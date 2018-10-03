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Трамп: Вклад США в ООН - 22% от её бюджета. Как такое могло случиться?

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Администрация президента Дональда Трампа намерена в ближайшее время сократить финансирование программ ООН, несмотря на отказ Конгресса США поддержать эту инициативу. Об этом сообщается в одной из публикаций издания Foreign Policy, ссылающегося на источники в Белом доме.



Газета располагает текстом электронного письма Мэри Стулл, являющейся советником Бюро по связям с международными организациями. В письме, датированном июнем этого года, говорится, что все программы ООН, которые не соответствуют интересам США, будут урезаны в финансировании. Между тем планы президента Трампа пока не нашли поддержки среди членов Конгресса, поскольку точки зрения Госдепа и законодательного органа США по этому вопросу не совпадают. Обе стороны уже в течение нескольких месяцев пытаются за закрытыми дверями найти компромисс по вопросу финансирования ООН.


Как отмечает издание, в Белом доме планируют, прежде всего, сократить финансирование программ ООН, направленных на оказание помощи беженцам из Палестины, а также на защиту репродуктивного здоровья.

Первый шаг связывают с "инициативами" произраильского лобби в США.

Источники издания также сообщают, что Белый дом вразрез с директивами Конгресса собирается прекратить финансовую помощь программы ООН по правам человека на сумму в 25 млн долларов.

Если администрации американского президента всё-таки удастся убедить Конгресс в необходимости сокращения финансовой помощи международной организации, то такое решение сильно ударит по бюджету ООН.

Ставка взносов США в регулярный Бюджет ООН составляет 22%, а в Бюджет операций по поддержанию мира – 28%, что превышает в несколько раз показатели других стран. По словам Трампа, он не понимает, как такое вообще могло случиться. Например, Германия платит в те же бюджеты по 6 %, Великобритания – по 4% и 5%, Россия – по 3% и 3,99%.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Zubr
    Zubr Сегодня, 14:20
    +8
    Ставка взносов США в регулярный Бюджет ООН составляет 22%, а в Бюджет операций по поддержанию мира – 28%, что превышает в несколько раз показатели других стран. По словам Трампа, он не понимает, как такое вообще могло случиться. Например, Германия платит в те же бюджеты по 6 %, Великобритания – по 4% и 5%, Россия – по 3% и 3,99%.


    Дык, кто заказывает музыку, тот и платит ! laughing
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 14:24
      +3
      Цитата: Zubr
      Дык, кто заказывает музыку, тот и платит !

      хотите сказать, кто женщину ужинает, тот её и танцует? laughing
      1. Zubr
        Zubr Сегодня, 14:31
        +6
        хотите сказать, кто женщину ужинает, тот её и танцует? laughing

        А когда было по другому ? Им то нужно периодически бирками со стиральным порошком и пузырьками с "новичком" трясти в ООН, а периодически выдавливать слезу из мирового сообщества, по поводу бессовестной России и какие русские агрессивные ? А мы платим настолько, насколько можем сказать и за право "ВЕТО"... smile И то я считаю многовато мы туда даём, в своём курене деньги сгодились бы.. smile
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:31
        0
        Надо полагать, что у полосатиков там на кажного по мешку компромата!!! Теперь будут экономить.
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 14:21
    +10
    А теперь контрольный в голову: вклад - 22%, а долг пингвинов перед ООН -
    за период 2017-2018 год объем неуплаченных Вашингтоном взносов в ООН составляет 2 млрд.278 млн. 520 тыс.306 долларов 88 центов. С 2011 года Штаты не платили взносы в ЮНЕСКО, и только в 2017 году вышли из организации. Однако задолженность накопилась – более 540 млн долларов.

    laughing Вот как ТАКОЕ могло случится? И что там ДОЛЖНИК квакнуть собрался? ДОЛГИ сперва заплати, нищеброд!
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 14:33
      +4
      Цитата: Jerk
      ДОЛГИ сперва заплати, нищеброд!

      да запросто laughing
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:24
    +3
    Администрация президента Дональда Трампа намерена в ближайшее время сократить финансирование программ ООН


    А потом выйти, и бесноваться по всему миру ещё больше, никто янки больше не указ.
  4. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:38
    +2
    ООН - театральная сцена для США, если организация бунтует, то данный шаг по урезанию бюджета вполне прогнозируемый.....Трамп ждет звоночка от генерального секретаря ООН с предложениями: что надо сделать мистер Трамп....
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Alexey-74
      Трамп ждет звоночка от генерального секретаря ООН с предложениями: что надо сделать мистер Трамп....

      Ваша правда. Исходя из местоположения штаб-квартиры ООН и нарисовавшихся сумм, которые США платят этой организации, это даёт им право не только быть обычными хамами в отношении представителей других государств, но и демонстрировать приёмы откровенного шельмования и подтасовок. Мысль, что организацию нужно перенести в Восточное полушарие, где проживает большинство населения планеты, созрела...
      Кстати, именно финансирование разных WADAв даёт полосатым право выставлять на соревнованиях международного класса разного рода "фобов", "физически нездоровых" и откровенных наркоманов...
  5. Приговор
    Приговор Сегодня, 14:40
    +2
    Скажем честно, что и основным выгодополучателем от деятельности ООН являются США. И этот профит в десятки и сотни раз превышает затраты на деятельность ООН. Кроме того, США сами захотели в своё время, и настойчиво этого добивались, чтобы структуры ООН базировались именно в США.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:28
    0
    тогда оон перестанет служить делу сша, wassat и полностью ляжет под тех же китайцев. yes
  7. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 15:36
    0
    Ну и отлично, прекращайте финансировать. Тогда наши аргументы резко услышат, а вот "хайли лайкли" уже перестанет работать. А как иначе?
  8. NF68
    NF68 Сегодня, 15:45
    0
    Эти 22 % доли США в бюджете ООН мелочь в сравнении с теми средствами, что США щедро тратят на создание бардака в тех или иных регионах мира.