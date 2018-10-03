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4 пусковых установки С-300 уже в Сирии. Госдеп США не верит

81
Опубликовано видео доставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирийскую Арабскую Республику. Ролик представлен на сайте ТК "Звезда". Продемонстрирована выгрузка комплексов из самолётов Ан-124-100 "Руслан".

4 пусковых установки С-300 уже в Сирии. Госдеп США не верит


Накануне о доставке систем ПВО в Сирию верховному главнокомандующему доложил министр обороны страны. По словам Сергея Шойгу в САР доставлено 49 единиц военной техники, которая входит в систему развёртывания системы противовоздушной обороны.


Из заявления главы Минобороны России:
Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.


Отмечено, что работы по доставке были завершены к вечеру 1 октября.

Владимир Путин поинтересовался у Сергея Шойгу, сколько времени понадобится для обучения сирийских расчётов ПВО работе с ЗРК С-300. По словам министра обороны РФ, на это уйдёт около трёх месяцев.

Обращает на себя внимание реакция Госдепа США на заявления Москвы о поставках С-300 сирийской армии. Официальный представитель государственного департамента Хизер Науэрт заявила, что у США нет данных о поставках С-300. Науэрт:
Надеемся, что этого не произошло. В противном случае это привело к серьёзным проблемам в виде нового витка эскалации сирийского конфликта.


Напомним, что решение по отправке в Сирию ЗРК С-300 и систем радиоэлектронной борьбы было принято после трагической ситуации с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Минобороны РФ представило данные о том, что сирийский комплекс С-200 сбил Ил-20 по ошибке, так как в тот момент F-16 ВВС Израиля прикрывался российским самолётом радиоэлектронной разведки. В Израиле все эти обвинения отвергают, заявляя, что самолёты ВВС страны уже были в воздушном пространстве Израиля в тот момент, когда система ПВО САР сбивала российский самолёт. Ранее Израиль сначала вообще отрицал свою причастность к нанесению ударов по Сирии, затем заявлял, что вся четвёрка самолётов в момент применения С-200 войск ПВО Сирии находилась на аэродроме базирования.
Использованы фотографии:
ТК "Звезда"
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81 комментарий
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  1. IvanT
    IvanT Сегодня, 07:26
    +5
    Маловато...
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 07:36
      +3
      Цитата: IvanT
      0
      Маловато...

      Разовый боекомплект 48 ракет - минимум 24 цели.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 08:19
        +1
        Обучение 3 месяца, значит три месяца будут наши сидеть. Что сказала тетка с Америки неважно, главное что Израиль ответит
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:29
          +8
          Обучение 3 месяца, значит три месяца будут наши сидеть. Что сказала тетка с Америки неважно, главное что Израиль ответит


          Возможно сирийский персонал и обучат управлению С-З00...
          однако полагаю что это не самое главное.
          В ГРЕЦИИ пилоты израильских ВВС отрабатывали тактические приемы борьбы с С-300...вот чем надо бы по интересоваться сирийцам...уверен что ИЗРАИЛЬСКИЕ ШТАБЫ и пилоты прорабатывают различные варианты удара по будущим позициям С-З00...здесь выиграет тот кто окажется умнее или коварнее...нашим спецам надо бы учесть это при обучении сирийцев.
          Самый лучший прием ловить евреев на живца...как они утверждают что они будут бомбить все что связано с иранцами ...то на этом их и надо ловить организовывая засады на вероятных путях полетов Ф-35.Ф-16,Ф-15 используя иранские объекты как червячка на удочке...прием известный во все времена.Кроме того евреи могут использовать свой спецназ...тут противодействие надо организовывать с учетом этого фактора.
          Конечно идеально было бы атаковать израильские ударные самолеты еще на взлете со своего аэродрома но евреи могут использовать аэродромы своих союзников.
          smile Полагаю граждане Израиля читают мой коммент и делают соответствующие выводы.
          1. Быков.
            Быков. Сегодня, 08:40
            0
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Возможно сирийский персонал и обучат управлению С-З00...
            однако полагаю что это не самое главное.
            В ГРЕЦИИ пилоты израильских ВВС отрабатывали тактические приемы борьбы с С-300...вот чем надо бы по интересоваться сирийцам...уверен что ИЗРАИЛЬСКИЕ ШТАБЫ и пилоты прорабатывают различные варианты удара по будущим позициям С-З00...здесь выиграет тот кто окажется умнее или коварнее...нашим спецам надо бы учесть это при обучении сирийцев.
            Самый лучший прием ловить евреев на живца...как они утверждают что они будут бомбить все что связано с иранцами ...то на этом их и надо ловить организовывая засады на вероятных путях полетов Ф-35.Ф-16,Ф-15 используя иранские объекты как червячка на удочке...прием известный во все времена.Кроме того евреи могут использовать свой спецназ...тут противодействие надо организовывать с учетом этого фактора.
            Конечно идеально было бы атаковать израильские ударные самолеты еще на взлете со своего аэродрома но евреи могут использовать аэродромы своих союзников.
            smile Полагаю граждане Израиля читают мой коммент и делают соответствующие выводы.

            Да,да,да. Проработали в удобном для себя месте, а в Сирии всё будет по настоящему, а не подставушно-показательные понты.
            1. Тот же ЛЕХА
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:51
              0
              а в Сирии всё будет по настоящему, а не подставушно-показательные понты.
              Недооценивать евреев не стоит ...сумели же они уничтожить Панцирь используя безалаберность сирийского расчета.
              Вариантов нападения может быть множество и тут многое будет зависеть от личности командира установки С-З00...его таланта ...его умения просчитать все действия ВВС Израиля и Цахал.
              1. Мистер Кредо
                Мистер Кредо Сегодня, 09:07
                +1
                Лёха! Опять плюсую! Наконец хоть от эмоциональных комментариев комментаторов перешли к ситуационным!!! Как не хватает на ВО комментарииев обыгрывающих ситуацию! Вместо комментариев, они нам, а мы им, надо комментарии от разных сторон конфликта! Пусть одни будут за штаты, другие за нас! Но, блин! Почему никто в комментариях не прогнозирует ситуации? Главное быть вместе с линией партии и колебаться вместе с ней набирая плюсы!?
              2. Лекс.
                Лекс. Сегодня, 09:13
                -10
                Наши летали вчера над Сирией не помогут с300
                1. Злой543
                  Злой543 Сегодня, 09:15
                  +4
                  Фотки есть? Или фотки должны только мы в качестве доказательств должны выкладывать?
                  1. IvanT
                    IvanT Сегодня, 09:42
                    +4
                    А зачем?! Евреям надо наслово верить
                2. a.s.zzz888
                  a.s.zzz888 Сегодня, 09:23
                  +4

                  Лекс. Сегодня, 09:13
                  -1
                  Наши летали вчера над Сирией не помогут с300

                  ... laughing laughing tongue
                3. лесовозник
                  лесовозник Сегодня, 10:01
                  0
                  Цитата: Лекс.
                  Наши летали вчера над Сирией не помогут с300

                  во сне?
                4. Быков.
                  Быков. Сегодня, 10:16
                  0
                  Цитата: Лекс.
                  Наши летали вчера над Сирией не помогут с300

                  Последний ваш посмевший пролететь над Сирией Ф16, догорает в овраге у забора.
              3. Задира
                Задира Сегодня, 09:46
                +1
                Цитата: Тот же ЛЕХА

                Вариантов нападения может быть множество и тут многое будет зависеть от личности командира установки С-З00

                При наличии единой "сетки", куда включены все установки С-300/400, РЛС кораблей, АВАКСов, спутников, других самолетов и БПЛА штатным местом наблюдения и управления ПУ будет некий центральный пункт, который может находиться от пусковой установки за десятки километров. На этом пункте и будет складываться единый пазл из множества фрагментов. А место управления на самой установке является резервным (я бы даже сказал аварийным), когда верхний уровень развален вчистую.
          2. Серый брат
            Серый брат Сегодня, 08:51
            +7
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            В ГРЕЦИИ пилоты израильских ВВС отрабатывали тактические приемы борьбы с С-300...

            Там комплексы бородатых годов выпуска, да и модификаций у них полно разных - одних только РЛС штук пятнадцать. Это не то же самое, как бэ.
          3. Vadmir
            Vadmir Сегодня, 08:56
            +1
            В ГРЕЦИИ пилоты израильских ВВС отрабатывали тактические приемы борьбы с С-300...вот чем надо бы по интересоваться сирийцам...уверен что ИЗРАИЛЬСКИЕ ШТАБЫ и пилоты прорабатывают различные варианты удара по будущим позициям С-З00
            В следующий раз надо думать, что и кому продавать можно, а то получается, за 30 сребреников продали потенциальным противникам серьезное оружие, чтобы те могли потренироваться в преодолении наших систем ПВО. На турецких С-400 тоже будут тренироваться все НАТОвцы.
          4. Мистер Кредо
            Мистер Кредо Сегодня, 08:58
            0
            Лёха! Молодец! Хороший комментарий!
        2. Быков.
          Быков. Сегодня, 08:37
          +2
          Цитата: Злой543
          Обучение 3 месяца, значит три месяца будут наши сидеть. Что сказала тетка с Америки неважно, главное что Израиль ответит

          Израилю вообще надо молчать прикинувшись ветошью. После подставы с Ил-20 и гибелью 15 -ти наших военных, их, еврейское мнение, стремится к нулю.
          1. Мистер Кредо
            Мистер Кредо Сегодня, 09:15
            +1
            Есть ещё версия сбития Ила израильтянами. Но дабы не нагнетать напряженность, свалили на сирийцев. Печально что на ВО не обсуждаются другие версии.
        3. Nitarius
          Nitarius Сегодня, 08:46
          +2
          Сирийцы обучены были еще в 2013.. но тогда остановили поставку! так что персонал есть .. а наши .. для того чтобы СОБЛАЗНА у израиля не было .. за НАШИХ они сразу ответят!
          1. Злой543
            Злой543 Сегодня, 09:00
            +1
            Вы думаете что все эти 5 лет они были в неприкосновенном запасе? Сколько там война идет, каждый солдат был на счету, так что может был пвошник , а стал пехотой
          2. Мистер Кредо
            Мистер Кредо Сегодня, 09:19
            0
            Как будет отвечать Израиль за наших?
      2. seregin-s1
        seregin-s1 Сегодня, 08:43
        +1
        Шойгу чётко сказал: 36 пусковых установок. Вполне достаточно.
      3. Быков.
        Быков. Сегодня, 08:45
        -1
        Госдеп США не верит

        Так в чём проблема? Опять обстреляйте "нечаянно" войска САА и поверите.
      4. фигвам
        фигвам Сегодня, 08:46
        0
        4 пусковые установки?! Что то я не понял. Должно быть 12.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:56
          0
          Цитата: фигвам
          4 пусковые установки?! Что то я не понял. Должно быть 12.

          49 машин это 7 батарей.
      5. IvanT
        IvanT Сегодня, 09:35
        0
        У вас что то с математикой. 4 ПУ *4 контейнера =16 ракет в залпе.
    2. GRF
      GRF Сегодня, 07:39
      +3
      Цитата: IvanT
      Маловато...

      А не ценят, когда много...
      Натура у людей такая...

      А для бздижа партнеров, достаточно...
      Они ж понимают, что добавить можем...
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 07:59
        +11
        Цитата: GRF
        Они ж понимают, что добавить можем...

        При желании да, но надо еще обучить расчеты. Последние года два часть комплексов С-300 с дежурства сняты и заменены на С-400. Так что есть что отправить .

        Экипаж пусковой установки ЗРК С-300 заехал за шаурмой
      2. kjhg
        kjhg Сегодня, 08:00
        0
        Цитата: GRF
        Они ж понимают, что добавить можем...

        Добавим после очередных жертв российских военных? До этого по такой логике действовали наши руководители и, как видим, это не останавливало "партнеров", уже вкусивших запах крови наших солдат.
        1. EvilLion
          EvilLion Сегодня, 08:35
          -3
          По вашей логике, чтобы избежать жертв в 1-2, ну может 20 чел. надо развязать превентивную войну и угробить тысячи.
      3. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 09:25
        0
        Ну, ну! Можно нарисовать сценарий как они бздят? И что делают со страха? И как мы успешно долбим их?
    3. Spartanez300
      Spartanez300 Сегодня, 08:00
      0
      Пусть не верят , а они есть и будут ждать своего часа чтобы нанести удар .
    4. Симон
      Симон Сегодня, 08:05
      0
      А, что маловато? Главное они там есть. Теперь страх перед С-300, будет израильские самолеты держать на аэродромах. wink
      1. Маки Авелльевич
        Маки Авелльевич Сегодня, 09:42
        0
        Цитата: Симон
        А, что маловато? Главное они там есть. Теперь страх перед С-300, будет израильские самолеты держать на аэродромах.

        куда там, самолёты будут закапыватся в песок от страха, лётчики подвать в отставку и имигрировать в Бразилию.
    5. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:06
      +2
      Цитата: IvanT
      Маловато...

      Зато оперативно. Где Россия и где Сирия? Это не трактор своим ходом из райцентра в деревню перегнать.
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 09:39
        +1
        Что оперативно, согласен! А как у наших противников с оперативностью? Вот взлетели наши! Хорошо!? Отлично! Их сбили. Что делаем мы? Будем бомбить их? Как насчёт инфраструктур? У кого их больше? Сколько аэродромов и самолетов в Сирии и вокруг? Ну стали мы сбивать самолёты США! Как они ответят? Численность их самолётов против наших, плюс авианосцы, плюс страны члены НАТО. Как мы будем пополнять боезапас, людей и техники? А если ещё прорвет на окраине и в Молдове? Сможем воевать на три фронта? Ну это не считая элитного, когда начнут тупо арестовывать счёта ключевых фигур и их родни.
    6. Не либероид Русский
      Не либероид Русский Сегодня, 08:07
      -1
      оплатите новые комплекты и все, будет многовато
      1. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 09:41
        0
        Весело! Оплатите лечение и мы вас спасем! Может быть! Если противная сторона даст больше, мы вас убьем!? А если нет денег? Тогда что?
    7. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 09:13
      0
      Кот Леопольд выпускает когти, однако! belay
  2. ПалБор
    ПалБор Сегодня, 07:26
    +1
    Что-то я не понял. Четыре ПУ? А где гордо обещанные два полка?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:36
      -1
      49 машин это минимум 7 батарей.
    2. IvanT
      IvanT Сегодня, 09:38
      0
      Не верьте тому что грят официально
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 07:31
    -5
    Исаевым введен хороший термин -полупозия. Очень подходит.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 08:06
      0
      Да ставте хоть 200 "-". Позиция - это, когда заявили о 2-х полковых комплектах и выполнили, а 4 пусковых на дивизион - как раз полупозиция
      1. kjhg
        kjhg Сегодня, 08:19
        +3
        Цитата: mark1
        а 4 пусковых на дивизион - как раз полупозиция

        Тут сложно с вами поспорить, но, надеюсь, это только первая партия. А будет (должна быть) еще вторая, третья, по мере обучения сирийских военных работе нашими комплексами. Иначе, 4 пусковые установки - это просто мишень в тире для израильских "партнеров" и это не пустые слова, а просчитанные выводы специалистов.
  4. shans2
    shans2 Сегодня, 07:34
    +2
    ну там все путанно, говорили про 2 дивизиона, это 24 ПУ, и уже поставлен 1 дивизион + РЭБ (49 единиц техники), заманивают красными труселями, не иначе.... либо потом скажут пока активировано 4 ПУ из поставленных (для полноценного дивизиона) 12-ти...
  5. Димон71
    Димон71 Сегодня, 07:37
    0
    Что то не понятно.зачем для 4 х установок 49 едениц техники? Может Шойгу ошибся не 4 установки а 4 полка?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:48
      0
      димон71-пока что такое количество,тем более что там и так есть и с300,и даже 400,но,они охраняют военные обекты нашей страны,а вновь прибывшие для охраны неба сирии.
  6. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 07:38
    +1
    Не верит, пусть проверит.
    1. Vard
      Vard Сегодня, 08:16
      +1
      Я так понял наши бесполётную зону теперь продлят?
  7. keeper03
    keeper03 Сегодня, 07:41
    +6
    Госдеп не верит ? laughing Ну значит купол РЭБ отрабатывает на 100% ! yes soldier
  8. Симон
    Симон Сегодня, 07:43
    0
    Израиль заявляет, что вся четвёрка самолётов в момент применения С-200 войск ПВО Сирии находилась на аэродроме базирования

    Вот теперь точно все ихние самолеты будут стоять стоять в местах ихнего базирования, на приколе. negative wink
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 09:50
      0
      Почему стоять на приколе? Им пригрозили о сбитии каждого взлетевшего аппарата?
  9. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 07:45
    +2
    Это их право-не верить. Но сомневаюсь, что найдутся желающие провести разведку боем.
    1. Мистер Кредо
      Мистер Кредо Сегодня, 09:52
      0
      Но израильтяне проверили! И победили! Ни один израильский самолёт не пострадал! Вопрос. Почему?
  10. Комментарий был удален.
  11. Симон
    Симон Сегодня, 07:51
    +5
    Цитата: Димон71
    Что то не понятно.зачем для 4 х установок 49 едениц техники? Может Шойгу ошибся не 4 установки а 4 полка?

    Видимо ты дружок в армии не служил! Там "глаза", да "Уши" и обслуга с охраной.
  12. Не либероид Русский
    Не либероид Русский Сегодня, 08:09
    +1
    подарите им ромашек, пусть гадают
  13. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 08:26
    -12
    На фоне пресловутых "Денег нет, но вы держитесь"(с), истощающегося на глазах пенсионного фонда и повышения пенсионного возраста всего за неделю для ВПК нашли только за сам ЗРК не меньше $1 млрд, судя по объявленной сумме за тот же комплекс Ирану в 2017 году. За один, а одним не обойдутся.
    А это лишь прямые стартовые затраты. С них все только начнется. С-300 — сложный многофункциональный комплекс. Его обслуживание требует обширной инфраструктуры, квалифицированного персонала, само собой — дорогостоящих расходных материалов, комплектующих и боеприпасов. Ничего этого, понятно, в разваленной сирийской армии и ее допотопной ПВО нет. Все это станет обеспечивать российские армия и ВПК. Плюс к тому — тоже не бесплатная подготовка сирийских специалистов для работы на С-300 и их инфраструктурных подразделениях. А после нее — не оставлять же без присмотра даже обученных “местных специалистов”, которые, как видим, и из менее грозных ЗРК ухитряются заваливать родные самолеты? Значит, надо сажать над ними и рядом с ними непосредственно в боевые расчеты своих “военных советников”. Потому что наличие таковых в штабах сирийских ПВО не уберегло несчастный Ил-20.
    Это же сколько народу удастся пристроить на теплые престижные места — с полевыми, боевыми и валютными надбавками! Так российские генералы, которым за абсолютную беспомощность и дремучий непрофессионализм, приведший к потере Ил-20 и его экипажа, полагалась бы немедленная высылка на родину с предписанием о полном служебном несоответствии, получат самую желанную награду за то же самое: новую щедрую и долговременную линию финансирования и громадное расширение штатов, особенно сирийского контингента. Молодцы. Продолжайте в том же духе. hi
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:32
      +5
      Денег у нас нет, мы держимся, а Вам зачем наши деньги считать?
      Вот Украине скажите чтоб перестали Донбасс кошмарить, у них денег вообще нет
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 09:00
        -9
        Цитата: Злой543
        Денег у нас нет, мы держимся, а Вам зачем наши деньги считать?
        Вот Украине скажите чтоб перестали Донбасс кошмарить, у них денег вообще нет

        Цитата: Alexkorzun
        а что вам, евреям, сидящим на дотациях США ( 38 + млрд usd) и грабеже Германии под сурдинку Холокоста, считать наши деньги. И потом, вы что , до сих пор отрицаете свою причастность к сбитию Ил-20 ?

        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        привалов,вы честно отработали задание-залили России помоями,30 серебренников ждут в кассе,сходите и получите,и ещё,эта ваша ложь про ил20,нет желания сказать правду,что ВЫ виновны,лучше промолчите.минус вам не стал ставить,хотя рука и тянулась,но ,честно,бесят такие ваши явно провокационные комментарии,из которых явствует что еврей априори никогда и не в чём не может быть виноватым.честь имею soldier -в отличии от вас и большенства,подовляющего большенства ваших земляков.

        Ребятушки, и вам не хворать! hi
      2. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 10:02
        0
        Это нормальное явление считать деньги ( следить за конкурентами). А вот кошмарить Донбасс, они как раз очень считают деньги! Просто одни понимают на что идут деньги, а другие нет. Вот на Украине они идут как раз туда куда надо. Или есть примеры безвозмездной раздачи денег?
    2. Alexkorzun
      Alexkorzun Сегодня, 08:38
      +10
      а что вам, евреям, сидящим на дотациях США ( 38 + млрд usd) и грабеже Германии под сурдинку Холокоста, считать наши деньги. И потом, вы что , до сих пор отрицаете свою причастность к сбитию Ил-20 ?
      1. brigadir
        brigadir Сегодня, 09:40
        0
        Ил сбило сирийское ПВО. Это никто не отрицает.
        На момент сбития израильские самолёты были уже очень далеко.
        Израильское МО никогда не врёт.
        1. MKPU-115
          MKPU-115 Сегодня, 10:06
          +1
          Цитата: brigadir

          Израильское МО никогда не врёт.

          laughing laughing laughing
    3. faterdom
      faterdom Сегодня, 08:41
      +5
      Спасибо, кэп, продержимся. Не впервой. Лишь бы вам было приятно. И миллиард наскребем по сусекам, и десять если надо. Которые обнулят 38 обещанные вам.
      У нас как-то так, любой лярд в оборонке поэффективней двадцати у партнеров.
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:42
      +5
      привалов,вы честно отработали задание-залили России помоями,30 серебренников ждут в кассе,сходите и получите,и ещё,эта ваша ложь про ил20,нет желания сказать правду,что ВЫ виновны,лучше промолчите.минус вам не стал ставить,хотя рука и тянулась,но ,честно,бесят такие ваши явно провокационные комментарии,из которых явствует что еврей априори никогда и не в чём не может быть виноватым.честь имею soldier -в отличии от вас и большенства,подовляющего большенства ваших земляков.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
        0

        ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:42
        +5
        привалов,вы честно отработали задание-залили России помоями,30 серебренников ждут в кассе,сходите и получите,

        hi !... а за сверхурочные? а премиальные? ... да он тут до скончания денег у хозяина!... wink .. до ордена хочет дослужится, который есть в единственном числе, и который ещё Пётр 1 отковал, сами знаете кому... wink
      2. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 10:08
        0
        Ну почему мы никак не хотим признавать свои косяки!? Евреи виноваты!? А может мы? Почему нет? Косяк чей? Наш. А почему евреи виноваты?! Их вина в том что они оказались умнее? Ну а кто нам мешает ума набираться?
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:24
      +3
      Я вот тоже не пойму, почему ты, сидя в Израиле, вдруг озаботился российским бюджетом и пенсиями?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:32
        +1

        Piramidon (Степан) Сегодня, 09:24 НОВЫЙ
        +1
        Я вот тоже не пойму, почему ты, сидя в Израиле, вдруг озаботился российским бюджетом и пенсиями?

        ... так ему за эти еврейские тезисы платят за каждую букву, вот и старается сердешный строчить много, много букв... wink
    6. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: А. Привалов
      На фоне пресловутых "Денег нет, но вы держитесь"
      . Я смотрю 38 "лярдов" от доброго заокеанского шефа сильно прибавили оптимизма гражданам страны обетованной, что они начали считать не свои деньги а российские.
      Цитата: А. Привалов
      сам ЗРК не меньше $1 млрд, судя по объявленной сумме за тот же комплекс Ирану в 2017 году.
      , так Сирии тоже за деньги С-300 продают (а не дарят) или может ВПК РФ разоряет бюджет и на поставках С-400 Китаю и Турции.
      Цитата: А. Привалов
      Его обслуживание требует обширной инфраструктуры, квалифицированного персонала, само собой — дорогостоящих расходных материалов, комплектующих и боеприпасов
      . А тренировки личного состава ПВО РФ, например на полигоне Ашулук, не требуют затрат или может в Израиле профессиональными военными рождаются и для их обучения денег не требуется совсем.
      Цитата: А. Привалов
      Так российские генералы, которым за абсолютную беспомощность и дремучий непрофессионализм, приведший к потере Ил-20 и его экипажа, полагалась бы немедленная высылка на родину с предписанием о полном служебном несоответствии,
      . Так может пример покажите и за халатные и непрофессиональные действия пилота Ф-16 в тюрьму его отправите, а потом в других пальцем тыкайте.
    7. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
      +1
      А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:26
      ...буков то скока!!!... опусы наруливать - не в кабинке самолётика сидеть.. laughing laughing laughing
    8. IvanT
      IvanT Сегодня, 09:40
      +1
      Вы свои деньги считайте
      1. sogdy
        sogdy Сегодня, 10:03
        0
        У них своих нету, только американские.
        И новые правила игры они не поняли еще - кирдык израильской авионике...
      2. MKPU-115
        MKPU-115 Сегодня, 10:03
        0
        Цитата: IvanT
        Вы свои деньги считайте

        Свои? А откуда у них свои то, вон штаты им 38 лярдов кинули, теперь эту косточку, шестигранным, надо отрабатывать.
    9. 046
      046 Сегодня, 10:00
      0
      кто о чем, а еврей все о деньгах, заканчивайте уже с теориями и дезами
    10. MKPU-115
      MKPU-115 Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: А. Привалов
      На фоне пресловутых "Денег нет, но вы держитесь"(с), истощающегося на глазах пенсионного фонда и повышения пенсионного возраста всего за неделю для ВПК нашли только за сам ЗРК не меньше $1 млрд, судя по объявленной сумме за тот же комплекс Ирану в 2017 году. За один, а одним не обойдутся.
      А это лишь прямые стартовые затраты. С них все только начнется. С-300 — сложный многофункциональный комплекс. Его обслуживание требует обширной инфраструктуры, квалифицированного персонала, само собой — дорогостоящих расходных материалов, комплектующих и боеприпасов. Ничего этого, понятно, в разваленной сирийской армии и ее допотопной ПВО нет. Все это станет обеспечивать российские армия и ВПК. Плюс к тому — тоже не бесплатная подготовка сирийских специалистов для работы на С-300 и их инфраструктурных подразделениях. А после нее — не оставлять же без присмотра даже обученных “местных специалистов”, которые, как видим, и из менее грозных ЗРК ухитряются заваливать родные самолеты? Значит, надо сажать над ними и рядом с ними непосредственно в боевые расчеты своих “военных советников”. Потому что наличие таковых в штабах сирийских ПВО не уберегло несчастный Ил-20.
      Это же сколько народу удастся пристроить на теплые престижные места — с полевыми, боевыми и валютными надбавками! Так российские генералы, которым за абсолютную беспомощность и дремучий непрофессионализм, приведший к потере Ил-20 и его экипажа, полагалась бы немедленная высылка на родину с предписанием о полном служебном несоответствии, получат самую желанную награду за то же самое: новую щедрую и долговременную линию финансирования и громадное расширение штатов, особенно сирийского контингента. Молодцы. Продолжайте в том же духе. hi

      Все заботишься о благосостоянии русских граждан? laughing Заботливый Вы наш.
      "Денег нет, но вы держитесь" - ну это не в карманах США шарить шаловливыми ручонками на 38 лярдов hi
  14. jeka424
    jeka424 Сегодня, 09:02
    +1
    Надо туда надувных с300 ещё отправить
  15. Комментарий был удален.
  16. Larum
    Larum Сегодня, 09:47
    0
    "Ранее Израиль сначала вообще отрицал свою причастность к нанесению ударов по Сирии" - это что за бред? Они же "предупредили"?
    "затем заявлял, что вся четвёрка самолётов в момент применения С-200 войск ПВО Сирии находилась на аэродроме базирования." - и это совсем по другому говорили,
    Совсем писаки заврались, ради бабла и семью продадут
  17. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:25
    0
    Ф-35 грохнут, тогда поверят. А насчет маловато, это вам к щуке надо обратится, ну не бывает чудес, сразу и много. hi