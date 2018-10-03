Новое коридорное интервью Пашинина: Меня тащат на костёр, так как я не верю в Украину
Украинские журналисты продолжают «сериал» с выкладыванием в YouTube роликов с заявлениями актёра Анатолия Пашинина. Попав в Черниговский суд, Пашинин на днях заявил, что украинских воров нужно вешать, а Украину спасать, так как гибнут молодые парни, генофонд нации. Теперь Пашинин рассказал журналистам о том, как за ним следят представители СБУ, прослушивают его телефон и выступают с угрозами в его адрес.
Из заявления Пашинина, который, как известно, перебрался на Украину, взял в руки оружие и отправился участвовать в гражданской войне на Донбасс:
Далее Пашинин (родился в УССР в 1978 году) заявил, обращаясь к украинской власти и СБУ:
В этой тираде Пашинин явно намекает на свою судьбу, добавляя:
Такие заявления Пашинина явно перестали укладываться в киевскую концепцию. Иллюзии "добровольца" развеялись, и теперь удел Пашинина - судебные разбирательства и такого рода "коридорные" интервью с обличительными высказываниями, которые явно не по нраву тем, кто пытается рулить Украиной.
Из заявления Пашинина, который, как известно, перебрался на Украину, взял в руки оружие и отправился участвовать в гражданской войне на Донбасс:
Был такой гомосексуальный юноша с таким девиативным (термин Пашинина, - прим. «ВО») поведением и мерзкой походкой, и он, да, мне сказал, чтобы я вешался. Я-то готов, но у вас ничего не получится. Я просто не дам вам на себе заработать. Просто не дам!
Далее Пашинин (родился в УССР в 1978 году) заявил, обращаясь к украинской власти и СБУ:
Вы довели Украину, пускай вся Европа, весь мир знают, а главное, пусть знает украинская молодёжь: вы можете получить образование здесь, быть классным парнем, не судиться, не привлекаться, вы можете уехать за границу, там сделать карьеру... но потом, в трудное время, когда совесть позовёт вас, вернуться в свою родную страну, помните, что либо вас убьют... либо вы будете нищими как ничтожный Пашинин. Другого «процветания» для вас здесь нет.
В этой тираде Пашинин явно намекает на свою судьбу, добавляя:
Все нарисовали какую-то идеальную Украину, в этой Украине какой-то сверхдобрый бог, и все на это: Ой, как это классно! И когда ты говоришь, что всё это не так, тебя называют еретиком и тащат на костёр, потому что ты не веришь в Украину. Война научила меня не верить, перепроверять. Вот я пример того, что вас ждёт, если вы вернётесь помогать своему родному народу.
Такие заявления Пашинина явно перестали укладываться в киевскую концепцию. Иллюзии "добровольца" развеялись, и теперь удел Пашинина - судебные разбирательства и такого рода "коридорные" интервью с обличительными высказываниями, которые явно не по нраву тем, кто пытается рулить Украиной.
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