Новости

Клинтон: «вмешательство» РФ в выборы сравнимо с терактом 11 сентября

14
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила приписываемое Москве вмешательство в президентские выборы 2016 года с терактами, совершенными в Америке 11 сентября 2011 года, передает ТАСС.



По словам Клинтон, властям США необходимо досконально разобраться с этим «вмешательством», ведь фактически страна подверглась нападению другого государства, как это было 11 сентября. И если Америка не разберется с этим, то это будет равносильно тому, как если бы Джордж Буш-младший (тогдашний президент) сказал после терактов: «У меня нет времени беспокоиться о пострадавших, мы не будем беспокоиться об этом», добавила она.


Политик выразила уверенность, что «вмешательство» России и действия предвыборного штаба Республиканской партии «несомненно, изменили итоги» выборов в некоторых штатах страны.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен на саммите по кибербезопасности в Вашингтоне призвала всех американцев быть более внимательными при «потреблении информации», предоставляемой «российскими государственными» изданиями RT и Sputnik.

Она подчеркнула, что указанные СМИ не являются независимыми, они спонсируются российскими властями.

Напомним, Россию стали обвинять во вмешательстве сразу после поражения Демократической партии на президентских выборах в 2016 году. Москва категорически отрицает все обвинения, указывая на их бездоказательность и на то, что эта антироссийская истерия используется, в первую очередь, для внутренней борьбы в самих США.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Министр безопасности США: Однополярный мир под угрозой
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 10:06
    +3
    Старая бабка все убивается что проиграла выборы.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 10:14
      +3
      Отстань старуха, Трамп в печали.
      1. bulvas
        bulvas Сегодня, 10:27
        0
        По клинтонше получается

        что "российское вмешательство" = 11 сентября,
        а ее проигрыш на выборах = 3000 жертв


        Старческий маразм?


    2. ПалБор
      ПалБор Сегодня, 10:19
      0
      И квасит, наверно, не просыхая, с горя. Вон шея какая красная. Ну не кукурузу же на ферме рОстит как реднеки...
      Тем более, фермеры-то как раз за Трампа голосовали.
  2. Серый брат
    Серый брат Сегодня, 10:07
    +3
    Наверное теперь нападут на Мексику, Саддама ведь нет уже, поэтому другого выхода я не вижу.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:10
    +2
    Лучше быть, чем слыть!
    Надо было реально вмешаться чтобы эта бесноватая ведьма презиком не стала.
    1. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 10:15
      +1
      Для нас ничего бы не изменилось-хоть Трамп,хоть Клинтон,все они там одним миром мазаны... wink
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:16
      +2
      Цитата: Victor_B
      Надо было реально вмешаться чтобы эта бесноватая ведьма презиком не стала.

      Так она и не стала. Не надо вмешиваться, надо покаяться и признаться во вмешательстве с оговоркой что мол "оно ни на что не повлияло" и заявить что Трамп наш человек и лучший друг Путина.
      Потом можно будет с интересом понаблюдать как они там грызут друг друга.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
    +2
    ... баба яга не верит!!!... laughing
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:15
    +1
    Где их аналитики и охрана. Подобные заявления надо делать в микрофон со шнуром! А то неровён час.... Хоть вытаскивать проще будет...
  6. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 10:16
    +1
    Ну да, все верно. Надо досконально разобраться. Все как 11 сентября. Сами устроили, сами вмешались. Нашли Боинг упавший на Пентагон ? feel А заключение технологов и архитекторов по обрушению зданий где? feel
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:21
    +4
    вот держали бы её в дурдоме,и не пудрила бы убогая на всю голову мозги обывателю fool
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:21
    -1
    Бабушка ва-банк пошла? Похоже очередной криз наступил .... в принципе всё это поф!
  9. стайер
    стайер Сегодня, 10:26
    +2
    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила приписываемое Москве вмешательство в президентские выборы 2016 года с терактами, совершенными в Америке 11 сентября 2011 года, передает ТАСС.

    Понимаю, что ссылка на ТАСС. Но перепечатывать не глядя, позорно. Теракт был в 2001 году, а не в 2011.