Ростех представит эскиз малокалиберной РСЗО
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) в ближайшее время представит российскому ведомству эскиз перспективной малокалиберной РСЗО, сообщают Известия.
По словам заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина, облик новейшей системы залпового огня уже сформирован, поэтому компания в ближайшее время выйдет с этим предложением на министерство обороны.
В настоящее время руководство «Техмаша» уже обдумывает, какие предприятия и организации можно будет привлечь к разработке перспективной РСЗО.
Первые сообщения о намерении «Техмаша» создать новую систему появились в марте текущего года.
Тогда Кочкин пояснил, что речь идет о роботизированной малокалиберной системе залпового огня, предназначенной для борьбы с вертолетами, беспилотниками и наземными целями.
Он сообщил, что РСЗО дополнит ПВО последнего рубежа, где на расстоянии от полутора до трех километров она сможет сбивать вертолеты и БЛА противника.
Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм, в том числе ночью и в условиях задымленности, пояснил Кочкин.
Он добавил, что новую РСЗО оснастят автоматизированными системами ориентирования на местности и перезарядки, а также многоканальной системой наведения и управления огнем.
По словам заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина, облик новейшей системы залпового огня уже сформирован, поэтому компания в ближайшее время выйдет с этим предложением на министерство обороны.
В настоящее время руководство «Техмаша» уже обдумывает, какие предприятия и организации можно будет привлечь к разработке перспективной РСЗО.
Первые сообщения о намерении «Техмаша» создать новую систему появились в марте текущего года.
Тогда Кочкин пояснил, что речь идет о роботизированной малокалиберной системе залпового огня, предназначенной для борьбы с вертолетами, беспилотниками и наземными целями.
Он сообщил, что РСЗО дополнит ПВО последнего рубежа, где на расстоянии от полутора до трех километров она сможет сбивать вертолеты и БЛА противника.
Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм, в том числе ночью и в условиях задымленности, пояснил Кочкин.
Он добавил, что новую РСЗО оснастят автоматизированными системами ориентирования на местности и перезарядки, а также многоканальной системой наведения и управления огнем.
- Использованы фотографии:
- http://oruzhie.info
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter