Норвежская делегация: Не видим повода не признавать Крым российским
Крым - это часть территории России на законных основаниях. Такой позиции придерживается предприниматель и общественный деятель Хендрик Вебер, возглавляющий норвежскую делегацию, которая в эти дни посещает Крымский полуостров. Это не первый визит норвежцев в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
Как сообщает информационная служба РИА Новости, делегация из Норвегии будет находиться в этом регионе до 6 октября. В программе визита запланировано проведение многочисленных встреч и поездок по территории полуострова.
В состав норвежской делегации вошли активные члены общественных движений, бизнеса, представители научной и сельскохозяйственной сфер.
По словам главы делегации, который как отметил, пристально следил за событиями 2014 года, в ходе проведения референдума в Крыму фактов нарушений прав человека зафиксировано не было. Он добавил, что ни одна правозащитная организация не предоставила международному сообществу фактов с теми якобы нарушениями, о которых постоянно твердит Киев.
Вебер также отметил, что, к сожалению, позиция официальных властей Норвегии относительно статуса Крымского полуострова остаётся другой, они продолжают сомневаться в законности проведённого референдума. Однако, по его мнению, ситуация начинает меняться, и к норвежским политикам приходит осознание того, что на самом деле произошло в 2014 году. Осознание приходит не без влияния крупного бизнеса.
Кроме того, норвежский предприниматель подверг критике санкции, введённые Западом против России сразу же после воссоединения с Крымом и Севастополем. Он признал, что ущерб от санкций ощущают на себе многие европейские страны, поскольку этот процесс приводит к разрушению компаний и рабочих мест. Вебер уверен в бессмысленности политики санкций, считая их чисто политическим решением со стороны американских властей.
Тем временем в СМИ Украины объявлено, что никакой норвежской делегации в Крыму нет, и "всё это фейк". Логика такая же, как в ситуации с Крымским мостом.
Как сообщает информационная служба РИА Новости, делегация из Норвегии будет находиться в этом регионе до 6 октября. В программе визита запланировано проведение многочисленных встреч и поездок по территории полуострова.
В состав норвежской делегации вошли активные члены общественных движений, бизнеса, представители научной и сельскохозяйственной сфер.
По словам главы делегации, который как отметил, пристально следил за событиями 2014 года, в ходе проведения референдума в Крыму фактов нарушений прав человека зафиксировано не было. Он добавил, что ни одна правозащитная организация не предоставила международному сообществу фактов с теми якобы нарушениями, о которых постоянно твердит Киев.
Вебер также отметил, что, к сожалению, позиция официальных властей Норвегии относительно статуса Крымского полуострова остаётся другой, они продолжают сомневаться в законности проведённого референдума. Однако, по его мнению, ситуация начинает меняться, и к норвежским политикам приходит осознание того, что на самом деле произошло в 2014 году. Осознание приходит не без влияния крупного бизнеса.
Кроме того, норвежский предприниматель подверг критике санкции, введённые Западом против России сразу же после воссоединения с Крымом и Севастополем. Он признал, что ущерб от санкций ощущают на себе многие европейские страны, поскольку этот процесс приводит к разрушению компаний и рабочих мест. Вебер уверен в бессмысленности политики санкций, считая их чисто политическим решением со стороны американских властей.
Тем временем в СМИ Украины объявлено, что никакой норвежской делегации в Крыму нет, и "всё это фейк". Логика такая же, как в ситуации с Крымским мостом.
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