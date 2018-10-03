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Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"

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Американская армия ищет замену стоящим на вооружении уже в течение 55 лет винтовкам М16/М4. Среди прочих вариантов оружия, предложенных известными мировыми производителями, Минобороны США также заинтересовала так называемая "гаражная винтовка", передает "Warspot" со ссылкой на портал gazette.com.

Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"


Согласно опубликованным данным, американское военное ведомство заказало для проведения цикла испытаний прототип четырёхствольной винтовки L4 Caseless Ammo, которую также называют "гаражной винтовкой" по причине того, что ее создатель Мартин Гриер разработал винтовку в своем гараже, потратив на это около 500 тысяч долларов. Новинка была представлена на оружейной выставке SHOT Show 2018, проходящей в начале года в Лас-Вегасе и сразу же привлекла внимание военных.


Винтовка L4/L5 Caseless Ammo представляет собой автоматическую винтовку, у которой отсутствуют традиционные механические системы перезарядки. Патроны упакованы в специальные короба, выстрел инициируется и контролируется электроникой. Заряда батареи хватает на 15 тысяч выстрелов. Стрельба ведется в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также в "режиме дробовика". Разработана в двух вариантах: четырехствольная L4 калибра 6 мм и пятиствольная L5 калибра 5,6 мм. При этом сам создатель называет винтовку "одноствольной с определенным количеством отверстий в стволе", так как ствол изготовлен из единого куска металла.

Использованы фотографии:
fdmunitions.com
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17 комментариев
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  1. An60
    An60 Сегодня, 14:53
    0
    Это сколько же весит один "специальный короб"? А патронташ сколько ? А сколько чистить каждое из отверстий ствола ? Пяти (четырёх ) палочным шомполом ?
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: An60
      А сколько чистить каждое из отверстий ствола ?

      а электронику спиртом протирать? laughing
      1. Zubr
        Zubr Сегодня, 15:33
        0
        laughing Ага, тонким слоем... drinks laughing
    2. Zubr
      Zubr Сегодня, 15:07
      0
      smile Сам смотрю на сей девайс и изумляюсь... wassat
      И не могу понять её практического применения, кроме кучности. Так у нас есть патроны с двумя пулями, многоствольные системы. Касеты с патронами, без ударно-спусковой механики. Ну конечно да, интересная наработка, но пока ещё сыровата.
    3. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: An60
      Это сколько же весит один "специальный короб"? А патронташ сколько ? А сколько чистить каждое из отверстий ствола ? Пяти (четырёх ) палочным шомполом ?

      Отращиваются ногти. При насыщении армии США (прости, Господи, за твои ошибки), это будет просто.
  2. Сергей-8848
    Сергей-8848 Сегодня, 14:53
    +1
    Позиция Пентагона - испытывать - да, как и любое новшество. Принимать на вооружение - да ни в жисть.
    1. An60
      An60 Сегодня, 14:54
      +1
      Будем оптимистами ! Авось примут...
    2. Вкд Двк
      Вкд Двк Сегодня, 15:21
      +1
      Цитата: Сергей-8848
      Позиция Пентагона - испытывать - да, как и любое новшество. Принимать на вооружение - да ни в жисть.

      Ошибаетесь. Всё зависит от заинтересованной заинтересованности.
  3. LSA57
    LSA57 Сегодня, 14:59
    0
    выстрел инициируется и контролируется электроникой.

    без электроники никуда.
    скоро в памперсы её встроют.
    а вот если эта электроника глюкнет? руки в гору и в плен?
    а если по своим шмалять начнёт? laughing
  4. Инжeнeр
    Инжeнeр Сегодня, 15:06
    +1
    Надеюсь винтовка станет стандартом в НАТО
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:06
    +1
    Для армии США вооружение мозгами вовсе несбыточная мечта. Они, если и способны воевать, то только против стран у которых допотопное вооружение или быть "заведующими баз"... lol
  6. Не либероид Русский
    Не либероид Русский Сегодня, 15:21
    +1
    ЭМИ и нет винтовок
  7. Вкд Двк
    Вкд Двк Сегодня, 15:23
    +1
    А не получится ли как в "Свадьбе в Малиновке"? Что эта штука начнёт по своим стрелять, ведь электронику может пощекотать "Краснуха".
  8. JcVai
    JcVai Сегодня, 15:23
    +1
    Отличная вещь. Пусть вооружаются. Проще будет в плен брать: одна EMP-граната и взвод кверху лапками.
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:25
    +1
    вид футуристический,армия не купит ,голливуду продаст для сьемок космических боевиков...
  10. алекс-сп
    алекс-сп Сегодня, 15:27
    +1
    Чет, какой-то ненормальностью попахивает... корабли, которые толком не плавают, самолеты, которые толком не летают, так еще и винтовка...
  11. Jerk
    Jerk Сегодня, 15:29
    0
    Господи, ну и yродец laughing Чего только не придумают, лишь бы деньги распилить