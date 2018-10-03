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Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути

84
Корабль тылового обеспечения ВМС Франции «Рона» впервые прошел Северным морским путем, переход занял 17 суток, сообщает канал France-3.



Этот поход имел целью расширить наши познания в этой области. Имел место и стратегический интерес. Зона Арктики охватывает площадь размером 40 Франций и имеет большие запасы полезных ископаемых и углеводородов, рассказал командир корабля Филипп Гуэна.


Он добавил, что вместе со своим экипажем гордится своим переходом, совершенным впервые и без помощи российского ледокола.

Как рассказал агентству Интерфакс осведомленный источник, «Рона» следовала из норвежского порта Тормсе до Алеутских островов близ Аляски. Всё это время корабль вели средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов (каждый в зоне своей ответственности).

Собеседник отметил, что французский корабль не имеет ледовой защиты, поэтому его арктический поход был довольно рискованным. Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.

«Рона» – новый корабль ВМС Франции, введенный в эксплуатацию 6 июля текущего года. Он относится к классу BSAH (корабли поддержки и помощи). Предназначен для буксировки, сопровождения подлодок, участия в спасательных операциях. Его водоизмещение – 2,6 тыс. т, длина – 70 м. Скорость – до 14 узлов. Во время следования по СМП на нем находился экипаж численностью 31 человек. Вооружение на корабле отсутствует.

Напомним, Северный морской путь является кратчайшим маршрутом из Европы на Дальний Восток, его длина более 5,5 тыс. км.
Использованы фотографии:
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84 комментария
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 11:01
    +8
    А повторить в феврале слабо? smile
    1. Pivot
      Pivot Сегодня, 11:04
      +1
      Да ему до июня там делать нечего.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 11:22
        +2
        Может подлодку сопровождал гаденыш am
        1. volot-voin
          volot-voin Сегодня, 11:27
          +1
          Цитата: хрыч
          Может подлодку сопровождал гаденыш

          Надо было на него самодвижущийся айсберг натравить)))
          Вы повторите своим Флотом подобное,а потом смейтесь над моряками французскими на сайте Российском,"братишки"
          Уже было и не раз. Челюскин помнит кто? Может не самый удачный пример. А так ранее и Дежнев и до него казаки и до них ушкуйники ходили дань соболями собирать.
        2. SSR
          SSR Сегодня, 11:52
          +4
          Цитата: хрыч
          Может подлодку сопровождал гаденыш am

          Скорей всего это был пробный шар на тему того, - на сколько реально могут ходить суда торгового и военного флота по севморскому пути.
        3. shark
          shark Сегодня, 12:19
          +2
          Я может что то не понимаю. Разве СМП не наши территориальные воды? Что,в таком случай делал там этот гаденышь?
          1. NKT
            NKT Сегодня, 12:33
            +6
            Территориальные воды до 12 миль от берега, далее до 200 миль - экономическая зона
      2. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 12:06
        +3
        Да ему там вообще делать нечего. Ни в какое время! Гражданские суда пусть себе плавают...
        1. jjj
          jjj Сегодня, 14:18
          +1
          В это же самое время с Камчатки в Архангельск рефрижератор "Доброфлота" за две недели доставил трюмы красной рыбы. Мужики говорили, что ледовая обстановка на востоке СМП достаточно сложная. Как же это французы летели на всех парах
    2. Jolly oldster sailor
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:07
      -18
      Нормально всё,Трал.
      Он добавил, что вместе со своим экипажем гордится своим переходом, совершенным впервые и без помощи российского ледокола.

      Вы повторите своим Флотом подобное,а потом смейтесь над моряками французскими на сайте Российском,"братишки"..
      1. ghby
        ghby Сегодня, 11:18
        +4
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Вы повторите своим Флотом подобное,а потом смейтесь над моряками французскими на сайте Российском,"братишки"..

        Извините что вклиниваюсь в разговор, но видите ли, в РБ, РК, РФ есть много людей которые, несмотря на границы, данные государства не разделяют по своей сути и это нормально. И чем больше будет таких людей, тем менее заметны границы.
        1. идунавы
          идунавы Сегодня, 11:50
          +2
          Еслиб не одно но.РБ на государственном уровне дискредитируют Россию и Русский мир.
          Если белорус приезжает в Россию он не ощущает дискомфорта,а если россиянин в Минск то ощущает.Таблички все на англицком или белоруской мове,меня лично это напрягало в Минске сильно.тоесть они ориентируються не на нас, а на запад.
          1. kjhg
            kjhg Сегодня, 12:13
            +4
            Цитата: идунавы
            тоесть они ориентируються не на нас, а на запад.

            Так это как раз логично. Все маленькие государства стремятся быть похожими и дружить с богатыми, сильными странами, где есть хорошая социалка, достойная пенсия, надежная оборона, развитая промышленность и т.д. Быть, по большому счету, страной бензоколонкой с нищим населением (по официальным данным более 20 млн живут за чертой бедности, а по не официальным - более 43 млн) и при этом вторым в мире количеством миллиардеров, ядерным арсеналом и при этом надувать губки, что с нами никто не хочет дружить - это детская глупость. Вся проблема бегства в разные стороны бывших братских республик лежит внутри России, а точнее в той власти, которая у нас существует. Было время, когда половина мира хотела быть похожими на нас, потому что видели справедливость, силу, успешность и развитость внутри страны.
          2. faridg7
            faridg7 Сегодня, 12:16
            +4
            Цитата: идунавы
            Таблички все на англицком или белоруской мове,меня лично это напрягало в Минске сильно.тоесть они ориентируються не на нас, а на запад

            То есть вас не напрягает что в Москве таблички на русском и английском, но напрягает, что там таблички на государственном и английском? А должны быть на китайском или японском?
            1. идунавы
              идунавы Сегодня, 12:19
              +1
              В литве например не напрягает. А вот там где я всегда чуствовал себя как дома, а теперь не чуствую. Потому да напрягают.
              1. faridg7
                faridg7 Сегодня, 13:59
                0
                Так вы организуйте у себя в городе таблички на белорусском и русском, чтобы у сябров возникли ощущения, а потом уже глядишь и Батька проникнется.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:19
        0
        Так дурное дело не хитрое ..... зачем подобную ..... повторять!
        Всё давно известно, прошли в "бархатный" сезон, делов то.
        А КРУГЛОГОДИЧНУЮ НАВИГАЦИЮ, а ну ка, кто на новенького?
        1. Jolly oldster sailor
          Jolly oldster sailor Сегодня, 11:28
          -6
          Я на новенького.Белорусы,которые море видели в мечтах своих влажных,с умным видом рассуждают здесь о походах морских. laughing
      3. Rakti-Kali
        Rakti-Kali Сегодня, 11:23
        +5
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Вы повторите своим Флотом подобное,а потом смейтесь над моряками французскими на сайте Российском..

        "Силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщила пресс-служба флота.
        В маневрах участвовали боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный." - Минобороны РФ.
        Хотите сказать что французы своим походом чем то превзошли НАШ флот, проводящий маневры в Северном ледовитом океане?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:48
          +1
          Бывает, найдётся такой моряк, с печки бряк .... который решил, что флоту РФ делать больше нечего, чем круизы по Севморпути устраивать! Ну мож ром палёный, табачёк не того сорту .... бывает!
          Я хоть и не моряк, но на атомоходах бывать приходилось ... военных и ледокольных! Вот это величие и слава НАШИХ кораблестроителей ....
      4. Jerk
        Jerk Сегодня, 11:47
        +4
        У нас такое называют не героизмом, а рабочим выходом.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 12:10
          +2
          soldier в юности "болел" романтикой флота! Сосед поспособствовал, военмор с Северного Флота!
          Не сподобился .... выверт судьбы!!! Принимал участие в строительстве АТОМОХОДОВ! По своему профилю конечно, но зато ЛЕДОКОЛ, КРЕЙСЕР, ЛОДКА!!! Пару раз на ходовые испытания попал, на Балтике! Эт конечно не рабочий выход на СЕВЕРА, но что то героическое в том ЕСТЬ! для нас, для сухопутных ....!
  2. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 11:09
    0
    Ну что же, неплохо для довольно южной страны. Рисковванно даже летом ходить в Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Экипаж военного спасательного корабля должен уметь действовать в любых условиях.
    1. sogdy
      sogdy Сегодня, 12:33
      +1
      Цитата: Vadim851
      . Рисковванно даже летом ходить в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

      Видимо, юмора Вы таки не поняли. На СМП _никто_ не может пройти без наблюдения и, соответственно, сопровождения. Так что прогнали французы. А пургу или тюльку - им виднее.
  3. loginovich
    loginovich Сегодня, 11:11
    -1
    Французский Челюскин
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 11:29
      +3
      Скорее французская "Комета"...
      27 августа 1940 – командир вспомогательного крейсера «Комет» германских Кригсмарине капитан цур зее (капитан I ранга) Роберт Эйссен радиограммой поблагодарил ледокол «И. Сталин» за проводку через льды моря Лаптевых. С 13 августа по 3 сентября 1940 года советские ледоколы «Ленин», «И. Сталин» и «Л. Каганович» осуществляли проводку немецкого рейдера Северным морским путем. До ноября 1941 года рейдер «Комет» пиратствовал в Тихом и Индийском океанах, а затем и в Атлантике.
      Полученные рейдером данные позднее были использованы немецкими крейсерами и подводными лодками во время боевых действий в Арктике.
  4. mvd ru
    mvd ru Сегодня, 11:11
    +2
    А если он там каких нибудь хитрых буев накидал , незачем там шляться кораблям НАТО , перед войной немцам дали тоже пройти , а в результате потом всякие базы в тылу появились
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:21
      -5
      Не смешите мои тапочки, льдам все эти буи по ба ра ба ну! военный флот там и так не ходит.
      1. sogdy
        sogdy Сегодня, 12:38
        +3
        Цитата: rocket757
        военный флот там и так не ходит.

        Насмешили! Карту посмотреть не хотите?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:07
          -2
          Военный флот ходит по севморпути туда и обратно? и как часто?
          Проход отдельных судов с СФ, на ТОФ и обратно, событие архи редкое. Ученья, эт понятно, опять же в бархатный сезон, когда льдов нет ... это всё ж сезонное. Французы время тож подгадывали.
          Вопрос про СЕВМОРПУТЬ, целиком, воды западнее Карских Ворот, это только его часть, с более оживленным судоходством.
          Короче,о чём спор, не пойму? Суда послабее, только в сезон. Круглый год, в основном ледового класса, в сопровождении ледоколов .... так они затем и строились.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 13:10
        0
        Цитата: rocket757
        военный флот там и так не ходит.

        Вы это US Navi расскажите, чтобы они в наши арктические районы Гайки с КРБД не посылали и не нарезали им РБД на случай WWIII. Gut?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:39
          -1
          Цитата: Удав КАА
          нарезали им РБД на случай WWIII. Gut?

          Про надводный флот - не специализированные суда могут находится на всем протяжении севморпути только в сезон, который не шибко большой. Естественная защита льдами защищает в остальное время от не прошенных гостей. В принципе могут, но это очень специально готовится надо, плюс территория там в основном пустынная, шо там делать!
          Про РБД - думаю и на Луне их уже кроят .... то шо очень важно, к чему нельзя и близко ворога допускать, охранять по полной. Иначе никак.
          Волнение за хранцузский поход, как то через чур. У нас не война с ними, а буи типа накидал? Если и есть такой факт, это не надолго ... не придумали ещё бесконечных батареек, да и со связью как то не очень. На спутник инфу направить можно, но только до того как лёд накрыл, да и всё определяющих, вокруг, на большое расстояние, пока не придумали. Янки целую сеть, СИСТЕМУ, организовывали, в сторону своих берегов и в узких местах и всё это было ОБСЛУЖИВАЕМОЕ! Т.е. ни само, ни бесконечно работать не могло.
          Уверен, что и дальше будут ограждать наши воды, маршруты наших лодок. Вот такая это подводная электронная борьба разведок!
  5. Грац
    Грац Сегодня, 11:12
    +2
    я не понял а зачем его пустили в наши территориальные воды то
    1. Avior
      Avior Сегодня, 11:16
      0
      это навряд ли.
      терводы- 12 миль от берега, что ли.
      и все- дальше каждый может плавать
      1. Терский
        Терский Сегодня, 11:40
        +3
        Цитата: Avior
        это навряд ли.
        терводы- 12 миль от берега, что ли.
        и все- дальше каждый может плавать

        С точки зрения российской правовой доктрины, расположенные в Арктике Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море (в пределах российского сектора) представляют собой моря заливного типа. Они исторически принадлежат нашей стране, и на них распространяется режим внутренних морских вод. Международные конвенции в отношении этих проливов не заключались, судоходство по ним с советских времен регламентируется национальным законодательством и правилами. Поэтому никаких оснований для распространения на проливы в акватории СМП режима свободного всеобщего пользования не существует. Ну и в довесок статья 234 Конвенции ООН по морскому праву, которая говорит о том, что прибрежные государства могут применять национальные законы в границах исключительной экономической зоны в тех районах, которые подвержены покрытию льдами, для обеспечения экологической безопасности этих районов. Так что каждые "плавать" могут yes (оно, как известно, не тонет negative ) , а вот ходить без ведома РФ - большой вопрос fellow .
        1. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 13:31
          0
          Цитата: Терский
          С точки зрения российской правовой доктрины,

          Наверное правильнее говорить про "Секторную теорию" Арктики. Арктический регион исторически разделен на «сектора владения» приарктических государств, хотя и существует предложение интернационализации Арктики, пока не нашедшее поддержки.
          Цитата: rocket757
          Это не внутреннее море, к берегу не приближались, поскольку не припёрло и усё!

          Нужно смотреть маршрут перехода. Транспорт не вооруженный, хотя и относится к вспом флоту Франции. Поэтому мог запросить "свободный проход", а если шел за пределами Тервод РФ, то вообще нет вопросов.
          водная поверхность океанских и морских 80 пространств в пределах Арктики является открытым морем. При этом государство, имеющее полярный сектор в Арктике, может рассматривать его как зону своей безопасности. Таким образом, режим морских вод Арктики установлен в соответствии с нормами международного морского права, согласно которому у побережья земель и островов устанавливаются территориальные воды, прилежащие и экономические зоны, континентальный шельф, а далее - открытое море.

          Как-то так, однако...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:23
      -3
      Это не внутреннее море, к берегу не приближались, поскольку не припёрло и усё!
      Припёрло б просто запросили разрешение, делов то.
  6. arhPavel
    arhPavel Сегодня, 11:13
    +5
    Нездоровая фигня.
    Собрали разведданные. Это как же их приспичило, чтобы отправить судно не ледового класса в Арктику. Да там сейчас нет мороза и обледенения, но опыт они для чего нарабытавают?
    Рельеф дна, глубины.. ещё накидали буев каких сто процентов.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:46
      +1
      Как минимум рельеф дна
  7. Zubr
    Zubr Сегодня, 11:15
    0
    smile Это они молодцы, это они могут, пока летняя навигация не закрыта и пока льды к берегу не подошли вместе с торосами. А так бы точно пришлось нашим спасать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:47
      +1
      Надеюсь наши не стали бы сильно торопиться
      1. faridg7
        faridg7 Сегодня, 14:18
        0
        А я бы вообще айсберги на буксире в этот район натаскал, во избежание
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +2
    Jolly oldster sailor
    Вы повторите своим Флотом подобное,а потом смейтесь над моряками французскими на сайте Российском,"братишки"..
    А вы не подскажите вдоль чьих берегов пролегает Северный морской путь и какой стране платят за проход этим путем? Правильно, России. Так чего же вы откровенную глупость пишите?
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:22
    +1
    Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.

    зачем?!!!!
    1. Vadim851
      Vadim851 Сегодня, 11:28
      +2
      Взаимоподдержка и выручка на море всегда должны быть между любыми государствами тем более в мирное время.
      1. Jolly oldster sailor
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:32
        -3
        good Хоть один адекватный комментарий прочитал... hi
      2. boriz
        boriz Сегодня, 12:21
        -1
        К вам в карман лезет щипач, а вы ему такой: осторожненько, там в кармане ножичек лежит, не порежьтесь ...
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:28
          +1
          в яблочко
          они ведь непросто так туда полезли и не единожды ужа блажили что севморпуть это не собственность России
          и вообще при Союзе все было четко с границами
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:25
        +2
        Цитата: Vadim851
        Взаимоподдержка и выручка на море всегда должны быть между любыми государствами тем более в мирное время.

        нам пакость готовят, посему на войне как на войне
    2. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 11:35
      +4
      Цитата: Василенко Владимир
      Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.

      зачем?!!!!

      Оказывать помощь на море и спасать все обязаны даже в условиях войны. Международные законы.
      1. Комментарий был удален.
      2. Jolly oldster sailor
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:46
        +1
        Международные законы на море,самые правильные законы в мире этом...
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:36
          +2
          ну-ну
          они может и правильные, но когда у нас отберут севморпуть тогда и поговорим
          1. Скальпель
            Скальпель Сегодня, 13:22
            0
            Так и до паранойи недалеко.
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:34
        +2
        Цитата: Вкд Двк
        и спасать все обязаны даже в условиях войны.

        да?!!!!!!!
        в условиях войны?!
  10. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 11:39
    +1
    Ледокол: Французы вы чё за нами идёте? ВЫ ЖЕ БЕЗ ЛЕДОКОЛА ОБЕЩАЛИ ПРОЙТИ)))) - А мы и не с вами идём! Просто рядышком))))))
  11. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:48
    -1
    Прошли и прошли, прямо великая победа. На деревянных суднах тоже ходили без ледоколов, когда климат Земли был сильно холоднее.
    1. jjj
      jjj Сегодня, 14:24
      0
      Обводы корпусов деревянных судов на Руси были такими, что льды при сжатии их выталкивали на поверхность, не причиняя вреда. А вот суда, построенные по европейским размерениям, бывали раздавлнены льдами
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:52
    +1
    Необходимо публично отказать в спасении военным судам в СМП....
    1. Симон
      Симон Сегодня, 12:42
      0
      Извини, у нас натура другая. Мы да же врагов, когда они терпят бедствие, спасаем. request
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 12:51
        -1
        А если это Дональд КУК с 150шт КР? Он оттуда достанет до всех целей в РФ.
        1. Vadim851
          Vadim851 Сегодня, 13:20
          0
          Поправлю Вас, у Кука 90 ячеек всего, теоретически 90 КР но на практике более 60 топоров не грузят даже в ударном варианте.
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 14:42
            0
            Ну и один он не ходит....наладят тропу и будут по паре с шагом миль в 30 ходить. Это не Черное море, там ограничений нет и инфраструктура у нас там слаба.
    2. sogdy
      sogdy Сегодня, 13:02
      0
      Людей спасают. Потом следствие, суд, выплаты компенсации... Проще сдохнуть.
  13. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 11:57
    0
    а что делал корабль вражеского флота в наших водах? или там уже проходной двор? или партнёры были?
    1. sogdy
      sogdy Сегодня, 13:05
      +2
      Понимаю так: это был большой прогон, оплаченный и согласованный. Оружие отсутствует, приборы не установлены или опечатаны, команды пшик, представитель на борту. Остальное - выдумки журналистов.
      1. jjj
        jjj Сегодня, 14:25
        0
        Полагаю, что было как с "прорывом" украинского флота под Крымским мостом
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: аксельбант
      а что делал корабль вражеского флота в наших водах?

      А кто сказал вам, что он в наши территориальные воды заходил?
  14. boriz
    boriz Сегодня, 12:10
    +2
    Вот я не понял, а имел право чужой военный корабль шастать по зоне наших исключительных экономических интересов? Там в основном приходится проходить проливами, где просто наши территориальные воды. Сегодня лягушатник прошёл, завтра пиндoc. Что, СМП у нас проходной двор?
  15. maai
    maai Сегодня, 12:37
    0
    Собеседник отметил, что французский корабль не имеет ледовой защиты, поэтому его арктический поход был довольно рискованным. Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.
    Ага. И "фарватер" показать и чаем угостить... что бы потом Опинель из спины торчал. Сердобольные вымирают первыми.
  16. Симон
    Симон Сегодня, 12:40
    0
    Что НАТО разведчика пустило! Что то рано пошел, на два месяца бы позже им в те районы попасть. Вот и пускай бы "SOS" в эфир давали.
    1. sogdy
      sogdy Сегодня, 13:08
      0
      Там только что немцы прошли, СПГ везли. Очень долго, 27 дней. Договор не продлен.
  17. Гуру
    Гуру Сегодня, 12:41
    0
    Опять французики с генералом Морозом балуются-опыта Наполеона им мало laughing
  18. ggl1
    ggl1 Сегодня, 12:44
    0
    пошли к своей погибели!
  19. ggl1
    ggl1 Сегодня, 12:50
    0
    Пошли к своей погибели!
    хотя надо было учесть опыт Наполеона
    эти не знают что такое Сибирь в которой может
    жить только русская нация
    Гробы готовы добро пожаловать европейцы
  20. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 12:51
    0
    Цитата: rotmistr60
    ...какой стране платят за проход этим путем? Правильно, России.

    Что, и французы оплатили этот круиз?
  21. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 12:51
    0
    Зона Арктики охватывает площадь размером 40 Франций и имеет большие запасы полезных ископаемых и углеводородов, рассказал командир корабля Филипп Гуэна.

    И какое отношение к этому имеет Франция?
    французский корабль не имеет ледовой защиты, поэтому его арктический поход был довольно рискованным.

    Если бы вас там затерло случайным ледовым полем, так бы не бравировали. Может даже еще обвинили русских в не предупреждении от мыслей соваться в северные моря без ледовой подготовки.
    Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.


    Помните да, что потом бобер сказал?
  22. ggl1
    ggl1 Сегодня, 12:56
    0
    Я русский живу в Беларуси больше 40 лет
    люблю свою страну и Россию
    и как же ненавижу США и европейских
    "шестерок"
    1. Скальпель
      Скальпель Сегодня, 13:20
      0
      Гуляй, Вася!
  23. ggl1
    ggl1 Сегодня, 13:11
    0
    идунавы (Евгений) Сегодня, 11:50
    Все правильно националистических тварей у нас
    хватает власти либо молчат или с ними
    заигрывают
    Поэтому наш КГБ и вам ФСБ должны выжигать
    каленым железом этих тварей несмотря на протесты
    иначе в случае конфликта они сдадут наши страны
  24. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:15
    0
    Он добавил, что вместе со своим экипажем гордится своим переходом, совершенным впервые и без помощи российского ледокола.
    Не совсем понятно, военно-морской портал (flot.com) сообщает другое
    Вспомогательное судно ВМС Франции A603 Rhone в сентябре завершило переход по Северному морскому пути. В пути его сопровождал российский ледокол, сообщил AFP глава экипажа судна Филипп Ген.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 13:17
      0
      Очень интересно. Видимо высказал версию для внутреннего потребления.
  25. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 13:30
    0
    Не надо бы туда чужие военные корабли пускать (для сбора гидрографичесской информации).
  26. akunin
    akunin Сегодня, 14:40
    0
    Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.
    очень зря,надо было чтоб до алеутских островов не дошел(больше бы не поплыли).
  27. san4es
    san4es Сегодня, 14:58
    0
    Стоит заметить, что первое судно проекта Loire было передано ВМС в марте этого года, а сдача третьего (Seine) запланирована на 1 квартал 2019 года.
    Суда BSAH развивают скорость 14 узлов, могут работать без дозаправки около 30 дней. Также могут разместить на борту водолазов, носить оружие и боеприпасы, поддерживать подводные лодки и надводные корабли, буксировать подводные антенны, а также развернуть дамбу для контроля загрязнения.
    BSAH основные параметры:
    Длина: 70,30 м
    Ширина: 15.80 м
    Дедвейт: прибл. 1000 Т
    погрузочно пространства на палубе: 250 м2
    скорость: 14 узлов
    корпуса / надстройки: сталь
    удобствами: 17 (экипаж) + 12 пассажиров
    двигатель: 2 х 2 650 кВт
    генераторы: 2 х 300 кВт