Политическая аннигиляция на Украине. К победе на мусорных рейтингах
Украинские службы мониторинга общественного мнения отмечают интересную особенность: чем ближе президентские выборы на Украине, тем меньший процент рейтинга фиксируется у лидеров опросов. При этом за последние месяцы таковым лидером продолжает оставаться Юлия Тимошенко – та, которая призывала «расстреливать кацапов атомным оружием». Но если в мае текущего года (за год до выборов) у Тимошенко уровень поддержки достигал 26%, то сегодня он уже едва выше 19-ти.
Если же говорить о вопросе «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы проходили в это воскресенье?», то тут ситуация для украинских кандидатов и вовсе плачевна. За «лидера» рейтинга Юлию Тимошенко голоса готовы отдать лишь 10,6% опрошенных. То есть, за неё не готовы голосовать, как за кандидата в президенты, даже те, кто сегодня её поддерживает в качестве депутата ВРУ.
В тройку лидеров «президентского» рейтинга, по данным разных служб изучения общественного мнения, входят разные потенциальные кандидаты, причём среди них не всегда присутствует действующий глава украинского государства Пётр Порошенко. КМИС (Киевский международный институт социологии) даёт Порошенко второе место с результатом 6,5%. Другие институты публикуют данные, которые говорят о том, что уровень поддержки Порошенко в качестве президента уже ниже 4%. Примерно на одной рейтинговой планке с действующим президентом Украины – такие персоны как шоумен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.
В первой десятке звучат такие фамилии как Юрий Бойко («Оппозиционный блок»), Вадим Рабинович («За жизнь»), Анатолий Гриценко (бывший министр обороны), Олег Ляшко (Радикальная партия Украины). И "президентский" балл каждого из них - не выше 4%.
Рейтинговые показатели говорят о том, что народ ни в ком из представленных кандидатур не видит полноценного национального лидера. Те же 10,6% Тимошенко за несколько месяцев до президентских выборов – это откровенное фиаско. Фиаско ещё и в работающей формуле: «Чем ближе выборы, тем слабее рейтинг».
Своеобразная аннигиляция рейтингов кандидатов, которые позиционируют себя по разные стороны баррикад, но на деле являются фауной одного политического болота - не предлагающей никаких реальных перспектив. Главное в том, что никто из украинских кандидатов не готов предложить однозначный и действенный план по окончанию гражданской войны и прекращению оттока населения и активов за рубеж.
Если же говорить о вопросе «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы проходили в это воскресенье?», то тут ситуация для украинских кандидатов и вовсе плачевна. За «лидера» рейтинга Юлию Тимошенко голоса готовы отдать лишь 10,6% опрошенных. То есть, за неё не готовы голосовать, как за кандидата в президенты, даже те, кто сегодня её поддерживает в качестве депутата ВРУ.
В тройку лидеров «президентского» рейтинга, по данным разных служб изучения общественного мнения, входят разные потенциальные кандидаты, причём среди них не всегда присутствует действующий глава украинского государства Пётр Порошенко. КМИС (Киевский международный институт социологии) даёт Порошенко второе место с результатом 6,5%. Другие институты публикуют данные, которые говорят о том, что уровень поддержки Порошенко в качестве президента уже ниже 4%. Примерно на одной рейтинговой планке с действующим президентом Украины – такие персоны как шоумен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.
В первой десятке звучат такие фамилии как Юрий Бойко («Оппозиционный блок»), Вадим Рабинович («За жизнь»), Анатолий Гриценко (бывший министр обороны), Олег Ляшко (Радикальная партия Украины). И "президентский" балл каждого из них - не выше 4%.
Рейтинговые показатели говорят о том, что народ ни в ком из представленных кандидатур не видит полноценного национального лидера. Те же 10,6% Тимошенко за несколько месяцев до президентских выборов – это откровенное фиаско. Фиаско ещё и в работающей формуле: «Чем ближе выборы, тем слабее рейтинг».
Своеобразная аннигиляция рейтингов кандидатов, которые позиционируют себя по разные стороны баррикад, но на деле являются фауной одного политического болота - не предлагающей никаких реальных перспектив. Главное в том, что никто из украинских кандидатов не готов предложить однозначный и действенный план по окончанию гражданской войны и прекращению оттока населения и активов за рубеж.
- Использованы фотографии:
- 2qm.ru
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