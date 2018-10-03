Клинтон: «вмешательство» РФ в выборы сравнимо с терактом 11 сентября
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила приписываемое Москве вмешательство в президентские выборы 2016 года с терактами, совершенными в Америке 11 сентября 2011 года, передает ТАСС.
По словам Клинтон, властям США необходимо досконально разобраться с этим «вмешательством», ведь фактически страна подверглась нападению другого государства, как это было 11 сентября. И если Америка не разберется с этим, то это будет равносильно тому, как если бы Джордж Буш-младший (тогдашний президент) сказал после терактов: «У меня нет времени беспокоиться о пострадавших, мы не будем беспокоиться об этом», добавила она.
Политик выразила уверенность, что «вмешательство» России и действия предвыборного штаба Республиканской партии «несомненно, изменили итоги» выборов в некоторых штатах страны.
В свою очередь министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен на саммите по кибербезопасности в Вашингтоне призвала всех американцев быть более внимательными при «потреблении информации», предоставляемой «российскими государственными» изданиями RT и Sputnik.
Она подчеркнула, что указанные СМИ не являются независимыми, они спонсируются российскими властями.
Напомним, Россию стали обвинять во вмешательстве сразу после поражения Демократической партии на президентских выборах в 2016 году. Москва категорически отрицает все обвинения, указывая на их бездоказательность и на то, что эта антироссийская истерия используется, в первую очередь, для внутренней борьбы в самих США.
По словам Клинтон, властям США необходимо досконально разобраться с этим «вмешательством», ведь фактически страна подверглась нападению другого государства, как это было 11 сентября. И если Америка не разберется с этим, то это будет равносильно тому, как если бы Джордж Буш-младший (тогдашний президент) сказал после терактов: «У меня нет времени беспокоиться о пострадавших, мы не будем беспокоиться об этом», добавила она.
Политик выразила уверенность, что «вмешательство» России и действия предвыборного штаба Республиканской партии «несомненно, изменили итоги» выборов в некоторых штатах страны.
В свою очередь министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен на саммите по кибербезопасности в Вашингтоне призвала всех американцев быть более внимательными при «потреблении информации», предоставляемой «российскими государственными» изданиями RT и Sputnik.
Она подчеркнула, что указанные СМИ не являются независимыми, они спонсируются российскими властями.
Напомним, Россию стали обвинять во вмешательстве сразу после поражения Демократической партии на президентских выборах в 2016 году. Москва категорически отрицает все обвинения, указывая на их бездоказательность и на то, что эта антироссийская истерия используется, в первую очередь, для внутренней борьбы в самих США.
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