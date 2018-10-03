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Посол США в НАТО: Я не угрожала России ударом. Включила заднюю?

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Широкий общественный (и не только общественный) резонанс, к которому привело высказывание постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, заставил даму оправдываться. Напомним, что Хатчисон потребовала от России отказаться от «секретных разработок ракетного вооружения, нарушающего существующие международные договоры».

Посол США в НАТО: Я не угрожала России ударом. Включила заднюю?


При этом посол США в Североатлантическом блоке добавила, что если Москва этого не сделает, то Штаты готовы уничтожать российские ракет, которые «потенциально могут долететь до союзников в Европе или до штата Аляска». Также Хатчисон добавила, что это и "в интересах, например, Канады". Такое заявление г-жи Хатчисон опубликовала информационная служба Reuters.


При этом многие задались вопросом, является ли высказывание посла США в НАТО официальной позицией Вашингтона?

Теперь г-жа Хатчисон решила включить заднюю. В своём микроблоге Твиттера она заявила, что её слова неверно интерпретировали. Из нового заявление американской чиновницы, которая позиционирует себя в качестве дипломата:
Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения: необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД, или же нам нужно будет соответствовать возможностям другой стороны договора для защиты интересов США и НАТО. Нынешняя ситуация с вопиющим нарушением несостоятельна.


Хатчисон подчеркнула, что она считает Россию нарушителем Договора о РСМД, который был подписан в 1987 году.

При этом в Твиттере Хатчисон в данном случае уже не конкретизировала, что означает термин «нам нужно будет соответствовать возможностям другой стороны». Также Хатчисон отмечает, что официальная позиция Вашингтона будет озвучена, когда в США «получат ответ на то, какие шаги готова сделать Россия».
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USAmbNATO
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37 комментариев
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  1. Vard
    Vard Сегодня, 06:13
    +6
    Включила задний ход... Это хорошо... Значит боятся... А боятся, значит уважают...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 06:20
      +18
      Старушке 75 лет от роду - пора ей на "заслуженный" отдых, а то она ненароком на "тот свет" с собою весь мир на планете унесёт!
      Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон уже публично в НАТО начала "заговариваться" - сказала якобы "не то, что она хотела сказать"!
      А между тем. Слово - не воробей! Вылетит - не поймаешь!
      1. другой РУСИЧ
        другой РУСИЧ Сегодня, 06:49
        +5
        перестали понимать, что значит за базаром следить
      2. Фил77
        Фил77 Сегодня, 07:17
        +4
        Утра доброго,Татьяна!Мне кажется при утверждения человека на любую гос.должность,необходимо чтобы он проходил тщательное обследование психиатра.Адекватен ли кандидат?Бабуля тому пример.
      3. venik
        venik Сегодня, 08:43
        0
        Цитата: Татьяна
        Старушке 75 лет от роду - пора ей на "заслуженный" отдых, а то она ненароком на "тот свет" с собою весь мир на планете унесёт!

        =======
        ".....Умирать страшно в одиночку... А скопом - ничего, можно даже пошутить!...." (х/ф "17 мгновений весны")
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 07:03
      +5
      Цитата: Vard
      +5
      Включила задний ход...

      Написать че-то там в твиторе на "включить задний ход" не тянет.
      1. Severok
        Severok Сегодня, 08:06
        0
        Видимо от госдепа прилетела плюха за базар теперь твиттирует заднюю передачу.
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 08:23
          +2
          Цитата: Severok
          Видимо от госдепа прилетела плюха за базар теперь твиттирует заднюю передачу.

          Несоразмерно как-то, испражнилась она на заседании НАТО, а теперь в твиторе утверждает что ничего такого не было. lol
    3. Венд
      Венд Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: Vard
      Включила задний ход... Это хорошо... Значит боятся... А боятся, значит уважают...

      Не нас. Рассчитывала на поддержку в США и ЕС, а оказалось старческий маразм подвел с логикой.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:14
    +7
    В общем, рассинхонизация между языком и мозгом... В связи с отсутсоврём последнего wassat
  3. OlfRed
    OlfRed Сегодня, 06:15
    +6
    по ходу у них мало кто следит за "базаром" laughing
    1. другой РУСИЧ
      другой РУСИЧ Сегодня, 06:50
      +1
      С языка снял
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:22
    +5
    Шо гадать, либо журналюги "переврали" либо по мозгам дали, неуёмной дипломатичитце ...
    В принципе и то и то уже не важно ... и пресса их и дипломатчица тож!
    Уровень мозгоприсутствия/отсутствия соответствующий.
  5. гильза
    гильза Сегодня, 06:23
    +8
    Да где там "задний ход"? Она ж не мешки ворочает, вот и "соответствует" уровнем смысла в заявлении.. А его и нет,что в первом, что во втором. Кстати ,интересно, все дипломаты САСШ знают,что Россия ядерная держава?
  6. mmk
    mmk Сегодня, 06:27
    +2
    Военные разработки всегда вели и будут вести, другое дело в их применении, естественно новые разработки нужно испытывать. Вопрос в другом, когда штаты свалят из Европы? Такие заявления или не правильная интерпретация этих заявлений, выглядит по крайней мере неполиткорректно. Кто таких имбецилов выпускает в прессу с заявлениями? Переводчики тоже свой хлеб не по совести зарабатывают.
  7. Комментарий был удален.
    1. Ванёк
      Ванёк Сегодня, 06:31
      +1
      Цитата: SklochPensioner
      прости Господи!


      Ни вопрос! yes

      hi
  8. DVTamga
    DVTamga Сегодня, 06:29
    +3
    Безумные "хранители цивилизации". Сошедшие с ума от своей исключительности, ограниченные и спесивые существа, уверовавшие в свою безнаказанность и дозволенность. И это разумные люди? Нет, это нелюди. Ну это и так понятно. Непонятно почему российская "элита" служит им?
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:30
    +1
    просто курица ляпнула тогда лишнее,а ей работодатель за такой необдуманный поступок пообещал наступить на язык,вот и пришлось отмазываться по детски,типа я не хотела...
  10. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 06:36
    +3
    Бабушка!Да вы не бойтесь,мы вас вылечим fool fool fool !!!
    1. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 08:26
      0
      Лёгкий щащлик с крепким красным кетчупом после небольшой отбивной!
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +1
    Широкий общественный (и не только общественный) резонанс... заставил даму оправдываться.
    Не слишком ли много заявлений от американских чиновников, дипломатов, конгрессменов и БД в отношении России, которые (по их мнению) не так интерпретируют? А как еще можно воспринимать то, что сказано с трибуны, в СМИ и т.д. громко и часто на весь мир, причем приведено дословно? Исключительность, безграмотность, русофобия и частенько старческий маразм до добра не доведут.
  12. Lyapis
    Lyapis Сегодня, 06:39
    +10
    Министр МВД грозит морской блокадой, какой то там посол угрожает ударом. Последнее время возникает ощущение, что главная проблема США это не Россия и русские, а изобилие некомпетентных лиц на важных государственных должностях.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 07:10
      +3
      Цитата: Lyapis
      изобилие некомпетентных лиц на важных государственных должностях.

      Лица пытаются быть в тренде, поэтому говорят только то что поможет их карьерному росту. Ничего другого они не могут сказать и сделать по определению, только заикнись о "восстановлении отношений с Россией" - тут же, свои же, загрызут и вылетишь отовсюду. Поэтому все движняки у них направлены в одну сторону.
      Так ядерная война и начнётся.
      1. sib.ataman
        sib.ataman Сегодня, 08:21
        0
        Т.е., старпёры ускорят свой конец, чтобы не мучатся на одре?
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 09:19
          0
          Цитата: sib.ataman
          Т.е., старпёры ускорят свой конец, чтобы не мучатся на одре?

          Они думают что улучшают своё персональное материальное положение. Парадокс мышления.
    2. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 08:24
      0
      Видимо, закрыли психушку для состоятельных деятелей! Вот родственники и начали избавляться от них, пристраивая куда только смогут!
  13. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 06:42
    +3
    Слово не воробей, особенно с угрозами. Кремль может промолчать, а МО на заметку взяло.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 07:23
      +2
      Цитата: Wedmak
      Слово не воробей, особенно с угрозами. Кремль может промолчать, а МО на заметку взяло.

      Кремль в ответ категорически не должен молчать, а должен публично указать миру на персонально зарубежных провокаторов начала этой войны!
      Мир должен знать, кто начал ТМВ - тем более, кто провоцирует ЯДЕРНУЮ!
      Дипломатический "фронт" Кремль не должен никому сдавать!

      Только так можно остановить войну, ибо одним из условий начала любой войны между странами является РАЗРЕШЕНИЕ (т.е. пассивное согласие и национализм) народа своим властям эту войну начать.
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 09:52
        +1
        Цитата: Татьяна
        Кремль в ответ категорически не должен молчать

        Кремль уже ответил с подтекстом что мол высказывания умственно-неполноценных мы не комментируем.
  14. serg123
    serg123 Сегодня, 07:28
    +2
    Совсем плохо бабуличке. Заговариваться начала. Пока уже на пенсию и внучками заниматься.
  15. ramzes1776
    ramzes1776 Сегодня, 07:39
    +2
    Бабуля иди уже на пенсию внуков нянчить. Твой уровень это трепаться на лавочке около подъезда с такими же... fool
  16. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:04
    +1
    Больше всего РСМД опасаются в Европе. Европейцы же больше всего и заинтересованы в сохранении договора. Жалобы на бабушку в Вашингтом полетели, вот и оправдывается. А врача, наблюдающего её, я бы уволил. Нельзя пропускать прием лекарств.
  17. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 08:17
    +3
    Куда ей делать задний ход в таком возрасте? Бабушке уже пора вязать себе чепчики для сна с рюшечками, и ходить на утку ночью, чтоб не заблудиться в своём доме! Вот пример, как вредно трудиться в пенсионном возрасте! Понос в перемешку с маразмом, и никакой дяденька доктор не поможет!
  18. mamont5
    mamont5 Сегодня, 08:27
    +1
    Видать, нашелся кто-то вменяемый, кто сказал ей: "Ты, что базаришь, дура?!"
  19. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:53
    0
    Для них обещание ударить чем-нибудь по России становится уже фигурой речи, типа нашего обещания в адрес чужой матери при каждом эмоциональном всплеске.
    Надо за каждое такое высказывание пачками продолжить высылать американских дипломатов и закрывать консульства.Вон, Питер почистили, а Екатеринбург что - этот шакал терпеть должен?
  20. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    0
    Также Хатчисон добавила, что это и "в интересах, например, Канады"

    ... за всех печётся, маразматичка... bully
  21. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:17
    0
    Старая кошелка никак не поймет своими трухлявыми остатками мозга, что не будет России, не будет никого, от слова совсем никого.