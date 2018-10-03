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Где теперь оно "всплывёт"? США поставили на Украину крупную партию оружия

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Соединенные Штаты в конце лета этого года поставили Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Где теперь оно "всплывёт"? США поставили на Украину крупную партию оружия


Как пишет издание, поставка оружия и боеприпасов осуществлялась через пограничный пункт пропуска "Краковец" и прошла 30 августа 2018 года. На территорию Украины, по сведениям источника издания, было ввезено около 3 с половиной тысяч единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, 2 млн. патронов, детонирующие устройства в количестве 34 тысяч, а также около 52 тысяч ракет и холостые патроны в количестве 5 млн. 380 тысяч единиц. При этом не поясняется какое именно оружие, какие ракеты и патроны какого калибра были поставлены киевским силовикам.


Также имеется информация, что со стороны Украины получателем груза стала военная часть А-4150, дислоцированная в Львовской области Яворовский район населенный пункт Старичи, а отправителем указана военная база США, расположенная в г. Сиракузы штата Нью-Йорк Томпсон-Роуд 6900.

Ранее сообщалось, что Госдеп США не только одобрил поставки на Украину летального оружия "для защиты ее территориального суверенитете и целостности", но и лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и лёгкого оружия Украине. Кроме США, в список стран, которым разрешено продавать летальное оружие, Украину внесла и Канада.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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21 комментарий
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:38
    +9
    На авито. Угадал?
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 14:10
      0
      На алибаба.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:43
        0
        ...а то до этого в Украине его было маловато....у каждого хэроя в штанах по лишней гранате и по стволу под подушкой. От Путина шоб отбиваться, если лично нападет. wassat
        1. volot-voin
          volot-voin Сегодня, 14:56
          +1
          Цитата: Чёрный
          .а то до этого в Украине его было маловато....у каждого хэроя в штанах по лишней гранате и по стволу под подушкой. От Путина шоб отбиваться, если лично нападет

          «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени». О. Бисмарк (канцлер Германский 19 век).
          «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя». О. Бисмарк (канцлер Германский 19 век).
          Наверное все Государи Московские, собиратели земли Русской в гробу вертятся, так что если подключить к ним генератор, то электричества хватит на весь бывший СССР.
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 12:43
    0
    На киевской барахолке точно всплывут.
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:44
    +8
    Тю, так они с 2014 года поставляют, тоже мне новость. Сколько отжали натовского оружия у укрбандитов, не поддается исчислению.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
    0
    а также около 52 тысяч ракет

    ... надеюсь осветительных?... request ... торговля на крови, бизнес и никого более не интересуют последствия...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:16
      +1
      .Евреи, евреи, кругом одни евреи...
      Говорят, Хемингуэй
      По анкетам был еврей...
      Евреи, евреи, кругом одни евреи....] В.С Высоцкий

      ... минусуют сердешные на последнем издыхании... laughing
  5. Александр романов
    Александр романов Сегодня, 12:44
    +1
    52 000 ракет????? Что то я в такое не верю
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 13:19
      0
      По ходу дела 52000 ракет и ПТРК TOW поставили.
      1. Александр романов
        Александр романов Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: Вадим237
        По ходу дела 52000 ракет и ПТРК TOW поставили.

        Хаха
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 14:10
      0

      Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:44
      +1
      52 000 ракет????? Что то я в такое не верю

      ... для СПШ...
  6. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 12:45
    +4
    Думаю скорее всего в ЛДНР. Причём у ВС Новороссии. Ведь такая халява привалила, и как не продать?! Шумер не будет шумером если не продаст.
    Анекдот про шумеров. Урок в шумерской школе. Учительница: Детки, яка нация любит гроши, банки, сейфы? Дети: Ж...! (евреи).
    У: Правильно детки. А яка нация за бутылку сделает всё шо угодно?
    Д: Москали!
    У: Правильно детки. А яка нация за червонец продаст и мамку и папку?
    В классе тишина.
    Голос с задней парты: Зато як спиваем!
  7. Jerk
    Jerk Сегодня, 12:49
    +1
    На предвыборных дебатах перед Радой
  8. Sonet
    Sonet Сегодня, 13:13
    0
    Эээ,мы глубоко озабоченны и призываем (с)
    1. Слон
      Слон Сегодня, 14:45
      0
      и еще любимая фраза - недопустимо!
  9. Jerk
    Jerk Сегодня, 13:16
    +1
    Кто-нить что-нить понял?
    "Мы решили, что поддержим людей на востоке Украины, предоставив миллион евро из фона помощи при катастрофах за рубежом. Таким образом, мы окажем поддержку Красному Кресту, который ведет проект по разминированию, а также австрийским неправительственным организациям, которые работают там для того, чтобы снизить страдания людей и улучшить условия их жизни", — сказал Курц после заседания кабмина.
    РИА Новости https://ria.ru/world/20181003/1529877362.html

    Какое разминирование, если мины ВСУ продолжает ставить и вообще БД идут, смысл в этом разминировании?!!!
  10. mamont5
    mamont5 Сегодня, 13:33
    -1
    Вопрос, а для чего ЭТО оружие? Уж стрелкового оружия на руине и так завались.
  11. av58
    av58 Сегодня, 14:39
    0
    Теперь мины нужно будет искать в полях и населённых пунктах Новороссии.
  12. Кокарев Михаил
    Кокарев Михаил Сегодня, 14:42
    0
    Никуда это оружие не уйдет. Оно выделено для отторжения силовым методом западных областей Украины. Не получается взять все, так пошли по российскому сценарию - будут еще самопровозглашенные и референдумные республики!
    1. volot-voin
      volot-voin Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: Кокарев Михаил
      Никуда это оружие не уйдет. Оно выделено для отторжения силовым методом западных областей Украины. Не получается взять все, так пошли по российскому сценарию - будут еще самопровозглашенные и референдумные республики!

      Интересно когда в России будет правитель который снова будет их собирать? Кругом одни либероиды, что во власти, что в не системной оппозиции.