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Политическая аннигиляция на Украине. К победе на мусорных рейтингах

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Украинские службы мониторинга общественного мнения отмечают интересную особенность: чем ближе президентские выборы на Украине, тем меньший процент рейтинга фиксируется у лидеров опросов. При этом за последние месяцы таковым лидером продолжает оставаться Юлия Тимошенко – та, которая призывала «расстреливать кацапов атомным оружием». Но если в мае текущего года (за год до выборов) у Тимошенко уровень поддержки достигал 26%, то сегодня он уже едва выше 19-ти.

Если же говорить о вопросе «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы проходили в это воскресенье?», то тут ситуация для украинских кандидатов и вовсе плачевна. За «лидера» рейтинга Юлию Тимошенко голоса готовы отдать лишь 10,6% опрошенных. То есть, за неё не готовы голосовать, как за кандидата в президенты, даже те, кто сегодня её поддерживает в качестве депутата ВРУ.

В тройку лидеров «президентского» рейтинга, по данным разных служб изучения общественного мнения, входят разные потенциальные кандидаты, причём среди них не всегда присутствует действующий глава украинского государства Пётр Порошенко. КМИС (Киевский международный институт социологии) даёт Порошенко второе место с результатом 6,5%. Другие институты публикуют данные, которые говорят о том, что уровень поддержки Порошенко в качестве президента уже ниже 4%. Примерно на одной рейтинговой планке с действующим президентом Украины – такие персоны как шоумен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.


В первой десятке звучат такие фамилии как Юрий Бойко («Оппозиционный блок»), Вадим Рабинович («За жизнь»), Анатолий Гриценко (бывший министр обороны), Олег Ляшко (Радикальная партия Украины). И "президентский" балл каждого из них - не выше 4%.

Рейтинговые показатели говорят о том, что народ ни в ком из представленных кандидатур не видит полноценного национального лидера. Те же 10,6% Тимошенко за несколько месяцев до президентских выборов – это откровенное фиаско. Фиаско ещё и в работающей формуле: «Чем ближе выборы, тем слабее рейтинг».

Политическая аннигиляция на Украине. К победе на мусорных рейтингах


Своеобразная аннигиляция рейтингов кандидатов, которые позиционируют себя по разные стороны баррикад, но на деле являются фауной одного политического болота - не предлагающей никаких реальных перспектив. Главное в том, что никто из украинских кандидатов не готов предложить однозначный и действенный план по окончанию гражданской войны и прекращению оттока населения и активов за рубеж.
Использованы фотографии:
2qm.ru
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Тимошенко хочет "мочить кацапов" ядерным оружием
Отчет о результатах опроса-2013 «Оценка государственно-политических деятелей»
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14 комментариев
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  1. Серый брат
    Серый брат Сегодня, 11:21
    +4
    Поросенко достойный президент для Украины. Выберут его. Как у нас Эльцына выбирали. Если не кот, то кто?
    1. Венд
      Венд Сегодня, 11:45
      +3
      Да любой из них беда для Украины. но это уже их проблема.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:58
        +6
        Ни один украинский политик не победит на выборах без поддержки США и Брюсселя , поэтому кого шумерам назначат - тот и будет следующим смотрящим ....
  2. Zubr
    Zubr Сегодня, 11:28
    +1
    Рейтинговые показатели говорят о том, что народ ни в ком из представленных кандидатур не видит полноценного национального лидера. Те же 10,6% Тимошенко за несколько месяцев до президентских выборов – это откровенное фиаско. Фиаско ещё и в работающей формуле: «Чем ближе выборы, тем слабее рейтинг».


    Вымерла Украина политически, окончательно. Нет у них сейчас сильной позиции ни одной из партий. Грядёт раскол ?.. what

    Есть альтернатива, не выберут, так назначат, под одобрительные вопли матрасных.
  3. Александр романов
    Александр романов Сегодня, 11:32
    +8
    На Украине нужно провести другой опрос-За кого бы вы проголосовали на выборах президента ,далее фамилии.
    Порошенко
    Тимошенко
    Путин
    Разрыв пуканов заднего сектора гарантирован
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 11:36
      +6
      Цитата: Александр романов
      На Украине нужно провести другой опрос-

      Уже проводили. С большим отрывом победил Путин.
  4. Панславист
    Панславист Сегодня, 11:39
    +2
    Даже наш историк сказал что проголосует только за абсолютно новую кандитатуру. Которой точно не будет.
    1. Александр романов
      Александр романов Сегодня, 11:41
      +2
      Цитата: Панславист
      0
      Даже наш историк сказал что проголосует только за абсолютно новую кандитатуру

      Я могу свою выдвинуть. Гарантирую-хуже жить вы уже не будете wink
  5. LSA57
    LSA57 Сегодня, 11:40
    +1
    Главное в том, что никто из украинских кандидатов не готов предложить однозначный и действенный план по окончанию гражданской войны

    а его нет. реальный план зарубят нацики. им мир не нужен. вот поэтому с планами, реальными, они и не высовываются. и президент уже назначен в фашингтонском обкоме. а это всё мишура для пипла
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 11:51
    +3
    Выкопать бендеру, его мощи выставить кандидатом. Профит очевиден - зарплату ему платить из бюджета уже не надо, а рулить так и так будет гауляйтер рейхскоммисариата окраина из здания посольства США
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:16
      +1

      Jerk Сегодня, 11:51
      +1
      Выкопать бендеру, его мощи выставить кандидатом. Профит очевиден - зарплату ему платить из бюджета уже не надо, а рулить так и так будет гауляйтер рейхскоммисариата окраина из здания посольства США

      ... по ходу укронацики его уже откопали давно... зигуют ему...
  7. HAM
    HAM Сегодня, 12:11
    0
    Украину спасёт только Ульяна Супрун!Больше никто не сможет... wassat
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:15
    0
    Владимир Высоцкий
    Я вам, ребята, на мозги не капаю,
    Но вот он, перегиб и парадокс:
    Когой-то выбирают Римским Папою —
    Когой-то запирают в тесный бокс.

    Там все места блатные расхватали и
    Пришипились, надеясь на авось, —

    ...пецьку жалко)), laughing сопьётся совсем laughing
  9. Detnix
    Detnix Сегодня, 12:28
    +1
    Видите, на Украине уже дошло через холодильник и улицу, у нас еще только начинает.