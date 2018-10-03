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Роскосмос подтвердил свою позицию по американскому проекту окололунной станции

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На проходящем в Германии 69 конгрессе астронавтики, начальник департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов заявил, что проект окололунной станции Gateway не заинтересует Россию, в случае, если Соединенные Штаты будут играть в нем ведущую роль, сообщает Space News.

Роскосмос подтвердил свою позицию по американскому проекту окололунной станции


Лоскутов пояснил, что на данный момент все решения по проекту принимаются в НАСА и проект начинает приобретать черты американского. Ведение американских стандартов в проект позиционирует его как американский с "международным участием", а не международный. Поэтому возникает ряд вопросов о механизмах принятия решений в рамках проекта, а также о роли НАСА и других партнеров в руководстве космической лабораторией.


Ранее о возможном отказе России в проекте окололунной станции заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который пояснил, что быть на второстепенных ролях в проекте Россия не может себе позволить и намерена предложить свой проект. При этом Россия готова рассмотреть возможность равноправного участия в лунной программе, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС.

Как ранее сообщалось, американская сторона предложила "Роскосмосу" в рамках проекта окололунной станции разработать проект шлюзового отсека, но по американским стандартам и под американский скафандр.



Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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56 комментариев
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  1. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 13:29
    -10
    Для США, лишение шлюза российского производства, не станет проблемой в создании окололунной станции.
    1. Пользователь
      Пользователь Сегодня, 13:39
      +15
      Цитата: Вадим237
      Для США, лишение шлюза российского производства, не станет проблемой в создании окололунной станции.

      Никто этого не утверждал, но если американцы делали такое предложение, то значит это было им выгодно.
      А любителям какого-либо сотрудничества с США стоит почитать историю.
      1. Дырокол
        Дырокол Сегодня, 13:43
        -18
        Цитата: Пользователь
        если американцы делали такое предложение, то значит это было им выгодно.

        NASA показывает свою аполитичность продолжая считать Россию партнёром в космосе, а вариант участия в данном проекте выбран исходя из возможностей.
        Заявления Роскосмоса звучат глупо, последствия будут однозначные.
        1. Пользователь
          Пользователь Сегодня, 13:51
          +11
          Цитата: Дырокол
          NASA показывает свою аполитичность продолжая считать Россию партнёром в космосе, а вариант участия в данном проекте выбран исходя из возможностей.
          Заявления Роскосмоса звучат глупо, последствия будут однозначные.

          "Сотрудничество" и аполитичность есть пока есть выгода. Что помешает политикам США надавить на НАСА и выпнуть Россию с проекта на конечной стадии, если не будет равного участия? Да даже если будут "партнерами", это возможно. США ввели санкции и заставили европейцев прекратить торговлю, те же танцы с Siemens в Крыму.
          1. Цой
            Цой Сегодня, 14:02
            +2
            Цитата: Пользователь
            "Сотрудничество" и аполитичность есть пока есть выгода. Что помешает политикам США надавить на НАСА и выпнуть Россию с проекта на конечной стадии, если не будет равного участия?


            Если выпнуть на конечной стадии это может привести к краху всей программы. Это не автомобиль собрать. Все системы и конструкции проектируются на долгие годы вперед. Изъятие какого-либо элемента из совместного проекта приведет к задержкам и дополнительным финансовым и инженерным трудностям. Проще на начальном этапе, пока еще нет финального видения станции отказаться от сотрудничества.
            1. Пользователь
              Пользователь Сегодня, 14:20
              0
              Цитата: Цой
              Если выпнуть на конечной стадии это может привести к краху всей программы...

              По-Вашему там одни тупицы или это Вы обо мне. Параллельно РФ отдается заказ частникам (например) но без афиширования, а всплывает это в конце. Или весь проект изначально пустышка и та сторона имитирует бурную деятельность с минимальными затратами.
          2. Александр романов
            Александр романов Сегодня, 14:05
            -11
            Цитата: Пользователь
            Что помешает политикам США надавить на НАСА и выпнуть Россию с проекта на конечной стадии,

            Задам встречный вопрос- Что мешает США самостоятельно слетать на Луну,если их технологии позволяли это делать еще в 1969 году. Думаю сегодня они сильно продвинулись технологически и способны самостоятельно летать и на Юпитер и на Сатурн. Без помощи отсталой России.
            1. NordUral
              NordUral Сегодня, 14:10
              +3
              Что мешает? То же, что и раньше, Санек!.
              1. Александр романов
                Александр романов Сегодня, 14:20
                0
                Цитата: NordUral
                0
                Что мешает? То же, что и раньше, Санек!.

                Абстрактный ответ.
                1. Mestny
                  Mestny Сегодня, 15:22
                  +1
                  Постройка окололунной станции сильно сложнее даже постройки МКС.
                  Вероятно США не обладают всем комплектом необходимых технологий. Разработка оных займёт годы и деньги, и немалые.
                  1. Александр романов
                    Александр романов Сегодня, 15:24
                    +1
                    Цитата: Mestny
                    0
                    Постройка окололунной станции сильно сложнее даже постройки МКС.
                    Вероятно США не обладают всем комплектом необходимых технологий.

                    Фи,да они на Луну без всяких компов летали,что им сейчас то стоит голливуд озадачить и показать миру классное кино
            2. Ныробский
              Ныробский Сегодня, 14:20
              +4
              Не обессудьте Александр, но отгружу ка я вам минус за - "Без помощи отсталой России". Что же вы на языке "отсталой России" в комментариях изъясняетесь? Шпарьте "правду" на латинице! Если по теме, то американцы уже давно ведут переговоры по приобретению у России технологий по шлюзам. Проблемы с "космическим горшком" они тоже не смогли решить. Пусть решают без России. Могут даже обратиться за помощью к космической державе со столицей в Куеве.
              1. Александр романов
                Александр романов Сегодня, 14:36
                -5
                Великие США ,не в состоянии в космос слетать ,без двигателей отсталой России. Мне продолжить или этого достаточно,для того,что бы вы начали думать и понимать?
                Я понимаю-это сложно,но когда то начинать нужно.
            3. Удав КАА
              Удав КАА Сегодня, 14:38
              +2
              Цитата: Александр романов
              Думаю сегодня они сильно продвинулись технологически и способны самостоятельно летать и на Юпитер и на Сатурн

              Ну, тогда в самую пору прекращать возить их астронавтов на МКС...
              Пусть их Маск угробит по дешевке...И спросу никакого с нас за это не будет...
              (Опять же есть запасной вариант -- рогозинский БАТУТ!)
              АГА.
              1. Александр романов
                Александр романов Сегодня, 14:50
                0
                Цитата: Удав КАА
                Ну, тогда в самую пору прекращать возить их астронавтов на МКС..

                Конечно,они и сами прекрасно и без нас долетят до Марса за неделю. И... вернутся обратно.
                Нужно всего лишь,поставить Голливуду такую задачу.
                1. Mestny
                  Mestny Сегодня, 15:23
                  0
                  Так уже.
                  См фильм "Марсианин"
            4. sib.ataman
              sib.ataman Сегодня, 15:43
              +1
              Романов, вы провокатор? Или вообще не в теме?
      2. Сергей39
        Сергей39 Сегодня, 13:45
        +11
        От этого сотрудничества надо отказываться совсем, а не ,,если"
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 15:38
          +1
          Цитата: Сергей39
          От этого сотрудничества надо отказываться совсем, а не ,,если"

          Полностью согласен.
          Если государство не сможет потянуть сам проект, то его можно сделать и организовать как "Народный" (типа проект "Народная Луна" или "Луна России"), а именно кто чем может помочь хоть деньгами, хоть участием в разработках и проектах, кто дельным советом или видением, а кто аналитикой и личным участием в каких либо работах. Могут и меценаты появиться и даже коллективы людей безоплатно тянущие малые разработки на чистом энтузиазме, интересе или просто занять себя чем-то.
          Понятное дело, что это не яму копать, а станцию на Луне и орбите делать где в основном одни научные знания и изыскания, но и звонкая монета будет очень кстати (подконтрольно конечно, чтоб в карман не улетела менеджерам) - с каждого по нитке глядишь на Луне оказались.
          Всё можно - главное правильно и честно организовать. Нам не привыкать у нас альтруистическая соборность круче и эффективней эгоистического индивидуализма проблема в том, чтобы эгоиста у руля не было, ибо за этот руль эгоист маму продаст, а всю программу похерит на корню.
      3. den3080
        den3080 Сегодня, 13:45
        +8
        Думаю, что предложение о шлюзе было на 95% политическим, чтобы в очередной раз попытаться указать России её место в представлении США. причём не НАСА(специалистов), а политического так сказать бомонда.
        Отсюда и ответ России - чисто политический.
      4. Александр романов
        Александр романов Сегодня, 13:51
        0
        Цитата: Пользователь
        А любителям какого-либо сотрудничества с США стоит почитать историю.

        А при чем тут украинцы?
        1. Пользователь
          Пользователь Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: Александр романов
          А при чем тут украинцы?

          А при чем тут украинцы? Список заключающих договоры с США не ограничен украинцами.
          1. Александр романов
            Александр романов Сегодня, 14:01
            -2
            Цитата: Пользователь
            Список заключающих договоры с США не ограничен украинцами.

            1.Какие договоры мы сейчас заключаем с США?
            2. По вашему любой кто заключает с США договор,является любителем американского мира?
            Другими словами,если США заключают договор с Зимбабве,то в США есть любители Зимбабвийского мира?
            Алкоголь? Наркотики? Или просто юмор?
            1. Пользователь
              Пользователь Сегодня, 14:11
              +1
              Цитата: Александр романов
              Какие договоры мы сейчас заключаем с США?

              Сейчас -- не знаю. Но посмотрите на договор о РСМД, что с ним сейчас происходит? А обязательства по взаимному уничтожению хим. оружия помните?
              Я говорю том, что они могут легко выходить из соглашений или просто не выполнять их, если захотят. И поэтому надо десять раз подумать прежде чем на что-то соглашаться.
              1. Александр романов
                Александр романов Сегодня, 14:23
                -3
                Цитата: Пользователь
                Но посмотрите на договор о РСМД, что с ним сейчас происходит?

                Этот договор был заключен далеко не сегодня. Что с ним происходит,да глубоко начхать,поскольку его по сути не соблюдает ни одна сторона.
                Цитата: Пользователь
                Я говорю том, что они могут легко выходить из соглашений или просто не выполнять их, если захотят.

                А я спрашиваю,о каких любителях америкнского мира вы говорите? Хочу фамилий
      5. dgonni
        dgonni Сегодня, 15:40
        0
        И что говорит история? А говорит она об том что индустриализацию СССР провёл благодаря американским инженерам а также история говорит что с момента заключения договора об ленд линзе США поставили в союз технологическое оборудование взамен утерянного в западных регионах захваченых немцами. А также овер много летательной и стрелятельной техники люминиума и других критических материалов. Так что дружба с США реально выгодна. Но некоторые думают иначе.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 13:48
      +4
      Для США неучастие РФ в постройке МКС равнялось невозможности постройки МКС. Кроме шлюза - в США много что делать не могут, например есть такое утверждение, что уже лет 20 все ремонтно-профилактические работы на МКС проводят исключительно российские космонавты, штативы тупо не умеют, именно потому они так болезненно отреагировали, когда Роскосмос решил сократить кол-во посылаемых на МКС россиян.
      Ну если про ремонт - это из наших СМИ, то вот то, что МКС без России не строилась вообще - факт, признаный НАСА. Так окололунную они тем паче вряд ли построят
      1. Игорь Половодов
        Игорь Половодов Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: Jerk
        Ну если про ремонт - это из наших СМИ, то вот то, что МКС без России не строилась вообще - факт, признаный НАСА.

        На тот момент времени, участии фактически правопреемницы СССР, сейчас задел существенно ниже, увы, поэтому и диктуют "тюремщики"....
      2. Цой
        Цой Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: Jerk
        Кроме шлюза - в США много что делать не могут, например есть такое утверждение, что уже лет 20 все ремонтно-профилактические работы на МКС проводят исключительно российские космонавты, штативы тупо не умеют, именно потому они так болезненно отреагировали, когда Роскосмос решил сократить кол-во посылаемых на МКС россиян.
        Ну если про ремонт - это из наших СМИ, то вот то, что МКС без России не строилась вообще - факт, признаный НАСА. Так окололунную они тем паче вряд ли построят


        А есть такое утверждение, что троим космонавтам там делать нечего. Половина российского сегмента все еще на Земле. Работать по полной научной программе просто негде. Имеющиеся модули относятся к техническим, так что только и остается следить за сервисным обслуживанием.
      3. dgonni
        dgonni Сегодня, 15:53
        0
        Ну так внезапно! (Функциона́льно-грузово́й блок «Заря́» (индекс: 77КМ, заводской № 17501) — изготовленный в России по контракту с компанией Боинг модуль Международной космической станции. Относится к российскому сегменту МКС, однако является американским блоком станции[1]. Первый модуль станции, запущенный в космос). Строили наши НО по амеровским чертежам! По факту является собственностью НАСА!
        Так что штаты спокойно запилят и без нас. У них очень чётко стоит вопрос цена качество. Если можно что нить сделать дешевле они на это пойдут. Если нет? Сделают сами. Так что не нужно строить иллюзий
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 14:04
      +1
      Станет, ибо их шлюзовой модуль Квест от Шаттла, установленный на МКС более громоздкий и менее функциональный. Статистика такова: Длина его: 5,5 м, Диаметр: 4 м, Масса: 6 064 кг, да периодически ломается. А наш модуль Пирс, Масса 3580 кг, Длина: 4,9 м, Диаметр 2,5 м, Стыковочных узлов - 2шт. Два люка для выхода в открытый космос. В космосе, особенно для лунной экспедиции требуется борьба за каждый лишний килограмм и кубический сантиметр. Еще рисунки с гипертрофированной Луной, утомили, в пространстве Луна и Земля выглядят так:
    4. Alexey-74
      Alexey-74 Сегодня, 14:12
      +4
      Шлюз они сами сделают. А Россия вполне сама способна создать с нулю околунную станцию, опыт с МКС большой. Нам подачки не нужны от полосатых, т.к. Россия сама является ведущей космической державой.
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 14:43
        0
        А зачем самим? Две головы лучше, и с Китаем уже подписан договор о сотрудничестве в области освоения Луны. И дешевле, и информативней - доступ к китайской, свежей информации по Луне.
        ПиСи: и про заделы. Мы-то может многое и прос... пали, но и США проспали все. То, что 25 лет они движок не могут повторить, имея всю техдокументацию... В эпоху Холодной Войны ни один наркоман бы не вообразил.
        Они уже разучились работать.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 14:54
        +2
        Цитата: Alexey-74
        Нам подачки не нужны от полосатых, т.к. Россия сама является ведущей космической державой.

        Так-то оно, конечно, так... Вот только в складчину оно "подешевше будя".. К тому же кое что и подсмотреть можно и спросить наивно этак: " Это восхитительно! Просто -- гениально!!! А как вы это умудрились сделать!?" Поверьте, редкая ворона не каркнет в ответ на такую неприкрытую лесть. Янки -- они как большие дети!
    5. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:45
      0
      Цитата: Вадим237
      Для США, лишение шлюза российского производства, не станет проблемой в создании окололунной станции.

      ну а для нас не станет проблемой отсутствие амеровв проекте
  2. Black Sniper
    Black Sniper Сегодня, 13:32
    +6
    Только на равноправных условиях, а если нет, так и идите лесом. Можно и без янки обойтись занимаясь проектом с БРИКС.
    1. YarSer88
      YarSer88 Сегодня, 14:04
      0
      Скорее это янки смогут без нас обойтись, NASA по прорывным проектам далеко впереди планеты всей. По мне так глупо играть в политику в данном вопросе, отношения между странами меняются по несколько раз в течение века, а глобальные космические проекты никуда не деваются. Застолбим себе участие в проекте - сможем потом использовать проект в своих целях, доли и условия участия всегда можно пересмотреть, откажемся - всё, останемся за бортом.
      1. NordUral
        NordUral Сегодня, 14:14
        0
        Надежды юношей питают. Пора бы уже и повзрослеть.
        1. YarSer88
          YarSer88 Сегодня, 14:59
          0
          с МКС не так?
      2. 046
        046 Сегодня, 15:17
        0
        янки без нас обойтись не смогут, им нужна подстраховка по носителям, они привыкли всех использовать
        1. YarSer88
          YarSer88 Сегодня, 15:42
          0
          В геополитике все всех используют, вопрос нашей хитрости использовать самим, и не дать сделать это с собой. Там не джентельменский клуб, там сборище жуликов всех мастей, и действовать надо соответственно.
      3. JonnyT
        JonnyT Сегодня, 15:19
        +1
        Прорывных проектов у НАСА уйма, вот только с их реализацией и техническими возможностями у них туговато. Даже до уровня СССР еще далеко. У НАСА нет опыта в постройке даже на орбите Земли - их скайлеб так и не функционировала.
        В лунном проекте НАСА есть только РН немецкого фон Брауна, для доставки грузов, а более ничего и нет(
        1. YarSer88
          YarSer88 Сегодня, 15:41
          0
          Хм, не знал, а где поподробнее почитать, кто за что в этом проекте отвечает?
    2. Цой
      Цой Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Black Sniper
      Только на равноправных условиях, а если нет, так и идите лесом. Можно и без янки обойтись занимаясь проектом с БРИКС.


      Для равноправных условий нужны Федерация и тяжелый ракетоноситель. Плюс равнозначное финансирование проекта. Корабль перенесли на 25, ракету на 30, денег с каждым годом выделяется все меньше. Так что вероятность международного проекта почти 0.
    3. artak
      artak Сегодня, 14:13
      +1
      Уповать на БРИКС - это заниматься самообманом. hi
  3. Zubr
    Zubr Сегодня, 13:48
    +3
    При этом Россия готова рассмотреть возможность равноправного участия в лунной программе, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС.

    Ну вот это решение уже вполне здравое. Никогда американцы не признают наше превосходство в орбитальных станциях и везде будут стараться воткнуть свои стандарты и механизмы управления под себя, по принципу, вы делайте, так как мы хотим, мы будем заниматься исследованиями, а вы будете обслуживать наши интересы.
    Вот только страны БРИКС выдержат ли такую финансовую нагрузку ? А так, у России есть все шансы и предпосылки составить им достойную конкуренцию.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 13:51
      +7
      дюймовые резьбы, болты, ключи - дурной сон любого автослесаря laughing
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 13:56
        +3
        Это вы еще с канадчиками не сталкивались... До сих пор помню. как их самонаводящуюся спутниковую антенну курочил, в документации нифига не сказано, пришлось звонить в головной им офис производителя(ночью - часовые пояса). Выяснилось, что эти дермоголовые аборигены проградуировали частоту в единицах СИ. Нет, не в Гц. И не КГц. И не МГц. 10 Гц - вот такая у них единица, нигде не указано, исесна, ну а шестигранные ключи и прочая фигня на этом фоне уже семечки laughing
      2. Zubr
        Zubr Сегодня, 14:07
        +1
        smile И не только автослесаря они всё высоковольтное оборудование вводное и низковольтные ячейки маркируют фазы не А-В-С, а С-А-В. А потом нам пусконаладке изголяйся над нашими ячейками особенно в РЗА.
  4. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 13:55
    +1
    Так-то по уму давно бы отказаться от сотрудничества с полосатыми в области космоса. Санкции, значит санкции. Пусть бы НАСА и отправляла своих космонавтов с батута (по словам Рогозина). Но видимо имеет место быть финансовая зависимость наших от полосатых. Потому и пошумел маленько Рогозин, и ..... всё осталось на своих местах. Наказание для полосатых было бы болезненное. Но увы! А ведь Аристотель, 2 с лишним тыс. лет назад был прав со словами: Лови момент! А матрасные рано или поздно найдут замену нашим двигам. Грустно всё это.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 14:00
      +1
      Ну откажется Россия от проектов с НАСА - а дальше что, нашему космосу это ни как не поможет, ещё больше свалит в кризис.
      1. Николай Петров
        Николай Петров Сегодня, 14:03
        0
        Я о том же, как раз про гроши.
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:04
    0
    Янки даже сортир себе придумать не могут, какая там американская станция на Луне. Все хотят выкатиться на спине других стран.
  6. zenion
    zenion Сегодня, 14:27
    +1
    Да они могут нарисовать, что угодно. Только у них не получится как в мультике, когда Россия нарисовала мост. а наутро он появился, как с сказке.
  7. Слон
    Слон Сегодня, 14:28
    0
    Рогозин абсолютно прав, американцы, руководствуясь своими интересами, могут легко обмануть!
  8. Горменгаст
    Горменгаст Сегодня, 15:45
    0
    Зря амеров научили космические туалеты делать; так бы и летали в памперсах!