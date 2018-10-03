ВПК: Работы по семейству автомобилей "Волк" возобновлены

Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) возобновила работы над линейкой армейских автомобилей "Волк", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В настоящее время автомобили проходят этап ходовых и климатических испытаний.Как пояснили в компании, "Волк" - это не один автомобиль, а целое семейство как бронированных, так и небронированных автомобилей модульной конструкции. На сегодняшний день образцы находятся на этапе предварительных испытаний в соответствии с графиком и программой испытаний. Проведены пробеги по различным типам дорог и бездорожью, а также проведен цикл климатических испытаний автомобилей в широком диапазоне температур. Как заявляют разработчики, после недельного нахождения при температуре -50С, автомобиль завелся и своим ходом вышел из специальной морозильной камеры.Семейство "Волк" создается в рамках работ по легкой колесной унифицированной платформе. Впервые бронеавтомобили были показаны в 2010 году на выставке "Технологии в машиностроении". В 2015 году работы над ними были прекращены и возобновлены только в 2018. В отличии от бронеавтомобиля "Тигр" имеющего цельносварной бронекорпус, автомобили "Волк" имеют модульную конструкцию, позволяющую проводить трансформацию машины вне заводских условий. Он имеет несколько типов сменных кузовов и два типа кабин: обычную и бронированную. В 2015 году на испытаниях были представлены две модели: с формулой 4х4, вмещающий 10 человек и с формулой 6х6 – 20 человек.