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Опасный враг: украинские бронекатера объявлены «невидимками»

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Благодаря очень удачной геометрии украинские бронекатера невидимы для российского флота, передает Укринформ заявление командира катера «Кременчуг» Александра Регулы.



Как утверждает офицер, его катер сопровождал корабль управления «Донбасс» (его же называют плавмастерской) и буксир «Корец» в Азовское море и при этом оставался невидимым для пограничников «страны-агрессора».


По его словам, это стало возможным из-за «специальной геометрии» катера, радиопоглощающих обводов корпуса и специальной краски.

Дошел до Керченского пролива вообще незамеченным, добавил Регула.

Накануне украинские СМИ также заявили, что решение Киева создать на Азовском море военно-морскую базу обеспокоило Москву настолько, что она выделила в пользование Минобороны часть акватории Таганрогского залива «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

По данным журналистов, российским военным выделяется участок площадью 21,626 кв. км на 20 лет.

Они напомнили, что 16 сентября в Бердянске были спущены на воду бронекатера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». А 20 сентября туда из Одессы пришли суда ВМС Украины «Донбасс» и «Корец». Все они станут основой создаваемой на Азовском море военно-морской базы.

Президент Петр Порошенко «по завершению операции» приветствовал проход украинских судов, а также действия экипажей бронекатеров, встретивших эти суда в Керченском проливе. Он подчеркнул, операция проходила в сложной оперативной обстановке.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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35 комментариев
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  1. Andrey160479
    Andrey160479 Сегодня, 09:12
    +6
    Может на свалке мусора на фоне всего он и не будет выделяться.
    1. maxim947
      maxim947 Сегодня, 09:26
      +4
      Благодаря очень удачной геометрии украинские бронекатера невидимы для российского флота,

      Из-за внешнего вида и размеров могли конечно спутать с кучей плывущего дерьма и то иссключенно.
      1. Сыщик
        Сыщик Сегодня, 09:51
        +1
        Просто на самом деле украiнська влада дуже скромна! Могли ведь и просто крейсерами назвать...
      2. den3080
        den3080 Сегодня, 09:59
        0
        Не зачёт. Я-то думал, что катер под телекамеры рядом с баржОй “донбас” под Керческим мостом прошёл “ваще незамеченным”, а так... не зачёт, на исходную, тренироваться.
        1. major071
          major071 Сегодня, 10:15
          +1
          Как невидимые стрелы
          По невидимым волнам
          Проплывают броненосцы
          Украинцев тут и там
          За невидимой бронею
          Украинский капитан
          Направляет броненосец
          Прямо в море-океан
          Мимо крейсеров-корветов
          Русским что принадлежат
          Но они его не видят!
          Хоть в упор туда глядят!
          Потому что он невидим
          Это ж стелсо-укро-сталь!
          Ну, а кто не верит в это,
          Тот, конечно же - москаль!
          wink drinks
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:03
        -1
        А рагуля ... как его, Регула шутник однако, хотя мож просто перебрал стимулятороф-ф-ф фантазии???
        Ладно, пущай такие же внимают, им этих стимуляторов заливают во все, прям во щели круглосуточно, там краёв похоже просто нет.
      4. Fedor Egoist
        Fedor Egoist Сегодня, 10:22
        +1
        Украинский флот такой же невидимый, как и украинский суверенитет, соцпакет и зарплаты.
        Стелс-государство :)
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:13
    +3
    Дошел до Керченского пролива вообще незамеченным, добавил Регула.

    .... походу отпробовал первокА самокАла из буряков... laughing
    1. Barzha
      Barzha Сегодня, 09:51
      +1
      А может быть видели его, просто не обращали внимания?
      - Кто это был?
      - Это местная знаменитость - Неуловимый Джо!
      - Что, и его правда ни кто не может поймать?
      - А кому он нахрен нужен?! laughing
    2. Виктор Седашов
      Виктор Седашов Сегодня, 09:56
      +1
      Ну прямо как не уловимый Джон, не видимые потому, что кто будет замечать консервную банку плывущую по волнам.
  3. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 09:13
    +5
    "Случайно" их утопить и сказать, что не заметили smile
    Это жеж "невидимки"! Крашеные...
  4. Svarog
    Svarog Сегодня, 09:13
    +11
    Скоро вся страна не видимой станет..что уж там катера.. Петя махнет и ничего не видно.. wassat
    1. kot28.ru
      kot28.ru Сегодня, 09:52
      0
      В невидимом флоте великой морской державы и корабли-невидимые:)))
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:14
    +1
    Это подводные одноразовые ныряльщики.
  6. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:15
    +6
    А вдоль дороги,мёртвые с косами стоят.... И тишина.
  7. XiaoTou
    XiaoTou Сегодня, 09:19
    +2
    Да это наши сделали вид что их не видят laughing тролли 80ур
  8. Грица
    Грица Сегодня, 09:19
    +2
    Индеец Джо Неуловимый тоже невидимый был.
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:21
    +3
    укроинский морской вариант ф35 wassat теперь укроина должна массово свои бронеходы всему миру продовать wassat бабла на этом заработают немеренно-трамп занимать пару триллионов прибежит wassat
  10. Altona
    Altona Сегодня, 09:21
    +3
    Их катера сами с трудом видят, радаров как таковых нет наверное, один эхолот для рыбалки стоит наверное да видеоглазки от домофона.
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 09:26
      +3
      При неуважении к противнику,которое имеет место быть у нас,эти катера Крымский мост разрушат,если что..Сурьёзнее надо быть,Коллеги,а не обхихикивать супостатов всех мастей,как мы это привыкли делать. hi
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 09:32
        +2
        у нас,эти катера Крымский мост разрушат,если что..

        Если его по леера взрывчаткой начинить то да... может одну опору и снесет... ))
        1. Слон
          Слон Сегодня, 09:52
          +2
          А больше и не надо, чтобы парализовать движение.
  11. ваняватный
    ваняватный Сегодня, 09:29
    +3
    слава удачной евклидовой геометрии и лично адепту ее сашеньке регуле , морскому волку и грозе мелководья , ногами попирающему посейдона...
  12. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 09:29
    +2
    Человек-невидимка плохо закончил. Это надо помнить катерам-невидимкам.
  13. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:32
    +2
    Неуловимые Джо.
    Блин!
  14. Сергей-8848
    Сергей-8848 Сегодня, 09:34
    +1
    Никуда он и не плавал (именно - плавал), а солярку списать надо, вот и придумал байку.
  15. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:35
    +2
    Чвак! Ой, извини, укроп, я тебя не заметил... Теперь от подошвы оттирать...
  16. Алексей 2016
    Алексей 2016 Сегодня, 09:45
    +2
    Радиопоглощающие материалы (РПМ) и радиопоглощающие покрытия (РПП) знаю,радиопоглощающие обводы....нет, не знаю.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 09:51
      +1
      А на стаканах?Имелись ввиду именно эти поглощающие обводы... drinks
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:27
      0

      Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 09:45
      +2
      Радиопоглощающие материалы (РПМ) и радиопоглощающие покрытия (РПП) знаю,радиопоглощающие обводы....нет, не знаю.

      ...это у них на стакане с самогоном... wink... оба на ..выше похожий пост...

      HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:51
      0
      А на стаканах?Имелись ввиду именно эти поглощающие обводы... drinks

      hi !Игорь Николаевич! Видит Бог не плагиатничал, так сработал инет...
  17. Barzha
    Barzha Сегодня, 09:52
    +2
    Вообще, Катер-невидимка по-украински - По документам он есть, но его ни кто не видел! lol
  18. sir_obs
    sir_obs Сегодня, 09:54
    +2
    Анекдок, не иначе.
    Надо в следующий раз сушке на малой высоте пройтись над ними, потом можно будет по запаху в любой части моря найти.
  19. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:55
    0
    Ну, хорошо, ваши катера из-за «специальной геометрии», радиопоглощающих обводов корпуса и специальной краски - невидимы. Зачем же вы тогда об этом секрете рассказали всему свету? request. Вы поспособствовали стране-агрессору выделить российским военным участок площадью 21,626 кв. км на 20 лет, для более эффективной борьбы с вами good. Вопрос, сколько А.Регуле доплачивает СВР России?
  20. VRF
    VRF Сегодня, 10:27
    0
    Накал идиотии не спадает
  21. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:31
    0
    Невидимым он будет только в одном случае, если навсегда спрячется под воду, на самое дно, вот. negative