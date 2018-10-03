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Ростех представит эскиз малокалиберной РСЗО

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Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) в ближайшее время представит российскому ведомству эскиз перспективной малокалиберной РСЗО, сообщают Известия.



По словам заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина, облик новейшей системы залпового огня уже сформирован, поэтому компания в ближайшее время выйдет с этим предложением на министерство обороны.


В настоящее время руководство «Техмаша» уже обдумывает, какие предприятия и организации можно будет привлечь к разработке перспективной РСЗО.

Первые сообщения о намерении «Техмаша» создать новую систему появились в марте текущего года.

Тогда Кочкин пояснил, что речь идет о роботизированной малокалиберной системе залпового огня, предназначенной для борьбы с вертолетами, беспилотниками и наземными целями.

Он сообщил, что РСЗО дополнит ПВО последнего рубежа, где на расстоянии от полутора до трех километров она сможет сбивать вертолеты и БЛА противника.

Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм, в том числе ночью и в условиях задымленности, пояснил Кочкин.

Он добавил, что новую РСЗО оснастят автоматизированными системами ориентирования на местности и перезарядки, а также многоканальной системой наведения и управления огнем.
Использованы фотографии:
http://oruzhie.info
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23 комментария
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  1. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 12:37
    +3
    То есть создает последний последний рубеж - сплошной заслон для любого нападающего средства. Очень даже неплохо.
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 13:00
      -5
      Да неплохо когда прикрываемый объект действительно огромных денег стоит или его тактическая и/или стратегическая важность перекрывают расходы по его обороне не просто в разы, а в сотни раз (например крупный корабль, загоризонтную РЛС или что-то в этом роде), но никакая база в Хмеймим да и вообще в Сирии не стоит такой системы защиты.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:54
        +1
        Цитата: Алекс2048
        но никакая база в Хмеймим да и вообще в Сирии не стоит такой системы защиты.

        Всё деньгами измеряете? Человеческие жизни для вас ничего не стоят?
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:41
    +1
    калибра 50-80 мм,

    ... только полсе приминения можно что то комментировать... request
    1. An60
      An60 Сегодня, 14:17
      +1
      Конесьно , полсе токава каминтария мозна и приминить .
  3. Троль
    Троль Сегодня, 12:43
    +5
    РСЗО= Реактивная Система Залпового Огня
    Или я чего то не понимаю? РСЗО (катюшей) по вертолетам и беспилотникам? Фиг попадешь ведь...
    1. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 13:34
      +2
      Цитата: Троль
      Или я чего то не понимаю?


      именование РСЗО вовсе не означает что используемые ими ракеты должны быть неуправляемыми.Привычные нам Смерч и Град в новом варианте Торнадо-С и Торнадо-Г уже давно имеют на вооружении управляемые ракеты на всей траектории полета.Так что завалить вертолет и бпла вполне по силам.
      1. Троль
        Троль Сегодня, 14:47
        -1
        Залпом десятью "стрелами" или "вербами"? Зачем?
        НУР-ами? Тоже не понятно, вместо них давно придуманы всякие скорострельные и многоствольные пулеметопушки.
        Имхо с моего дивана это видится распилом.
        Допускаю конечно залп роя противоракет против роя БП.. но это, на сегодняшний день, из области фонтастики.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:58
          0
          Цитата: Троль
          Допускаю конечно залп роя противоракет против роя БП..

          Проще картечью из пушки выстрелить
    2. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 13:39
      +1
      С Шилки, с Тунгуски попадают. И с этого попадут.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:43
      +3
      Цитата: Троль
      Или я чего то не понимаю? РСЗО (катюшей) по вертолетам и беспилотникам? Фиг попадешь ведь...

      На близкой дальности - почему нет? Та же С-5 первоначально разрабатывалась именно как неуправляемый реактивный снаряд "воздух-воздух" (развитие небезызвестной немецкой R4M).
  4. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 12:46
    +5
    Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм

    Сказали бы уж прямо - НУРСами на базе С-5 и С-8. smile
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Alexey RA
      Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм

      Сказали бы уж прямо - НУРСами на базе С-5 и С-8. smile

      предположительно уменьшают в авиации, ну и возникает вопрос куда пристроить
  5. Jerk
    Jerk Сегодня, 12:47
    +1
    Я так понял, именно по беспилотникам, а если еще точнее - конкретно против разрекламированного штатовского "москитного роя" микробеспилотников. Как всегда - дешево и сердито, и как всегда - штаты в луже, пропукавши в очередной раз кучу денег на неработающий проект laughing
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 12:56
      +1
      Это будет не дешево... Каждая ракета должна получить умную начинку.
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 13:06
        +1
        Нафига это? Чисто механический взрыватель, какие еще до ВМВ делали - подрыв на определенной дистанции, в гуще роя. Или вы по на каждый микрокоптер из 2-3 сотен микробов наводить собрались? smile
        1. синдикалист
          синдикалист Сегодня, 13:41
          +1
          А они роями так и летают?
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 13:47
        +1
        Цитата: Алекс2048
        Это будет не дешево... Каждая ракета должна получить умную начинку.

        Дистанционный взрыватель и автоматический установщик взрывателя на ПУ по данным от РЛС/оптики. Конструкция, проверенная ВМВ - благо, что скорости целей этой зенитной системы будут даже ниже, чем в ВМВ.
        Плюс - боевая часть с готовыми поражающими элементами.
  6. Zubr
    Zubr Сегодня, 12:49
    +2
    Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм, в том числе ночью и в условиях задымленности, пояснил Кочкин.

    Идея не новая, а продолжение опыта черноморского флота в Великой отечественной. Когда РСы устанавливали на кораблях и катерах в качестве ближней системы ПВО, и работали довольно эффективно. Ю-87 и Ю-88 разгоняли как стаю ворон. А с современными системам СУО, это точно ни одна вертушка не пройдёт над полем боя. Вопрос в дальности работы этих РСЗО...
  7. KBaHT_BpeMeHu
    KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 13:08
    +4
    «Техмаша» уже обдумывает, какие предприятия и организации можно будет привлечь к разработке перспективной РСЗО
    Привлекайте ДНР, опыт есть

  8. Morglenn
    Morglenn Сегодня, 13:11
    +2
    Тогда Кочкин пояснил, что речь идет о роботизированной малокалиберной системе залпового огня, предназначенной для борьбы с вертолетами, беспилотниками и наземными целями.
    Я не понял,а с каких пор РСЗО должна применяться по воздушным целям? Читал что ещё до второй мировой пытались РС с наземных установок по авиации применять-вышло мягко говоря не очень.
  9. ser56
    ser56 Сегодня, 13:53
    0
    Цитата: Алекс2048
    (например крупный корабль, загоризонтную РЛС или что-то в этом роде

    читайте шахты воевод/сармат... тень наводят soldier
  10. JD1979
    JD1979 Сегодня, 15:39
    0
    Что-то по описанию смахивает на облегченный вариант израильской системы "Железный купол" с расширенными возможностями, но меньшим калибром и дальностью перехвата