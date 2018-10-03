Новое коридорное интервью Пашинина: Меня тащат на костёр, так как я не верю в Украину

Был такой гомосексуальный юноша с таким девиативным (термин Пашинина, - прим. «ВО») поведением и мерзкой походкой, и он, да, мне сказал, чтобы я вешался. Я-то готов, но у вас ничего не получится. Я просто не дам вам на себе заработать. Просто не дам!

Вы довели Украину, пускай вся Европа, весь мир знают, а главное, пусть знает украинская молодёжь: вы можете получить образование здесь, быть классным парнем, не судиться, не привлекаться, вы можете уехать за границу, там сделать карьеру... но потом, в трудное время, когда совесть позовёт вас, вернуться в свою родную страну, помните, что либо вас убьют... либо вы будете нищими как ничтожный Пашинин. Другого «процветания» для вас здесь нет.

Все нарисовали какую-то идеальную Украину, в этой Украине какой-то сверхдобрый бог, и все на это: Ой, как это классно! И когда ты говоришь, что всё это не так, тебя называют еретиком и тащат на костёр, потому что ты не веришь в Украину. Война научила меня не верить, перепроверять. Вот я пример того, что вас ждёт, если вы вернётесь помогать своему родному народу.