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Пентагон обвинил Пекин в подрыве оборонно-промышленой базы США

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Соединенные Штаты обвинили Китай в "подрыве оборонно-промышленной базы США". Об этом говорится в исследовании, проведенном американским Минобороны по заказу президента США Дональда Трампа. Как пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации президента, для этого Китай использует монополию на определенные природные ресурсы.

Пентагон обвинил Пекин в подрыве оборонно-промышленой базы США


Согласно выводов авторов исследования, китайцы специально организовывают экспорт своих ресурсов, а также свою торговую политику в обрабатывающей промышленности таким образом, что своими действиями "подрывают лидерство США в критически важных отраслях". Как пример приводится ситуация с перхлоратом аммония - ключевым компонентом для производства топлива баллистических и стратегических ракет. Китай, контролирующий большую часть поставок этого вещества, по мнению авторов, специально "занижает на него цены", чтобы выбить с рынка "американских поставщиков".


Необходимо напомнить, что с весны этого года между США и Китаем разгорелась "торговая война" после того, как Вашингтон ввел торговые пошлины на ряд товаров из Китая, а Пекин в ответ ответил аналогичным способом. Кроме этого Соединенные Штаты ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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24 комментария
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  1. Александр романов
    Александр романов Сегодня, 11:28
    +12
    Китай виноват уже в том,что редкоземельные ресурсы,находятся на его территории. Надо вводить санкции . Слава маразму.
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:37
      +8
      И Россия виновата, что не хочет делиться своими ресурсами бесплатно, как говорила Мадлен Олбрайт. Дескать, это нечестно.
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 11:57
        +1
        А вот в в этом ни чего удивительного нет. После победы над Союзом нагло- саксы рассматривают мир как свою глобальную вотчину. И они не очень далеки от истины.
        1. Генерал Песчаных Карьеров
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:19
          0
          Банан им на воротник, а не Россию как свою вотчину. И так со всех сторон соки .
    2. Alex_Rarog
      Alex_Rarog Сегодня, 11:41
      +1
      Все виноваты кто не с ними... Да и хай с ними...
    3. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 11:43
      +1
      Надо вводить санкции, если Китай не одумается, и не вернёт контроль США, потому что это соответствует интересам США. Всё логично. Обычное право сильного.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:52
        0
        Данька скоро санкции Мелании объявит, обвинив её в том, что она довела его до импотенции wassat
        1. Комментарий был удален.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:45
      +1
      У США все вокруг виноваты laughing
    5. Комментарий был удален.
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 11:55
        0
        Так это еще смешней. Глава мелкой лавочки, кустарь-самоучка, у которого в силу малых объемов производства продукция дорогая, упрекает основного производителя, что тот поточно шлепает продукцию с более низкой себестоимостью.
        Короче, как всегда, ахинея, рассчитанная на тупых реднеков
    6. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:58
      0
      Всё по плану, братцы, агент Козырь идёт чОтко по инструкциямlaughing, пожелаем ему успехов.
  2. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 11:36
    0
    Кроме этого Соединенные Штаты ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400

    Это перебор уже. Ведь традиционно Китай летает на советских/российских самолетах, аналогично ЗРК. Со своими у них есть проблемы, особенно с движком, и Китай не та страна чтобы не развивать ВВС и ПВО Даже имей возможность и желание закупить западные самолеты и ЗРК, то что делать с оставшейся на вооружении более старой техникой? Иметь зоопарк из техники это не есть хорошо.
  3. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 11:41
    +2
    Лицемерные твари(((( С ними надо быть всегда начеку!
  4. Zubr
    Zubr Сегодня, 11:41
    +4
    Необходимо напомнить, что с весны этого года между США и Китаем разгорелась "торговая война" после того, как Вашингтон ввел торговые пошлины на ряд товаров из Китая, а Пекин в ответ ответил аналогичным способом.

    Сами же матрасные, годами вкладывали деньги в экономику Китая, перевели в Китай огромную производственную базу, а всё банально просто, очень дешёвая рабочая сила. Теперь кинулись, своих то 330 миллионов населения надо кормить, госдолг уже 20 трил. бакинских. А Китай держит самый крупный долг Матрасных. Вот она бесконтрольная работа капиталов.
  5. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 11:45
    +6
    Ну все, поголовно все обижают, бедного гегемона. То Россия в выборы вмешивается, то Китай не хочет пускать на рынок американских поставщиков, то Европа не хочет в НАТО вкладываться, то немцы вместо дорогого демократического СПГ покупают тоталитарный газпромовский газ по трубе, то международные институты не хотят их интересы обслуживать. Прям хоть в петлю полезай. Тяжела и неказизста жизнь простой... исключительной державы.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: YarSer88
      Тяжела и неказизста жизнь простой... исключительной державы.

      Если Китай введет эмбарго на поставки ванадия, то амы и вся их радиоэлектронная промышленность взвоют громче Волка в мультфильме "Ну, погоди!"
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 15:40
        +1
        Бедняги. Может быть, тогда не стоит им так активно санкции против Китая вводить? А то как санкции вводить - так проблем нет, а как в ответ - так бедные мы, все нас обижают.
  6. Гильятон
    Гильятон Сегодня, 11:49
    +2
    Бедные США - не кому вас пожалеть ! crying bully
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:53
    +1
    Прикольно!!! Так всё таки враги, потому что не дают полосатикам коммерцией заниматься по ИХ правилам?
    А то бла-бла за какую то дермократию, свободы и шо то там ещё, во всём мире! Коротко и понятно.
  8. Essex62
    Essex62 Сегодня, 11:53
    +1
    Интересно, руководство КНР и ВС в частности хоть как-то напрягают эти сакские стенания и бессильное сжимание кулачков. Время, когда полосатики диктовали всем свою волю прошло. Нагадить конечно могут, Китай слишком завяз в этих игрищах. С реальной экономикой влез в дутый пузырь ничем не обеспеченной ,финансовой рулетки. Ну у них выбора не было, чтоб обеспечить занятостью полтора ярда народа . Тут за забором противостояния систем не отсидишься. Приходится вливаться в "мировую экономику" И все равно у нагло- саксов кишка тонка китайцев нагнуть.
  9. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 12:10
    0
    Китай мешает клану Клинтон пилить военный бюджет.
    С другой стороны, поставки дешевого стратегического сырья вероятному противнику несут более высокие риски. Полностью заменить все-равно не получится, а противник получает снижение нагрузки на свою экономику.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:11
    0
    Пентагон обвинил Пекин в подрыве оборонно-промышленой базы США
    Сегодня, 11:26

    ... вот так - ни много ни мало! laughing
  11. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 13:46
    +1
    Китай своими дейстаиями
    "подрывают лидерство США в критически важных отраслях"

    т.е. имеет наглость конкурировать с "исключительными"!
    Сразу даже эпитет не подберешь для характеристики поведения этих ..., только нецензурные выражения на языке вертятся.
  12. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 13:52
    +1
    Понимает дядюшка Сэм, что конкретно стульчик под ним зашатался....это кошмарный сон для него союз (хотя бы экономический, не говоря уже о военном) России и Китая.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: Alexey-74
      Понимает дядюшка Сэм, что конкретно стульчик под ним зашатался....это кошмарный сон для него союз (хотя бы экономический, не говоря уже о военном) России и Китая.

      Ну тупыеееее...Хоть бы русский фольклор почитали, что ли...
      "Не буди лихо, пока оно тихо!"
      А Трамп-пам-пам по своей старой "методике": Обострить ситуацию до фола, а потом, пойти на "уступки". Но это прокатывает только с дворовой шпаной из ЕС и бывшего Союза. С тяжеловесами такое не проходит! Даже с КНДР не прокатило, а хочет чтобы Китай и Россия под янки легли...( Как сказала бы Эллочка Людоедочка: "Мрак!!!" (с)
      А еще "бизнесмен", мать его пополам!