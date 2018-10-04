Кинозал. «Собибор» отправляется на «Оскар». Зачем?

На прошлой неделе стало известно, что российский «оскаровский» комитет выдвинул на соискание золотого болванчика военную драму Константина Хабенского «Собибор». Естественно, это вызвало массу вопросов, но, по моему скромному мнению, главный из них так и не прозвучал. Так что попытаюсь охватить ситуацию целиком.Однако, видит бог и комитет комсомола, я не хотел писать о «Собиборе» в принципе. Уж слишком много клише можно заработать при объективном разборе сего фильма. Можно прослыть либералом, антисемитом, русофобом или же вовсе русофобствующим антисемитом. Для этого карнавала штампов и ярлыков постарался как раз сам Хабенский, при этом с куда большим усердием, чем на съёмочной площадке. Какой из «Собибора» фильм и какой из Хабенского режиссёр, коротко опишу ниже… Но как маркетолог Константин просто гений.Ещё на старте проект получил определённый карт-бланш. Автором самой идеи фильма является не кто-нибудь, а моя любимая пиратская версия Гарри Поттера — сам министр культуры Владимир Мединский. Словно министру мало того, что его карьеру прижизненно накрыло мемориальной плитой Маннергейма, а на ней отплясала «Мотька» из одноимённого фильма Алексея Учителя. Так или иначе, министра вписали в проект Хабенского. Как говорится, представляете какая подмога пацану в жизни?Далее, по старой доброй традиции, «Собибор» начали старательно пришивать к великому празднику Дня Победы. Тут целый кладезь различных бонусов. Во-первых, каким бы шлаком ни обернулась картина, сам факт её выхода в годовщину Победы привлечёт внимание зрителей. А ведь известно, плохая реклама — тоже реклама. К тому же наш зритель всегда полон надежд на достойное кино, даже после десятка провальных и откровенно отвратных картин. Во-вторых, прокат картины на майских праздниках, хоть ты кол на голове теши, но соберёт пару копеечек детишкам на молочишко.Кстати, для сравнения, блестящая картина «28 панфиловцев», которую в начале Минкультуры в припадке мудрости не замечало в принципе, несмотря на премьеру в ноябре, обошла «Собибор» по всем статьям. «Панфиловцы» оставили «Собибор» позади в отечественных и зарубежных рейтингах, легко обошли Хабенского по сборам в прокате, а главное, фильм Шальопы продолжает собирать зрителей.Но вернёмся к нашим маркетологам. Сама тема Холокоста, проходящая через весь фильм, автоматически гарантирует определённую степень лояльности, как минимум на первых порах. А когда всё знатно смазано кампанией в СМИ, культивирующих образ картины как исторически просветительской, то лояльность к фильму вообще становится для многих необходимой защитой от нападок.Наконец, для полной оторопи населения от столь вычурной рекламной кампании перцу добавил сам Хабенский. Вначале горе-режиссёр выдал на-гора признание, что старался «показать момент перелома, превращения из советского человека в человека нормального». Вот такой убогий реверанс в сторону антисоветской демшизы. Какие же выводы можно сделать из сего рекламного откровения? Да множество: от уверенности Хабенского в том, что советские люди-победители, наши с вами деды и прадеды, были ненормальными до попытки приравнять этих «больных» к гитлеровцам. Будем честны перед самими собой, если бы не обработка населения снизу доверху в 90-е, то гражданина, сказавшего это, посадили бы на черенок от лопаты.Но Хабенскому всё было мало. Поэтому во время очередной пресс-конференции по поводу выхода «Собибора» в прокат Константин закатил настоящее шоу а-ля Малахов. Скромная журналистка издания местного масштаба задала вполне логичный и безобидный вопрос, усомнившись в том, сможет ли публика, приходящая в кино для развлечения с поп-корном и кока-колой, оценить серьёзный фильм. В ответ на это Хабенский взлетел с табуретки, словно ужаленный, и театрально поставленным голосом, периодически переходящим в истерику, принялся изобличать оторопевшую женщину с высоты мэтра.В итоге, снискав себе недолговечную, но годную для проката славу защитника отечественного зрителя и заработав дешёвый авторитет публики, Хабенский на некоторое время угомонился.Так что же вышло в прокат? В итоге достаточно сытые актёры пытаются играть оголодавших заключённых-евреев, куча мужиков в мятой немецкой форме (спасибо, что хоть не кригсмарине) тужится сыграть представителей ваффен СС. На этом фоне не менее сытый, но небритый и измазанный сажей Хабенский старается играть переболевшего тифом, сменившего за 2 года несколько концлагерей и знатно потёртого жизнью советского офицера Печёрского. Естественно, в кадре мы не видим ни измождённого Печёрского, ни советского офицера Печёрского.Кстати, вот тут Хабенский, так сказать, сдержал слово про «нормального» человека. Печёрский в фильме — истерично-флегматичная, склонная к перемене настроения и собственных вроде бы уже принятых решений барышня, а никакой не советский офицер, за плечами которого уже был один побег. А немцы в картине — отдельная песня. Складывается впечатление, что отбирали в части СС по принципу — слюна не капает, значит, офицером будешь. Т.е. ни о какой «фабрике смерти», поставленной людоедской идеологией на промышленные рельсы, речи не идёт в принципе.И вот эта плоская, как забор, драма едет на самый «распиаренный» кинофестиваль мира. Сразу же возникает несколько довольно серьёзных вопросов. Кто принял столь мудрое решение? Из кого состоит российский оскаровский комитет и как эти ребята туда попадают? И вообще, почему решили отправить именно «Собибор»?Самое любопытное, что попытавшись ответить на первый же вопрос, любой человек мигом уткнётся в бетонную стену, знатно размалёванную слухами и домыслами. Вроде бы председателем является Владимир Меньшов, а состав формируется из товарищей, которых уже «окрестили» зарубежными кинопремиями. И всё… Остальное в тумане, очень плотном. Кем финансируется этот междусобойчик? Финансируется ли вообще? Какими критериями эти граждане руководствуются при выдвижении тех или иных картин? И руководствуются ли? И кто делегировал им право от имени России посылать за кордон представителей нашего кинематографа?Вопросы без ответов. Мне это напоминает ситуацию с «Евровидением». Кто и зачем посылает представителей нашей страны на это посмешище с Кончитой Вюрст во главе — большая загадка. Последний раз на сцену выкатили Юлию Самойлову, видимо, рассчитывая на толерантность к инвалидам и замаливая грехи с конфузом на Первом канале. Кстати, лично я узнал о существовании данного персонажа только из рекламы самого Первого канала. Думаю, в следующий раз им следует выставить всё-таки отысканного чеченского гея. Уверен – будет фурор.Но что-то получается однобоко. А как же обстоят дела с самим «самым непредвзятым и демократичным» «Оскаром»? Как говаривала Эллочка-людоедка, феерично. Накануне торжественного вручения золотых леденцов 2017-го года американский журнал The Hollywood Reporter решил слегка подогреть страсти и опубликовал комментарии киноакадемиков к принятым ими решениям по номинациям. Я приведу лишь несколько отрывков из их комментариев, ярко иллюстрирующих уровень «профессионализма и непредвзятости» Голливуда.Голосование за лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер», вероятно, выиграет, потому что будет большое протестное голосование, так как автор сценария и режиссер Асгар Фархади не сможет попасть на церемонию из-за запретов Трампа».Голосование за лучшую операторскую работу: «Молчание» было красиво снято, но я ненавижу этот фильм, со всем этим христианским материалом, который был как удар по голове».Лучший грим и причёски: «Мне не очень понравился «Отряд самоубийц». Мне прислали на DVD фильм «Стартрек. Бесконечность», но он остановился на середине, что-то пошло не так, я позвонила им и попросила прислать мне другой, но они так и не прислали, так что я их исключила!»Из всей этой феерии политической зашоренности и вопиющего непрофессионализма, граничащего с халатностью и безответственностью, позже и получаются лауреаты. К примеру, когда толерантность окончательно победила здравый смысл и чувство вкуса, начался целый парадов картин о сексуальных девиациях всех мастей. В 2017 году настоящим триумфатором, оседлавшем голубую тематику (пардон за каламбур), стал «Лунный свет». Картина собрала целый вагон «оскаров» — лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучший актёр второго плана. Сам фильм повествует о взрослении малолетнего гомосексуалиста, который подвизался работать местным наркодилером. В общем, море сочувствия юному вооружённому дегенерату… При этом прекрасную остро социальную драму «Любой ценой» даже не заметили – настоятельно рекомендую к просмотру.А вот в 2018 году каких-то унылых геев было уже мало. Поэтому пальму первенства, пройдясь по психике общества асфальтовым катком, завоевала «Форма воды» про параноидальную интимную связь женщины с… рыбой (или рыбодядькой?).В том же 2018 году лучшим фильмом на иностранном языке стала драма «Фантастическая женщина» из Чили. Главная героиня, молоденькая Марина разбивает семью, уведя с собой старика с бесом в том самом ребре. Старик от такого счастья режет дуба. И тут Марина с удивлением обнаруживает, что из-за охладевшего в прямом смысле старичка её не все любят. Казалось бы, ну и что? Загвоздка в том, что Марина до этого была… Даниэлем, который отпилил себе всё, что бог послал.В общем, не стоит недооценивать тренды, захватившие черепные коробки голливудских граждан. В своей охоте на ведьм американское «свободное» общество оказалось азартно без каких-либо пределов. Попавший под каток паранойи западного мира Кевин Спейси, несмотря на то, что суд отказался возбуждать против него уголовное дело за неимением каких-либо фактов, был уволен отовсюду, где только работал. А авторы более чем успешного сериала «Карточный домик» и вовсе без затей похоронили его персонаж особо циничным образом. На памятнике выбили реальный год рождения актёра и год гибели его карьеры.А вот когда многострадальный Харви Вайнштейн, на которого свалились миллионы пожеланий долгой и мучительной смерти, а также письма с угрозой расправы, пришёл в себя и решил выбраться в ресторан покушать, случился скандал. Вконец затравленного одинокого старика пинками и тумаками вышвырнули из кабака под одобрительные аплодисменты публики.Вот в такое кубло едут наши «мэтры». Надеюсь, объяснять, что «Оскар» является одним из самых мощных инструментов, с помощью которого американцы устанавливают и приватизируют моральные нормы, не надо. Т.е. очередное участие какой бы то ни было картины из России, позиционирующей себя форпостом традиционных ценностей, является косвенным признанием морального лидерства этого кубла откровенно деградировавших граждан.И если даже не брать в расчёт, что художественные достоинства картин обычно пролетают мимо академиков, как фанера над Парижем, если они вообще эти картины смотрят, остаётся вопрос: так зачем от имени России (а она никого не уполномочивала) кого-то выдвигают на соискание «Оскара»? Зачем? Чтобы изменить чьё-то финансовое положение? Побаловать чьё-то эго? Других ответов просто нет.