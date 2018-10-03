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США: F-35 пора модернизировать. Что перестало устраивать?

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На фоне информации о первом боевом применении самолётов пятого поколения F-35 ВВС США представители компаний, входящих в группу по производству этих самолётов, объявили о необходимости модернизации истребителей. Заместитель министра обороны по программе приобретения и технической поддержки F-35 Эллен Лорд заявляет, что разработан план модернизации программных компонентов на самолётах пятого поколения.

США: F-35 пора модернизировать. Что перестало устраивать?


Это заявление заставило напрячься иностранных партнёров США, которые не так давно получили первые партии самолётов F-35. Ведь, по контракту, если производитель собирается обновлять программный комплекс самолёта последнего на данный момент поколения, значит, покупателю необходимо допускать «техбригаду», которая, после оплаты, и совершит упомянутое обновление. Даже если покупатель не успел толком проверить поведение этих самолётов в условиях тренировочных полётов.


Сообщается, что программа модернизации программного комплекса (так называемый Блок 4) уже утверждена представителями ВВС и ВМС США, ответственными за контакты с производителем. Называются фамилии этих людей: Джеймс Гюртс и Уилл Ропер. Программа предусматривает и смету дополнительных расходов.

Что именно собираются модернизировать на новейшем боевом самолёте? Речь идёт о программных компонентах, которые отвечают за взаимодействие с другими самолётами, участвующими в той или иной операции. Рассматривается вопрос повышения скорости обработки сигналов при наличии динамических угроз для F-35.

Представитель военного ведомства США вице-адмирал Мэт Уинтер (Mat Winter):
Темп обработки сигналов должен превышать темп, который сегодня имеют самолёты наших противников. Это позволит уверенно справляться с угрозами в условиях реального боя.


Самое интересное, что компания, занимающаяся модернизацией программного комплекса, реализованного на F-35, заявляет, что в связи с этой модернизацией последующая модернизация ПО обойдётся дороже, чем это планировалось ранее. Модернизация для всех тех стран, в распоряжении ВВС которых на сегодняшний день имеются F-35, оценивается в 16 млрд долларов. Из них 5,4 млрд долларов – закупка серии обновлений ПО на период до 2024 года.
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23 комментария
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 15:02
    +9
    Устарел летак smile
    Что-то у F-35 всё больше схожести с Айфоном...
    1. Pivot
      Pivot Сегодня, 15:07
      +5
      Тогда ждём F35C, как более дешевую версию с пластиковым фюзеляжем.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:09
      -1
      После нескольких аварий и падения первого Ф-35, поняли что нужна перепрошивка и модернизация, значит летак не боеготов и пока представляет опасность только для его хозяина.
      1. NN52
        NN52 Сегодня, 15:18
        0
        Так значит Турции повезло, не попали ещё на дополнительные деньги. В отличии от остальных приобретателей неимеющегоаналоговвмире..
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:10
      +2
      тралл hi -поклонники авиаметаллолома типа фы35 решили на вас отыграться lol ,ибо вы их цацу критикуете wassat
    4. Totah155 Mk 2
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 15:22
      -9
      А ваши Су и Миги на лампах наверное и программируют их с помощью перфокарт ?
      1. Pivot
        Pivot Сегодня, 15:30
        -1
        Наши машины программирующая программистами, потому и программы переписывать не приходится.
        1. Pivot
          Pivot Сегодня, 15:31
          -1
          А Ф35 по-моему писал программу создатель Т9.
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:49
        0
        тотахъ155-если судить по вашему комментарию,вы зависли на уровне 70х годов прошлого века,и компьютер у вас наверное из числа первых серий той эпохи-следующий комментарий напишите на следующей неделе belay если комп не заснёт от дряхлости..
  2. Владыка Ситх
    Владыка Ситх Сегодня, 15:08
    +2
    Модернизация для всех тех стран, в распоряжении ВВС которых на сегодняшний день имеются F-35, оценивается в 16 млрд долларов. Из них 5,4 млрд долларов – закупка серии обновлений ПО на период до 2024 года.

    Вот это ПО! А я же писал, что самолет F-35 это пылесос военных бюджетов НАТО и их союзников!
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 15:14
      +2
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот это ПО!

      Надеюсь, что юзеров F-35го еще ждет много сюрпризов. Например, зашитая в ПО самолёта дата, когда на основном дисплее выскочит надпись, что девайс устарел и требуется приобретение более новой модели smile
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 15:22
        +1
        Цитата: Тралл
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот это ПО!

        Надеюсь, что юзеров F-35го еще ждет много сюрпризов. Например, зашитая в ПО самолёта дата, когда на основном дисплее выскочит надпись, что девайс устарел и требуется приобретение более новой модели smile

        При отказе сработает катапульта.
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 15:45
          0
          Нет ты будешь летать на пингвине! это самый современный и надёжный самолёт в мире.
      2. Zubr
        Zubr Сегодня, 15:42
        0
        hi smile
        И обновление в интернет полезет искать... lol
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:12
    -1
    В принципе, ускоренная, автоматизированная реакция на угрозы, это будущее у всех и вся, того что летает и воюет .... гражданского, впрочем, тож. Определение, быстрый анализ и выполнение необходимых действий!
    Спору нет, есть вопрос - а если необходимое действие находится за возможностями данного аппарата? Тогда как?
    То есть продвинутая автоматизация, перспективна на продвинутой, с точки зрения механики, кинематики и лётных данных, технике ..... с этим то как?
    Кстати, средства поражения тож в развитии отставать не будут, т.е. обычная борьба, кто кого!
  4. Snegg
    Snegg Сегодня, 15:14
    +3
    Ребята умеют зарабатывать деньги good ,сейчас все НАТО без штанов оставят wink
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 15:28
      0
      ...а заодно и без ВВС
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 15:16
    0
    Модернизация для всех тех стран, в распоряжении ВВС которых на сегодняшний день имеются F-35, оценивается в 16 млрд долларов. Из них 5,4 млрд долларов – закупка серии обновлений ПО на период до 2024 года.

    Разводка лахов амрикансями Бу-га-га. Не фига себе баги фиксят, на ашнадцать мильярдов зелени.
  6. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:19
    0
    Неудачный проект Ф-35 скорее всего изживет сам себя, когда им надоест постоянно вкладывать деньги, или страны -партнеры массово откажутся от его закупок.
  7. Jerk
    Jerk Сегодня, 15:27
    0
    laughing
    Короче, косяков им мало, решили еще добавить.
    - Что делать, если Ф-35 хреново летает?
    - ВыГлючить на нем компьютер, выдернуть шнур, выдавить стекло...
  8. Вкд Двк
    Вкд Двк Сегодня, 15:30
    0
    Опыт работы в КБ подсказывает, что часто изменяемые чертежи говорят об отвратительной отработке изделия до передачи в серию. ( По нашей системе на поле чертежа есть условные пометки, говорящие об изменениях. ) Когда их много- всё становится ясно. Однако, плохо и то, что за длительный промежуток времени не было ни одного изменения. Значит, изделие заброшено и пущено под нож снятия с производства.
  9. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:32
    0
    Сейчас шестигранники повылазят, скажут что фу-35 огонь, все это вражеская пропаганда, а вы все нам завидуете laughing
  10. 257950
    257950 Сегодня, 15:47
    0
    По данным википедии изготовлено 305 шт. значит на каждого нужно потратить 52 милиона $ ого!