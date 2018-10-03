Трамп: Вклад США в ООН - 22% от её бюджета. Как такое могло случиться?

Администрация президента Дональда Трампа намерена в ближайшее время сократить финансирование программ ООН, несмотря на отказ Конгресса США поддержать эту инициативу. Об этом сообщается в одной из публикаций издания Foreign Policy, ссылающегося на источники в Белом доме.Газета располагает текстом электронного письма Мэри Стулл, являющейся советником Бюро по связям с международными организациями. В письме, датированном июнем этого года, говорится, что все программы ООН, которые не соответствуют интересам США, будут урезаны в финансировании. Между тем планы президента Трампа пока не нашли поддержки среди членов Конгресса, поскольку точки зрения Госдепа и законодательного органа США по этому вопросу не совпадают. Обе стороны уже в течение нескольких месяцев пытаются за закрытыми дверями найти компромисс по вопросу финансирования ООН.Как отмечает издание, в Белом доме планируют, прежде всего, сократить финансирование программ ООН, направленных на оказание помощи беженцам из Палестины, а также на защиту репродуктивного здоровья.Первый шаг связывают с "инициативами" произраильского лобби в США.Источники издания также сообщают, что Белый дом вразрез с директивами Конгресса собирается прекратить финансовую помощь программы ООН по правам человека на сумму в 25 млн долларов.Если администрации американского президента всё-таки удастся убедить Конгресс в необходимости сокращения финансовой помощи международной организации, то такое решение сильно ударит по бюджету ООН.Ставка взносов США в регулярный Бюджет ООН составляет 22%, а в Бюджет операций по поддержанию мира – 28%, что превышает в несколько раз показатели других стран. По словам Трампа, он не понимает, как такое вообще могло случиться. Например, Германия платит в те же бюджеты по 6 %, Великобритания – по 4% и 5%, Россия – по 3% и 3,99%.