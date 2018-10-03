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Норвежская делегация: Не видим повода не признавать Крым российским

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Крым - это часть территории России на законных основаниях. Такой позиции придерживается предприниматель и общественный деятель Хендрик Вебер, возглавляющий норвежскую делегацию, которая в эти дни посещает Крымский полуостров. Это не первый визит норвежцев в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Норвежская делегация: Не видим повода не признавать Крым российским


Как сообщает информационная служба РИА Новости, делегация из Норвегии будет находиться в этом регионе до 6 октября. В программе визита запланировано проведение многочисленных встреч и поездок по территории полуострова.


В состав норвежской делегации вошли активные члены общественных движений, бизнеса, представители научной и сельскохозяйственной сфер.

По словам главы делегации, который как отметил, пристально следил за событиями 2014 года, в ходе проведения референдума в Крыму фактов нарушений прав человека зафиксировано не было. Он добавил, что ни одна правозащитная организация не предоставила международному сообществу фактов с теми якобы нарушениями, о которых постоянно твердит Киев.

Вебер также отметил, что, к сожалению, позиция официальных властей Норвегии относительно статуса Крымского полуострова остаётся другой, они продолжают сомневаться в законности проведённого референдума. Однако, по его мнению, ситуация начинает меняться, и к норвежским политикам приходит осознание того, что на самом деле произошло в 2014 году. Осознание приходит не без влияния крупного бизнеса.

Кроме того, норвежский предприниматель подверг критике санкции, введённые Западом против России сразу же после воссоединения с Крымом и Севастополем. Он признал, что ущерб от санкций ощущают на себе многие европейские страны, поскольку этот процесс приводит к разрушению компаний и рабочих мест. Вебер уверен в бессмысленности политики санкций, считая их чисто политическим решением со стороны американских властей.

Тем временем в СМИ Украины объявлено, что никакой норвежской делегации в Крыму нет, и "всё это фейк". Логика такая же, как в ситуации с Крымским мостом.
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18 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:11
    +5
    Крым наш!
    Точка!
    Пускай почаще и побольше всяких делегаций прибывает.
    Пускай только правду потом говорят/пишут.
    Просто правду.
    Я шел там-то...
    Я видел своими глазами то-то...
    Я беседовал с такими-то людьми...
    Они сказали то-то...
    Ну и вывод со всего этого однозначный получится.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 10:27
      0
      Очередная порция европейских желающих отдохнуть бесплатно и почувствовать свою значимость.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:39
    +2
    вот на полуострове они поют одно,ибо там их встречают как небожителей,и кормят нахаляву как на убой,а вернувшись в свои европы резко включают обратку.скорее всего,не нужно вообще иностранные делегации на полуострове трогать-если есть совесть,дома тогда они честно расскажут правду,не за жрачку от пуза нахаляву,а потому что смогли остаться людими и не врать.
    1. mmk
      mmk Сегодня, 08:06
      +5
      Инвестиции в Крым и возможность не плохо поднять бабла и привлекают разносортные делегации из Европы, на разрешение из Киева они клали.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 08:15
        +1
        Инвистиции хорошо, я вот хочу землю под домик в Крыму купить, так не один банк в Москве мне ипотеку не дает, сначала самим бы признать.
        1. Слон
          Слон Сегодня, 10:16
          0
          На Колыме домик себе лучше купи! Подобные хотельщики крымской земли итак загородили заборами весь вид на море. Становится неприятно, когда едешь на авто, напр. по Южнобережному шоссе...
      2. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 08:45
        +2
        Крым для инвестиций как бездонная бочка. Когда наши военные вошли в Крым, они офигели. Мы тут плюемся в реалии современной России. Но войдя в Крым, ребята реально офигели. Ты представляешь! Мы как будто переместились на машине времени в прошлое! Вот такие эмоции вызвал Крым у наших бойцов. Хотя мы критикуем, и есть за что современную Россию. Для жителей Крыма перемены наверно происходят с космической скоростью. И если есть возможность иностранцам вложится в Крым и увидеть результаты, то тоды Ой! Кто же будет протестовать против возможностей!? Да и жители России тоже не против улучшений ( а кто против хорошего и за плохое?). Но если иностранным инвесторам есть где быть востребованными, то для многих россиян чувство не востребованности сильно бьёт по самолюбию. Тут сейчас некоторые напишут, всепропальщик! Да не всепропальщик. Тут вопрос элементарной востребованности! Если ты востребован, тебя ждут, тебя хотят, ты доволен жизнью. Если ты не вписался в рынок, какое тут удовлетворение!?
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:12
      +2
      "Вебер также отметил, что, к сожалению, позиция официальных властей Норвегии относительно статуса Крымского полуострова остаётся другой,"

      Вот этим и все сказанно, а какой заголовок у статьи. Общественность это одно, а официальные власти другое
    3. den3080
      den3080 Сегодня, 08:21
      +2
      Ничего подобного, эти люди и в Норвегии расскажут то, что говорили в Крыму.
      Другое дело что:
      1. Делегация скорее всего неофициальная, типа волонтёров.
      2. В Норвегии их воспринимают как маргиналов, тоже скорее всего.
      Это примерно также как Эркки Йохан Бекман из Финляндии, дома его считают маргиналом, русофилом, неоднократно пытались рот заткнуть. но тем не менее слушают и периодически дают выступать в СМИ.
  3. mmk
    mmk Сегодня, 08:03
    +2
    Украинским властям еще не хватало испоганить отношения с Норвегией, будут болтать что угодно. В Киеве уже не малый список "негодяев" посетивших Крым без разрешения правящих там "господ".
  4. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:18
    +1
    Причина у вас одна, ребята— США
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 08:52
      0
      Русич! В чем причина? Что США? Можно хоть немного развить свою мысль? США послали их в Россию? США не давали выехать в Россию? Вот честно говоря, не могу сообразить смысл комментария. hi Без обид.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +1
    Приятно конечно когда зарубежные гости, в т.ч. некоторые представители партий, побывав в Крыму начинают объективно воспринимать реальность происшедшего. Пока их конечно единицы, но со временем число будет только расти, а значит достоверная информация будет доходить до большего числа западных обывателей и возможно некоторых политиков. Никто не рассчитывал на то, что Крым в ближайшее время будет признан российским, главное, что мы знаем - Крым наш. Рано или поздно, но и запад будет вынужден признать это.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:43
    +2
    Очередное заявление по Крыму от иностранной делегации члены которой ничего в своей стране не решают. Обычно это нужно, чтобы сделать нам приятное да бы получит в ответ некие ништяки по части их бизнеса и всё.
  7. Быков.
    Быков. Сегодня, 08:53
    +1
    . Вебер также отметил, что, к сожалению, позиция официальных властей Норвегии относительно статуса Крымского полуострова остаётся другой,

    Да нет у официальных властей Норвегии своего мнения по Крыму. Они до такой роскоши не доросли. У них есть только мнение хозяина из Вашингтона.
    1. Рав Рав
      Рав Рав Сегодня, 09:12
      0
      Согласен с вами,и не будет,скандлосы членососы НАТО.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:39
    0
    ... конечно спасибо этим немногим понимающим норвежцам!... к сожалению эта делегация не сможет повлиять на внешнюю политическую составляющую Норвегии...
  9. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:22
    0
    Не перевелись ещё на земле здравомыслящие люди, даже за границей.