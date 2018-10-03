Роскосмос подтвердил свою позицию по американскому проекту окололунной станции

На проходящем в Германии 69 конгрессе астронавтики, начальник департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов заявил, что проект окололунной станции Gateway не заинтересует Россию, в случае, если Соединенные Штаты будут играть в нем ведущую роль, сообщает Space News.Лоскутов пояснил, что на данный момент все решения по проекту принимаются в НАСА и проект начинает приобретать черты американского. Ведение американских стандартов в проект позиционирует его как американский с "международным участием", а не международный. Поэтому возникает ряд вопросов о механизмах принятия решений в рамках проекта, а также о роли НАСА и других партнеров в руководстве космической лабораторией.Ранее о возможном отказе России в проекте окололунной станции заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который пояснил, что быть на второстепенных ролях в проекте Россия не может себе позволить и намерена предложить свой проект. При этом Россия готова рассмотреть возможность равноправного участия в лунной программе, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС.Как ранее сообщалось, американская сторона предложила "Роскосмосу" в рамках проекта окололунной станции разработать проект шлюзового отсека, но по американским стандартам и под американский скафандр.