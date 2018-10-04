Управляемая планирующая бомба ПБК-500У. «Дрель» завершает испытания
В нашей стране продолжается разработка перспективных авиационных средств поражения. Один из наиболее интересных проектов такого рода достаточно давно дошел до испытаний и успешно справляется с необходимыми проверками. Последние сообщения о ходе работ позволяют предполагать, что изделие будет принято на вооружение в самое ближайшее время – в соответствии с ранее оглашенными планами. Речь идет об управляемой планирующей бомбе ПБК-500У «Дрель».
Последние сообщения о ходе проекта ПБК-500У появились всего несколько дней назад. 1 октября информагентство «Интерфакс-АВН» процитировало заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина. Представитель организации-разработчика заявил, что испытания «Дрели» идут в соответствии с планами. Пока изделие подтверждает свои характеристики. По этой причине разработчики проявляют оптимизм: опасения по поводу успешного завершения испытаний отсутствуют.
Еще в начале года руководство «Техмаша» рассказало о планах на ближайшее время. Так, указывалось, что на 2018 год запланировано завершение государственных испытаний изделия «Дрель», начатых еще в 2016-м, после чего его должны принять на вооружение. Через несколько недель эту информацию подтвердили. Согласно последним сообщениям, испытания проходят успешно, и, по всей видимости, будут завершены в самое ближайшее время – в соответствии с ранее оглашенными планами.
Таким образом, если в ближайшие месяцы разработчики проекта не столкнутся с какими-либо проблемами в ходе испытаний, то уже до конца года ПБК-500У можно будет принять на вооружение. Вскоре после этого должно будет начаться серийное производство изделий с последующей отправкой в строевые части. Количество и стоимость управляемых бомб, планируемых к заказу, пока не уточнялись.
***
О существовании новой планирующей управляемой бомбы, а точнее, бомбовой кассеты, стало известно в 2005 году, когда НПО «Базальт» (ныне входит в состав концерна «Техмаш») впервые показало ее макет на выставке МАКС. В дальнейшем такое оружие демонстрировалось на множестве последующих подобных мероприятиях. Изделие носило обозначение ПБК-500У, а также имело название «Дрель». В некоторых случаях к основному индексу проекта добавлялись литеры, показывающие тип боевой нагрузки бомбы.
Согласно сообщениям организации-разработчика, перспективное управляемое оружие предназначается для уничтожения наземных целей разного рода – войск на позициях, пунктов управления, средств наблюдения и прочих объектов. За счет высоких характеристик бомбовой кассеты самолет-носитель имеет возможность выполнять удар со значительного расстояния, не входя в зону ответственности вражеских средств противовоздушной обороны малой дальности. Это повышает эффективность удара, а также сокращает риски для авиации.
Внешне «Дрель» мало отличается от других авиабомб отечественного производства, в том числе управляемых. Она строится на основе цилиндрического корпуса значительного удлинения, дополненного заостренным головным обтекателем и коническим хвостовым отсеком. В центральной и хвостовой части корпуса располагаются Х-образные плоскости, отвечающие за создание подъемной силы и маневрирование на траектории.
Корпус бомбы ПБК-500У представляет собой кассету для размещения боевых элементов того или иного типа. На заданной высоте порядка 250-300 м над землей бомбовая кассета автоматически раскрывается и разбрасывает боевые элементы по определенной площади, что в известной мере повышает ее эффективность в сравнении с другими авиационными средствами поражения.
На данный момент полезная нагрузка «Дрели» состоит из 15 самоприцеливающихся боевых элементов типа СПБЭ-К. Каждое такое изделие представляет собой компактную автономную систему, способную самостоятельно изучать наземную обстановку, искать цели и поражать их. Для поиска целей используется комбинированная инфракрасная и радиолокационная система. В составе СПБЭ-К присутствует кумулятивная боевая часть, способная пробить не менее 70 мм гомогенной брони (по некоторым данным, более 100 мм).
При разработке СПБЭ-К были учтены особенности применения авиационного вооружения. Так, автоматика боевого элемента способна не только искать наземные объекты, но и определять их тип. Элемент атакует только цели, опознанные как военную технику, вооружение и т.д. Кроме того, элементы комплектуются самоликвидатором, задачей которого является уничтожение несработавшего изделия по истечении определенного времени.
Ранее также указывалась возможность оснащения бомбовой кассеты ПБК-500У другой полезной нагрузкой. Упоминалась модификация, несущая моноблочную фугасную боевую часть массой порядка 400-450 кг. Вместо самоприцеливающихся элементов в кассете могут находиться бетонобойные суббоеприпасы БЕТАБ-М. Таким образом, в зависимости от комплектации «Дрель» может решать разные задачи с поражением отличающихся целей.
Проект ПБК-500У предусматривает использование систем самонаведения на наземный объект с заранее известными координатами. В бортовую аппаратуру изделия включены инерциальная и спутниковая навигационная система. Последняя полностью совместима с отечественным комплексом ГЛОНАСС. После введения информации о местоположении цели автоматика может работать самостоятельно и без участия человека или бортовой аппаратуры носителя. Информация от двух навигационных систем обрабатывается автопилотом и используется для коррекции траектории при помощи имеющихся рулей.
Наличие спутниковой навигации позволяет получить сравнительно высокую точность попаданий. Круговое вероятное отклонение не превышает нескольких метров. При этом наличие нескольких отдельных боевых элементов или высокая мощность моноблочной боевой части компенсируют отклонение от заданной точки.
Изделие ПБК-500У имеет длину 3,1 м при диаметре 450 мм. Масса кассеты – 500 кг. По информации организации-разработчика, такая бомба может сбрасываться носителем при скоростях от 700 до 1100 км/ч. Допустимый диапазон высот сброса – от 100 м до 14 км. При этом от скорости и высоты полета самолета зависит возможная дальность планирования бомбовой кассеты. Максимальное значение этого параметра заявлено на уровне 30 км.
Большая дальность полета «Дрели» дает очевидные преимущества в деле преодоления противовоздушной обороны противника. При сбросе бомбы на максимальной дальности от цели самолет-носитель остается за пределами зоны ответственности ПВО ближнего действия и малой дальности. Кроме того, ранее упоминалась крайняя сложность перехвата такого оружия существующими средствами. Это достигается за счет особой конструкции корпуса, обеспечивающей снижение заметности для радиолокационных средств.
Не так давно представители «Техмаша» подняли тему возможных носителей перспективного оружия. Кассета ПБК-500У совместима с множеством существующих самолетов отечественного производства. Ее могут использовать фронтовая и дальняя авиация. При этом учтены и основные тенденции развития воздушно космических сил: нести и применять «Дрель» способен новейший истребитель Су-57.
***
Впервые макет планирующей управляемой бомбовой кассеты нового типа представили в 2005 году. В дальнейшем проект развивался, но его реальные перспективы, по ряду причин, оставались под вопросом. Ситуация изменилась только в середине этого десятилетия. Вскоре после очередного показа макетного образца на выставке «Армия» организация-производитель договорилась с военным ведомством о проведении необходимых испытаний, по результатам которых оружие могло бы попасть в войска.
Государственные испытания ПБК-500У «Дрель» стартовали в 2016 году. С этого времени было выполнено значительное количество тестовых сбросов, при помощи которых удалось определить реальные характеристики перспективного оружия. Согласно последним сообщениям, в ходе испытаний опытное вооружение подтверждает расчетные характеристики, что является поводом для оптимизма.
Согласно информации недавнего прошлого, государственные испытания бомбовой кассеты нового типа завершатся до конца текущего года. После этого должны появиться приказ о принятии изделия на вооружение и заказ на его серийное производство. Соответственно, в ближайшем будущем воздушно-космические силы смогут начать освоение таких вооружений.
Принятие новой кассеты на вооружение должно оказать заметное влияние на боевой потенциал российской ударной авиации. «Дрель» является универсальным средством поражения широкого спектра наземных целей, от бронемашин до защищенных объектов. При этом ПБК-500У выгодно отличается от другого управляемого бомбового вооружения увеличенной дальностью планирующего полета, что дает очевидные преимущества. Кроме того, выгодное сочетание калибра и эффективности бомбы должно снизить расход боеприпасов на решение поставленной задачи. Несмотря на наличие серьезных преимуществ, «Дрель» вряд ли рассматривается в качестве замены для прочих управляемых бомб.
Командование понимает ценность управляемого вооружения, а оборонная промышленность способна создать требуемые боеприпасы. Очередная разработка такого рода успешно завершает государственные испытания, и в ближайшем будущем сможет поступить на вооружение. После этого следует ожидать определенный рост ударного потенциала фронтовой и дальней авиации.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
https://rg.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://defendingrussia.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://russianarms.ru/
Последние сообщения о ходе проекта ПБК-500У появились всего несколько дней назад. 1 октября информагентство «Интерфакс-АВН» процитировало заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина. Представитель организации-разработчика заявил, что испытания «Дрели» идут в соответствии с планами. Пока изделие подтверждает свои характеристики. По этой причине разработчики проявляют оптимизм: опасения по поводу успешного завершения испытаний отсутствуют.
Еще в начале года руководство «Техмаша» рассказало о планах на ближайшее время. Так, указывалось, что на 2018 год запланировано завершение государственных испытаний изделия «Дрель», начатых еще в 2016-м, после чего его должны принять на вооружение. Через несколько недель эту информацию подтвердили. Согласно последним сообщениям, испытания проходят успешно, и, по всей видимости, будут завершены в самое ближайшее время – в соответствии с ранее оглашенными планами.
Таким образом, если в ближайшие месяцы разработчики проекта не столкнутся с какими-либо проблемами в ходе испытаний, то уже до конца года ПБК-500У можно будет принять на вооружение. Вскоре после этого должно будет начаться серийное производство изделий с последующей отправкой в строевые части. Количество и стоимость управляемых бомб, планируемых к заказу, пока не уточнялись.
***
О существовании новой планирующей управляемой бомбы, а точнее, бомбовой кассеты, стало известно в 2005 году, когда НПО «Базальт» (ныне входит в состав концерна «Техмаш») впервые показало ее макет на выставке МАКС. В дальнейшем такое оружие демонстрировалось на множестве последующих подобных мероприятиях. Изделие носило обозначение ПБК-500У, а также имело название «Дрель». В некоторых случаях к основному индексу проекта добавлялись литеры, показывающие тип боевой нагрузки бомбы.
Согласно сообщениям организации-разработчика, перспективное управляемое оружие предназначается для уничтожения наземных целей разного рода – войск на позициях, пунктов управления, средств наблюдения и прочих объектов. За счет высоких характеристик бомбовой кассеты самолет-носитель имеет возможность выполнять удар со значительного расстояния, не входя в зону ответственности вражеских средств противовоздушной обороны малой дальности. Это повышает эффективность удара, а также сокращает риски для авиации.
Внешне «Дрель» мало отличается от других авиабомб отечественного производства, в том числе управляемых. Она строится на основе цилиндрического корпуса значительного удлинения, дополненного заостренным головным обтекателем и коническим хвостовым отсеком. В центральной и хвостовой части корпуса располагаются Х-образные плоскости, отвечающие за создание подъемной силы и маневрирование на траектории.
Корпус бомбы ПБК-500У представляет собой кассету для размещения боевых элементов того или иного типа. На заданной высоте порядка 250-300 м над землей бомбовая кассета автоматически раскрывается и разбрасывает боевые элементы по определенной площади, что в известной мере повышает ее эффективность в сравнении с другими авиационными средствами поражения.
На данный момент полезная нагрузка «Дрели» состоит из 15 самоприцеливающихся боевых элементов типа СПБЭ-К. Каждое такое изделие представляет собой компактную автономную систему, способную самостоятельно изучать наземную обстановку, искать цели и поражать их. Для поиска целей используется комбинированная инфракрасная и радиолокационная система. В составе СПБЭ-К присутствует кумулятивная боевая часть, способная пробить не менее 70 мм гомогенной брони (по некоторым данным, более 100 мм).
При разработке СПБЭ-К были учтены особенности применения авиационного вооружения. Так, автоматика боевого элемента способна не только искать наземные объекты, но и определять их тип. Элемент атакует только цели, опознанные как военную технику, вооружение и т.д. Кроме того, элементы комплектуются самоликвидатором, задачей которого является уничтожение несработавшего изделия по истечении определенного времени.
Ранее также указывалась возможность оснащения бомбовой кассеты ПБК-500У другой полезной нагрузкой. Упоминалась модификация, несущая моноблочную фугасную боевую часть массой порядка 400-450 кг. Вместо самоприцеливающихся элементов в кассете могут находиться бетонобойные суббоеприпасы БЕТАБ-М. Таким образом, в зависимости от комплектации «Дрель» может решать разные задачи с поражением отличающихся целей.
Проект ПБК-500У предусматривает использование систем самонаведения на наземный объект с заранее известными координатами. В бортовую аппаратуру изделия включены инерциальная и спутниковая навигационная система. Последняя полностью совместима с отечественным комплексом ГЛОНАСС. После введения информации о местоположении цели автоматика может работать самостоятельно и без участия человека или бортовой аппаратуры носителя. Информация от двух навигационных систем обрабатывается автопилотом и используется для коррекции траектории при помощи имеющихся рулей.
Наличие спутниковой навигации позволяет получить сравнительно высокую точность попаданий. Круговое вероятное отклонение не превышает нескольких метров. При этом наличие нескольких отдельных боевых элементов или высокая мощность моноблочной боевой части компенсируют отклонение от заданной точки.
Изделие ПБК-500У имеет длину 3,1 м при диаметре 450 мм. Масса кассеты – 500 кг. По информации организации-разработчика, такая бомба может сбрасываться носителем при скоростях от 700 до 1100 км/ч. Допустимый диапазон высот сброса – от 100 м до 14 км. При этом от скорости и высоты полета самолета зависит возможная дальность планирования бомбовой кассеты. Максимальное значение этого параметра заявлено на уровне 30 км.
Большая дальность полета «Дрели» дает очевидные преимущества в деле преодоления противовоздушной обороны противника. При сбросе бомбы на максимальной дальности от цели самолет-носитель остается за пределами зоны ответственности ПВО ближнего действия и малой дальности. Кроме того, ранее упоминалась крайняя сложность перехвата такого оружия существующими средствами. Это достигается за счет особой конструкции корпуса, обеспечивающей снижение заметности для радиолокационных средств.
Не так давно представители «Техмаша» подняли тему возможных носителей перспективного оружия. Кассета ПБК-500У совместима с множеством существующих самолетов отечественного производства. Ее могут использовать фронтовая и дальняя авиация. При этом учтены и основные тенденции развития воздушно космических сил: нести и применять «Дрель» способен новейший истребитель Су-57.
***
Впервые макет планирующей управляемой бомбовой кассеты нового типа представили в 2005 году. В дальнейшем проект развивался, но его реальные перспективы, по ряду причин, оставались под вопросом. Ситуация изменилась только в середине этого десятилетия. Вскоре после очередного показа макетного образца на выставке «Армия» организация-производитель договорилась с военным ведомством о проведении необходимых испытаний, по результатам которых оружие могло бы попасть в войска.
Государственные испытания ПБК-500У «Дрель» стартовали в 2016 году. С этого времени было выполнено значительное количество тестовых сбросов, при помощи которых удалось определить реальные характеристики перспективного оружия. Согласно последним сообщениям, в ходе испытаний опытное вооружение подтверждает расчетные характеристики, что является поводом для оптимизма.
Согласно информации недавнего прошлого, государственные испытания бомбовой кассеты нового типа завершатся до конца текущего года. После этого должны появиться приказ о принятии изделия на вооружение и заказ на его серийное производство. Соответственно, в ближайшем будущем воздушно-космические силы смогут начать освоение таких вооружений.
Принятие новой кассеты на вооружение должно оказать заметное влияние на боевой потенциал российской ударной авиации. «Дрель» является универсальным средством поражения широкого спектра наземных целей, от бронемашин до защищенных объектов. При этом ПБК-500У выгодно отличается от другого управляемого бомбового вооружения увеличенной дальностью планирующего полета, что дает очевидные преимущества. Кроме того, выгодное сочетание калибра и эффективности бомбы должно снизить расход боеприпасов на решение поставленной задачи. Несмотря на наличие серьезных преимуществ, «Дрель» вряд ли рассматривается в качестве замены для прочих управляемых бомб.
Командование понимает ценность управляемого вооружения, а оборонная промышленность способна создать требуемые боеприпасы. Очередная разработка такого рода успешно завершает государственные испытания, и в ближайшем будущем сможет поступить на вооружение. После этого следует ожидать определенный рост ударного потенциала фронтовой и дальней авиации.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
https://rg.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://defendingrussia.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://russianarms.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Foxbat.ru, Defendingrussia.ru
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