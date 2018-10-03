Танки-ветераны «Урал» воюют в сирийской «Чёрной пустыне»
На вулканическом плато «Черной пустыни» в сирийской провинции Сувейда замечены танки Т-72, ведущие боевые действия против разрозненных банд группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает Российская газета.
Эти машины стоят на вооружении сирийских войск с начала 1980 годов, принимали участие в отражении израильской агрессии в Ливане в 1982 году.
Данная модификация относится к экспортной версии, выпускавшейся в Нижнем Тагиле с середины 1970 годов. Танк оснащен 125-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. На башне установлен крупнокалиберный НСВТ (12,7 мм). Мощность двигателя – 780 л.с., скорость – до 60 км/час, запас хода – 500 км.
К началу гражданской войны сирийская армия располагала парком Т-72 в количестве около 150 единиц. Часть из них оснащена итальянскими лазерными прицелами-дальномерами. Остальные же характеристики машин, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, остались без изменения.
Тем не менее, «Уралы» принимали активное участие в боевых действиях с террористами на протяжении всей войны. Но, учитывая, что противник применял современные противотанковые средства, потери среди этих машин были большими.
В настоящее время сирийское командование старается использовать на основных направлениях более новую технику, однако на все участки фронта ее не хватает – остается работа и для ветеранов.
Эти машины стоят на вооружении сирийских войск с начала 1980 годов, принимали участие в отражении израильской агрессии в Ливане в 1982 году.
Данная модификация относится к экспортной версии, выпускавшейся в Нижнем Тагиле с середины 1970 годов. Танк оснащен 125-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. На башне установлен крупнокалиберный НСВТ (12,7 мм). Мощность двигателя – 780 л.с., скорость – до 60 км/час, запас хода – 500 км.
К началу гражданской войны сирийская армия располагала парком Т-72 в количестве около 150 единиц. Часть из них оснащена итальянскими лазерными прицелами-дальномерами. Остальные же характеристики машин, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, остались без изменения.
Тем не менее, «Уралы» принимали активное участие в боевых действиях с террористами на протяжении всей войны. Но, учитывая, что противник применял современные противотанковые средства, потери среди этих машин были большими.
В настоящее время сирийское командование старается использовать на основных направлениях более новую технику, однако на все участки фронта ее не хватает – остается работа и для ветеранов.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/DPRKJones
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