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Индия заинтересовалась российскими танками Т-14 "Армата"

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В индийской прессе вышел материал, в котором сообщается о проявленном военным ведомством страны интересе к новейшим российским танкам Т-14 «Армата». Сухопутные войска Индии планировали приобрести более 1,7 тыс. танков для замены основных боевых машин Т-72. В то же время Индия теперь обратила внимание и на существенный модернизационный потенциал всё тех же Т-72.

Как сообщается, в Нью-Дели рассматривается следующий вариант: модернизация части стоящих на вооружении танков Т-72 и закупка новых танков - вероятно, и танков Т-14 «Армата» у России после «доведения тех производителем до боеспособного состояния».

Индия заинтересовалась российскими танками Т-14 "Армата"



Отмечено, что общая цена вопроса по закупке новейших танков Индией составит около 4,5 млрд долларов.

Представляющий вооружённые силы Индии Бипин Рават, прибывший в Россию в минувший понедельник, обсуждает с российскими коллегами вопросы стратегического партнёрства. Визит становится прологом ещё и к подписанию контракта на поставку Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400. Общая же сумма контрактов между Россией и Индией (в военно-технической сфере) составит свыше 10 млрд долларов США.

Отмечено, что генерал Рават посещает российские воинские формирования, среди которых и те, кто проходит опытную эксплуатацию танк Т-14. Официального подтверждения этой информации от российского Минобороны на эту минуту нет.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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40 комментариев
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  1. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 11:45
    +5
    В таком случае давайте-ка ребята предоплату и гарантии не передавать и не подпускать третьи страны к новейшему вооружению. А вообще крупный контракт может очень хорошо помочь предприятию как было с Т-90 и Су-30.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:48
      +25
      Индия ещё сто раз передумает и надумает, а что и у кого купят в итоге - они ещё и сами не знают laughing
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 11:50
        +2
        В любой непонятной ситуации начинай танцевать(индейская народная мудрость) smile
        1. kjhg
          kjhg Сегодня, 11:58
          +2
          Не оригинально, не надоело?
        2. KLV
          KLV Сегодня, 12:18
          +2
          ИндЕйская? Ну-ну...
        3. Николай Петров
          Николай Петров Сегодня, 12:58
          0
          Тралл, индИйская, исправьте.
      2. Vadim851
        Vadim851 Сегодня, 11:53
        0
        Вот для этого и нужно предоплату требовать, иначе да, передумают не раз
    2. kjhg
      kjhg Сегодня, 11:53
      +4
      Цитата: Vadim851
      А вообще крупный контракт может очень хорошо помочь предприятию как было с Т-90 и Су-30.

      Правильно, если себе не можем поставить по причине того, что танк получился слишком дорогой, то крупный экспортный контракт поможет снизить цену для родной армии, организовать линию сборки для серийного производства. Тем более, что на продажу он пойдет в экспортном варианте. Хотя, конечно, утечки секретов новейшего танка избежать не удастся, но это все равно было бы всего лишь вопросом времени.
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 11:58
        +2
        Критичные новинки продавать са-авсем не обязательно. Так называемый экспортный вариант
    3. Alexey-74
      Alexey-74 Сегодня, 13:01
      +1
      Веры индусам нет. Нет никаких гарантий что в ихнем ВПК не работает агентура Пентагона, а соответственно и ТТХ Т-14 уйдут сразу же.
  2. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 11:47
    +6
    А ключи от квартиры где деньги лежат им не нужны??? Нехай губу закатают
  3. Alex_Rarog
    Alex_Rarog Сегодня, 11:48
    +1
    Мутно всё как то... наши срезают закупки Индия хочет купить... главное что бы нам польза была...
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:50
    +2
    В индийской прессе вышел материал, в котором сообщает о проявленном военном ведомством страны интересе к новейшим российским танкам Т-14 «Армата»

    пой Джимми, Пой..! Прибаляем смело 15 лет.
  5. Гильятон
    Гильятон Сегодня, 11:52
    +1
    Хотят ?! Ну если только в долгую ? Ибо быстро только коты в тапки ср.т ! hi
  6. Zubr
    Zubr Сегодня, 11:52
    +1
    Общая же сумма контрактов между Россией и Индией (в военно-технической сфере) составит свыше 10 млрд долларов США.


    Надеюсь в рублёвом эквиваленте.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Zubr
      Надеюсь в рублёвом эквиваленте.

      Как вариант - рупии.
  7. Тузик
    Тузик Сегодня, 11:54
    +1
    они только по лицензии покупают, т.е. документации , думаю наши не пойдут на такое, хотя...
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    0
    Индия заинтересовалась российскими танками Т-14 "Армата"
    ... индийская ромашка никогда не отцветает... bully завтра "заинтересуются каким либо абрамсом или другой железкой...
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:09
    0
    А зачем им столько танков? На северной дуге у них горы, где танки действовать не смогут. На южной - море....
    1. Vadim851
      Vadim851 Сегодня, 12:21
      +1
      Сухопутная граница с Пакистаном, как раз по пустыне, а это все же основной противник и тапками там есть где разгуляться. Б
    2. reservist
      reservist Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: Керенский
      А зачем им столько танков?

      в Пакистане знают ...
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:16
    +2
    Опять индусы танцевать будут, то хочу, то не хочу? Только твердый контракт без права разорвать в одностороннем порядке. И деньги вперед. А вечером стулья laughing
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
      0

      Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:16
      0
      Опять индусы танцевать будут, то хочу, то не хочу? Только твердый контракт без права разорвать в одностороннем порядке. И деньги вперед. А вечером стулья laughing

      hi !... или наоборот - вечером стулья, но деньги вперёд... wink
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:29
    0
    Вот мне как не военному человеку правильное решение видится таким:
    1. полноя локализация Т-90 и Т90СМ....
    2. Затем , разработка своего дизеля (с помощью мировых лидеров и коробки) на 1500-2000 л.с.
    3. Локализация орудия 125мм под 900мм БОПС
    4. Установка своеего СУО....
    5. Разработка своео КАЗ или лицензирование или закупка (еще лет 15 это эксклюзив)
    1. Вальдемар
      Вальдемар Сегодня, 13:11
      +3
      Зачем нужна промышленность? Чтобы разрабатывать танки для третьих стран, чтобы они сами производили? Оружием торгуют а не учат его делать. Это налоги в бюджет, зарплаты тысяч рабочих и инженеров, средства на ниокр. С какой вообще стати?
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 14:27
        0
        Производство танка(как агрегата с гусеницами и броней) вполне достижимо для Индии и Танк целиком произведенный в РФ (и в любой другой стане) не продать.....Соответственно можно продать узлы и агрегаты танка. Т-90 - вчерашний день танкостроения находящийся на пределе своей модернизации. РФ здесь в выгоде при любом раскладе.
  12. igorek1234
    igorek1234 Сегодня, 12:36
    +2
    Так же, как и с СУ-57
  13. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 12:38
    0
    Заманчиво в части Т-14. Только как быть с ненадежностью индусов в части сохранения секретов от третьих стран. Сейчас ведь США тут как тут заявятся. И улетели наши секреты.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:03
      0
      А какие там секреты? Для запада? Броня вряд ли, электроника вряд ли...КАЗ только.
      1. Вальдемар
        Вальдемар Сегодня, 13:09
        +1
        Карта бронирования поиск уязвимостей. Зачем кормить
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 14:28
          0
          Не одна РФ конструирует танки....и уязвимости давно известны.
  14. HMR333
    HMR333 Сегодня, 13:18
    +2
    очередной фантазийный вброс! некто им не продаст так же как и другим т14 он еще засекречен и имеет технологии которые некакими гарантиями не защитить кроме как не продавать до того как рассекретят как у иных стран появляются нечто подобное а это лет 5 -10 точно пройдет да и в свои войска еще поставлять и поставлять!
  15. ser56
    ser56 Сегодня, 13:51
    0
    Цитата: Alexey-74
    оответственно и ТТХ Т-14 уйдут сразу же

    а им разве не экспортную версию продадут? bully
    и "логика" у вас занятная, продавать самолет 5 поколения можно путем типа совместной разработки, а танк ни-ни request
  16. spektr9
    spektr9 Сегодня, 14:01
    +2
    РФ - мы продаем самое современное оружие, сами при этом катаясь на 72 wassat
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 14:10
      0
      Чем плох Т-72 и его модернизации, отличный танк, который не раз еще сможет доказать, что его рано со счетов списывать.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 14:29
        0
        Всем хорош, только Т-90 он проигрывает по лобовой броне раза в 1,5-2.....и это не исправишь модернизацией.
      2. spektr9
        spektr9 Сегодня, 14:31
        0
        Чем плох Т-72
        Да всем хорош говорят т-34 ещё лучше, а уж конница так вообще королева боя laughing
  17. OrcSWAT
    OrcSWAT Сегодня, 14:20
    0
    Цитата: Alexey-74
    Веры индусам нет. Нет никаких гарантий что в ихнем ВПК не работает агентура Пентагона, а соответственно и ТТХ Т-14 уйдут сразу же.

    Зачем индусам, подрывать боеготовность своей армии, за свои же деньги? Если американцы узнают как эффективно бороться с Т-14, они могут поделится этими знаниями к примеру с Пакистаном, или Китаем, оно надо Индии?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:31
      0
      Американцы тупы? у них нет технологий бронирования? + или - они знают как бороться с Т-14....Основная инновация Т-14 это выживаемость экипажа на новом уровне и система КАЗ. Танк подобьют, но экипаж будет жив.
  18. Рав Рав
    Рав Рав Сегодня, 15:34
    0
    Ничего этим торгаши не продавать,ни за какие деньги,пусть выпендривается дальше своим арджун2 если не смогут тогда на слонов вешают броню