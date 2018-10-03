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Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры

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Израильская блогосфера активно отреагировала на заявления министра обороны России о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Напомним, что, по словам главы Минобороны РФ, четыре пусковых установки и десятки единиц сопутствующей техники были транспортированы в Сирию до 1 октября с использованием самолётов Ан-124-100 «Руслан».

9 канал израильского телевидения сделал акцент на том, что разгрузка зенитных ракетных комплексов Россией на сирийском аэродроме проводилась «под покровом ночи». В русскоязычных комментариях к материалу 9 канала объявлено, что «русские действуют ночью, как воры».

Видимо, нанесение ракетных ударов по территории Сирии под покровом ночи нужно воспринимать в качестве нормальной ситуации, а разгрузку систем ПВО Россией в тёмное время суток – нет.


Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры


В той же подборке комментариев объявлено, что «ржавый» Ил-20 был сбит «пьяными русскими».

Понятно, что это типичная работа так называемых интернет-троллей, однако факт в том, что сайт популярного среди русскоязычного населения Израиля телеканала такие комментарии не удаляет. Свобода слова... Когда же в российских СМИ пишут даже куда более приличные комментарии о вине Израиля в трагедии с Ил-20, представители израильских элит объявляют всё это «юдофобией» и «проявлениями антисемитизма».

Напомним, что власти России, комментируя поставки С-300 в Сирию, подчеркнули тот факт, что они не направлены ни против Израиля, ни против какой-либо другой страны, а призваны главным образом повысить безопасность российских военнослужащих, выполняющих в Сирии задачи контртеррористического плана.

На этом фоне из Дамаска приходят сообщения о том, что Сирия и Иран подписали соглашение о строительстве электростанции в провинции Латакия. Подписи на соглашении поставили директор сирийской организации по генерации электроэнергии Махмуд Рамадан и глава совета директоров компании MAPNA (Иран) Аббас Али Абади. Электростанция будет работать на основе парогазового цикла. Не получится ли так, что «друзья Сирии» назовут и этот гражданский объект «заводом по производству химического или ракетного оружия» со всеми вытекающими последствиями?
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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50 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:31
    +26
    Как воры - это не к нам!
    Это к евреям!
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:38
      +21
      В этом случае Израиль можно сравнить с крысами, которые в обход всех договоренностей нас подставили..
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:39
      +11
      Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры

      А израильские лётчики, как настоящие джентльмены, наносили бомбовые удары исключительно из-за угла. Чья бы мычала...
      Поставка Россией С-300 в Сирию - единственно правильный ответ, способный избавить Сирию от "плотной израильской опеки" в виде полётов авиации. Теперь можете заплевать все микрофоны и линзы камер... laughing
    3. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:39
      +6
      Израилитяне у себя бы порядок навели, прежде, чем за сирийский забор подглядывать
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:56
        0
        Юродиевые есть везде и всегда ....власть может их к ногтю, на время, потому как вылезут, просто с другой стороны!
        Бандитствуют конечно власти страны, но эту власть они избрали, как бы, сами! Так шо ответ за всё держать всем.....
        Как там пела Л. Орлова, " ду ю-ду ю-ду, Мэри Пикфорд на ЛУНУ-У-У ..... хотя, Марс посимпатичнее выглядит!
      2. brigadir
        brigadir Сегодня, 10:18
        -1

        Пропаганда она такая пропаганда.
        Палестинские дети на территориях на постоянном подкормке у израильских солдат. Солдаты свой паёк с ними делят. Хлеб с шоколадом очень они любят, как ,впрочем, все дети.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:26
          0
          Цитата: brigadir
          свой паёк с ними делят

          Что-то верится с трудом. Неужели даром и не под проценты?
        2. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:27
          0
          машак-вы бы им земли ещё ихние,палестинские вернули,а то за кусок хлеба отобрали терретории.
    4. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 09:46
      +3
      Видео поставки С-300
      1. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 09:49
        0
        Старенькие пусковые, на КрАЗах!
    5. den3080
      den3080 Сегодня, 09:50
      +6
      Можно подумать, что еврейские Ф-16 наносили удары по Латакии средь бела дня и за ними оставался след из дымов цвета израильского флага, как на параде. И они не прикрывались российским ИЛ-20, а просто рисовали в небе 6-ти конечную звезду... ну чисто для красоты.

      пс. думаю, что американо-израильское раздражение вызывает работа российских РЭБ - ну не смогли “партнеры” распознать че да как со всей ясностью, вот и истерят, каждый по своему.
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 10:10
        +1
        Цитата: den3080
        пс. думаю, что американо-израильское раздражение вызывает работа российских РЭБ - ну не смогли “партнеры” распознать че да как со всей ясностью, вот и истерят, каждый по своему.

        Уже летят! Обычно к обеду, а сегодня пораньше. Госдеп не верит, пока не проверит.
    6. yehat
      yehat Сегодня, 10:05
      -3
      у нас в руководстве страны одни воры, почему это не к нам?
    7. ser-pov
      ser-pov Сегодня, 10:17
      0
      [quote]В русскоязычных комментариях к материалу 9 канала объявлено, что «русские действуют ночью, как воры».[quote][/quote]
      Пусть все себе мониторы там заплюют и мышки погрузыт, а С-300 уже в Сирии... tongue
  2. anjey
    anjey Сегодня, 09:31
    +4
    Видимо, нанесение ракетных ударов по территории Сирии под покровом ночи нужно воспринимать в качестве нормальной ситуации, а разгрузку систем ПВО Россией в тёмное время суток – нет.
    Тем более ,абсурдно мнение миролюбивых наших израильтян ,ведь комплексы ПВО С-300 ,это же оборонные комплексы,Не лезте в сирийский огород и не получите соль на хитрый зад,проблем то нема таки laughing ...., Уверен ,многие израильтяне,кто родом из СССР,помнят на своей шкуре, колхозные сады и огороды laughing ...
  3. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:32
    +11
    Да неужто?! А прятаться за Ил-20 это как?! "Смельчаки" хреновы...
  4. фигвам
    фигвам Сегодня, 09:33
    +14
    что «русские действуют ночью, как воры».

    Это нам говорят те, кто убивает ночью в спину?
    Может нам надо было днём израильскую таможню пройти?
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:33
    +8
    вот вам и лицо ,истенных''евреев-тявкнуть в сторону России.понятие совесть и еврей,после наглой лжи их норкина несовместимы,,и ещё смеют и дальше подло спикулировать темою ими же сбитого нашего самолёта.а насчёт ,''пьяных Русских''-,когда заканчиваются аргумены,в ход идёт подлая кливета и ложь,как это у них по еврески-хуцпа,вроде бы.
  6. Росомаха
    Росомаха Сегодня, 09:33
    +3
    На то они и военные операции, чтобы как можно скрыто их проводить, а желчь выбрасываемая израилитянами она понятна и глотайте её сами.
  7. Skay
    Skay Сегодня, 09:33
    +6
    «русские действуют ночью, как воры»

    - сказали лукавые.
  8. ultra
    ultra Сегодня, 09:35
    +2
    9 канал,ещё та русофобская помойка.
  9. prior
    prior Сегодня, 09:36
    +5
    А бомбить по ночам, выпуская ракеты над территорией Ливана или прикрываясь российским самолётом-разведчиком - это рыцари света !?
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:36
    +3
    Если читать между строк....то не под покровом ночи, а под покровом С-400 и Су-30/35С.
  11. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 09:37
    +3
    Собака лает , караван идет...
  12. Комментарий был удален.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:45
      +4
      арон-вы нас кливетой и ложью своей сильно уж разозлили,и тысяча комментариев будет,если ваши сейчас прибегут зёмы на форум слюну пускать.
  13. Puler
    Puler Сегодня, 09:37
    +2
    Ощущения физической близости комплекса ПВО успокоит горячие головы израиля...
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:38
    +4
    мы своё выгружаем,и только мы можем решать что и когда нам делать,а так называемые''русскоязычные'',просто обычные цуцики,за шекель халявный и израиль продадут.
  15. Стальнов И.П.
    Стальнов И.П. Сегодня, 09:39
    +6
    В библии написано как господь карал этих евреев за то, что они его предавали и поклонялись идолам, при том, что они это делали не один и не два раза, а очень много раз.. Прежде чем говорить о других на себя посмотрите, со старины глубокой вы гадко и подло ведёте себя, а сбитый самолёт только подтверждает то, что написано в библии. Как сам понимаю продажность это уже в генах у вас.
  16. Сыщик
    Сыщик Сегодня, 09:40
    +5
    Ну да ... Здесь мы, что то погорячились! Надо было Нетаньяху, Либермана и Норкина пригласить. Нетаньяху доверить почетную миссию разрезать красную ленточку! Столы накрыть, как водится и выпить за пошатнувшееся в последнее время от нервного стресса здоровье приглашенных в глаза посмотрев со значением ... И конечно вежливо проводить. Даже не смотря на плохо скрываемое желание остаться все равно вежливо проводить похлопывая по плечу - идите, идите, идите ... Нет! Вам в другую сторону - Израиль воооооон там!
    1. keeper03
      keeper03 Сегодня, 10:17
      0
      Да, и в конце выстрелить им в спину ! angry Вот это было бы по еврейски ! yes drinks soldier
  17. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:41
    +2
    Ну, если господа синагоги и англосаксы завыли, значит мы всё делаем правильно.
  18. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 09:42
    +6
    "Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры"

    Израилитяне бьют из воздушного пространства Ливана - как трусы.
    Израилитяне бьют по стране которая ведет войну с террористами - как паскуды.

    Могу долго продолжать, но по сути это все пустозвонство. Есть расписание поставок и военная целесообразность. Ночная выгрузка затрудняет работу средств разведки, вот и все.
  19. IvanT
    IvanT Сегодня, 09:43
    +2
    Скрипят зубами)
  20. Larum
    Larum Сегодня, 09:44
    +3
    Не только ж нам Ф35 ржавыми называть. Дело житейское. Статья пустая.
  21. Yak28
    Yak28 Сегодня, 09:46
    +1
    Сирия не угрожает Израилю,чего они всё парятся request ?Россию вообще НАТО окружило и практически в открытую угрожает, и ничего.А тут несколько комплексов ПВО и евреи на пустом месте панику наводят,еврейская армия совершенней и сильней Сирийской и Иранской вместе взятых,угроз для Израиля нет никаких
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 09:59
      +2
      Вот вы с ними поговорите об этом! Успокойте, как то ... Поддержите ...
  22. maw
    maw Сегодня, 09:51
    +2
    Жаба душит.....
  23. Корсар0304
    Корсар0304 Сегодня, 09:54
    +5
    В русскоязычных комментариях к материалу 9 канала объявлено, что «русские действуют ночью, как воры».[/Когда хотим - тогда и разгружаем. И вообще - воры под покровом ночи берут чужое, а мы так-то разгружаем свое. Чувствуете разницу, да?

    Интересно, а когда советские войска проводили Берлинскую наступательную операцию:
    [i]- В 5 часов утра 16 апреля 1-й Белорусский фронт на участке в 27 км (зона прорыва) 25 минут из более чем 10 тыс. стволов артиллерии, реактивных систем, миномётов разрушал первую линию, затем перенес огонь на вторую линию обороны врага. После этого включили 143 зенитных прожектора для ослепления врага, первую полосу пробили за полтора-два часа, местами вышли ко второй
    фашисты тоже должны были орать "Воры, под покровом ночи!"
    Бред и троллинг.
  24. Jerk
    Jerk Сегодня, 09:59
    +2
    Зато воевать за живым щитом, как фашисты - это нормально. Они же там все уберменши, не то что эти гои-недочеловеки. Кто сказал "фашист"? Не, просто обычный еврей, по которому явно плачет виселица
  25. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:02
    +4
    Это мнение ведущих этого русскоязычного канала. Я его не смотрю. У них явный перекос в сторону Украины, и их комментарии необьективны. Выгрузка военной техники ночью - нормальное явление, как и ведение военных операций ночью.
    1. yehat
      yehat Сегодня, 10:07
      0
      ночью надо спать, днем молиться. у нормальных людей нет времени на военные маневры smile
  26. HMR333
    HMR333 Сегодня, 10:03
    +1
    так а что украли балобол тот не сказал? это мне напоминает истории с привоза когда вор кричит украли что б отвлечь а сам тырит))) он видимо чего то не догоняет комплексы с300 привезли в Сирию а не вывезли оттуда)))
  27. brigadir
    brigadir Сегодня, 10:12
    -1
    популярного среди русскоязычного населения Израиля телеканала

    Это уже даже не смешно. Рейтинг этого канала тяжело отскребсти от земли.
    Владелец Александр Левин крутит на нём российские фекальные сериалы пяти-шестилетней давности.
    Ради этого канала израильским компаниям запретили размещать рекламу на российских каналах, вещающих за рубеж, а он всё никак не становится профицитным. Израильские компании знают стоит ли размещать рекламу там где почти нет зрителей. У Нас по ОРТ или Россия идет реклама для Германии.

    Ил сбило ПВО Сирии. Израильские самолёты были в это время уже в гараже.
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: brigadir
      Ил сбило ПВО Сирии. Израильские самолёты были в это время уже в гараже.

      Да можно уже и не скромничать! Скажите просто - у Израиля вообще нет самолетов и все! И не комментировать! Очень в вашем духе и традициях! Ну, что мне действительно учить вас?!?!?! Бесплатно... Анекдот - звонок в три часа ночи! Сонный голос - алло... Это консульство Израиля? Вы, что обалдели звонить в 3 часа ночи?!?!?! На другом конце - да що вы весь на нервах, у меня вообще нет телефона!!!!
  28. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 10:12
    +1
    а чо, как привезли, так и разгрузили. своё привезли, когда хочу-тогда и разгружаю. это не танки ворованные прятать. и да, мы и по субботам работаем
  29. Vard
    Vard Сегодня, 10:12
    +2
    Конечно... Надо было поставить С-300 через аэропорт Тель Авива... Днём... В субботу... В сопровождении оркестра девушек барабанщиц ....
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
      0

      Vard Сегодня, 10:12 НОВЫЙ
      +1
      Конечно... Надо было поставить С-300 через аэропорт Тель Авива... Днём... В субботу... В сопровождении оркестра девушек барабанщиц ....

      hi ! ... евреям стало тошно от выгрузки ... wink
  30. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
    0
    В русскоязычных комментариях к материалу 9 канала объявлено, что «русские действуют ночью, как воры».

    ...еврейские летуны бомбят Сирию только днём))...
  31. CERBERFOL
    CERBERFOL Сегодня, 10:18
    0
    Нужно было днем, чтобы со спутника США все видно было?! А теперь, если, что, то по ним ещё и наши С-400 добавят.
  32. Strashila
    Strashila Сегодня, 10:25
    0
    Все правильно... по ночной прохладе... что на солнце парится, а вот евреи по чему евреи не спят... понос пробил видно от медвежьей болезни... вот и мучаются.