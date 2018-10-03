Новости

Эксперт: F-35 против «кучи автоматов». Не слишком дорого?

36
Журнал The National Interest назвал первый боевой вылет истребителя F-35B в Афганистане необоснованной тратой денег налогоплательщиков, большой потерей времени и PR-акцией.



По данным автора, задача пилота состояла в том, чтобы нанести удар по обычному тайнику боевиков, в котором хранилась «куча АК-47 и РПГ».


И «супер-пупер-дорогой» самолет-невидимка пятого поколения стоимостью $115 млн., проделав путь в тысячу миль в одну сторону, блестяще справился с заданием – сбросил на тайник авиабомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM, стоимостью $19 тыс. и $22 тыс. соответственно.

Не лучшее применение новейшей техники, и не лучший пример использования денег налогоплательщиков, констатировал автор.

При этом он подчеркнул, что у американцев в Афганистане и без F-35 достаточно авиационной техники, способной выполнить подобные задачи.

Издание напоминает, что в день нанесения «дорогостоящего» удара замглавы Пентагона Патрик Шанахан призвал руководящий состав ведомства «найти способы сэкономить время и деньги».

«Сэр, кажется, я нашел один способ», – заключает эксперт.

Напомним, программа F-35 Lightning II является самой дорогостоящей в истории производства вооружений – всего потрачено около полутора триллиона долларов. Самолет разработан в 3 вариантах – для нужд ВВС, для морской пехоты и ВМС (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и палубный для ВМС.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Израиль накапливает высокоточные бомбы JDAM
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

36 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:24
    0
    Пиар-акция. Продажи резко пойдут в гору!
    1. AUL
      AUL Сегодня, 08:31
      +9
      Да не пиар-акция - пиара там и так уже зашкаливает. А проверка в реальных боевых условиях. Наши Калибры тоже по ИГИЛу долбили, хотя обычными авиабомбами было бы на два порядка дешевле и эффективние.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 08:38
        +8
        Цитата: AUL
        А проверка в реальных боевых условиях.

        Вы называете это "проверка в реальных боевых условиях"? Серьезно? И что это за боевые такие условия реальные,без противодействия ПВО противника и истребителей? Не хотите рассказать?
        1. Jolly oldster sailor
          Jolly oldster sailor Сегодня, 08:47
          +4
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: AUL
          А проверка в реальных боевых условиях.

          Вы называете это "проверка в реальных боевых условиях"? Серьезно? И что это за боевые такие условия реальные,без противодействия ПВО противника и истребителей? Не хотите рассказать?

          Так у нас тоже любят называть всё это дело реальными боевыми условиями,хотя нам тоже нет противодействия ПВО и истребителей бородатых...Так,ремарка,справедливости для... feel
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 08:51
            +5
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Так у нас тоже любят называть всё это дело реальными боевыми условиями,хотя нам тоже нет противодействия ПВО и истребителей бородатых..

            Реальные боевые условия в Сирии по факту имеют только наши вертолетчики,летающие на малых высотах.
        2. AUL
          AUL Сегодня, 08:48
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Вы называете это "проверка в реальных боевых условиях"? Серьезно?

          А вы хотите, чтоб его сунули сразу в полное пекло? Так не делают! Сложность задачи наращивают поэтапно. Наши Калибры тоже шли на цели без противодействия ПВО/ПРО, тем не менее, это была проверка в реальных боевых условиях!
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 08:53
            +3
            Цитата: AUL
            Сложность задачи наращивают поэтапно.

            А в чем сложность этой задачи была? Доставить одним дорогим аппаратом,дорогую бомбу,при этом сжечь топлива,использовать ресурс двигателя и накрыть склад с калашами и рпг на сумму пару тысяч долларов? Вы серьезно? И это не пиарасты,вы считаете?
      2. Azim77
        Azim77 Сегодня, 09:12
        +2
        Цитата: AUL
        А проверка в реальных боевых условиях.

        Это более правильно назвать учебной отработкой - бомбометание на полигоне "Афганистан". "Условный противник" уничтожен.
      3. Рав Рав
        Рав Рав Сегодня, 09:41
        +1
        Калибрами красивей!
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:33
      +5
      там,кроме израиля все прочие покупают его через ,,нехочу'',иначе янки грозят найти в этих странах нефть,или агентов кгб wassat ещё турки,зная,что он им не светит ,хотят его купить,потому что не продадут.это же мазохизм fool покупать самолет который в реальном бою против равного соперника проживет одну затяжку сигареты fool
    3. GRF
      GRF Сегодня, 08:34
      +2
      Жду ролика душманов с демонстрацией стрельбы АК-47 из уничтоженного схрона...

      Хоть и не поверят им...
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 09:58
        +1
        Цитата: GRF
        Хоть и не поверят им...

        Тайник хорош тем, что никто не знает где он находится и есть ли он вообще. Это как "тоннели" в прошлом году уничтожали, засадили бонбу здоровенную непонятно куда и о "победе" потом очень громко кричали.
    4. Strashila
      Strashila Сегодня, 10:29
      0
      "Пиар-акция. Продажи резко пойдут в гору!"... точно... Калашниковы и РПГ... супер оружие которое можно уничтожить только с помощью самолета невидимки.
  2. другой РУСИЧ
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:27
    +5
    Баснословная цена самолета теперь будет постоянно включать калькулятор.
    На самом деле, по моему это глупость.
    Самолет сделан для того чтобы воевать. В принципе с задачей справился. Цена вопроса— другой вопрос. И , наверное, не военных.
    Когда наши тушки летали бомбить игил с минимальной бомбовой нагрузкой, потому что основной полетный вес занимало топливо, ни у кого вопросов не возникало.
    Да и вообще, бомбардировка с воздуха, в принципе, дорогое удовольствие.
    Так что странное мнение о дороговизне
  3. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:27
    -2
    зато как эффективно калибры использовались laughing игиловец зашол в сортир хоп калибр!выбил из его рук рулон туалетной бумаги soldier игиловец плюнул в серцах!в этой сирии даже в сортире спокойно не посидеть!и поехал в среднюю азию концентрироваться там у границ киргизии
  4. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 08:28
    +3
    Испытания самолета хоть в какой но боевой обстановке, отработка дозаправки в воздухе. Су-57 с этой целью были недавно в Сирии.
    А вообще с этой задачей не хуже бы и ударный БПЛА справился, который чаще всего применяют. К F-35B внимание особое будет, там похоже косяки есть, ведь один упал был недавно.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:29
    0
    им нужно было не один,а сотню их в афган отправить,а то старики жалуются wassat что по одиночной мишени трудно попасть lol
  6. mamont5
    mamont5 Сегодня, 08:31
    +1
    По-видимому, на большее этот самолет не способен? А то, выведи его против достойного противника, так и сбить могут...
  7. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:33
    0
    Спорная критика, самолет должен быть испытан в различных условиях его применения и в этом раскладе не столь важна стоимость его и боеприпасов. Также, не играет особой роли сколько стоила пораженная цель.
    Критика в адрес вероятного противника (хотя почему вероятного?) должна быть объективной и сдержанной.
    Хватит надуваться и заниматься шапкозакидательством.
    Если будет нужно для проверки возможностей и совершенствования вооружения и СУО, Су-57 выгонят "в поле" для стрельбы Х-35 по спичечным коробкам.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:35
    0
    КРИТИКИ???
    Шоб вы понимали в колбасных обрезках???
    А оно летает! Будем посмотреть!
  9. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 08:37
    +1
    Правильно! Надо было разбомбить школу или больницу. Мечеть, на худой конец. laughing

    А вообще - просто отработка боевого применения новой игрушки.
  10. Alexez
    Alexez Сегодня, 08:37
    +2
    Скоро кино, наверное снимут, о том как: преодолевая плотные слои атмосферы и противодействие душманской ПВО, буквально в последнюю секунду пилот Ф35 уничтожил секретный склад химико-бактерио-ядерного арсенала террористов готового устроить всему миру фееричный армагеддец.
  11. keeper03
    keeper03 Сегодня, 08:42
    +2
    Такую операцию смог бы провернуть обычный кукурузник, выбросив пару мешков с гранатами ! wassat laughing good Ему эта задача как раз по силам ! yes soldier
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +1
    PR-акцией
    И не более. ПВО не угрожает, сомнений о "невидимости" не последует, одним словом прогулка, но дорогостоящая.
  13. gla172
    gla172 Сегодня, 09:15
    +1
    ....они те ,кто не умеет воевать по совести и чести.....

    13 февраля. ...... фашиствующие банды оголтелой американо-британской военщины совершили зверский авианалет на мирный город Дрезден......
    .......Несколько тысяч бомбардировщиков в течение многих часов бомбили город, в котором не было ни одной военной части и ни одного немецкого солдата. Дрезден был стерт с лица земли. В пожарищах и под бомбами погибло до 400 тысяч мирных жителей — в основном, женщин, детей, стариков (все мужчины были на фронте). Было совершено чудовищное преступление, не имевшее аналогов в мировой истории. Особый цинизм англо-американских убийц-садистов, пресловутых «союзничков», всеми способами урывавших свой «кусок Европы», заключался в последовательном уклонении от ведения боевых действий против регулярных германских частей и в уничтожении мирного населения. Советская Армия один на один дралась с вооруженным до зубов страшным противником, грудь в грудь, глаза в глаза, армия на армию, фронт на фронт…
    Вместо действенной помощи и уничтожения военной мощи Германии, шакалы-«союзнички» мародерничали по тылам, истребляя младенцев и женщин, разрушая бесценные памятники культуры (позже они вывезли практически все оставшееся из Германии, и никто не смеет до сих пор им предъявить претензий). Массированная садистская акция по уничтожению сотен тысяч и миллионов невиновных мирных людей стала преддверием беспрецедентных зверств США и Англии в Хиросиме,
    Нагасаки, Корее, Вьетнаме, Камбодже, Югославии, Афганистане и Ираке. И везде почерк один — звериная война против безоружного населения.
    Сотни тысяч многотонных бомб, сброшенных на мирный Дрезден, если бы они были использованы против воюющих германских частей на Восточном фронте, могли бы спасти жизни миллионам советских солдат и миллионам жителей Восточной Европы. Но фашиствующие англо-американские бандиты преследовали свои цели, сея тотальный террор в Германии, Европе и мире. Откровенным терроризмом отличаются и все их последующие акции: от атомных бомбардировок мирных городов Японии, сжигания напалмом тысяч вьетнамских деревень и до бомбардировок радиоактивными снарядами Сербии и уничтожения артиллерией, ракетами и авиацией мирного города Эль-Фаллуджа........
    1. Avior
      Avior Сегодня, 10:27
      0
      Короче пишите, тяжело читать.
      Как раз в Дрездене бомбили в первую очередь железнодорожный узел, зацепили центр города, он рядом.
      погибло 25 тыс человек, немцы дважды пересчитывали.
      про сотни тысяч- это сочинялки самих же союзников.
      при первом налете немцев на Сталинград погибло больше наших гражданских, но об этом почему-то все молчат negative
    2. dauria
      dauria Сегодня, 10:32
      0
      Дрезден был стерт с лица земли. В пожарищах и под бомбами погибло до 400 тысяч мирных жителей — в основном, женщин, детей, стариков (все мужчины были на фронте


      Не перегибайте. Нет никакого мирного населения. Есть инфраструктура, тыл, страна. И разрушить её -одна из важных задач . Помогли нашим хоть так - и на том спасибо. А что своих солдат берегут за чужими спинами - так в этом за что их упрекать ? Да и ядерное оружие разве не для мегаполисов припасено в основном ?
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    0
    задача пилота состояла в том, чтобы нанести удар по обычному тайнику боевиков, в котором хранилась «куча АК-47 и РПГ».

    ... на то они и буратины - богатенькие и деревянные... а в полене, как известно, мозгов не бывает.. . laughing
  15. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:27
    0
    Забыли посчитать летное время этого пепелаца wink А в Афгане его примени, чтоб не дай бог не попасть на радары, или вон на прицел к Сушке laughing
    А так - да, оружие достаточно технологичное, чтоб с его помощью отжимать маковые поля у одного аула в пользу другого, подконтрольного.
    Короче, обычная американская бензопила. ИМХО они там по коррупции Украину давно в процентном отношении обогнали, в абсолютных цифрах - весь мир обскакали
  16. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:39
    +1
    Это авсолютно нормально....первый боевой вылет СВВП с дозаправкой, с бомбежкой.
  17. Larum
    Larum Сегодня, 09:42
    +1
    Раз The National Interest Пушкова так назвал, значит завидует. И самолету. И чужим деньгам.
    А по сути - так всем тренироваться надо. один вылет самолета - порядка 5-10 тыщ баксов. И бомб по 500 рублей не бывает.
    И что?
  18. Слон
    Слон Сегодня, 10:07
    +1
    А я не вижу ничего плохого в полете F-35. Самолеты должны летать, а не стоять на земле и тем самым экономить деньги налогоплательщиков.Тем более денег у штатов, как грязи! И летчикам тоже необходима летная подготовка, пусть даже это будут подобные учебные полеты...
  19. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:07
    +1
    Это военно-тренировочная операция.
    И на дальность, и на точность. Бомбежка из внутренних отсеков.
    Осваивать технику эффективнее в боевых условиях. Как и русские в Сирии.
  20. Vard
    Vard Сегодня, 10:18
    0
    Мне кажется назрела реальная необходимость поставить С-300 движению Талибан... А что? У нас с этим движением есть какие ни какие но отношения... можно сказать сотрудничаем...
  21. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 10:20
    0
    По поводу экономии бюджета ВВС США - вот стоимость одного часа боевого вылета в Афгане для различных типов БПЛА, самолётов и вертолётов:
  22. Avior
    Avior Сегодня, 10:28
    0
    обычная проверка не на полигоне, а на незнакомой местности, после длительного перехода, что тоже важно