по соглашению со властью, будут иметь защиту за проценты своих уворованных средств.
    Таким образом, да, доллар уже не особо нужен для нашей элиты. Можно выносить.