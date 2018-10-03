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Новое коридорное интервью Пашинина: Меня тащат на костёр, так как я не верю в Украину

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Украинские журналисты продолжают «сериал» с выкладыванием в YouTube роликов с заявлениями актёра Анатолия Пашинина. Попав в Черниговский суд, Пашинин на днях заявил, что украинских воров нужно вешать, а Украину спасать, так как гибнут молодые парни, генофонд нации. Теперь Пашинин рассказал журналистам о том, как за ним следят представители СБУ, прослушивают его телефон и выступают с угрозами в его адрес.

Из заявления Пашинина, который, как известно, перебрался на Украину, взял в руки оружие и отправился участвовать в гражданской войне на Донбасс:
Был такой гомосексуальный юноша с таким девиативным (термин Пашинина, - прим. «ВО») поведением и мерзкой походкой, и он, да, мне сказал, чтобы я вешался. Я-то готов, но у вас ничего не получится. Я просто не дам вам на себе заработать. Просто не дам!


Далее Пашинин (родился в УССР в 1978 году) заявил, обращаясь к украинской власти и СБУ:

Вы довели Украину, пускай вся Европа, весь мир знают, а главное, пусть знает украинская молодёжь: вы можете получить образование здесь, быть классным парнем, не судиться, не привлекаться, вы можете уехать за границу, там сделать карьеру... но потом, в трудное время, когда совесть позовёт вас, вернуться в свою родную страну, помните, что либо вас убьют... либо вы будете нищими как ничтожный Пашинин. Другого «процветания» для вас здесь нет.


В этой тираде Пашинин явно намекает на свою судьбу, добавляя:
Все нарисовали какую-то идеальную Украину, в этой Украине какой-то сверхдобрый бог, и все на это: Ой, как это классно! И когда ты говоришь, что всё это не так, тебя называют еретиком и тащат на костёр, потому что ты не веришь в Украину. Война научила меня не верить, перепроверять. Вот я пример того, что вас ждёт, если вы вернётесь помогать своему родному народу.


Такие заявления Пашинина явно перестали укладываться в киевскую концепцию. Иллюзии "добровольца" развеялись, и теперь удел Пашинина - судебные разбирательства и такого рода "коридорные" интервью с обличительными высказываниями, которые явно не по нраву тем, кто пытается рулить Украиной.

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Пашинин об Украине: В этой стране воров нужно вешать
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39 комментариев
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  1. solzh
    solzh Сегодня, 06:40
    +11
    Пашинин современный Иуда. И кончит он так же, как Иуда.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 06:47
      +2
      На Миротворец Пашиняна!smile
      1. Ростовчанин
        Ростовчанин Сегодня, 06:59
        +4
        Когда бегло тексты просматриваю, ловлю себя на путании Пашинина с Пашиняном
        1. Комментарий был удален.
        2. Тралл
          Тралл Сегодня, 07:32
          +2
          Цитата: Ростовчанин
          Когда бегло тексты просматриваю, ловлю себя на путании Пашинина с Пашиняном

          Рюкзак с методичками у них был один и тот же. Но один теперь ходит в галстуке, а другому на нем болтаться... smile
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 10:16
            0
            В принципе обоим болтаться, Пашинян уже запел Лазаря, думал страной легко управлять, тем более которая находится в перманентном состоянии войны. По Пашинину - это очень важно, он был на пике информационной войны, примером, маяком русских манкуртов добровольцев-шизиков. И тут такое заявление. Второй герой Надя Савченко, героический боец-пилот, бывший узник Путина и пр. Сейчас в застенках СБУ. Т.е. маяки погасли однако, нет уже той романтики. А еще конечно личная драма Пашинина, он говорит, что поручик нищт и ничтожен. Трезвая оценка (протрезвел от горилки), но мы не будем зареветь.
        3. Рав Рав
          Рав Рав Сегодня, 09:15
          0
          И этому,и тому недолго осталось, в Армении уже недовольство.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 08:30
      +1
      Мазепа, помнится, в Турции подох))) За вильну украину))) Или как Бендера - в Германии под фамилией Сопля laughing Икона. Вот так и его последователи - болтаются соплей на ветру
    3. den3080
      den3080 Сегодня, 08:32
      +1
      Цитата: solzh
      Пашинин современный Иуда. И кончит он так же, как Иуда.

      а пытается Джордано Бруно из себя изобразить, запутался в ролях.
    4. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 08:34
      +1
      Корчит из себя хероя и патриота. Смотреть тошно. Он будет вести себя так и говорить так до тех пор,пока его будут слушать и говорить о нем. На кой об этой мрази вообще что-то говорить или обсуждать ?
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 09:58
        0
        Корчит из себя хероя и патриота. Смотреть тошно.

        Не-е-ет... Чувак всё правильно делает. Кричит везде "караул, режут", что бы не пойти по британскому сценарию на закланье. Что бы СБУ не смогли из него сделать "невинную жертву ГРУ". Хотя Иудой он от этого быть не перестал!
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:42
    +2
    И шо-таки это такой важный птиц?
    Прямо какой-то Ким Кардашьян! Ну и что как она задницей только выдающийся?
    Из каждого утюга про него.
    Хрен поймешь хвалют или ругают и кто именно и за что.
    То ли пожалеть бедолагу, то ли проклясть?
    А по хорошему - пошел воевать, заслужил "народную (смотря какого народа) любовь/ненависть".
    Во всяком случае как киноартист он, видимо, скончался... Аминь!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:07
      0
      Я даже не в курсе кто это?
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 08:09
        +1
        И не надо. Не стоит он того.
  3. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 06:42
    +1
    Бедненький... так и хочется пожалеть... желательно чем то тяжелым!
  4. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 06:43
    +6
    Ещё один отработанный материал. А как хотел? В таких играх вход рубль, выход сто.
  5. inkass_98
    inkass_98 Сегодня, 06:50
    +3
    Зачем эту чуму пиарить-то? Полгода про него ничего слышно не было и ничего, никакие животные не пострадали. Чем быстрее про него забудут, тем всем лучше будет. Даже ему самому - быстрее придет к осознанному выбору.
    1. Фил77
      Фил77 Сегодня, 07:02
      0
      Вот абсолютно с Вами согласен!Про бандерлога зеленского забыли и про этого б/у актёра забудут.
      1. ПалБор
        ПалБор Сегодня, 07:39
        +2
        У Зеленского рейтинг выше, чем у Петро в предвыборной возне. Забудешь его, когда наши же СМИ о нём дудят постоянно.
        А Пашинин просто шизофреник, даже по взгляду видно, допогружался в роль.
    2. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 07:09
      +6
      Ну а почему не попиарить? Хороший пример блуждающего разума. Он ведь не один так думал когда начинался Майдан. Многие ведь повелись так же как и он. И его заявления наверно можно рассматривать не только как его заявления. Такие мысли вероятно блуждают уже во многих омайданеных головах. Возможно по прошествии некоторого времени они сделают осознанный выбор и станут идейными противниками Майдана. Но брожение в умах уже идёт. Пашинин просто озвучивает это брожение. Удивление тут вызывает только одно. Как Пашинин, имеющий по его словам три высших образования, повелся на майдановскую лабуду?
    3. Banshee
      Banshee Сегодня, 08:19
      +3
      Цитата: inkass_98
      Зачем эту чуму пиарить-то?


      Не совсем пиарить. Есть смысл говорить и показывать, потому что парниша прямой дорогой идет в мертвые херои. И естественно, угробят его российские спецслужбы. И, когда начнется хай вселенский, тогда в ход и пойдут подобные вещи. Типа "а мы предупреждали". Захаровой пригодится.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +2
    Судьба этого "актера" предсказуема - если не сдохнет от самогона, то ухлопают украинские нацики. Туда ему (предателю) и дорога.
  7. mmk
    mmk Сегодня, 07:04
    +1
    Пашинин наивно полагает, что на Украине есть свобода слова и "демократические ценности", но он глубоко ошибается. Может кончить как Кузьма Скрябин.
  8. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 07:06
    +1
    Как с карьерой то? Усё!!!!
  9. Beholder
    Beholder Сегодня, 07:18
    0
    ранние идеологи христианства осуждали лицедейство, и не только актёры, музыканты и «плясуны», но и все «одержимые страстью к театру» исключались из христианских общин
    Может хватит уделять им внимание? Давайте поговорим о соседском Шарике или Ваське, обсудим неадекватное поведение при защите дворовой территории, излишней жестокости при ловле мышей - все приятней персонажи и "воняют" меньше. wink
  10. shubin
    shubin Сегодня, 07:20
    +1
    А не слишком ли много внимания к второсортному актёришке? Сдох Максим, да и хрен с ним.
  11. AlexS
    AlexS Сегодня, 07:23
    0
    Походу скоро шлёпнут его, ну а спишут естественно на Россию, ведь это же так "удобно"...
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:31
    0
    очередной иуда земли Русской ,и место ему в канаве,с проломленной или прострелянной башкой.
  13. Серёжа Тимофеев
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 07:34
    0
    В этой тираде П. не намекает - он прямо говорит - Мне капут, Украине капут, молодости, юности и процветанию - капут.
    Девиативное поведение - поведение с отклонением от нормы - то есть гомик - это отклонение.
  14. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 07:34
    +1
    Похоже, что лицедей заигрался в солдатики, коль плакакться начал. Не исключаю, что хочется вернуться к сытой, спокойной жизни, конечно же в Москве. И пристроиться передачи вести на ТВ, прецеденты были.
  15. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:40
    0
    Да уйдёт за кордон и книгу напишет.
  16. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:54
    0
    От Мазепы сей фрукт мало чем отличается...полагаю золотая пора этих майданутых мальчиков уходит в небытие...наступает эра куда более прагматичных украинцев которым все эти сумасшедшие нацики и полусумасшедшие актеры проели плешину на чубах.
    Как говорят в таких случаях революция(майдан) всегда пожирает своих героев ...на смену им приходят подлецы большего масштаба...хладнокровные,расчетливые и более целеустремленные к обогащению и власти...закономерность однако.
  17. Балу
    Балу Сегодня, 07:59
    +1
    Пациент психдиспансера заигрался в Гамлета.
  18. Xazarin
    Xazarin Сегодня, 08:14
    -1
    Родился и вырос на Украине, поверил собственным иллюзиям , бросил сытую жизнь,поехал воевать за собственные идеалы. Поступок? Думаю да. Вызывает больше уважения чем некоторые «патриоты». Немного мужества надо чтобы кричать «иуда» сидя дома за компом.
    1. Banshee
      Banshee Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Xazarin
      Родился и вырос на Украине, поверил собственным иллюзиям , бросил сытую жизнь,поехал воевать за собственные идеалы. Поступок? Думаю да.


      Да так можно сказать о тысячах наших, воевавших на другой стороне. Почему у вас уважуха в сторону этого фекалия направлена?
      1. Xazarin
        Xazarin Сегодня, 08:40
        0
        Уточняю, уважаю БОЛЬШЕ, чем диванных героев. В посте не написано что одобряю или принимаю, но понять могу , заблудившийся человек. Для меня он враг, но в отличии от меня он воюет за то во что верит, точнее верил.
  19. Vard
    Vard Сегодня, 08:14
    +1
    До чего дошёл прогресс... глисты разговаривают!!!
  20. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
    0
    ... укронацистский наркот, по тяжёлой прёт иглу - вот и результат сих действий... laughing ... такие долго не живут...
  21. Антарес
    Антарес Сегодня, 10:05
    0
    Новое коридорное интервью Пашинина: Меня тащат на костёр, так как я не верю в Украину

    новая пиар акция...
    сами не одобряют, но сами и пиарят
    несмотря на то что он в Украине и на стороне Украины-из российских сми узнаю о нем чаще, чем от украинских..
  22. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:20
    0
    А на костер зачем, что мало вокруг деревьев, а на деревьях крепких веток?