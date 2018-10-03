Пентагон обвинил Пекин в подрыве оборонно-промышленой базы США

Соединенные Штаты обвинили Китай в "подрыве оборонно-промышленной базы США". Об этом говорится в исследовании, проведенном американским Минобороны по заказу президента США Дональда Трампа. Как пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации президента, для этого Китай использует монополию на определенные природные ресурсы.Согласно выводов авторов исследования, китайцы специально организовывают экспорт своих ресурсов, а также свою торговую политику в обрабатывающей промышленности таким образом, что своими действиями "подрывают лидерство США в критически важных отраслях". Как пример приводится ситуация с перхлоратом аммония - ключевым компонентом для производства топлива баллистических и стратегических ракет. Китай, контролирующий большую часть поставок этого вещества, по мнению авторов, специально "занижает на него цены", чтобы выбить с рынка "американских поставщиков".Необходимо напомнить, что с весны этого года между США и Китаем разгорелась "торговая война" после того, как Вашингтон ввел торговые пошлины на ряд товаров из Китая, а Пекин в ответ ответил аналогичным способом. Кроме этого Соединенные Штаты ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.