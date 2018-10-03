Посол США в НАТО: Я не угрожала России ударом. Включила заднюю?

Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения: необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД, или же нам нужно будет соответствовать возможностям другой стороны договора для защиты интересов США и НАТО. Нынешняя ситуация с вопиющим нарушением несостоятельна.

Широкий общественный (и не только общественный) резонанс, к которому привело высказывание постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, заставил даму оправдываться. Напомним, что Хатчисон потребовала от России отказаться от «секретных разработок ракетного вооружения, нарушающего существующие международные договоры».При этом посол США в Североатлантическом блоке добавила, что если Москва этого не сделает, то Штаты готовы уничтожать российские ракет, которые «потенциально могут долететь до союзников в Европе или до штата Аляска». Также Хатчисон добавила, что это и "в интересах, например, Канады". Такое заявление г-жи Хатчисон опубликовала информационная служба Reuters.При этом многие задались вопросом, является ли высказывание посла США в НАТО официальной позицией Вашингтона?Теперь г-жа Хатчисон решила включить заднюю. В своём микроблоге Твиттера она заявила, что её слова неверно интерпретировали. Из нового заявление американской чиновницы, которая позиционирует себя в качестве дипломата:Хатчисон подчеркнула, что она считает Россию нарушителем Договора о РСМД, который был подписан в 1987 году.При этом в Твиттере Хатчисон в данном случае уже не конкретизировала, что означает термин «нам нужно будет соответствовать возможностям другой стороны». Также Хатчисон отмечает, что официальная позиция Вашингтона будет озвучена, когда в США «получат ответ на то, какие шаги готова сделать Россия».