Семейство «Набросок» вышло на испытания
На финальную стадию госиспытаний выходит серия самоходных артиллерийско-минометных комплексов, созданных на УВЗ в рамках проекта «Набросок», сообщает ресурс Digest.
В серию вошли комплексы «Флокс», «Дрок» и «Магнолия». Совсем скоро эта «цветочная» коллекция пополнит подразделения российской армии.
Проект разработан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Комплексы способны поражать цели как на расстоянии в десятки километрах, так и буквально «у себя под ногами», говорится в материале. Все они имею различные варианты базового шасси.
Так, 120-мм «Флокс» смонтирован на колесном шасси «Урал», 120-мм САО «Магнолия» – на двухзвенном гусеничном шасси ДТ-30 «Витязь» (арктический вариант). «Дрок» (82 мм) размещен на шасси КамАЗа.
По данным специалистов, «Флокс», хотя и использует идеологию гусеничных самоходок «Нона» и «Хоста», однако превосходит их по дальности стрельбы и точности. Отмечается, что колесные САО, являясь фактически новым классом вооружения, значительно поднимут мобильность артиллерийских подразделений.
Это важная особенность, поскольку гусеничное шасси хоть и более проходимо, однако менее мобильно по сравнению с колесным.
Еще одной особенностью «цветочной» серии в том, что они наряду с обычными артиллерийскими снарядами способны стрелять минометными минами. Установки могут поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет им поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально, что особенно эффективно при нахождении противника в окопах или оврагах.
Ранее «Военное обозрение» более подробно [url=https://topwar.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90b3B3YXIucnUvMTAwMjY3LXNhbW9ob2Rub2UtYXJ0aWxsZXJpeXNrb2Utb3J1ZGllLWZsb2tzLmh0bWw%3D]писало[/url] о САО «Флокс».
Артиллерийско-минометный комплекс "Флокс".
В серию вошли комплексы «Флокс», «Дрок» и «Магнолия». Совсем скоро эта «цветочная» коллекция пополнит подразделения российской армии.
Проект разработан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Комплексы способны поражать цели как на расстоянии в десятки километрах, так и буквально «у себя под ногами», говорится в материале. Все они имею различные варианты базового шасси.
Так, 120-мм «Флокс» смонтирован на колесном шасси «Урал», 120-мм САО «Магнолия» – на двухзвенном гусеничном шасси ДТ-30 «Витязь» (арктический вариант). «Дрок» (82 мм) размещен на шасси КамАЗа.
По данным специалистов, «Флокс», хотя и использует идеологию гусеничных самоходок «Нона» и «Хоста», однако превосходит их по дальности стрельбы и точности. Отмечается, что колесные САО, являясь фактически новым классом вооружения, значительно поднимут мобильность артиллерийских подразделений.
Это важная особенность, поскольку гусеничное шасси хоть и более проходимо, однако менее мобильно по сравнению с колесным.
Еще одной особенностью «цветочной» серии в том, что они наряду с обычными артиллерийскими снарядами способны стрелять минометными минами. Установки могут поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет им поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально, что особенно эффективно при нахождении противника в окопах или оврагах.
Ранее «Военное обозрение» более подробно [url=https://topwar.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90b3B3YXIucnUvMTAwMjY3LXNhbW9ob2Rub2UtYXJ0aWxsZXJpeXNrb2Utb3J1ZGllLWZsb2tzLmh0bWw%3D]писало[/url] о САО «Флокс».
- Использованы фотографии:
- Алексей Жарич/корпорация "Уралвагонзавод"
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