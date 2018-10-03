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Танки-ветераны «Урал» воюют в сирийской «Чёрной пустыне»

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На вулканическом плато «Черной пустыни» в сирийской провинции Сувейда замечены танки Т-72, ведущие боевые действия против разрозненных банд группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает Российская газета.



Эти машины стоят на вооружении сирийских войск с начала 1980 годов, принимали участие в отражении израильской агрессии в Ливане в 1982 году.


Данная модификация относится к экспортной версии, выпускавшейся в Нижнем Тагиле с середины 1970 годов. Танк оснащен 125-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. На башне установлен крупнокалиберный НСВТ (12,7 мм). Мощность двигателя – 780 л.с., скорость – до 60 км/час, запас хода – 500 км.

К началу гражданской войны сирийская армия располагала парком Т-72 в количестве около 150 единиц. Часть из них оснащена итальянскими лазерными прицелами-дальномерами. Остальные же характеристики машин, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, остались без изменения.

Тем не менее, «Уралы» принимали активное участие в боевых действиях с террористами на протяжении всей войны. Но, учитывая, что противник применял современные противотанковые средства, потери среди этих машин были большими.

В настоящее время сирийское командование старается использовать на основных направлениях более новую технику, однако на все участки фронта ее не хватает – остается работа и для ветеранов.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/DPRKJones
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7 комментариев
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  1. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 15:03
    +1
    Так-то в Сирии и дедушка Т-55 трудится на славу. 72 это почти новые танки. Картина безрадостная (и это при наличии современных ПТ средств у бармалеев), если такие старички в 21 веке бегают на поле брани.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:14
      0
      так в йемене и в ливии ещё недавно и т34 воевали,а кое-где они до сих пор на вооружении good hi
    2. GRF
      GRF Сегодня, 15:23
      0
      А после "радостной" картины, каменные топоры трудится начнут...
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:13
    +1
    без фальшбортов почти,без динамической защиты,с разбитым нокиусом,зато воюют good .техника в умелых руках ещё послужит good
    1. Руссобел
      Руссобел Сегодня, 15:29
      0
      В умелых руках и танк балалайка!
    2. GRF
      GRF Сегодня, 15:30
      0
      И на чермет даже не отправляют...
      Однако...
  3. Леклерк
    Леклерк Сегодня, 15:37
    0
    принимали участие в отражении израильской агрессии в Ливане в 1982 году.


    Это почти как - отражение российской агрессии в Чечне в 1995 - 1999 годах. Кому интересно что там на деле было, да и двойные стандарты никто не отменял.