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В РФ появится нестратегическая система ПРО

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Минобороны РФ утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО), сообщают Известия.

В РФ появится нестратегическая система ПРО


Потенциальными целями комплексов, которые войдут в эту систему, станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты. Они прикроют города, важные социальные учреждения, войсковые объединения, дорожную и промышленную инфраструктуру.


Основой НПРО, по данным газеты, станут мобильные комплексы, смонтированные на автомобилях повышенной проходимости. Их можно будет развернуть в короткие сроки в любом регионе страны. В этом – одно из отличий перспективой системы от существующей в настоящее время в РФ стратегической системы ПРО, представляющей собой сложнейшие капитальные строения, подземные шахты и сеть бункеров.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, в первую очередь речь идет о перехвате баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью применения до нескольких сотен километров.

Конфликты на Ближнем Востоке показали, что баллистические ракеты такого класса могут находиться не только у государств, но и у отдельных неправительственных формирований, которые могут приобретать их в ряде стран, считающих, что деньги «не пахнут» либо преследующих свои внешнеполитические интересы.

За последние десятилетия во многих странах получили развитие программы по созданию именно оперативно-тактических ракет с дальность в несколько сотен километров. Такие высокоточные ракеты сегодня имеются даже у неведущих стран. В России же идет непрерывный процесс разработки новых противоракет. Последние поколения ракет для комплексов С-400 и С-500 как раз созданы для борьбы с такими целями, рассказал газете военный эксперт Юрий Лямин.

Он добавил, что новые оперативно-тактические ракеты имеют гораздо большую точность, чем их предшественники: если раньше для поражения одного объекта требовалось от 10 ракет, то сегодня – одна-две.
Использованы фотографии:
https://www.vesti.ru
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15 комментариев
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  1. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 12:03
    -3
    Правильно! Не хрен сопли жевать! Быстрее, выше, сильнее!
    1. Fedor Egoist
      Fedor Egoist Сегодня, 15:14
      0
      Минобороны РФ утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО)

      Идея хорошая, но сокращение неудобное. Предлагаю назвать "Противоракетная оборона нестратегическая". Сокращенно - ПРОН. Звучит лучше, произносить проще и привычнее как-то...
      laughing
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:06
    0
    Дело хорошее и нужное. Обстановка диктует и зевать не надо.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 12:51
      +4
      Цитата: a.s.zzz888
      Дело хорошее и нужное. Обстановка диктует и зевать не надо.
      Так-то оно так, вот только денег прорву потребует... recourse
      По делу.
      1. США устами своего представителя при ООН уже проводят зондаж по поводу выхода из договора о РСМД. Значит скоро выйдут. С Трампа станется.
      2. Нами начата заблаговременная подготовка территории страны к отражению ударов ОТР и ГЗКР. Причем в лучших традициях объектовой обороны по опыту вьетнамской и последующих войн. Всего (по весьма скромным подсчетам) у нас 10-12 критических пром комплексов, влияющих на живучесть нашей экономики. Плюс туда же зачислят и областные центры. Итого появится порядка 20-22 новых районов ПРО. А военные себя защитят сами.
      3. Алмазу-Антею впору переходить на круглосуточную трехсменную работу без выходных и праздничных дней! А тут еще и ино заказы! И всем С-400 подавай!
      Ясно одно: это решение явится локомотивом развития микроэлектроники, ЭВТ и ПО, кибернетики и других высокоточный и наукоемких отраслей знания и промышленности.
      P.S. Блин! Хватило бы денег на пенсии и здравоохранение с образованием! feel
      1. bulvas
        bulvas Сегодня, 13:08
        +2
        Цитата: Удав КАА
        Ясно одно: это решение явится локомотивом развития микроэлектроники, ЭВТ и ПО, кибернетики и других высокоточный и наукоемких отраслей знания и промышленности.



        Без ВПК никуда

        Не доросло еще человечество до спокойного развития





  3. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:15
    +1
    smile Хорошая новость. Это называется дорабатывают напильником по Сирийскому опыту, портреты всех возможных боеприпасов летающих уверен сняли аккуратно, так же как и малоразмерных БПЛА.
  4. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 12:17
    +1
    Для С-400 не мешало бы расширять зону поражения баллистических целей. 40 км для 48н6е2 Как-то маловато, также необходимо начать поставки 40Н6е. И вообще в стандартном ТПК можно разместить много чего интересного для, так что удачи инженерам wink
    1. Alexey-74
      Alexey-74 Сегодня, 12:51
      -1
      Скорее всего для этого предусмотрено для С-500
  5. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:19
    +3
    Такая система в России есть. Это С-300в.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 12:21
      +1
      Да, С 300В - войсковая.
  6. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:21
    +2
    Хорошая задумка, мне нравится)
  7. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 12:45
    +1
    Ну и замечательно, если будут мобильные ПРО. К тому их можно включить в систему ПВО страны при необходимости
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 12:50
    0
    Очень грамотное решение. Эшелонированная и к тому же мобильная противоракетная оборона - это гарантия нашего государства.
  9. rudolff
    rudolff Сегодня, 12:59
    -1
    БРЖД надо реанимировать. Только не с МБР, а с ПВО. Один состав/эшелон, это полноценный, самодостаточный комплекс С-400/500 плюс ЗРК самообороны вроде Панциря. В считаные дни можно перебросить в любую точку страны, прикрыть любой город или крупное предприятие.
  10. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 13:56
    0
    Есть С 300В4 вполне подойдёт под нестратегическую ПРО, только придётся сделать новый РЛС и ракету способную перехватывать боеголовки на высотах до 100 километров.