Индия заинтересовалась российскими танками Т-14 "Армата"

В индийской прессе вышел материал, в котором сообщается о проявленном военным ведомством страны интересе к новейшим российским танкам Т-14 «Армата». Сухопутные войска Индии планировали приобрести более 1,7 тыс. танков для замены основных боевых машин Т-72. В то же время Индия теперь обратила внимание и на существенный модернизационный потенциал всё тех же Т-72.Как сообщается, в Нью-Дели рассматривается следующий вариант: модернизация части стоящих на вооружении танков Т-72 и закупка новых танков - вероятно, и танков Т-14 «Армата» у России после «доведения тех производителем до боеспособного состояния».Отмечено, что общая цена вопроса по закупке новейших танков Индией составит около 4,5 млрд долларов.Представляющий вооружённые силы Индии Бипин Рават, прибывший в Россию в минувший понедельник, обсуждает с российскими коллегами вопросы стратегического партнёрства. Визит становится прологом ещё и к подписанию контракта на поставку Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400. Общая же сумма контрактов между Россией и Индией (в военно-технической сфере) составит свыше 10 млрд долларов США.Отмечено, что генерал Рават посещает российские воинские формирования, среди которых и те, кто проходит опытную эксплуатацию танк Т-14. Официального подтверждения этой информации от российского Минобороны на эту минуту нет.