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Семейство «Набросок» вышло на испытания

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На финальную стадию госиспытаний выходит серия самоходных артиллерийско-минометных комплексов, созданных на УВЗ в рамках проекта «Набросок», сообщает ресурс Digest.

Семейство «Набросок» вышло на испытания
Артиллерийско-минометный комплекс "Флокс".

В серию вошли комплексы «Флокс», «Дрок» и «Магнолия». Совсем скоро эта «цветочная» коллекция пополнит подразделения российской армии.


Проект разработан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Комплексы способны поражать цели как на расстоянии в десятки километрах, так и буквально «у себя под ногами», говорится в материале. Все они имею различные варианты базового шасси.

Так, 120-мм «Флокс» смонтирован на колесном шасси «Урал», 120-мм САО «Магнолия» – на двухзвенном гусеничном шасси ДТ-30 «Витязь» (арктический вариант). «Дрок» (82 мм) размещен на шасси КамАЗа.

По данным специалистов, «Флокс», хотя и использует идеологию гусеничных самоходок «Нона» и «Хоста», однако превосходит их по дальности стрельбы и точности. Отмечается, что колесные САО, являясь фактически новым классом вооружения, значительно поднимут мобильность артиллерийских подразделений.

Это важная особенность, поскольку гусеничное шасси хоть и более проходимо, однако менее мобильно по сравнению с колесным.

Еще одной особенностью «цветочной» серии в том, что они наряду с обычными артиллерийскими снарядами способны стрелять минометными минами. Установки могут поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет им поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально, что особенно эффективно при нахождении противника в окопах или оврагах.

Ранее «Военное обозрение» более подробно [url=https://topwar.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90b3B3YXIucnUvMTAwMjY3LXNhbW9ob2Rub2UtYXJ0aWxsZXJpeXNrb2Utb3J1ZGllLWZsb2tzLmh0bWw%3D]писало[/url] о САО «Флокс».
Использованы фотографии:
Алексей Жарич/корпорация "Уралвагонзавод"
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28 комментариев
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  1. polpot
    polpot Сегодня, 13:25
    +3
    Дай Бог нового оружия мало не бывает
    1. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 13:31
      +2
      И много - тоже!
      Пускай теперь артиллеристы обкатывают и оценивают.
      1. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 15:05
        +2
        Я так понимаю, что у Флокса, что на картинке в статье на крыше кабины КАЗ "Афганит" установлен? Внешне пусковые на арматовские похожи.! Или это модернизированная "Туча"?!
  2. Yak28
    Yak28 Сегодня, 13:28
    -8
    Для нищих стран самое то
    1. Терский
      Терский Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: Yak28
      Для нищих стран самое то

      winked Не уточните каких именно? За одно и ссылки на статьи в СМИ о контрактах на поставку. Или под нищими странами Вы подразумеваете Россию?
    2. Гиря
      Гиря Сегодня, 13:36
      +2
      а при чем нищие?
  3. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 13:32
    +1
    «Дрок» (82 мм) размещен на шасси КамАЗа.

    Ну пугать-то так не надо - 82-мм миномёт на базе КамАЗа. smile
    Известный по выставкам вариант "Дрока" создан на шасси "Тайфун-ВДВ" К4386 (разработки небезызвестной компании "Ремдизель").
    1. Чича сквад
      Чича сквад Сегодня, 13:50
      +1
      Ну если он называется КАМАЗ К4386 Тайфун ВДВ..
      1. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 15:48
        0
        Цитата: Alexey RA
        создан на шасси "Тайфун-ВДВ" К4386

        Цитата: Чича сквад
        если он называется КАМАЗ К4386 Тайфун ВДВ..

        Навеяло:
        - Это же равиоли !
        - Но сначала они - пельмени !!!
        laughing
  4. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 13:32
    0
    оранжерея то разрастается!!! Пион-Тюльпан-Гиацинт, теперь вот Флокс-Дрок-Магнолия...
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 13:48
      0
      Только вот проблема в том, что для Пиона и Тюльпана боеприпасы с распада СССР не выпускаются.
      1. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: Вадим237
        Только вот проблема в том, что для Пиона и Тюльпана боеприпасы с распада СССР не выпускаются.

        Их от союза осталось не мало, была инфа, что над новыми, управляемыми работают.
  5. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 13:33
    0
    82 миллиметровый миномёт можно на базе квадроцикла разместить вместе с боезапасом - а тут целый КамАз под него засунули.
    1. Чича сквад
      Чича сквад Сегодня, 13:52
      0
      Думаю 120 мм миномёт будет проблематично поставить на КАМАЗ К4386
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 13:57
      +1
      Тайфун ВДВ он и есть КамАз...

    3. prapor55
      prapor55 Сегодня, 14:00
      0
      И сколько боезапаса на квадроцикл поместится в штуках?
      1. Black Sniper
        Black Sniper Сегодня, 14:10
        0
        8 шт. вполне хватит отбомбиться и свалить hi
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:53
        0
        20 - 30, 82 миллиметровых мин влезет
  6. faiver
    faiver Сегодня, 13:34
    0
    а где упоры?
    1. Чича сквад
      Чича сквад Сегодня, 13:55
      0
      Думаете задние колёса Урала не выдержат энергию порохового заряда 120 мм мины?
      1. faiver
        faiver Сегодня, 14:36
        0
        т.е. раскачка прицельной стрельбе не помеха? wassat
    2. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 14:01
      0
      С языка сняли hi при калибре в 120мм без упоров/лап машину болтать будет как буй в море drinks
      1. Mestny
        Mestny Сегодня, 15:16
        0
        А как там квадроцикл, как у него с раскачкой?
        А то тут один главный конструктор в обсуждении предлагает, а вы его яростно поддерживаете.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 15:26
          +1
          я так понимаю квадрик это база для мобильности а при стрельбе плита с минометом опускается на грунт, в время ВОВ 82мм минометы на мотоциклы с коляской таким же макаром ставили...
  7. Слон
    Слон Сегодня, 14:38
    0
    Судя по раскраске, Флокс будет опробован в Сирии. Хорошо, что там у игиловцев пока нет джевелинов...
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:40
      0
      И причем здесь Джавелины???! Слово такое знаете?
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:42
    +1
    Набросок - хорошего тебе боевого пути.
  9. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 15:53
    0
    Вот этот самый "флокс" и есть самое то (с автоматом заряжания), что нужно для нового "Терминатора"!