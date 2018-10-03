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Иранские вертолёты вооружаются клонами российских «Корнетов»

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Иранское военное ведомство приступило к оснащению своих вертолетов противотанковыми управляемыми ракетами Dehlaviyeh, являющимися копией российских «Корнетов-Э, сообщает Российская газета.



По данным газеты производство ПТРК Dehlaviyeh началось в Иране 6 лет назад. Так же как и оригинал, иранские комплексы имеют лазерную систему наведения и тандемную боевую часть. Дальность полета управляемой ракеты составляет 5 километров. Бронепробиваемость – более одного метра.


Комплексы Dehlaviyeh успешно применялись бойцами шиитских формирований в Ираке против бронетехники «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Там же успешно прошел испытание вариант ракеты с термобарической боевой частью.



По некоторым данным, такие же ПТРК были замечены у повстанце-хуситов в Йемене.

В настоящее время кроме вертолетов ракетами Dehlaviyeh вооружаются также иранские боевые машины пехоты (БМП-2). Они пришли на смену комплексам Tosan, которые, в свою очередь, являются лицензионной копией российских ПТРК «Конкурс-М».

Также иранские оборонные предприятия освоили выпуск комплексов TOW, предварительно доработав их в соответствии с требованиями военных. Ранее сообщалось о выпуске в Иране переносных копий ПТРК M47 Dragon и одной из версий ПТУР «Малютка».
Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. san4es
    san4es Сегодня, 14:04
    +1
    По данным газеты производство ПТРК Dehlaviyeh началось в Иране 6 лет назад.
  2. parma
    parma Сегодня, 14:26
    0
    Вот не нравятся мне персы.... Не уверен, что хорошая идея им лицензии на такие штуковины давать...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: parma
      Вот не нравятся мне персы.... Не уверен, что хорошая идея им лицензии на такие штуковины давать...

      А никто им лицензии и не давал.
  3. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:32
    +1
    Цитата: parma
    Вот не нравятся мне персы.... Не уверен, что хорошая идея им лицензии на такие штуковины давать...

    Иран нам ситуационный союзник и в этом заслуга нашей дипломатии. А по поводу лицензии тут палка о двух концах: вооружать сомнительных "друзей" как-то странно, но за лицензию они заплатили, а могли штамповать пиратские копии или взять лицензию у Китая. Так мне представляется.