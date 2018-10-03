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ВПК: Работы по семейству автомобилей "Волк" возобновлены

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Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) возобновила работы над линейкой армейских автомобилей "Волк", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В настоящее время автомобили проходят этап ходовых и климатических испытаний.

ВПК: Работы по семейству автомобилей "Волк" возобновлены


Как пояснили в компании, "Волк" - это не один автомобиль, а целое семейство как бронированных, так и небронированных автомобилей модульной конструкции. На сегодняшний день образцы находятся на этапе предварительных испытаний в соответствии с графиком и программой испытаний. Проведены пробеги по различным типам дорог и бездорожью, а также проведен цикл климатических испытаний автомобилей в широком диапазоне температур. Как заявляют разработчики, после недельного нахождения при температуре -50С, автомобиль завелся и своим ходом вышел из специальной морозильной камеры.


Семейство "Волк" создается в рамках работ по легкой колесной унифицированной платформе. Впервые бронеавтомобили были показаны в 2010 году на выставке "Технологии в машиностроении". В 2015 году работы над ними были прекращены и возобновлены только в 2018. В отличии от бронеавтомобиля "Тигр" имеющего цельносварной бронекорпус, автомобили "Волк" имеют модульную конструкцию, позволяющую проводить трансформацию машины вне заводских условий. Он имеет несколько типов сменных кузовов и два типа кабин: обычную и бронированную. В 2015 году на испытаниях были представлены две модели: с формулой 4х4, вмещающий 10 человек и с формулой 6х6 – 20 человек.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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13 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:10
    0
    Работы по семейству автомобилей "Волк" возобновлены
    ... походу деньги изыскали...
  2. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:13
    +2
    Странно, что воздушные фильтры движка и ФВУ ничем не прикрыты. Это прямой путь к смерти двигателя, да и экипаж здоровее не станет.
    1. Zubr
      Zubr Сегодня, 12:20
      0
      Ничего в этом страшного не вижу пока. Для этого у нас есть кулибины в войсках рукастые с напильниками и военпреды. Доведут.
    2. Чича сквад
      Чича сквад Сегодня, 12:49
      +1
      А как вы могли увидеть воздушный фильтр двигателя? Два бочонка на крыше это ФВУ в кабину.
      1. Русфанер
        Русфанер Сегодня, 14:26
        0
        Да, согласен, скорее всего, насчёт двигателя ошибся - есть шнорхель по правому борту. Тем, не менее здоровье экипажа , всё равно, под вопросом - одна очередь из пулемёта, близкий разрыв с осколками/шрапнелью и где она будет, эту ФВУ?
        Я не в смысле "загнобить", а в беспокойстве, чтобы в войска не попал недоработанный аппарат, который, как выше заметили, придётся "дорабатывать напильником". Проходил это в армейской молодости.
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 12:45
    -1
    Теперь у нас есть тигры, рыси и волки
    1. KBaHT_BpeMeHu
      KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 13:01
      +5
      Точно, обслуживай потом весь этот зверинец. Не лучше ли что то одно, но хорошее.
      1. Pivot
        Pivot Сегодня, 14:15
        0
        А что сейчас плохое?
        1. KBaHT_BpeMeHu
          KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 14:22
          0
          Все познается в сравнении, прогресс не стоит на месте. появляются новые материалы, технологии и то что было хорошим становится устаревшим.
          1. Pivot
            Pivot Сегодня, 15:08
            0
            Ну Тигр только стали производить, это не айфон чтоб каждые пол года новую модель выпускать.
            1. KBaHT_BpeMeHu
              KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 15:55
              0
              А что сейчас плохое?

              Правильно, зачем еще один.
              это не айфон чтоб каждые пол года новую модель выпускать.

              Вы прекрасно можете сами задавать вопросы и самостоятельно на них отвечать.
  4. san4es
    san4es Сегодня, 14:25
    0
    В 2015 году работы над ними были прекращены и возобновлены только в 2018
    Новый бронеавтомобиль в зависимости от комплектации может иметь, как общевойсковое назначение, так и специальное: для различных нужд спецназа, для диверсионных операций. На «Волка» можно установить тяжёлое стрелковое и лёгкое артиллерийское вооружение
  5. loki565
    loki565 Сегодня, 16:01
    0
    Скоро до такого до модернизируются)))