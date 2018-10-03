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Либерман: Израиль продолжит наносить удары по Сирии, несмотря на С-300

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Израиль не будет сворачивать свои операции в Сирии, так как не может от них отказаться, даже несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300, заявил в среду в эфире израильского государственного радио "Кан" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Либерман: Израиль продолжит наносить удары по Сирии, несмотря на С-300


Согласно заявлению Либермана, Израиль "конечно не рад присутствию С-300 в Сирии", но у Тель-Авива нет другого выхода, как только продолжить проведение операций на территории Сирии. В данном случае, по словам министра обороны, Израиль "защищает жизненно важные интересы" и "не может пойти на какие-либо компромиссы в области безопасности еврейского государства". При этом Либерман в очередной раз возложил ответственность за крушение российского самолета-разведчика Ил-20 на сирийскую правительственную армию, заявив, что "в тот момент израильтяне действовали взвешенно и ответственно".


Он пояснил, что в Сирии затронуты интересы Израиля, так как Иран хочет превратить территорию Сирии в "одну большую военную базу Ирана", поэтому при поступлении разведданных о поставках оружия из Ирана в Сирию или Ливан, а также "Хезболле", вооруженные силы будут наносить удары по указанным координатам.

Одной из главных своих задач глава оборонного ведомства Израиля считает вернуть рабочие отношения с российской стороной в "нормальный режим", чтобы в дальнейшем координировать свои действия и более активно задействовать "горячую линию".

Ранее сообщалось, что Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300.
Использованы фотографии:
http://ndi.org.il/
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77 комментариев
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  1. Zubr
    Zubr Сегодня, 14:12
    +11
    smile Ну ну...подождём первого удара, и потом посмотрим на результат.
    1. maxim947
      maxim947 Сегодня, 14:29
      +6
      Для того чтобы С-300 эффективно работала, она должна быть максимально интегрированная в общую систему ПВО и ПРО, плюс не забываем про разведку, что впрочем естественно и будет сделано, главное чтобы этот "механизм" решал полностью все задачи.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:32
      +1
      Цитата: Zubr
      smile Ну ну...подождём первого удара, и потом посмотрим на результат.

      Думаю до первого сбитого израильского самолета.
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 14:45
        +3
        Сегодня штатовцы 4 часа разведывали. Теперь не исключена возможность что штаты вместе с израилем готовят очередную гнусную провокацию и завалят пассажирский борт, а потом на весь мир будут обвинять Россию.
      2. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 14:57
        +5
        Цитата: Венд
        Думаю до первого сбитого израильского самолета.

        никто его сбивать не будет, разве что по ошибке,су-24 собьют. чтобы совершить какое-нибудь действие, ну, хотя бы , по защите своих солдат в сирии, у руководства воля должна быть, и желание их защитить. ни того,ни другого не наблюдается, хоть с-1500 поставь на позиции. пусть у евреев учатся- мы всё-равно будем защищать свои жизненные интересы в сирии, и точка. а ведь будут, и защитят. а наши пока тренируются перед зеркалом озабоченность выражать
        1. Сыщик
          Сыщик Сегодня, 15:18
          +1
          Да, что вы так разнервничались то! Учитесь конечно! Хоть у евреев, хоть у американцев, хоть у всего западного альянса по очереди! Учитесь, как ливанцами прикрываться! Научитесь подставам и стрельбе из за угла! Ваше дело. Мы всего то в Сирию поставили наши комплексы ПВО, а вы уже на броневик залезли! И кстати озабоченность сейчас выражаете вы! Не заметили?
          1. Терский
            Терский Сегодня, 15:33
            +2
            Цитата: Сыщик
            Мы всего то в Сирию поставили наши комплексы ПВО, а вы уже на броневик залезли! И кстати озабоченность сейчас выражаете вы! Не заметили?

            laughing Зачет good , почти по Артему Шейнину yes
            1. Сыщик
              Сыщик Сегодня, 15:45
              +1
              Цитата: Терский
              Зачет , почти по Артему Шейнину

              Да надоели уже эти вечные студенты израильской профессуры!
      3. Кент0001
        Кент0001 Сегодня, 15:44
        0
        А это возможно?
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:30
      +1
      нужно не только завозить туда оружие,но также не задумываясь использовать его для защиты интересов страны,а не танцевать перед тем же израилем.
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:00
      0
      Фиг эти "кемтоизбранные" что продолжат, обломидзе уже наступил, пусть пейсы себе кусают
  2. хрыч
    хрыч Сегодня, 14:12
    +9
    Ну пусть пробуют, проверим С-300 в боевых условиях на израильских стервятниках
    1. Комментарий был удален.
      1. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 14:37
        +5
        вот оно незнание матчасти . С-200 бьет дальше чем С-300П* .
        а то у некоторых чем больше цифра в названии тем дальше оно бьет .
        1. artak
          artak Сегодня, 14:48
          -14
          Ну до Антальи ,Бейрута и Ларнаки как то дотянет.А там глядишь - Россия подкинет Асадушке новые дальнобойные ракеты,что бы там в Тель - Авиве авиапилоты и авиадиспетчеры не заскучали.Потом ,учитывая то обстоятельство,что русские питают особые чувства к Асаду,подкинете и С - 400,а там глядишь - и новейший С - 500(говорят - проводятся испытания сего девайса и русские генералы в восторге от него !!)А вы заладили - бьет меньше. wassat
          1. Mestny
            Mestny Сегодня, 14:59
            +5
            Что, пытаешься русских заранее обвинить в сбитом гражданском самолёте?
            Хозяева уже дали отмашку?
            1. artak
              artak Сегодня, 15:08
              -12
              Русские сами дают обезьяне в руки автомат.Так что потом за последствия отвечать будете вы,если криворукие асадовские ПВОшники собьют гражданский борт."Хозяева " fool мне отмашку не давали,что бы написать такое.Не требуется большого ума,что бы предположить,что гражданским авиалайнерам в регионе грозит смертельная опасность.
              1. Mestny
                Mestny Сегодня, 15:34
                +1
                Да понятно, понятно.
                Другого мы и от вас и не ожидали.
                Любой нормальный человек знает, на что способны израильские авторы провокаций.
                Уверен, следующая ваша провокация будет ещё циничнее, ещё кровавее, и вой про вину русских будет стоять ещё громче.
              2. ДРЕВНЕЙШИЙ
                ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:36
                +3
                артак-мы сами даём обезьянам оружие-это вы про наши контракты с вашей арменией так рассуждаете,надо полагать.
          2. Сыщик
            Сыщик Сегодня, 15:23
            +2
            Цитата: artak
            Ну до Антальи ,Бейрута и Ларнаки как то дотянет.А там глядишь - Россия подкинет Асадушке новые дальнобойные ракеты,что бы там в Тель - Авиве авиапилоты и авиадиспетчеры не заскучали.Потом ,учитывая то обстоятельство,что русские питают особые чувства к Асаду,подкинете и С - 400,а там глядишь - и новейший С - 500(говорят - проводятся испытания сего девайса и русские генералы в восторге от него !!)А вы заладили - бьет меньше.

            А вы, Артак, за кого больше переживаете? За Израиль или за США?! Думаю все таки за США! Израиль очень эффективно работает в Азербайджане, ну по крайней мере пока! А ваши покровители вам только обещания подкидывают вместо инвестиций! Думаете с усилением ПВО Сирии американцы вообще не вспомнят, кто такие армяне..., где эта Армения...
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:34
        +1
        артак-пора в кассу,30 шекелей заслуженных за работу во славу израиля получать,а то они передумают,и,окажется что вы у них исключительно бесплатно служите am
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 14:29
      +10
      Цитата: хрыч
      проверим С-300 в боевых условиях на израильских стервятниках

      Шойгу сказал, что 3 месяца нужно обучать сирийцев работе на С-300.
      Значит у нас есть реальная возможность показать мастер-класс нашим подопечным. К примеру отработать тактический прием "Уничтожение истребителей типа СУФА при возвращении на аэродром базирования после нанесения ими БШУ/РУ по защищаемым объектам".
      Если не подействует, можно перейти к выполнению БУ "Уничтожение ИА противника при взлете с аэродрома базирования".
      Главное, чтобы евреи гражданскими бортами не вздумали прикрываться. С них станется!
      1. поневолебрат
        поневолебрат Сегодня, 14:32
        +4
        Цитата: Удав КАА
        ничтожение истребителей типа СУФА при возвращении на аэродром базирования после нанесения ими БШУ/РУ по защищаемым объектам

        А разве задача не сорвать удар по объекту, а уничтожить самолет после удара при отходе?
        1. Mestny
          Mestny Сегодня, 15:00
          0
          В данном случае и то и то. Но пожалуй важнее второе.
        2. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 15:21
          -1
          Сорвать удар по объекту ,будут комплексы РЭБ а вот уничтожить самолет what если такой приказ дан то да!
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:36
        +2
        Цитата: Удав КАА
        3 месяца нужно обучать сирийцев работе на С-300.

        laughing Я с индусами как то учился. Длина никелевой проволоки... В общем я заколебался. request
      3. artak
        artak Сегодня, 14:37
        -15
        Вот - вот - я забыл в своем комментарии повыше,что не завидую так же израильским авиакомпаниям - у воинов известного государства руки растут не из плеч и они могут так пальнуть С - 300 ,что мало никому не покажется.А потом заявят,что за "Боингом" прятался laughing F -16 или F -35! fellow А что оставалось делать в этом случае бедным сирийским ПВОшникам.Только сбивать супостата,невзирая на провокации. bully
        1. Mestny
          Mestny Сегодня, 15:01
          +2
          Погоди пока выть и прыгать, ещё никто никого не сбил.
          Вдруг у твоих друзей не получится очередная грязная проделка?
        2. faridg7
          faridg7 Сегодня, 15:28
          +1
          А пусть из телявива пешком или на байдарках путешествуют, если не хотят с соседями мирно жить
        3. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:39
          0
          артак-монитор ещё не весь заплеван,слюны как у табуна верблюдов,вот и поливаем Россию матушку грязью. fool
      4. jjj
        jjj Сегодня, 14:39
        +6
        Цитата: Удав КАА
        Главное, чтобы евреи гражданскими бортами не вздумали прикрываться. С них станется!

        Приветствую, Александр!
        Выскажу точку зрения: полагаю, что поставки С-300 в Сирию и так планировались. Израиль заранее отработал систему прикрытия гражданскими бортами и на примере Ил-20 продемонстрировал. Фактически, это вызов для России. Для политического и военного равновесия, расчеты обязательно должны сбить несколько самолетов, желательно вместе с F-35. Тогда в регионе начнут быстрее решаться многие вопросы
      5. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 15:16
        +1
        Израиль может наносить удары не заходя в воздушное пространство Сирии с ракетами -GBU-39 и JASSM-ER
        1. Мистер Кредо
          Мистер Кредо Сегодня, 15:55
          +1
          А вот тут самая интрига. Будут сбивать только ракеты или и самолёты тоже?
          1. Александр Галактионов
            Александр Галактионов Сегодня, 15:58
            0
            Согласен самая интрига что именно будут сбивать!
    3. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 15:08
      -1
      Цитата: хрыч
      +10
      Ну пусть пробуют, проверим С-300 в боевых условиях на израильских стервятниках

      почтенный хрыч.ваше заявление выглядет смешно. руконогих сирийских пвошников нужно очень долго учить , ну очень долго. поэтому, в ближайший год, что есть с-300, что нет-совершенно одинаково. а там или или ишак сдохнет, или ... а потом у с-300 батарейки сядут. у сирийцев сто раз была возможность сбить что-нибудь еврейское- ведь ни разу не воспользовались. а пво это не только ракеты, но и истребители , и зенитки, и мза, ну много чего есть. единственный успех у них на счету- наш ил. почему вы думаете, что с с-300 будет по-другому?
  3. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 14:15
    +3
    "Война план покажет, где рыть окопы..." (с)
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    +6
    Опять вопрос - А какой приказ у командира расчёта С300??? То шо министр сказал, защищаемся для предотвращения?
    Мож еврейский министр знает чего больше?
    Опять гадание ..... хорошо если не получится на потрошках того, кого они призваны защищать!
    МНЕ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ!
  5. Слон
    Слон Сегодня, 14:19
    +11
    Как показывает практика, координировать действия с евреями - слишком дорого обходится!
    1. Балу
      Балу Сегодня, 14:24
      +5
      Цитата: Слон
      Как показывает практика, координировать действия с евреями - слишком дорого обходится!

      там хорошо, где их нет
      1. notingem
        notingem Сегодня, 15:51
        0
        Наверное только при дворе Японского императора
  6. поневолебрат
    поневолебрат Сегодня, 14:22
    +4
    Посмотрим, что выйдет. Уж больно долго и заботливо строили "отношения" и лобби у них сильное. Так что если будет негласный приказ "Тут воюем - тут не воюем" снова недалеко до эксцесса. А после будет крик, дескать не помогли С-300 и ваще они и так далее по всем кочкам
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:24
    +1
    вернуть рабочие отношения с российской стороной в "нормальный режим"

    Если ему кажется то, что было до 17 сентября нормальным, то можем его успокоить, да и всю израильскую общественность - в этот "в Портлэнд воротиться, нам не придется никогда".
  8. zenion
    zenion Сегодня, 14:25
    +12
    Он треплан, каких свет не видывал. В Израиле над ним смеются. Если бы он сидел в кабине самолёта, то говорил бы по другому. Чужим задом, можно ежа убить.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 14:52
      +1
      Болтун-трепло - это понятно, но от своих задач и целей, насколько я понимаю, Израиль точно не откажется. А вот как их теперь выполнять в течении минимум 3-х месяцев, это пока за пультами С-300 солдаты Российской Армии сидеть будут, - вот в чём вопрос.
    2. faridg7
      faridg7 Сегодня, 15:38
      +1
      Это трепло- министр обороны страны, смеётесь вы над ним или нет- неважно, важно то, что его указания и приказы выполняются. Ты хоть плачь, хоть смейся, а приказ выполни.
  9. bogart047
    bogart047 Сегодня, 14:25
    +5
    хотелось бы поскорее приземлить богоизбранных на песок
    1. Николай Петров
      Николай Петров Сегодня, 14:38
      +3
      Дмитрий, маленько поправлю Вас, не "НА" песок, а "В" песок. А так согласен.
    2. Black Sniper
      Black Sniper Сегодня, 14:42
      +2
      Да хоть куда лишь бы приземлить, и побольше... hi
  10. Seld
    Seld Сегодня, 14:27
    +3
    А не пора ли закрывать воздушное пространство для гражданских авиа-судов над Израилем, + над прилегающей к территории Израиля водной частью Сред.моря? Чота сильно напоминает ситуёвину с боингом на Украиной...
    В таком БАРДАКЕ с самолётами ВВС, ПВО-ПРО, РЭБ от всех и каждого можно ожидать чего угодно! Причём, "концы" - опять "в воду"...
  11. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 14:28
    +5
    Одни "исключительные" везде в мире ведут себя как слон в посудной лавке,наплевав на всё мировое право,только им прикрываясь, при этом не забывая нести демократию туда, где интересы их корпораций - в простонародии где можно поживиться. Другие,тоже считающие себя чуть ли не помазанниками божьими, ведут себя точно так же по отношению ко всем своим соседям! При этом ставя свои интересы выше интересов других и международного права. Захотели - разбомбили...И всё тут....
    Два сапога - пара! yes request
  12. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 14:28
    -4
    Ну мантру прочитал и успокойся.
  13. HMR333
    HMR333 Сегодня, 14:30
    +1
    о какой горячей линии идет речь если они мало того что предупредили поздно так еще и соврали о месте! грош цена таким горячим линиям если врать о данных!
  14. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 14:31
    +2
    Слишком эмоционально, такое ощущение, что они знают то чего не знаем мы заявляя такое.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 15:05
      0
      Ну конечно знают - что они единственные правильные люди, а мы наоборот, дикари и нелюди.
      Наша же задача это их знание забить им обратно в лживые глотки.
  15. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 14:31
    -2
    17 сентября израильской атаки не увидел С-400. Отсюда все сообщения про «стрелявший» французский корабль, отсюда приказ ИЛу лететь в зону работы ПВО и т.д.
    И самоуверенность Либермана вызвана той же причиной.
    1. andj61
      andj61 Сегодня, 14:46
      +3
      Цитата: Krasnodar
      17 сентября израильской атаки не увидел С-400. Отсюда все сообщения про «стрелявший» французский корабль, отсюда приказ ИЛу лететь в зону работы ПВО и т.д.
      И самоуверенность Либермана вызвана той же причиной.

      С-400 как раз атаку увидел и отследил. Наши даже обнародовали эти данные. Но в состав тех средств, которые задействованы Россией в Сирии входит далеко не один С-400.ЗРС предназначены для войны, а для отслеживания ситуации и выдачи целеуказаний должны быть задействованы средства РТВ.
      А Либерман самоуверен по другой причине: ещё НИ РАЗУ в современной истории арабы не смогли на 100% задействовать возможности сложной советской/российской техники. Да и на 50% эти возможности не задействовали. И обучение тут мало что даёт -не в коня корм. И это главное отличие арабов от вьетнамцев, кубинцев, восточноевропейцев. Так что главная опасность тут в том, что не сработают сирийцы, а это будет воспринято как слабость С-300. Лучше бы российскую ПВО усилии - ИМХО. hi
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 15:03
        +2
        Цитата: andj61

        С-400 как раз атаку увидел и отследил. Наши даже обнародовали эти данные. Но в состав тех средств, которые задействованы Россией в Сирии входит далеко не один С-400.ЗРС предназначены для войны, а для отслеживания ситуации и выдачи целеуказаний должны быть задействованы средства РТВ.
        А Либерман самоуверен по другой причине: ещё НИ РАЗУ в современной истории арабы не смогли на 100% задействовать возможности сложной советской/российской техники. Да и на 50% эти возможности не задействовали. И обучение тут мало что даёт -не в коня корм. И это главное отличие арабов от вьетнамцев, кубинцев, восточноевропейцев. Так что главная опасность тут в том, что не сработают сирийцы, а это будет воспринято как слабость С-300. Лучше бы российскую ПВО усилии - ИМХО. hi

        Российскую ПВО в Сирии надо усилить одназначно. Обнародованная картинка с комментариями Конашенкова не вызвала доверия ни у российских спецов, ни у западных «партнеров». Скажем так - больше вопросов, чем ответов. Насчёт сирийцев - согласен. Причём у них ещё далеко не худшие показатели среди ПВО арабских стран - во время войны 1973 года процент сбитых своими ПВО самолетов для Сирии равнялся 13, для Египта 40%, для Ирака во время войны с Ираном - 30 процентам.
  16. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:33
    +3
    Будут запускать ракеты со своей территории, на открытую провокацию евреи вряд ли теперь решатся.
  17. Million
    Million Сегодня, 14:39
    +6
    Ничего не будет.В России половина членов правительства и олигархов - евреи,они смогут договориться с Израилем
  18. Jerk
    Jerk Сегодня, 14:39
    0
    Пора наносить удары по Израилю. Причем не самим. Надо вам сладкой жизни? Подкинуть в Палестину оружия настоящего. Чтоб не расслаблялись
    1. Totah155 Mk 2
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 15:18
      +1
      Цитата: Jerk
      Пора наносить удары по Израилю. Причем не самим. Надо вам сладкой жизни? Подкинуть в Палестину оружия настоящего. Чтоб не расслаблялись

      Расслабляетесь исключительно вы на диване.
      Наносильщик ударов нашелся
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:43
    +1
    Израиль не будет сворачивать свои операции в Сирии, так как не может от них отказаться, даже не смотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300

    Зарекалась тут одна в огород не лазить...Осталось только подготовить достойный ответ израильскому хамству. Месть это блюдо, которое нужно подавать холодным - гласит народная мудрость. Посмотрим на этих "ястребов", когда Сирия развернёт системы ПВО полностью и эшелонировано. При этом, не надо отбрасывать и права наших соотечественников "воздать по заслугам" братьям и сестрам "избранного" народа...
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 15:07
      0
      И да, надо быть готовым, что будут потери с нашей стороны, желательно как можно меньшие.
      Не истерить по этому поводу
  20. Приговор
    Приговор Сегодня, 14:44
    +4
    Весь этот еврейский праздник жизни до первых трупов под синими гайками. После начнётся более здравая и разумная политика.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 15:08
      0
      Потом начнётся вселенский вой и плач про бедных, несчастных евреев, которых злобная Россия хочет уничтожить.
  21. uhu189
    uhu189 Сегодня, 14:49
    0
    Борясь за свои жизненные интересы Израиль такими методами существенно ухудшил для себя обстановку в регионе. И высока вероятность того, что поступая также произойдет ещё более серьезное ухудшение, в результате которого перед Израилем станет вилка - или война, или позор и потеря лица. И я как-то с трудом верю, что они выберут потерю лица. Только лучше-ли от этого кому будет? Может пришло время пересмотреть подходы?
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 15:08
      0
      В смысле - ядерной боеголовкой жахнуть?
  22. alexmach
    alexmach Сегодня, 14:53
    +1
    4 пусковые... это всего лишь символический жест.
    Сколько тут полковых то комплектов напрогнозировали местные эксперты?
  23. Николай Фёдоров
    Николай Фёдоров Сегодня, 14:53
    +1
    Цитата: из статьи
    При этом Либерман в очередной раз возложил ответственность за крушение российского самолета-разведчика Ил-20 на сирийскую правительственную армию

    Когда-то очень давно молодой Либерман спел народную еврейскую песню "А мы тут не при чём!" (второй справа). Слова песни он выучил очень хорошо (впрочем, как и любой еврейский мальчик). Поёт её с удовольствием и сейчас при любом удобном и неудобном случае.
    1. Николай Петров
      Николай Петров Сегодня, 14:56
      0
      Николай, good ! Но рискуете Вы. Админ такую песенку в моём комментарии удалил.
  24. serg123
    serg123 Сегодня, 14:54
    0
    Вопрос. Что будет, если израильские самолеты начнут стрелять по объектам расположенным в Сирии, находясь на территории Ливана, а в ответ будут выпущены ракеты по ним. Далее, ракета, предположим, не собьет самолет, а упадет на территорию Ливана. Это породит еще один конфликт или объявление войны Сирии со стороны Ливана? И кто тогда будет считаться зачинщиком войны?
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 15:11
      0
      Не упадёт. Самоликвидируется.
      1. serg123
        serg123 Сегодня, 15:16
        0
        Дык, а осколки тоже самоликвидируются?
        1. Mestny
          Mestny Сегодня, 15:29
          0
          Осколки упадут.
          Но упавшие осколки, и взрыв БЧ - это таки две большие разницы.
  25. Black Sniper
    Black Sniper Сегодня, 15:04
    +1
    Одной из главных своих задач глава оборонного ведомства Израиля считает вернуть рабочие отношения с российской стороной в "нормальный режим", чтобы в дальнейшем координировать свои действия и более активно задействовать "горячую линию".


    Хватит, знаем мы вашу "нормальную" работу и "горячую" линию... предупредить наших за минуту до атаки своих эфов!!! am
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 15:15
      +2
      Цитата: Black Sniper


      Хватит, знаем мы вашу "нормальную" работу и "горячую" линию... предупредить наших за минуту до атаки своих эфов!!! am

      За десять минут до поражения целей, причём исходя из второго брифинга Конашенкова в этот момент на атакуемой территории (промышленный район к Северу от АБ Хмеймим) не было ни одного российского корабля или самолета.
  26. alexsipin
    alexsipin Сегодня, 15:05
    0
    Думаю своим заявлением Либерман лишь хочет спасти другие самолеты союзников Асада.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 15:31
      0
      Да мы в вашем бахвальстве и презрении к нам уже давно не сомневаемся.
      Можно не продолжать по кругу.
      Всё уже понятно.
      Результатов теперь дождёмся.