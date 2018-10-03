4 пусковых установки С-300 уже в Сирии. Госдеп США не верит

Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Надеемся, что этого не произошло. В противном случае это привело к серьёзным проблемам в виде нового витка эскалации сирийского конфликта.